Все от счастья плачут: ТЮЗ имени Брянцева показал «Бременских музыкантов»

Евгений ХАКНАЗАРОВ, Санкт-Петербург

Совсем особый для многих поколений зрителей советский мультик был выбран театром в качестве новогоднего подарка для детской аудитории и потенциального лидера афиши на ближайший год. Но в итоге у создателей получился сущий цирк.

Пишу текст и боюсь, что он послужит причиной раздражения потенциальных посетителей шоу: спектакль только появился, а билетов на обозримые месяцы нет. И речь идет о вполне себе «большом» театре с вместительным зрительным залом. Это, конечно, объяснимо: «Бременские музыканты» Гладкова — Энтина — Ливанова зафиксированы в подкорке нынешних родителей, которые сами во все глаза и уши слушали виниловый диск и смотрели знаменитый мультфильм, взорвавший привычную атмосферу советской анимации, а теперь хотят приобщить к своей генетической памяти отпрысков. Но такой ажиотажный спрос является и маркером катастрофического дефицита ярких, нетривиальных праздничных детских зрелищ, отличных от традиционных попрыгушек под елкой, по крайней мере в культурной столице. Вдумайтесь: билеты смели подчистую на самом старте продаж, еще до первого показа, не дождавшись никаких отзывов не то что в газетах, но даже в соцсетях. Такой оказалась жажда праздника: купим кота в мешке, и будь что будет.

Впрочем, ничего страшного публику в ТЮЗе не поджидает — кроме злых разбойников, само собой. А вот смеха оказалось до ушей, но еще — фокусов, жонглирования, акробатики и клоунады: режиссер-постановщик Дарья Борисова, как объявлено в предуведомлении к премьере, вдохновлялась эстетикой Цирка дю Солей, переведя таким манером сюжет из области неформальной бродячей музыки на арену. К моему огромному счастью, дюсолейщина у Борисовой и ее команды не получилась: мало того, что к концепции такого рода можно предъявить массу претензий, так еще канадский коллектив принципиально не вводит в свои программы номера с животными. Что ж, ориентация на эту компанию в разрезе именно «Бременских музыкантов» со всенародно любимыми анималистическими персонажами изначально была обречена самой логикой постановки вопроса.

Зато подлинного циркового искусства на сцене очень много — отрадный, воодушевляющий факт. Так и подмывало процитировать один из мировых шлягеров и воскликнуть: Oh what a Circus! Актеры, решая поставленные задачи, выучились и на фокусников, и на гимнастов, и так далее. Я никак не думал, что слова из театрального анонса следует воспринимать буквально. Но зрителей ждала настоящая арена с фирменным цирковым бортиком: круглая тюзовская сцена весьма способствует правдоподобной имитации манежа, разве что опилок не заметно. Артисты держали равновесие на цилиндрах, вертели и закручивали тарелочки на тростях, упражнялись с волшебным шаром, парили и возносились на широких полотнах ткани — маленькие зрители остались в полном восторге. А ведь исполнителям главных ролей необходимо при этом зачастую петь, стараться держать дыхание и поглядывать на монитор, выведенный из оркестровой ямы: трансляция должна помочь им не прозевать вступление в каждую песню и не заблудиться в нотах. Не говорю уж о словах — трудно вообразить, чтобы кто-то из артистов запутался в знакомых всем практически с колыбели бяках-буках и призывах скушать диетическое яйцо.

Кстати, о яйцах: они в спектакле есть. Правда, в намеках на яйца Фаберже — с ними в руках танцуют все такие воздушные фрейлины. Мужская часть массовки представляет рано встающую охрану и разбойников в одеждах с удачной отсылкой к тюремным полосатым робам. Работа сценографа и художника по костюмам Нины Антроповой понравилась подходом к героям в принципе. «Дворцовые» персонажи обильно декорированы манжетами, кружевами, рюшами, органзой — даже стражники имеют откровенно фарфоровый вид. Атаманша (неожиданный персонаж для актрисы «мягкого» содержания Анны Петросян) напоминает одновременно мальчика-пажа, тюремную надзирательницу и строгую училку из закрытого пансиона, но ведет себя с предельной экспрессией. Король (Владимир Чернышов) вовсе не улыбчивый недалекий бонвиван, здесь он трепетный и, кажется, отнекивается от Трубадура как возможного родственника лишь из-за статус-кво. Отец Принцессы явно склонен к меланхолии и даже грусти — интересно посмотреть на преподнесение этой роли в другом составе Кузьмой Стомаченко, актером, которого трудно соотнести с союзмультфильмовским портретом Короля.

