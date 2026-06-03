«Хочешь работать в «Сфере»? Умей вертеться»: «Театральный роман» к 45-летию

Театр «Сфера» появился на свет 1 июня и каждый год в первый день лета приглашает зрителей на день рождения, готовит сюрпризы и вспоминает основательницу Екатерину Еланскую.

Поезд отправляется

К 45-летию «Сфера» подготовила праздничный вечер «Наш театральный роман!..» Придумали живой, эмоциональный и содержательный ход — театр превратился в поезд «Сфера», актеры и зрители — в пассажиров, а фойе — в шумную привокзальную площадь, где улыбчивая красавица угощала пирожками, проводницы спешили на платформу, цыганка предсказывала судьбу... Легкий и непринужденный интерактив, щедро приправленный импровизацией, продолжился в зале, когда все зрители-пассажиры заняли свои места в вагонах. «Давайте познакомимся поближе!» — обратились к собравшимся две милые бойкие проводницы Валерия и Екатерина и провели викторину. Немного смущаясь, пассажиры отвечали на вопросы: вы талант или поклонница? вы без вины или виноватый? Вспоминали любимых персонажей и цитаты из спектаклей «Сферы». Овациями был встречен ответ на вопрос: «Как часто бываете в нашем театре?» — «Был здесь несколько сотен раз...»

Александр Коршунов

В поезд уместилась и вся шумная, дерзкая, бойкая труппа вместе с чемоданами, реквизитом, папками с ролями, шутками и розыгрышами, а на одном дорожном узелке было написано «Актерские штампы». И поезд отправился в путь по длинному маршруту: из 1981-го в 2026 год. Счастливого пути пожелал составу начальник поезда в красной фуражке — главный режиссер «Сферы» Александр Коршунов. Остроумный капустник превратился в прекрасное путешествие: под стук колес актеры вспоминали свою театральную жизнь, но не как глянцевое и причесанное прошлое, а веселое и задорное. Вечер сложился в живую хронику театра — память, личная и коллективная, вылилась в поток ностальгических грез о давних гастролях (например, в Батуми в конце 1980-х, где выступали в цирке, и публика не была готова к отсутствию тигров), с теплой нежностью звучали названия спектаклей разных лет («Троил и Крессида», «Я пришел дать вам волю», «Дон Жуан», «Наши за границей», «Строитель Сольнес», «Публике смотреть воспрещается», «Вестсайская история», «Продавец дождя», «Обыкновенная история»), в зал летели актерские байки, шутки, розыгрыши. Возвращались в первые театральные годы с острым дефицитом «свободных актерских ставок» — тогда оформлялись на вакантные места и становились монтировщиками, гардеробщиками, сторожами, уборщиками, билетерами, а вечерами участвовали в спектаклях. Лишь бы существовала «Сфера» и достроился свой дом в саду «Эрмитаж».

А какие звучали песни в исполнении голосистых артистов — протяжные, застольные, дворовые, лирические, залихватские: «Тяжелый рок и розовый портвейн / Частицей жизни сделались моей»; «Это было, когда по земле бродили сказки, / Было добрым добро...»; «Ничто на земле не проходит бесследно, / И юность ушедшая все же бессмертна...»; «Ой, мама, ой, мама, / Разыгралась в море драма!». Народным песням и старинным романсам подпевал весь зал: «Только ты, моя гитара, / Прежним звоном хороша»; «Ехали на тройке с бубенцами, /А вдали мелькали огоньки...»

Старшее поколение мастеров сцены, мэтры, рассказали о главных постулатах «Сферы»: театр существует не отдельно от зрителя, а вместе с ним; актер играет не «перед», а «среди» публики («Мы отвергаем принцип театра — коробки с эффектом подглядывания и утверждаем принцип сферы как живого человеческого общения»). «Сфера» — уникальное и единственное театральное пространство, выстроенное амфитеатром, а актеры играют в центре — как это было в Древней Греции, в шекспировском «Глобусе», в цирке, площадных балаганах. Актеры и зрители объединены кругом, находятся в единой сфере, внутри действия: «Мы работаем не при зрителях, а со зрителем. Хочешь работать в «Сфере»? Умей вертеться...»

Мастеров сменили актеры среднего поколения, а в конце капустника на сцену вышли самые молодые актеры — вчерашние студенты, большинство из них — ученики Александра Коршунова. Они, неугомонные, спорили о театре, разбирались в его природе, пародировали новейшие эксперименты, созданные ради модных «штучек» и даже выдумали историю о вымышленном режиссере-новаторе Штучкине, который ставил безумные спектакли. Публики ему не хватало, и он буквально приклеивал зрителей к скамейкам — только на штучкинские спектакли народ второй раз не приходил.

