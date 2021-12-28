В декабре по рыбным дням: рыба, тушенная в помидорах

Максим СЫРНИКОВ

Вкус рыбы с соусом из помидоров современному русскому человеку знаком с детства, хотя подобное сочетание вряд ли можно с полным основанием назвать для России традиционным. Еще в конце XVIII века замечательный агроном, ученый-энциклопедист Андрей Болотов писал: «Томаты выращиваются во многих местах, в основном в комнатных условиях (в горшках) и иногда в садах». То есть помидоры в то время были преимущественно декоративной культурой и в пищу почти нигде не употреблялись. А что такое томатный соус и с чем его едят, наши соотечественники в массе своей узнали только в середине XIX столетия.

Широкое распространение рыбно-томатные «комбинации» получили в советские годы. Тем, кто жил в СССР, вряд ли нужно объяснять, почему среди студентов и некоторых других категорий граждан была чрезвычайно популярна килька в томатном соусе. Но, справедливости ради, отметим: сочетание рыбы и томатов присутствовало не только в самых дешевых или относительно недорогих консервах. Хорошие хозяйки умели приготовить из этих продуктов очень вкусные блюда — причем наскоро. Последуем их примеру.Нам понадобятся филе рыбы (практически любой — трески, минтая, судака, сазана, карпа) и консервированные в собственном соку, без уксуса, помидоры.Порционные куски рыбы подсолим и отложим на время в сторонку. Лук нарежем тонкими перьями, посолим и обжарим на растительном масле до золотистого цвета. Следом бросим туда измельченный корень петрушки. В конце жарки положим на сковороду раздавленные на разделочной доске дольки чеснока, а также паприку. Затем на эту овощную подушку выложим рыбу и подогреем ее с двух сторон. После добавим слегка примятые помидоры и будем тушить все это на малом огне 15 минут.Рыба, тушенная в помидорахНа три порции:600 г филе рыбы5–6 помидоров;2 луковицы;2 дольки чеснока;корень петрушки;100 г паприки;соль по вкусу.