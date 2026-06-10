Хореограф Патрик де Бана: «Обожаю древнегреческие мифы и трагедии — они дарят возможность путешествовать во времени»

На Исторической сцене Малого театра 15 и 22 июня состоится мировая премьера балетной программы «Эллада», в которую вошли два одноактных балета: «Минотавр» и «Леда и лебеди».

Новый проект продюсерской компании MuzArts посвящен мифам и легендам Древней Греции в современном прочтении. Оба спектакля поставил темпераментный и эмоциональный испанский хореограф немецкого происхождения Патрик де Бана. Он родился в Гамбурге, получил образование в Германии, его первое место работы — труппа Мориса Бежара, позже являлся премьером компании Начо Дуато, гордится своими африканскими корнями. Более двух десятилетий назад, в 2003-м, создал собственную труппу Nafas Dance Company в Валенсии. Патрик немало ставил в России: в Детском музыкальном театре имени Наталии Сац, «Кремлевском балете», в Новосибирской опере, неоднократно сочинял для танцовщиков Большого театра. Его балет «Пока не пошел дождь» танцевала Светлана Захарова, еще раньше он придумал номер для виртуоза Ивана Васильева в проекте «Короли танца». Москва видела и фрагмент бессюжетной хореографической постановки балета «Игры ветра», осуществленной в Венской опере, и его «Прощальный вальс», исполняемый Алессандрой Ферри. Де Бана сочинил несколько спектаклей в формате «Жизнь замечательных людей». Один из них — «Эхо вечности» о китайском императоре, влюбившемся в наложницу и забывшем о государственном долге, — показывал Москве Чеховский фестиваль. Известный танцовщик и хореограф рассказал «Культуре» о своей любви к русскому балету, о своем наставнике и умении жить в моменте.

— Вы уже не первый раз приезжаете ставить спектакли в Россию, возвращаетесь в Москву с радостью?

— Россия и Москва стали для меня вторым домом. Я чувствую себя частью большой русской семьи. Восхищаюсь русской культурой и историей, а российскую балетную школу считаю одной из лучших в мире. Мне комфортно и интересно работать в России, потому что здесь возможно всё, любые эксперименты. Кроме того, я получил приглашение от талантливой и надежной продюсерской компании MuzArts, с которой мы уже много раз работали вместе и, надеюсь, поработаем еще. Сотрудничество с MuzArts доставляет мне удовольствие благодаря энергии, открытости новому и духу приключений профессионалов, которые здесь работают.

— Что самое важное для вас в танцевальной истории?

— Поэзия. Она придает магию сюжету, который является скелетом всего произведения. Однако, хотя фабула и служит основой, но она по ходу репетиций постоянно развивается и меняется.

— Значит, два мифа — о Минотавре и Леде — показались вам самыми поэтическими?

— Обожаю древнегреческие мифы и трагедии еще со школьных лет — меня увлекают истории разбитых сердец, борьбы разума и чувств, хитросплетения отношений — эти сюжеты дарят мне особое вдохновение и возможность путешествовать во времени. Русская душа — это тоже то, что меня интересует и интригует, в ней всегда симбиоз радости и меланхолии. У России — потрясающая культура, понимание исторических процессов и их художественное постижение: что и как происходило, и главное — почему. Благодаря таким великим писателям как Пушкин, Толстой, Достоевский, да и многим другим, мы «получаем доступ» к русской душе, ее тайнам и загадкам, и это очень интересно. Мне кажется, что есть много общих рифм между греческой и русской душой, и этим культурам легко понять друг друга.

— Московская публика уже видела ваш балет «Минотавр» с двумя такими разными исполнителями заглавной партии — премьером Большого театра Денисом Савиным и Ильдаром Гайнутдиновым — мировой звездой современного танца. Мать Минотавра и его сводная сестра искренне страдают, что мир его не принимает...

— Меня завораживают сильные женщины — всегда тянулся к ним, они появляются и в моих спектаклях. Моя мама была первой такой женщиной в моей жизни. Леда — именно такая героиня. В спектакле будут Леда, Зевс, Кастор и Поллукс, дети Леды, а также брат Зевса Аид. Хочу, чтобы у нас получилась древнегреческая трагедия, полная божественного безумия. Декорации создадут атмосферу прошлого, настоящего и будущего. Костюмы вдохновлены Древней Грецией, а световая партитура Ивана Виноградова привнесет футуристические эмоции.

— Кроме сильных героинь что связывает два танцевальных спектакля в единую программу «Эллада»?

— Оба балета представляют собой современные интерпретации древнегреческих историй. Они связаны темой человека, его взлетами и падениями, смехом и слезами.

— Вы используете уникальные возможности артистов классической школы?

— Вы про пуанты? Да, пуанты будут, как и красивый танец девушек.