Поезд мчался через десятилетия своей театральной жизни, не изменяя главному — живому театру для людей и про людей, с репертуаром по произведениям высокой русской литературы, которая помогает мыслить, жить и вселяет надежду. По ходу путешествия была тихая, ностальгическая, задумчивая остановка — в память об артистах и работниках театра, которых уже нет рядом, но они живут в сердце «Сферы». На экранах появились фотографии, зазвучали поэтические строки и песни о времени, дороге, друзьях. Александр Коршунов — верный сын, продолживший дело родителей, проникновенно прочитал стихотворение Давида Самойлова:

Папа молод. И мать молода,

Конь горяч, и пролетка крылата.

И мы едем незнамо куда —

Все мы едем и едем куда-то...

Екатерина Ильинична

«Сфера» хранит память о Екатерине Еланской — ее присутствие в театре не закончилось вместе с земной жизнью. Ее новаторский, экспериментальный театр появился в 1981-м, во время застоя, и сразу стал невероятно популярным. Они были вместе: Екатерина Еланская — строитель театра, известный с конца 1960-х режиссер, и Виктор Коршунов — выдающийся педагог — грамотно вел Малый театр как директор. После капустника прозвучали воспоминания ныне знаменитых, а тогда начинающих актеров, которых хотелось бы процитировать.

Екатерина Еланская. Фото предоставлено пресс-службой театра «Сфера»

В 1960-х Екатерина Еланская поступила в аспирантуру ГИТИСа к великому педагогу Марии Кнебель. Мария Осиповна любила свою ученицу. Первым самостоятельным спектаклем Еланской стал «Маленький принц» в Театре имени Станиславского. Кнебель поначалу отговаривала, считая, что эту непростую повесть-сказку невозможно поставить на сцене. После этюда своей ученицы — сцены с розой, — разрешила: «Пробуйте, у вас получится». Еланская «заболела» этим спектаклем. Главные роли исполняли замечательные актеры: Ольга Бган — Маленький принц и Василий Бочкарев — Летчик.

Василий БОЧКАРЕВ:

«Счастлив, что я в этом поезде был, есть и всегда буду - до конца своей жизни. Для меня поездка началась довольно рано, в 1962 году. Я учился на втором курсе, который вел Виктор Иванович Коршунов, и однажды появилась красивая, удивительная женщина в белом платке на плечах, которая скромно смотрела наш экзамен. И все друг друга начали спрашивать: «Кто это такая красавица?» В ответ прозвучало: «Жена Виктора Ивановича». Какие они были прекрасные! Какие вдохновенные! Они знали, по-моему, с самого начала, что они хотят и все понимали про любовь, которая и на сцене, и в зрительном зале.

Виктор Коршунов и Екатерина Еланская. Фото предоставлено пресс-службой театра «Сфера»

Потом долгий путь продолжался. Первая постановка Екатерины Ильиничны — «Маленький принц». В главной роли Олечка Бган. Этот интереснейший отрезок пути начинался в подвале. Все очень волновались, потому что молодой режиссер, молодые артисты, я вообще ничего тогда не понимал – Экзюпери, Эдит Пиаф (в спектакле звучали песни классической французской эстрады. — «Культура»). Знаете, есть эпизоды, которые никогда не забудешь. Например, такой. Мы сидели на сцене, а замечательный художник Энар Стенберг сделал прямо на подмостках гримерные, которые просвечивались. Занавеса не было — первый раз в Театре Станиславского. До сих пор помню, как Олечка протягивала мне руку, и, держась за руки, мы отправлялись в путешествие в мир Экзюпери. Репетировали непросто — Екатерина Ильинична просила полной отдачи. Это была такая мощь, такая красота. Она знала, чего хотела – а хотела она обратиться к сердцу, к тому самому подлинному, к самому настоящему, что есть в человеке – это вера в другого человека, это вера в то, что дается свыше, в чем чувствуется ребенок с его наивом, непосредственностью, счастьем. Екатерина Ильинична никак не могла найти головного убора для Маленького принца. Оля приносила и приносила разные шляпки — они не подходили, и вот однажды Еланская протянула ей голубую кепочку с помпончиком — и все встало на место. Главный режиссер театра Борис Александрович Львов-Анохин пришел на репетицию с очень интересной подсказкой. Мы играли такую немного бытовую историю, и Борис Александрович — романтик — так выразительно, подняв ввысь глаза и руку, произнес: «Там, где-то далеко, живет моя роза, я за нее отвечаю». И весь спектакль просто полетел вверх! Как Оля играла, какой замечательной актрисой она была!

