Не надо слез: мюзикл «Маленький принц» в театре «Карамболь»

Евгений ХАКНАЗАРОВ, Санкт-Петербург

Излишне подчеркивать высокие художественные достоинства нового спектакля: «Карамболь» всегда выпускает исключительно качественную продукцию. Но, кажется, наконец найдена единственно верная интонация воплощения произведения Экзюпери — без умиления и назидательности. Одна лишь жизнь, как она есть.

Детский мюзикл — редкий жанр на сцене. Разумеется, можно вспомнить много названий в афише самых разных театров. Но в массе своей вам придется иметь дело с чем-то средним между облегченным драматическим спектаклем и утренником под несложные мелодии. В России по большому счету и собственно школа мюзикла до сих пор не сложилась: как правило, прокатный успех сопровождает лицензионные постановки. «Не наш жанр»: такое приходилось слышать от музыковедов неоднократно. Опыт Санкт-Петербургского государственного детского музыкального театра «Карамболь» свидетельствует: вполне наш. Но для высокого результата нужно создать свою детскую студию, вырастить труппу и кордебалет, собрать собственный оркестр и поработать тридцать пять лет. И признание придет вместе с полными залами.

Нынешний сезон для «Карамболя» юбилейный: музыковед и композитор Ирина Брондз создала театр в 1990 году и называет себя и своих соратников детьми перестройки. В то время в Ленинграде возникло более ста театров, из них выжили только несколько, став государственными — как и «Карамболь». За это время коллектив прирос поколениями первоклассных артистов, многочисленными верными поклонниками, титулами и профессиональными наградами, среди которых неоднократное лауреатство премий правительства Санкт-Петербурга, «Театры Петербурга — детям», «Музыкальное сердце театра», детского фестиваля Сергея Безрукова. «Золотой софит» и «Золотая маска» мимо «Карамболя» тоже не прошли. К сожалению, сильно затянулась история с обретением и реконструкцией собственного дома: выделенный театру бывший ДК имени Ногина, здание которого построено до революции и является архитектурным памятником, хоть и стал репетиционной базой, но все еще не готов принять зрителей. Есть надежда открыться в ближайшие года два, но все равно весь репертуар новая сцена не закроет. Вместительность зала составит около трехсот кресел, а в афише театра много спектаклей большого плана, собирающих огромную публику. Значит, как и сейчас, «Карамболь» продолжит сотрудничество с петербургскими площадками на тысячи мест и билетов все равно хватит не всем.

Понятно, почему так. Ирина Брондз не только пишет собственные мюзиклы. В ее портфеле сотрудничество с композиторами Мишелем Леграном, Александром Зацепиным, Алексеем Рыбниковым, Максимом Дунаевским (знаменитая «Мэри Поппинс» обрела сценическую судьбу именно благодаря «Карамболю», успех этой постановки повторили многочисленные коллеги-последователи). Одной из последних работ стал спектакль «Сказка странствий»: расширенную партитуру Альфреда Шнитке, написавшего музыку к фильму с Андреем Мироновым в главной роли, театру передала семья прославленного музыканта. А пьесу для театра по мотивам своего же киносценария написал Александр Митта в содружестве с сыном Евгением. Недавно этот спектакль вернулся из Москвы, где «Карамболь» показал его с огромным успехом.

Список режиссеров, сотрудничавших с театром, не менее громкий: Леонид Квинихидзе, Юрий Александров, Алексей Франдетти, Олег Леваков и многие другие. Постановщик нового спектакля — Антон Оконешников, известный своей работой в Александринском театре. «Маленький принц» стал несомненной творческой удачей — создателям удалось не попасть в капкан, который подстерегает всякого, кто вздумает приступить к воплощению этого сюжета.

Повесть Антуана де Сент-Экзюпери не только одна из самых издаваемых книг в мире, но и, как ни парадоксально, сочинение с трудной судьбой. Светлую по сути, но предельно далекую от шаблонов жанра сказку принято или топить в слезах, или безмерно заливать сиропными чувствами. Претензий к интерпретаторам нет: как прикажете иначе, если в тексте сосуществуют и одиночество, и непонимание между героями, и, наконец, смерть. Мюзикл Ирины Брондз лишен пафоса и трагического привкуса, но в то же время рассказывает о главных в жизни вещах понятно, на языке превосходной музыки и с нетривиальными творческими решениями. Это победа. Подтверждение — крайне заинтересованное и даже дисциплинированное внимание юного зрительного зала, несмотря на рассеянное вечернее время представления: дети к концу дня должны были элементарно устать. Но нет: аплодисменты звучали на музыкальных пиках, а вот во время драматических кульминаций стояла тишина.

