Сказ под звуки техно: «Малахитовая шкатулка» в «Театре Терезы Дуровой»

Елена ФЕДОРЕНКО

«Театр Терезы Дуровой» открыл 33-й сезон премьерой яркого музыкального спектакля «Малахитовая шкатулка» по мотивам сказов Павла Бажова. За 32 пролетевших сезона было поставлено множество спектаклей, нынешний по счету — 90-й.





В невероятных, услышанных и напридуманных сказах Павла Бажова встречаются мистические энергии, фантастические существа и старорежимный жизнепорядок горных народов. «Сказы не зря придуманы. Иные в покор, иные в наученье, а есть и такие, что вместо фонарика впереди», — писал Бажов. Его сюжеты пропитаны фольклором Урала и историей России, и в них авторский голос звучит полнозвучным старинным народным высказыванием. Не потому ли кажется, что они пришли к нам из давнопрошедшего времени, то ли из века XIX, или даже XVIII? На самом деле литературная деятельность Бажова началась в советскую пору, в XX столетии, и первые очерки, которые впоследствии составили сборник «Малахитовая шкатулка», вышли в свет в 1924 году.

Рождение и детские годы Бажова связаны с рабочим поселком Среднего Урала Сысерть (ныне город с большой историей). С молодых лет он был страстным собирателем фольклора. Будущего писателя особенно увлекали предания, которые рассказывали рабочие уральских заводов — те истории, что слышали они от старших поколений и дополняли своей фантазией. Бажов называл рассказчиков-информантов «заводскими стариками», записывал их афоризмы и побасенки, изучал быт и нравы, вникал в историю развития горной промышленности Урала. Он не занимался изящной стилизацией, а переосмысливал древние сюжеты, передавая их через личные переживания.

Постоянный автор «Театра Терезы Дуровой» Артем Абрамов выбрал три сказа: «Малахитовая шкатулка», «Медной горы хозяйка» и «Каменный цветок». Он сохранил излюбленный театром принцип двоемирия, когда мир фантастический и мир реальный не только соседствуют, но и крепко взаимосвязаны. Компактная динамичная история построена на ясной фабуле, не перегруженной подробностями и пояснениями. В тексте удалось сберечь настоящее сокровище — чистоту, полнозвучие и колорит русского слова; передать мифопоэтическую основу: типы русских характеров, широту души, веру в приметы народные и силу оберегов.

Фабула легко передается пересказу: Данила — один из камнерезов, которые надрываются, работая на шахте богача-корыстолюбца Мормагона, — попадает в царство Хозяйки Медной горы. Она мечтает оставить его у себя, научила делать сказку из камня, обещает жизнь вечную. Но Данила возвращается в родное селение у подножия Уральских гор. Как и положено в сказке, в финале зло в лице Мормагона и его свиты — наказано, добро — побеждает. Режиссера Терезу Дурову часто привлекает вневременной философской смысл пьес. Цикл ее спектаклей на этническую тему — поучительные истории о любви и верности, муках и жертвах во имя долга. «Малахитовая шкатулка» — умная и тонкая сценическая притча о художнике, делающем выбор между познанием тайн искусства для себя, в неволе, и честным служением людям. «Красота творится для счастья людского», — говорит Данила.

И отправляется в мир людей, он — суров, не изнежен солнечным теплом, окружен горами, омыт слезами, согрет их сердцами. Здесь живут люди непростых судеб — горняки, работяги, камнедобытчики. Их сопровождает вечная опасность не вернуться из шахты, погибнуть под завалами. Быт неказист и скромен: угрюмая улочка, деревянные заборы, покосившиеся облупленные домишки с маленькими оконцами размером с форточку, мрачные ворота, ведущие в забой, в шахту. Здесь каменотесы хлебают отпущенное горе и мечтают о счастье — люди есть люди. Фантазия художника-постановщика Марии Рыбасовой создала выразительное пространство, заполнив сцену исполинскими конструкциями, которые, разворачиваясь, открывают иной и тоже темно-монохромный таинственный тревожный мир гор — здесь шахты, рудники, каменные глыбы, стук молотков и кирок, сюда никогда не проникает дневной свет, а лифт похож на тюремную камеру с заточенными в ней людьми. В глубинах гор и чертоги Хозяйки Медной горы, в них вспыхивают разными огоньками самоцветы, и каменные громады озаряются волшебными экзотическими красками (художник по свету Денис Гришин).

Открывает спектакль рассказ старика Горыни (убедительный образ создает Алексей Дындыкин) — об обвале горы в годы его юности — тогда для всех каменотесов шахта стала погостом, в живых остался он один. Его, смеясь и пританцовывая, слушают резвые девицы. Их легко понять — эту байку они знают наизусть, ведь Горыня повторял ее сотни раз, и не случайно: Хозяйка, спасая его, самого молодого, взяла слово о том, что он будет рассказывать о случившемся, предупреждать горняков. И вот опять гора гремит, сигнализируя о крушении. В этой первой же сцене Тереза Дурова поднимает актуальную экологическую тему. Природа может быть добра, терпелива, нейтральна, но способна и жестоко мстить людям, нарушающим ее гармонию. Вот и сейчас она предупреждает: много и жадно вы, ненасытные, берете малахита; дайте горе отдохнуть — беда будет. Подневольные горняки взволнованы, но алчный Мормагон в рубахе цвета крови непреклонен.