Гениального сыщика создатели решили скрестить с Шутом, отсутствовавшим на телеэкране, но прописанным Юрием Энтиным и Василием Ливановым в их пьесе. Оба персонажа воплощены актером Алексеем Титковым, единственным отвечающим в постановке хоть за какую-нибудь мудрость и логику — вещи, мало подходящие для сказки и тем более для цирка. Думаю, образ Шута будет понятным для детей старшего возраста, а вот неожиданный дуэт Шута с Королем, исполненный в минорной тональности, к месту: он дал публике небольшую передышку от шлягерных мелодий и красочного мельтешения на сцене. И снова про иной состав в постановке: «коллегой» Алексея Титкова по роли назначен яркий, харизматичный, но далекий от задушевности Денис Гильманов. Значит, впереди еще одна неожиданная актерская работа.

С Петухом, Ослом, Псом и Котом не все просто — для малышей уж точно. Сценограф постаралась с костюмами и в этих случаях, но, кажется, недостаточно проработала важный аспект идентификации персонажей — или постановщики сознательно хотели уйти от «банальных» решений, которые в их случае вовсе никакие не банальные, но необходимые. Пока шло представление, я как минимум дважды услышал за спиной шепот: «вот Осел, а вот Петух — видишь, с яркими лоскутами!» И правда, опознать, кто есть кто, с первого взгляда могли разве что завсегдатаи ТЮЗа, угадывавшие сквозь грим знакомые черты актеров. И если Петух (Глеб Борисов) и впрямь горланил по-петушиному, а лоскутья четко обозначали яркие перья, то не все так явственно было в костюме Осла (артист Антон Войналович брал языком тела, замечательно выражая упертость и мужланскую простоту). И тем более у Пса — вычислить артиста Данилу Лобова можно только методом исключения: фиолетовый котелок, подведенные скулы и стильный комбинированный жилет в тон остальному костюму — прекрасно. Но ничего собачьего.

Илья Божедомов — актер, исполненный податливой пластичности и мягкости в движениях: кому, как не ему, было лучше всех изобразить Кота. Он грациозно кутался в «мушкетерский» плащ (я сразу вспомнил обертку сливочного мороженого семидесятых годов с таким вот котом), и с нарисованными бородкой и усиками живо напомнил мне Игоря Старыгина — Арамиса из знаменитого телефильма той же эпохи. Но и тюзовскому Коту очень бы кстати пришлись какие-нибудь ушки или иные видовые признаки – не говорю о хвосте, мешавшем бы акробатическим движениям. А так дети поначалу путались в героях — и это единственный минус спектакля.

Юная Милана Владыкина продемонстрировала в роли Принцессы широту своей палитры: пару недель тому она выступила в сложносочиненном спектакле по тургеневской повести «Первая любовь», где явилась юной девой — покорительницей мужчин. Теперь же все безоблачно: никакого второго дна — только небо, только ветер, только радость впереди. Белая и незамутненная — но не приторная и с хорошим голосом и музыкальностью. Максим Погольша в образе Трубадура — натуральный блондин, местами в розовом, но и романтически-игривых кляксах тоже. Таких любили рисовать девочки из начальной школы в альбомах. Трубадур оказался ловким, выносливым — пел на бегу, но без особого наполнения. Эти «Бременские музыканты» интересны тем, что драматические актеры занимаются в них не своим делом, а циркачеством. И у них получилось! Но жанрово правильным будет назвать происходящее не мюзиклом, как в программке, не спектаклем, а именно представлением. Приобретая билеты (когда они появятся), нужно иметь также в виду, что цирковой характер шоу приходится несколько в ущерб музыкальной части, хотя в эстрадный оркестр, которым управляет дирижер Вероника Карпусь, определенно введены и «классические» инструменты. А еще лишь первой строкой-убаюкиванием упомянута знаменитая психоделическая колыбельная, но ее нет и в сценарии Энтина — Ливанова. Зато звучит такая же полуразрешенная песня иностранных гостей, в эффектном силуэтном оформлении, пафосная, стильная — как и тюзовская премьера в целом. Полтора часа без антракта промелькнут быстро, дети буду рады, в театре стоит красивая елка — что еще нужно для яркой встречи Нового года?

Фотографии: Стас Левшин / предоставлены ТЮЗом им. Брянцева.