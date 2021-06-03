Рейтинг «Культуры». Человек культурный: среда обитания

Валерия АНТОНОВА

Что определяет уровень культуры каждого конкретного человека? В каких счастливых странах обитают «самые культурные» граждане? Об этом — в рейтинге «Культуры», посвященном культурному уровню населения государств мира.

МЕТОДИКА: КАК МЫ СЧИТАЛИ

Чтобы составить рейтинг, для начала надо было определить, по каким критериям можно оценить культурный уровень населения. После продолжительной дискуссии мы в редакции сошлись на том, что культура определяется следующими факторами: уровень интеллекта и образования, уровень стремления к культурному досугу и этический уровень жителей страны. В рамках этих трех больших блоков мы выделили по несколько категорий. В блоке «Интеллект и образование» это доля населения с высшим образованием, количество ученых на 1 млн населения и количество людей, работающих в сфере культуры, на 1 млн населения. В блоке «Стремление к культуре» — расходы домохозяйств на культуру и отдых и расходы государства на культуру в процентах от ВВП. Наконец, в разделе «Этика» мы рассмотрели уровень доверия людей друг к другу, уровень расслоения общества, объем благотворительных средств за год, количество волонтеров и уровень насилия в обществе.

По каждой категории мы составили топ-10 стран и присвоили им баллы за каждый критерий. За первое место мы давали странам по 10 баллов, за второе место — по 9 баллов и так далее до 1 балла за 10-е место. В «отрицательных» категориях (как, например, уровень насилия в обществе) наибольшее количество баллов получили, понятное дело, страны, где этот показатель самый низкий. Страны с одинаковыми показателями в той или иной категории получали равное количество баллов. После этого в трех крупных блоках «Интеллект и образование», «Стремление к культуре» и «Этика» мы просуммировали полученные баллы каждой страны.

Рассмотрим методику подробнее, на примере интеллектуального уровня населения различных стран (таблица 1). Наибольшая доля населения с высшим образованием в возрастной категории 25–64 года пришлась на Канаду — там высшее образование получают 59,4% жителей. За этот показатель присваиваем Канаде 10 баллов.

Второе место по этому показателю заняла Россия, где высшее образование есть у 56,7% населения в возрасте 25–64 года — за это даем России 9 баллов. Высшее образование действительно широко распространено в нашей стране: во многом это заслуга советских времен, где оно было бесплатным и массово доступным. Несмотря на то, что большая часть российской молодежи по-прежнему стремится к получению высшего образования, опросы последних лет свидетельствуют: доля выпускников, желающих поступить в вуз и считающих, что высшее образование пригодится им в будущих поисках работы, уменьшается. Поэтому, вероятно, в ближайшие десять–двадцать лет позиции России в рейтинге по охвату высшего образования будут снижаться. На третьем месте по доле населения с высшим образованием оказался Сингапур — 55,8% и 8 баллов.

В качестве второго показателя уровня интеллекта и образования мы изучили количество ученых на 1 млн населения. Здесь лидирует Израиль, где на 1 млн жителей страны приходится 8250 исследователей, — 10 баллов в копилку Израиля. Ничего удивительного в этом нет: известно, что в Израиле сильно развиты исследования и разработки, в первую очередь в оборонном секторе и медицине. На втором месте — с 9 баллами — Дания, 8066 ученых на 1 млн населения. Третье место здесь заняла Южная Корея: 7980 исследователей на 1 млн человек и 8 баллов в нашем рейтинге.

Наконец, мы изучили, сколько людей в каждой стране работает в сфере культуры (в пересчете на 1 млн населения). Как вы можете увидеть, данные по двум странам, попавшим в сводный рейтинг, Сингапуру и Японии, оказались недоступны, однако картина все равно представляется достаточно наглядной. Первое место заняла Исландия, где на 1 млн населения приходится 63,8 тыс. работников культуры. Присуждаем Исландии 10 баллов. На втором месте Мексика — 56,8 тыс. работающих в сфере культуры на 1 млн жителей и 9 баллов. Третье место досталось Финляндии: 51,1 тыс. работников культуры на 1 млн населения и 8 баллов.

Итак, в сводном рейтинге по уровню культуры и образования лидирует Южная Корея, которая заняла достаточно высокие позиции по всем трем показателям блока. Второе место у России — благодаря хорошим показателям по распространенности высшего образования и большому числу работников культуры на 1 млн населения. Наконец, третье место досталось Израилю, что обусловлено его лидерством по числу исследователей на 1 млн жителей и высокой распространенностью высшего образования.

Интересно, что такие крупные западные экономики, как США или Германия, не вошли в топ-10 стран по уровню образованности населения. США, например, при составлении рейтинга в этой категории заняли только 12-е место: несмотря на то, что почти половина американцев (48,3% населения от 25 до 64 лет) получили высшее образование, Соединенные Штаты не получили баллов за количество ученых на 1 млн населения (4412 ученых) и долю людей, занятых в сфере культуры (всего 15,2%).

ЛЮБОВЬ К ПРЕКРАСНОМУ

Если говорить об уровне культуры населения той или иной страны, важно учитывать, насколько жители страны стремятся к культуре — иными словами, какую долю средств из своего бюджета они готовы тратить на культурный досуг. Не менее важно и то, насколько само государство поддерживает это стремление своих граждан к потреблению культурного продукта — здесь необходимо смотреть, какую долю расходы на культуру занимают в бюджете страны. Именно эти показатели мы и проанализировали во втором блоке нашего рейтинга.