Да-да, в этом спектакле «рассказывает» волшебную сказку и цветовая палитра костюмов: усталые серо-коричневые оттенки у горняков и их жен (тяжелая жизнь, она родная и по-своему уютная, но в ней так мало радости), только у Данилы и его невесты Аннушки одеяния светлее. Вызывающе красные косоворотка и шейный платок у Мормагона и алое, почти маскарадное, платье с перьями у его жены. Великолепны наряды и головные уборы Хозяйки — сверкают каменьями, на плече примостилась ящерица, охраняющая свою повелительницу. Художник Виктория Севрюкова сосредоточена на деталях: разнообразие платков, кокошников, расшитые рубахи, сарафаны с вышивкой, душегреи с аппликациями — вызывают восхищение своей красотой и этнической достоверностью.

Восторг вызывает и музыка, она сопровождает все сценическое действие, что закономерно — «Театр Терезы Дуровой» музыкальный. Композитор Сергей Кондратьев сочинил для «Малахитовой шкатулки» выразительную многожанровую музыку: стилизация фольклорных мелодий, их смешение с роком, джазом и даже стилем техно-индастриал, что свидетельствует: народное творчество бессмертно. Фольклор протягивает руку современным направлениям. Азартно и легко звучит театральный оркестр под руководством маэстро Ильи Мовчана. Поют и артисты театра, и приглашенные вокалисты из хоров, вместе они составляют прекрасную капеллу. Песня об Урале и песня горняков, женские и мужские хоры не комментируют действие, а дополняют смысловую картину спектакля.

Арии Хозяйки Медной горы с изяществом и шармом исполняет сама Хозяйка — известная поющая артистка театра Анастасия Тюкова. Она создает многогранный образ: в ее Хозяйке немало человеческих черт — она откровенна и чистосердечна — имеет свою систему ценностей, потому и приметила Данилу — каменотеса со взглядом художника. Она же — волшебная и бессмертная душа природы, способная ощетиниться злобой, видя жажду наживы в людях, за которыми она непрестанно следит.

Молодой Владислав Савчук органичен и трогателен в роли Данилы. Его герой наивен, доверчив, талантлив, честен. Преодолевая охвативший его страх, передает Мормагону предупреждение Хозяйки о приближении катастрофы.

Просто, искренне и хорошо играют «силы зла». У Сергея Батова владелец шахты Мормагон, напыщенно считающий себя покровителем гор, образ многогранный — он не прост и не скучен — впадает в исступление не потому, что не верит «в каменную девку». Он явно боится обвала, но корыстолюбие и ненасытность одерживают победу в его душе и мыслях. Актер чуток и заразителен в передаче характера, умно, смело и разнообразно представляет своего злодея. Его женушка Ядвига (Юлия Юнушева) и вовсе не обращает внимания на предупреждение о приближающемся обвале. Ей не до беды, ее жизненная энергия направлена на получение малахитовой шкатулки Хозяйки. Шкатулка, попав в ее недобрые руки, мстит. Колье — сжимает горло, браслеты превращают в змей руки Ядвиги — с иронией и обаянием актриса исполняет ведьминский гротесковый пластический этюд. Выразительны и комичны жеманные приживалки четы Мормагонов — забавны героини Маргариты Белкиной и Татьяны Калакиной, изъясняющиеся на ломаных иностранных языках.

Хороша Аннушка — невеста Данилы. Молодая артистка Любовь Никулица воплощает женский идеал Павла Бажова — девушку любящую, самоотверженную, решительную и отважную. Проникновенно, нараспев она исполняет горький монолог, где рифмуются слова «горе» и «горы».

В спектакле немало танцев: хороводы и ручейки, ковырялочки и дроби — переплясы, передающие размах и удаль, поставил хореограф Артур Ощепков. Спектакль завораживает своим мерцающим образом и контрастами: тихие сцены и народное гулянье, сокровенные разговоры и отчаянный женский хор «Пусть вернутся они домой». В «Малахитовой шкатулке» ценят русскую речь, и в спектакле «никакое слово зря не пропадает». Каждый артист чувствует себя частью целого, и весь ансамбль действует как слаженный оркестр — и брат Данилы Лука (Артур Матусов), и ящер (Андрей Батов), и ящерица (Юлия Сдвижкова). Проработанность каждого образа в массовых сценах убеждает в силе и мужестве уральского характера, что «тверже алмаза, крепче булата» — нет сомнения, что нравственные уроки спектакля будут усвоены юными зрителями. И не стоит удивляться ясной цельности сценического повествования — спектакли в «Театре Терезы Дуровой» создает слаженная и давно сложившаяся команда — театральная семья.

Фото: Михаил Брацило и Сергей Абрамов/предоставлены пресс-службой «Театра Терезы Дуровой»