В декабре по рыбным дням: рыба, тушенная в помидорах

Максим СЫРНИКОВ

28.12.2021

В декабре по рыбным дням: рыба, тушенная в помидорах

Вкус рыбы с соусом из помидоров современному русскому человеку знаком с детства, хотя подобное сочетание вряд ли можно с полным основанием назвать для России традиционным. Еще в конце XVIII века замечательный агроном, ученый-энциклопедист Андрей Болотов писал: «Томаты выращиваются во многих местах, в основном в комнатных условиях (в горшках) и иногда в садах». То есть помидоры в то время были преимущественно декоративной культурой и в пищу почти нигде не употреблялись. А что такое томатный соус и с чем его едят, наши соотечественники в массе своей узнали только в середине XIX столетия.

Широкое распространение рыбно-томатные «комбинации» получили в советские годы. Тем, кто жил в СССР, вряд ли нужно объяснять, почему среди студентов и некоторых других категорий граждан была чрезвычайно популярна килька в томатном соусе. Но, справедливости ради, отметим: сочетание рыбы и томатов присутствовало не только в самых дешевых или относительно недорогих консервах. Хорошие хозяйки умели приготовить из этих продуктов очень вкусные блюда — причем наскоро. Последуем их примеру.

Нам понадобятся филе рыбы (практически любой — трески, минтая, судака, сазана, карпа) и консервированные в собственном соку, без уксуса, помидоры.

Порционные куски рыбы подсолим и отложим на время в сторонку. Лук нарежем тонкими перьями, посолим и обжарим на растительном масле до золотистого цвета. Следом бросим туда измельченный корень петрушки. В конце жарки положим на сковороду раздавленные на разделочной доске дольки чеснока, а также паприку. Затем на эту овощную подушку выложим рыбу и подогреем ее с двух сторон. После добавим слегка примятые помидоры и будем тушить все это на малом огне 15 минут.

Рыба, тушенная в помидорах

На три порции:

600 г филе рыбы

5–6 помидоров;

2 луковицы;

2 дольки чеснока;

корень петрушки;

100 г паприки;

соль по вкусу.

Материал опубликован в журнале Никиты Михалкова «Свой».
«Академии кинематографического и театрального искусства Н.С.Михалкова»