Бросается в глаза то, что в этом блоке много скандинавских стран. Судя по официальной статистике, жители Скандинавии и Северной Европы в целом тратят внушительную долю своих средств на культуру и досуг. Лидирует здесь Швеция, тут у населения в среднем уходит 18,7% бюджета на культурные развлечения — более чем на 7 процентных пунктов больше, чем у Германии, занимающей второе место, и у Исландии (третье место по этому показателю).

Что касается государственных расходов на поддержку культуры, то здесь первое место досталось Исландии (3,2% к ВВП), а второе — Венгрии (3,1%). За ними с достаточно большим отрывом следует Эстония, где государство ежегодно тратит на культуру в среднем 2% от ВВП.

По сумме баллов в этом блоке лидирует Исландия (16), на втором месте оказалась Швеция (13), а на третьем — Эстония с 12 баллами. Россия в топ-10 не попала: в нашей стране на культуру и досуг жители тратят в среднем 8,4% средств из своего бюджета. При этом почти треть бюджета среднего россиянина уходит на продукты питания (для сравнения: в Исландии это всего 13,1%), а государственные расходы на поддержку культуры составляют лишь около 0,6% ВВП. В наш рейтинг здесь не попали и США — там жители тратят на культуру и досуг в среднем 8,9% бюджета, а государство поддерживает культуру совсем слабо (всего 0,3% ВВП). Однако следует учитывать, что для США, где сильна роль частного капитала, госзатраты на культуру могут быть не столь показательны.

КТО НА СВЕТЕ ВСЕХ ЭТИЧНЕЙ

Этика — важная составляющая уровня культуры отдельного индивида. В то же время это еще и крайне сложноизмеримая составляющая: мир не черно-белый, и объективно оценить, насколько этично ведут себя жители той или иной страны, очень сложно. Однако и здесь мы выделили несколько измеримых показателей, по которым можно проанализировать уровень этичности общества.

Во-первых, мы проанализировали индекс Джини — статистический показатель степени расслоения общества, используемый для оценки экономического неравенства. Чем выше показатель индекса Джини, тем в большей степени доходы общества сконцентрированы в руках одной группы населения. Соответственно, чем индекс Джини ниже, тем ниже уровень расслоения общества по доходам. Интересно, что, согласно данным World Bank, наименьшая степень расслоения общества наблюдается на Украине (индекс Джини равен 25), за ней следуют Беларусь со Словенией (по 25,4) и Чехия (25,9). Кроме того, в топ-10 по низкому уровню расслоения общества вошли многие постсоветские страны (Молдавия, Азербайджан, Киргизия, Казахстан) и ряд стран европейского региона (Финляндия, Бельгия, Норвегия).

Во-вторых, в поле нашего внимания оказался уровень доверия в обществе. Чтобы проанализировать его, мы использовали данные опроса населения, в котором респондентам предлагали оценить утверждение: «Большинству людей можно доверять». Наибольшая доля населения, согласного с этим утверждением, пришлась на Норвегию — 73,73%. На втором месте по этому показателю оказались Нидерланды (66,18%), а на третьем — Швеция (63,76%).

В-третьих, мы рассмотрели объем средств, который жители стран передают на благотворительность. Больше всего на благотворительность передают жители США — 1,44% к ВВП. За США следуют три другие англоязычные страны: Новая Зеландия (0,79%), Канада (0,77%) и Великобритания (0,54%). Можно предположить, что готовность отдавать средства на пожертвования заложена в англосаксонской культуре, однако это, безусловно, было бы слишком смелым утверждением. Есть также версия, что здесь существует связь с налоговым законодательством.

Наконец, в-четвертых, мы изучили уровень насилия в обществе, проанализировав количество предумышленных убийств, совершаемых в год в расчете на 1 млн человек. Самое миролюбивое население, как выяснилось, проживает в Японии и Сингапуре (2 предумышленных убийства на 1 млн человек), на втором месте — Швейцария и Норвегия (5 убийств на 1 млн), а на третьем — Китай, Чехия и Южная Корея (6 убийств на 1 млн).

В итоговом рейтинге по этике лидирующую позицию заняла Норвегия с 22 баллами, за ней следуют Новая Зеландия (21 балл), Чехия и Нидерланды (по 16 баллов).

И здесь Россия тоже не вошла в топ-10: у нашей страны относительно высокие показатели по средствам, переданным на благотворительность (0,34% к ВВП), однако по остальным категориям мы отстаем от других стран. Так, индекс Джини в нашей стране равен 37,5, готовы доверять большинству людей только 27,74% россиян, а на 1 млн человек у нас приходится 92 предумышленных убийства (почти как в Панаме или Ираке).

ПОДВОДИМ ИТОГИ

Лидером нашего сводного рейтинга по уровню культуры населения стала Норвегия, набравшая 35 баллов: это обусловлено высокими позициями страны в категориях «Стремление к культуре» и «Этика», где она входит в топ-10. Второе место разделили Южная Корея и Финляндия с 32 баллами: Южной Корее это удалось благодаря высокому уровню образования населения и высоким этическим показателям, а Финляндии — благодаря вхождению в топ-10 сразу по трем категориям. Наконец, третье место досталось Исландии, жители которой стремятся получать высшее образование и культурно проводить досуг.

Материал опубликован в № 1 печатного номера газеты «Культура» от 28 января 2021 года в рамках темы номера «Культурный человек XXI века: каким он должен быть?».