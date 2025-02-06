«Пой о том, как я в Россию влюблен»: состоялась московская премьера этно-оперы «Князь Владимир»

Денис БОЧАРОВ

Накануне юбилея (6 февраля Игорю Матвиенко исполняется 65 лет) на сцене Государственного Кремлевского дворца было представлено фундаментальное сочинение автора — опера «Князь Владимир».

В эксклюзивном интервью «Культуре» за несколько дней до премьеры Игорь Игоревич отметил: «К осуществлению этого проекта я шел довольно долго — примерно с 2012 года, когда начал работать над фильмом «Викинг». Помимо того что в тот момент я углубленно стал изучать нашу историю, походя обнаружил, что у меня осталось очень много нереализованного музыкального материала, который, как мне казалось, необходимо воплотить в жизнь. Тогда-то мне и пришла в голову мысль о создании масштабного проекта — а именно оперы.

Прежде я, как известно, работал с «малыми» формами — то есть сочинял преимущественно песни. Поэтому, приступая к осуществлению более крупного проекта, понимал, что встаю на зыбкую, неизведанную доселе для меня почву. Пришлось изучить как оперную, так и литературную составляющую: было важно понять, как в рамках этого жанра структурно выстраивать драматургию — создать сюжет, продумать внутреннюю канву, обрисовать характеры, распределить роли, характеры и так далее.

Я проштудировал много литературных работ на соответствующую тему — от «Повести временных лет» до трудов известного русского историка и лингвиста Алексея Шахматова... Так постепенно музыкальное произведение, которое я решил отнести к жанру этно-оперы, и родилось. Надеюсь, оно найдет понимание у слушателя».

Несомненно, найдет. Хотя бы просто в силу того, что работа Матвиенко — своевременная. Сегодня, как никогда, нам необходимо знать и чувствовать отечественную историю, что называется — держаться корней. Любое самоценное художественное патриотическое произведение (от литературы до живописи и от театра до музыки) нынче на вес золота.

«Князь Владимир» рассказывает о жизни святого равноапостольного князя Владимира Великого, о его роли в крещении Руси и объединении русских земель. По замыслу создателей, произведение призвано сохранить память о важной исторической фигуре князя Владимира Святославича и его вкладе в формирование основ российской государственности. Действие начинается в Скандинавии X века, откуда князь Владимир отбывает на Русь с войском викингов. В путь к прозрению и принятию христианства с князем отправляется его жена Рогнеда, первый христианский мученик Древней Руси воевода Федор, а также загадочный путник, представившийся Ганградом, на самом деле являющийся верховным богом скандинавской мифологии Одином...

Что станет решающим фактором в изменении личности Владимира: внутренние поиски, внешние события или божественное вмешательство? Сможет ли он преодолеть тьму и привести Русь к свету? Ответы на эти вопросы каждый неравнодушный зритель найдет для себя сам...

«Князь Владимир» (главные роли в постановке исполнили Ярослав Дронов, более известный как певец Shaman, солист группы «Любэ» Николай Расторгуев, певица Соя и сам Игорь Матвиенко) производит сильное впечатление. Прекрасные голоса, качественный звук, великолепная сценография, продуманные декорации...

Однако нельзя сказать, что спектакль рассчитан на широкого зрителя. Скорее — на подготовленного. И в этом, кстати, несомненный плюс действа. В постановке не так уж много запоминающихся с ходу мотивов (хотя в качестве увертюры звучит тема любимого не одним поколением шедевра авторства композитора Игоря Матвиенко и поэта Александра Шаганова «Конь»). Но так и должно быть. В конце концов, сам жанр глубокомысленной оперы серьезен по определению: вокальные номера и инструментальные пассажи не должны располагать к тому, чтобы самозабвенно напевать их под душем.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС и Вячеслав Прокофьев/ТАСС