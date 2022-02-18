Хлестакову бы понравилось: как приготовить русское жаркое

Максим СЫРНИКОВ

Отношение русских людей к мясу отразилось в какой-то мере даже на морфологии родного языка. Нетрудно заметить, что слова, оканчивающиеся на «ина», обозначают в нашей речи виды мяса вообще и некоторые продукты с длительным сроком хранения в частности: баранина, говядина, свинина, ветшина (ветчина), буженина...

В названиях блюд, которые на протяжении многих веков готовили непосредственно перед подачей на стол, две последние буквы — «ое»: ушное, тельное, заливное, жаркое... Имелся ли в этом некий особый смысл? Сегодня разобраться непросто, но, наверное, такие особенности словообразования были вовсе не случайными.Читатели «Своего» наверняка помнят, как отчаянно ругался гоголевский Хлестаков, когда его, безденежного, потчевали в гостинице чем Бог послал: «Что это за жаркое? Это не жаркое... Черт его знает, что такое, только не жаркое. Это топор, зажаренный вместо говядины... Мошенники, канальи, чем они кормят! И челюсти заболят, если съешь один такой кусок... Подлецы! Совершенно как деревянная кора, ничем вытащить нельзя; и зубы почернеют после этих блюд. Мошенники!..»Впрочем, довольно скоро дела «ревизора» пошли на лад, и ему довелось отведать куда более аппетитные кушанья.Что же касается жаркого, то его наши предки готовить умели, в том числе из свинины. Своими свойствами оно нисколько не походило на топор, а наоборот, было очень вкусным и сочным. Ну а мы сделаем это замечательное блюдо из свинины и гречки. Главное здесь — соблюдать традиционную технологию.***Свинину нарежем кусочками. Лук — полукольцами, подсолим и немного помнем его руками. Мясо выложим в горшок (чугунок), польем сверху растопленным сливочным маслом и будем колеровать в духовке в течение 5–7 минут. Добавим туда нарезанный лук, также обжарим его, поперчим, после чего выложим в горшок сметану. Все перемешаем, а сверху высыплем промытую и предварительно замоченную гречневую крупу, подсолим. Зальем содержимое горшка водой так, чтобы она покрывала продукты «на два пальца». Накроем крышкой, уберем в духовку и будем готовить примерно 45–50 мин. после закипания при температуре 180°С. После при желании добавим в жаркое нарубленный чеснок.Русское жаркоеНа 3 порции:400 г свинины1/2 луковицы200 г гречневой крупы100 г топленого масла2–3 ст. л. сметаныЧеснок, соль и перец по вкусуВода