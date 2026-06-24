«Зеленая зона» и «Пиросмани», «Космос» и «Пропала совесть»: фестиваль «У Троицы» назвал лауреатов

XII Международный театральный фестиваль «У Троицы» завершился на благословенной земле подмосковного Сергиева Посада.

Двенадцать лет назад в небольшом Сергиевом Посаде, жемчужине Золотого кольца России, городе с молодыми театральными традициями, родился фестиваль «У Троицы». Идея его проведения в начале лета была не случайна: праздник Святой Троицы отмечается через полсотни дней после Пасхи и всегда выпадает на воскресенье. Фестиваль был учрежден в 2014-м по инициативе театра с замечательным названием «Театральный ковчег» и его директора Марины Игнатовой.

Похоже, Сергиев Посад превращается в место театральной силы: к началу фестиваля в кассах не оставалось ни одного билета, на показах не было свободных мест, все проходы между рядами занимали стулья, сидели зрители и на ступеньках. Для каждого коллектива приезд на фестиваль «У Троицы» — важное событие. Прекрасную декаду-2026 провели 19 театров из 13 регионов России и Республики Узбекистан. Участники представили сценическое искусство разных уголков нашей страны: от Камчатки до Петербурга, от Карелии до Сахалина и Перми.

Фестиваль торжественно открылся в День России. По традиции первыми гостей приветствовали хозяева — сергиево-посадский театр показал спектакль «Волки и овцы» Александра Островского в постановке Евгения Зимина. Авторы острой сценической трактовки закамуфлировали классический текст джазовыми вариациями русской народной музыки, сатирическими зарисовками, не потеряв вечных вопросов, на которые каждый зритель должен ответить сам. Актер высокой культуры и художественного вкуса Игорь Курылев отмечен дипломом за роль миляги и «телепеня» Лыняева.

«Зеленая зона»

Гран-при фестиваля завоевал Новосибирский городской театр за спектакль большой формы «Зеленая зона» режиссера Сергея Афанасьева по пьесе Михаила Зуева. Жизнь в подмосковном бараке 1950-х годов оказывается накрепко связана с нашими сегодняшними раздумьями и переживаниями, бедами и радостями. Этот спектакль-долгожитель из числа мощных театральных событий, в которых не чувствуется груза прожитых сценических лет, собрал коллекцию фестивальных наград и вошел в «Золотой фонд театральных постановок России».

Открытием стал театр «Куклы и люди» из Лобни. Тонкий поэтический спектакль «Пиросмани, Пиросмани» по мотивам пьесы Вадима Коростылева в постановке худрука коллектива Жанны Демиховой награжден Гран-при в номинации «Лучший спектакль / Малая форма». На закате жизни к великому художнику (мудрый образ создал Николай Арутюнов) приходят герои его картин, которые для Пиросмани реальнее живых людей, заглянул и русский художник, автор «Купания красного коня», пожаловала и Ия (прекрасная роль Евгении Ульяновой), что так часто появлялась в его снах.

Жанна Демихова

Две награды достались Театру драмы Республики Карелия («Творческая мастерская»), показавшему спектакль «Космос» по пьесе Алексея Житковского. Режиссер Артем Галушин отмечен дипломом «За оригинальность и мастерство», прекрасная актриса Виктория Федорова победила в номинации «Лучшая женская роль». Ее героиня Татьяна Гизатуллина — учительница в далекой Бугульме, давно похоронила мужа, вырастила сына. Она — женщина, на которой мир держится, хрупкая и крепкая, умная и сомневающаяся. Течение ее достаточно унылой жизни прерывает надежда на чудо: город детства собирается посетить прославленный космонавт, он же ее бывший одноклассник и первая любовь...

«Космос»

Камерный драматический театр из Вологды показал моноспектакль «Пропажа» в постановке основателя театра Якова Рубина — режиссера-фантазера, открывающего новые сценические произведения. На этот раз выбор пал на сказку Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина «Пропала совесть», написанную полтора века назад. Евгений Думнов, ставший фаворитом зрителей, получил награду «За лучшую мужскую роль». Он играет не совесть, «истерзанную, оплеванную, затоптанную», а тех, кому она мешает жить: кабатчика и его жену, пропойцу, квартального надзирателя с супругой, финансиста etc. С каким самозабвением и страстью перевоплощается превосходный актер Думнов — в женщин и мужчин, в молодых наглецов, пожилых аферистов, монстров без возраста! Его система жестов уникальна, природа эмоциональности – непостижима, лицедейство — загадочно. Вмиг меняются походка, взгляд, прищур и, кажется, даже черты лица... Последний владелец схоронил бесхозную совесть в чистом сердце ребенка, которого покачивает актер, напевая под мелодию Фрэнка Синатры «Баю-баюшки-баю...»

Евгений Думнов

Лучшим актерским ансамблем признан спектакль режиссера Сергея Денисова «Винни-Пуховские чтения» Липецкого государственного академического театра драмы имени Льва Толстого. Пьесу в формате научной конференции написал Евгений Гришковец, и высоколобые исследователи весьма напоминают философствующих персонажей сказки Алана А. Милна. Обсуждаются вполне серьезные глубокие темы и абсурдные догадки, происхождение слонопотамов или мир пчел и меда. Весь актерский ансамбль «настроен» на верный тон, и ни на секунду никто не выпадает из дискуссии, даже если его участие в данном фрагменте молчаливо. Все — часть единого целого.

