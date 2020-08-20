Дом выступившего против Лукашенко экс-министра культуры Белоруссии облили краской

Нападению подверглось жилище экс-директора Купаловского театра Павла Латушко, сообщает TUT.BY.

По словам бывшего чиновника, он постоянно получает угрозы. В связи с этим ему приходится скрываться и ночевать не дома, пожаловался Латушко.

«Моя мама, которая временно жила со мной, выехала за границы Беларуси. У меня таких планов нет, хоть только за вчерашний день я получил несколько угроз и предложений безотлагательно покинуть Беларусь», – приводит слова экс-чиновника белорусское издание.

Бывшему министру, по его словам, предлагали выехать из страны чартерным рейсом или на дипломатической машине. Кроме того, ему были посланы предостережения от работы в координационном совете оппозиции, заявил Латушко.