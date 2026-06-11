Элегия нулевым и кошмары двух Иванов: что увидели на Фестивале театров малых городов России

В Сергиевом Посаде прошел XXIII Фестиваль театров малых городов России. В этом году в нем участвовали театры из Альметьевска, Березников, Великих Лук, Губахи, Заречного, Кудымкара, Лесосибирска, Лысьвы, Магнитогорска, Мотыгино, Нижнего Тагила, Новокуйбышевска, Новоуральска и Нягани. Коллективы представили восемь спектаклей большой формы и семь — малой.

В дни православной Троицы одной из примет подмосковной паломнической столицы стали желтеющие на фоне звездчатых куполов и высаженных насельниками рябин лимонно-графитные афишные тумбы с изображением человека-слона в черном свитере и джинсах — прямо как у Высоцкого в любимовском «Гамлете». «Светло и жестко» — так, в парадоксальном духе, видимо всё-таки привнесенным в атмосферу 23-го сезона этого яркого во всех смыслах смотра театрально-цирковым Ганешей, определил настроение спектакля-победителя в номинации «Большая форма» автор легшей в его основу пьесы драматург Алексей Житковский.

«Коби Брайант» (Чайковский)

Жанр «Коби Брайанта» Чайковского театра драмы (город Чайковский, Пермский край) и режиссёра Петра Незлученко определялся как постдраматический ноктюрн. Эта пластически-звуковая фреска (все герои в белом) рассказывает не о легендарном чернокожем баскетболисте, атакующем НБА, а о болезненном подростке Леше, влюблённом в одноклассницу и страдающем от неразделенных чувств и череды предательств лучшего друга. Оммаж эпохе нашей юности — концу девяностых – началу нулевых — избегает погружения в эстетику десятилетия. Это универсальное пространство постапокалипсиса, которого все ждали в год миллениума, пронизанное аллегориями — архаической мощи этому гипнотическому действу добавляет «древнегреческий» хор.

Как рассказал драматург Алексей Житковский, идея пьесы и родилась из желания осмыслить время юности нынешних, переступающих пятидесятилетний порог взрослых — вернуться к собственным ощущениям того времени, пересобрать и переосмыслить себя сегодняшнего через призму вчерашнего. Режиссёр Пётр Незлученко, который второй год подряд становится лауреатом фестиваля, придерживался той же трактовки, но с инклюзивным уклоном. В прошлом году в Сыктывкаре он получил награду как художественный руководитель Березниковского драматического театра (Пермский край) за спектакль «Ва-ва», поставленный по мотивам автобиографической книги Элен Келлер о слепоглухой девочке и её учительницы. Ранее режиссёр работал в Серовском театре, а также ставил в Алтайском театре.

«Как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» (Набережные Челны)

Гран-при с Незлученко и Чайковским театром драмы разделил китайский режиссер Ван Шэнь, в прошлом актер Пекинской Оперы, ученик Юрия Бутусова, представивший свою интерпретацию гоголевского сюжета. В трагифарсе «Как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» театра «Мастеровые» из Набережных Челнов, возникшем благодаря лаборатории, проводившейся под эгидой ГИТИСа, анекдотическая ссора двух друзей из-за ружья и обидного сова «гусак» перерастает в конфликт масштабов ядерной войны и космической битвы. Вместе с драматургом Анастасией Ермоловой режиссер дополняет текст цитатами американского астронома Карла Сагана. Все это преподносится в виде снов — кошмаров двух Иванов. Саундтреком стала польская песенка «Два сердечка», звучащая на языке оригинала.

Заметным событием стал спектакль «Лютый (Явыз)» из репертуара Альметьевского татарского драматического театра. В основе этой постановки — историческая пьеса Ркаила Зайдуллы «Хан и поэт» (2001). За воплощение взялся один из наиболее заметных молодых режиссёров Казахстана Алибек Омирбекулы. Новоуральский Театр музыки, драмы и комедии привез спектакль-лекцию «Комплексный анализ метаморфоз личности на примере Мухи-Цокотухи». Эксцентричный сеанс разбора Чуковского родился в рамках лаборатории «Театр Наций — театрам атомных городов», а поставил его Ванечка (Оркестр приватного танца), чьи саундтреки звучат в четырёх спектаклях текущего репертуара Театра Наций.

«Шостакович» (Нягань)

«Живи и помни» (Кудымкар)

«Дама с собачкой» (Березники)

В конкурсной программе приняли участие 15 творческих коллективов из разных регионов России: республики Татарстан, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; Пермского и Красноярского краёв; Псковской, Пензенской, Челябинской, Самарской и Свердловской областей.

Победителей ФТМГР определяло жюри во главе с режиссёром Никитой Кобелевым, художественным руководителем Александринского театра, отметившим, что фестиваль привлек внимание столичных театралов.

— Сергиев Посад встретил нас с большим теплом и вниманием — полными залами и ежевечерними овациям. И очень приятно, что фестиваль стал событием отнюдь не только городского масштаба. Каждый день я видел знакомые по московским театрам лица, а это значит, что спектакли театров малых городов пользуются живым интересом у столичной публики и профессионального сообщества. И это не удивительно, потому что большинство театров-участников показали высокий профессиональный уровень. Видны актуальные тренды: режиссёры адаптируют классические произведения, учитывают опыт постдраматического театра. Коллективы погружены в контекст театрального процесса, и, я думаю, что в этом заслуга в том числе Фестиваля театров малых городов России, — говорит Никита Кобелев.

На анонсе: сцена из спектакля «Лютый (Явыз)», Альметьевск. Вверху: обладатели Гран-при XXIII Фестиваля театров малых городов России — театр «Мастеровые» (Набережные Челны). Фотографии предоставлены пресс-службой Фестиваля театров малых городов России