«Винни-Пуховские чтения»

Награда «За лучшую сценографию» отправилась в Сахалинский международный театральный центр имени А.П. Чехова, где поставлены «Записки сумасшедшего» Николая Гоголя. Художник-постановщик Сергей Илларионов и режиссер Роман Кочержевский придали сюрреалистическим галлюцинациям черты сценической реальности, балансируя на странном сближении одиночества, абсурда и краха личности. Ослепительное пространство, ламповая подсветка, лабиринт переходов, двухэтажная выгородка, где ходят, но не встречаются герои.

«Записки сумасшедшего»

Новому Художественному театру из Челябинска присужден приз «За глубокое и остросовременное звучание пьесы Алексея Арбузова «Домик на окраине» в постановке Евгения Гельфонда. Сценическую судьбу этой пьесы, написанной в разгар Великой Отечественной войны, счастливой назвать трудно. В основе – документальные события начала 40-х, классицистские рассуждения автора о долге, который должен побеждать чувства, три прекрасные сестры: Надежда (Татьяна Безрукавая), Любовь (Алена Лугова), Вера (Анна Моторина) – молодое поколение НХТ, и оркестр его театральных звезд. Стонет чеховский мотив: надо жить... будем жить... если бы знать...

Евгений Гельфонд

Купринская «Яма» в постановке режиссера Сергея Федотова в созданном им Пермском театре «У моста» отмечена призом «За сохранение традиций русского реализма», реализма, знакомого по его достоверной сценографии: мягкая мебель, картины на стенах, абажур... Известна и актерская культура этого коллектива. Всех несчастных обитательниц дома терпимости любит строгая дама — сцена, читай — все актрисы обаятельны и прекрасны, но сам спектакль оказался в плену обличающего литературного материала.

«Яма»

Специальный приз «За неустанный творческий поиск в сфере инклюзивного театра» достался спектаклю театра «ЛИК» из Ташкента. Хореограф-постановщик Лилия Севастьянова сумела услышать каждого своего непростого актера и сделать каждого счастливым. В итоге получился не проект «благотворительной жалости», а тонкой выделки пластическая импровизация по повести Александра Грина «Алые паруса» — от тепла и добра, идущих со сцены, согрелись сердца зрителей.

«Алые паруса»

После торжественного закрытия и вручения наград Марина Игнатова — директор фестиваля и Драматического театра «Театральный ковчег в Дубраве» ответила на вопросы «Культуры».

Марина Игнатова

— Как все начиналось?

— Богатым историческим театральным наследием город похвастаться не может. Его сердце— Троице-Сергиев монастырь, основанный преподобным Сергием Радонежским. Наш театр «Театральный ковчег» появился на свет чуть более двух десятилетий назад благодаря инициативе первого худрука, актера Станислава Коренева. Тогда кровом маленького камерного «Ковчега» был полуподвал в жилой пятиэтажке, зал вмещал чуть более 70 зрителей. Фестиваль казался мне возможностью молодому муниципальному театру заявить о себе, о том, что на театральной карте России есть и наша труппа. Хотелось крикнуть миру, местным жителям, городским властям: «Мы есть, мы можем!» Нас вела вера в то, что людям необходимы вдохновение, радость, свет театрального искусства.

С первого фестиваля начали привозить интересные театры с масштабными спектаклями, арендовали большие площадки. Сейчас даже представить сложно, как 12 лет назад мы по несколько раз в день перебегали, переезжали с площадки на площадку: ДК Гагарина, Хотьково, Дубрава. Как сил хватало встречать в чужих зданиях жюри, гостей, зрителей?

— Когда у театра появился новый дом в райском месте под названием Дубрава — с огромным парком и водоемами?

— В 2023-м по решению администрации города театр перевели в микрорайон Семхоз. Появились уточненное название — Драматический театр «Театральный ковчег в Дубраве» — и здание на 200 зрителей. Вокруг — три гектара ландшафтного парка с прудами и зонами отдыха. Над основной сценой, на втором этаже, мы открыли малый зал, а в парке — летнюю сцену.

— Три сцены справляются с насыщенной программой фестиваля? Проблем нет?

— Проблема есть. Хотели приехать спектакли, которые могут встать только на большую сцену с поворотным кругом — оказалось, «королевство маловато». Будем искать компромиссы и договариваться с ДК Гагарина.

— Фестивальная команда работает доброжелательно и безошибочно. Сколько в ней человек?

— В оргкомитете восемь человек административно-управленческого персонала — они проводят полугодовую подготовительную работу. Потом ее подхватывают двадцать активных кураторов — это наши актеры. Они быстро и точно решают все вопросы, выкладываются по полной.

— Изменялась ли концепция фестиваля за прошедшие годы?

— Строгими рамками мы себя не ограничивали. Первоначально думала, что будем собирать спектакли, рассказывающие об истории России, но время летит стремительно. То, что случилось вчера, завтра становится прошлым. СВО — это уже история России. Сейчас складываем фестивальный репертуар из спектаклей для людей и о людях, живших в разные времена.

Афиша этого года отличается интересной географией. Радостно и даже немного странно, что приехали коллективы из дальних мест: Южносахалинска, Камчатки, Новосибирска, Перми с достойными, умными спектаклями. Мы все понимаем, что фестиваль «У Троицы», который в июне так ожидает публика, — важное завершение итогов театрального года. Весь сезон наши зрители вместе с нами – и мы накануне отпусков дарим им уникальную возможность совершить театральное путешествие без чемоданов, вокзалов и аэропортов.

Фото: Арсен Тумасян и Дамир Шавалеев/предоставлены фестивалем «У Троицы»