Виктор Коршунов. Фото предоставлено пресс-службой театра «Сфера»

Сейчас у нас такой момент, когда вспоминаешь самых дорогих и любимых. Безмерная благодарность, которую определить просто невозможно, Виктору Ивановичу Коршунову. Мужу и другу Екатерины Ильиничны. Понимаю, что она не раз приходила домой в отчаянии – ей непросто давалось строительство театра. И он всегда был рядом и неизменно поддерживал ее. Это были два великих человека театра! Спасибо им большое. А спектакль «Маленький принц» шел долго — зрители его любили».

Валерий БАРИНОВ:

«Трудновато говорить после Василия Ивановича. Я учился на следующем курсе Виктора Ивановича Коршунова, выпускался на четыре года позже. Он был строгий педагог, особенно к девушкам. Если юбка касалась колен, нужно было идти в общежитие переодеваться в ту, что подлиннее; девочки в чулках не телесного цвета до мастерства не допускались; если пробует курить — лучше сразу на выход. Да и за нами, мальчишками, он следил — на мастерство должно было приходить только в свежих рубашках. И вот наш показ на первом курсе. За кулисами полетел шепот: «Кто эта дама, что сидит в первом ряду? Красавица в алых чулках, в юбке выше колен, в кожаной куртке, что теперь называется косуха. Оказалось, это жена Коршунова — тут все и присели. Девочки наши сказали: «Ни фига себе!» Но все-таки никто до выпуска не рискнул прийти в красных чулках.

А потом был телефонный звонок, который сделал меня счастливым. В трубке прозвучал незнакомый голос — это была Екатерина Ильинична. Она сказала: «Нужно сыграть женщину — срочно! Мы едем в Ленинград на гастроли». Спрашиваю: нужен актер или актриса? В ответ: актер, актер, но играть надо женщину. Оказывается, с актером что-то случилось и нужна замена. В поезде я учил текст пьесы Теннесси Уильямса «Растоптанные петуньи». И мы сыграли.

Виктор и Александр Коршуновы. Фото: Вадим Шульц/предоставлено пресс-службой театра «Сфера»

С тех пор Екатерина Ильинична вошла в мою жизнь. В ней существовала какая-то невероятная женская сила. Может, звучит несуразно — женская и сила — но это было настолько притягательно. Знаете, есть такая шейная болезнь у мужчин. Проходят женщины, и на одну из них шея невольно поворачивается. Вот она и была такой невероятной. Общаться с ней было счастьем. Однажды она приехала в Малаховку, где я жил, — у нас все соседи повылезали посмотреть на это чудо. Я не ожидал ее — и вообще, как она узнала, где я живу? К сожалению, не получилось участвовать в новом спектакле (с этим предложением она приехала), я тогда начинал сниматься. Сегодня я пришел с благодарностью и Екатерине Ильиничне, и Виктору Ивановичу, и Александру Викторовичу за то, что мне иногда бывало и бывает позволено выходить на эту сцену».

Екатерина ОБРАЗЦОВА (служила в «Сфере» с 1982 по 1995 — сыграла немало ролей):

«Я отношу себя к тем пассажирам, которые первыми сели в поезд под названием «Сфера». Мы своими руками строили это здание. Буквально я не строила. Но наши мальчики таскали кирпичи, а мы кормили мальчиков. Еду приносили из дома и здесь готовили — у нас были всякие приспособления для этого. Как было здорово и как давно! Какая была радость, когда появился этот дом и каким блаженством казалась работа с Екатериной Ильиничной. Я звала ее тетей Катей, и назвала меня мама в честь Еланской. Саше повезло: его не назвали Натаном в честь моей мамы Наташи, как планировалось. Маленькими мы с Сашей вместе жили на даче, а тетя Катя работала, писала сценарий. Мы — орали. Она раз сказала, два, а на третий крикнула: «Я вас сейчас убью!» И мы прибавили звук — нам стало интересно, как же она будет это делать? Потрясающее, счастливейшее детство и потом прекрасные годы в этом театре. Какая для нас была честь выходить на сцену «Сферы»!»

Фото: Полина Королева/предоставлено пресс-службой театра «Сфера». Вверху: Екатерина Еланская. Фото предоставлено пресс-службой театра «Сфера»