— Сюжет древнегреческого мифа «Леда и Лебедь» популярен среди художников, писателей, хореографов. Повлияло ли какое-нибудь из этих произведений на вас?

— Думаю, балет «Леда», поставленный Морисом Бежаром на старинную японскую музыку для Майи Плисецкой и Хорхе Донна — великого солиста бежаровской брюссельской труппы. Своим спектаклем хочу почтить память талантливейшего хореографа Мориса Бежара — моего наставника и вдохновителя. Все, что я делаю в этой постановке, — дань уважение к нему и любовь к его творчеству. Для меня это история прощения, искупления и надежды. Изначально глубокая мысль о лебединой теме вызывала в памяти судьбу моего большого друга Владимира Шклярова (премьер Мариинского театра, погиб в 2024 году. — «Культура»). Когда Юрий Баранов — генеральный продюсер MuzArts пригласил меня, то я подумал, что все сошлось в одной точке, и обрадовался.

— Планируется новая версия «Минотавра» или хореография останется прежней?

— Хореограф должен поддерживать свои балеты живыми. Возможно, произойдут небольшие и непринципиальные изменения, но главное — сохранить дыхание танца, за этим я и слежу сейчас.

— О музыке расскажете?

— Всегда предпочитаю чувственные мелодии, и музыку для балетов выбирал сам. Для «Леды и Лебедя» — итальянского композитора Эцио Боссо, а для «Минотавра» — Макса Рихтера, британского постминималиста немецкого происхождения. Эти авторы создавали уникальные музыкальные вселенные — душевные и эмоциональные.

— Вы допускаете импровизации артистов?

— До определенного предела. Импровизации, конечно, дают свободу артистам, позволяя им раскрыться. А без свободы артисты становятся роботами. Но мне как хореографу нужна максимальная честность отношений на сцене, ее надо «вытащить» из себя — на это может потребоваться время, но система взаимодействий героев должна присутствовать обязательно.

Когда артист пытается передать экспрессию и эмоции, а в балете еще и без слов, он должен выстроить отношения с остальными действующими лицами и «настроить» диалог со зрителем. Задача хореографа — соединить в единое целое отношения персонажей, артистов и публики. Ведь мы, когда хотим понять человека и познать его историю, то внимательно слушаем его и смотрим в глаза — недаром испокон веков говорится, что глаза — зеркало души.

— Какой период вашей творческой жизни запомнился больше всего?

— Каждое мгновение — неповторимо и особенно. Считаю себя счастливым человеком, встретившим на жизненном пути много замечательных людей. Все они оставили неизгладимый след в моей душе. Мне близка африканская культура моих предков — в ней очень важна преемственность, когда старшие передают младшим свои мысли, свое видение, свои взгляды. Когда я был совсем молод, то уже почувствовал счастье и благодарность за то, что люди шепотом рассказывали мне свои сокровенные секреты. Теперь настала моя очередь шептать и делиться опытом с молодым поколением.

— Представьте исполнителей и художников.

— В «Минотавре» заглавную роль исполнит танцовщик-самородок Ильдар Гайнутдинов (он занят и в «Леде»), остальных героев представят солисты Большого театра Мария Богданович, Ольга Марченкова, Василий Данильчук, Антон Гайнутдинов, Алексей Гайнутдинов, Карим Абдуллин. Сценография «Минотавра» рождена фантазией Даши Намдакова, художник по костюмам — Игорь Чапурин.

В «Леде» выступит талантливая молодая артистка балета Большого театра Полина Долгалева-Нецветаева, известная и своей мировой карьерой модели. В балете также принимают участие артисты Большого театра: Егор Геращенко, Марк Орлов, Никита Капустин, Антон Савичев, Дмитрий Ефремов, Антон Гайнутдинов, Алексей Гайнутдинов. Костюмы созданы знаменитым австрийским модельером Стефанией Бауэрле, художник-постановщик — Татьяна Вьюшинская, связанная работой с Большим театром. Такой компанией мы погружаемся в пространство древнегреческих мифов.

— В интервью несколько лет назад вы говорили, что чувствуете себя человеком мира?

— И сейчас так считаю. Я родился таким и продолжаю бороться за это. Мир полон контрастов, но я предпочитаю оставаться ребенком мира.

— Не опасаетесь ли приезжать в Россию в нынешней ситуации?

— Страх — худшее чувство, которое ограничивает тебя. Россия дала мне многое в профессиональном плане, и я буду всегда возвращаться сюда.

— Насколько далеко вперед вы планируете свою работу?

— Все зависит от обстоятельств. Есть проекты на 2028 год, но важно жить настоящим моментом и наслаждаться каждым мгновением.

Фотографии: Батыр Аннадурдыев/предоставлены PR-агентством Бедуш & Маренникова