Коллектив создателей — сплошь мастера. Написала пьесу Анастасия Букреева, дипломант «Золотой маски». Стихотворные тексты принадлежат Алексею Иващенко, известному по мюзиклу «Норд-Ост» и российским версиям мюзиклов «Шахматы», «Призрак оперы», «Звуки музыки». Хореограф Борис Шипулин был одним из авторов знаменитого праздника школьных выпускников «Алые паруса». Это только часть имен из «закулисья», а ведь нужно еще рассказать об артистах. Огромная нагрузка легла на исполнителя заглавной роли Ярослава Гребельного из детской студии театра: публика стала свидетелем большой работы молодого актера, хотя тот мог бы взять зал одной фактурой. На его фоне было очень непросто Сергею Овсянникову — Летчику. Тем более что ему пришлось конкурировать не только с юным коллегой, но и, в частности, с исполнителем роли Фонарщика Евгением Берлиным (самый впечатляющий по гармонии музыкальный номер), а также с потешно злыми Баобабом (Олег Прилуцких) и Баобабой (звездная Лина Нова вызвала бурю эмоций у детей и вокалом, и образом, и задором — но здесь ей помогла яркая баобабная подтанцовка). Скажу про свои приоритеты. Это крайне неожиданная трактовка Лиса: артист Егор Матвеенко предстал в образе возрастного неформала. Здесь вернусь к теме нетривиальных решений постановщиков: именно такое прочтение, предоставляющее зрителям поле для размышлений, а не заранее ожидаемую картинку, является особенно ценной стороной спектакля. Лис-неформал, очень странно выглядящий даже для такой сказки, как «Маленький принц», предлагает подумать о характере героя. Это не только мимимишный пушистик (а в спектакле и подавно не он). Не только зверек, готовый приручиться. Это ведь еще и жестокий охотник — вспомним интерес к курам! И даже такой хищник жаждет понимания и душевной близости. Как и капризная Роза — в спектакле она не только привлекательная дамочка, но и изрядно манипулирующая персона. Галерея «странных взрослых»: Король, Пьяница и другие. Многого стоит безукоризненно эстетская сцена Змеи (Анна Балобанова), сопровождаемая медитативным присутствием бедуинского квартета. Не удержусь поименовать музыкантов, украсивших этот эпизод: Дарья Никашина (флейта), Диана Старцева (кларнет), Сергей Алексеев (джембе) и Алексей Соколов (перкуссия).

Каждый персонаж в постановке на своем месте. Разве что, как мне показалось, некоторый перебор с мельтешением наблюдается в сценах с авиадиспетчером и номер «Нарисуй мне барашка», тормозящий сюжет не только в спектакле, но и в авторском тексте, слегка перегружен. Но опять же — внимание требовательной молодой публики не рассеялось и в эти моменты. Заметны и небольшие трудности с перемещением декораций и реквизита. Это неизбежный фактор «неродной» сцены: все технические моменты предусмотреть просто невозможно. Правда, я придирчиво вглядывался по причине профессиональной деформации. Зритель, захваченный действием, никаких заусенцев не увидит.

О премьере «Культуре» рассказала художественный руководитель театра «Карамболь» Ирина Брондз:

— Хочу с радостью сказать: у нас было два показа, которые прошли при переаншлагах. Полторы тысячи зрителей, и это не приглашенные — это зрители по билетам. Я сама не знала, что так будет и, когда после первого спектакля влет пошли билеты, я даже не поверила. Это великая радость, нет ничего более вдохновляющего для театра, чем востребованность. Я всегда сижу в зале чуть сбоку и вижу детей и взрослых, которые смотрят на сцену. Часто бывает так, что вносятся коррективы: мы понимаем, что где-то слишком долго разговариваем. А где-то попали в десятку: зал просто замирает, он проживает историю вместе с нами. Это наша четвертая совместная работа с Антоном Оконешниковым. Все его постановки в нашем театре получились очень оригинальными и нетривиальными.

Всегда сложно вначале: я не берусь писать, если у меня нет интересных идей для спектакля. Я читаю первоисточник, должна понимать, что должно быть в основе, с чем я справлюсь, а с чем нет. Существует французский мюзикл «Маленький принц», а также мюзикл Фредерика Лоу: это очень популярная история для театрального воплощения. Когда пришел Антон Оконешников, то сказал: «Не ждите мюзикла, его здесь не будет. И вообще, это взрослая вещь». Но я решила, что нам нужно приблизить эту историю к детям. Наши юные артисты — ответственные зрители. Это первая линия восприятия. Идет читка, и мы сразу видим: понимают они материал или им скучно. Нас ни разу не подвела эта история апробирования, потому что дети умнее, чем о них думают. Они снимают свой слой информации. В «Принце» есть то, что даже детям шести — восьми лет очень интересно. Что-то их втягивает в эту историю. Может, они чувствуют какие-то глубокие философские вещи, еще не осознавая их — которые поймут потом. А рядом родители, которые могут ответить им на возникающие вопросы, объясняя второй и третий планы. В спектакле не самая простая музыка. Есть целый ряд многоголосных сложных ансамблей, которые я попыталась сделать доступными для аудитории 6+. Режиссер в итоге сказал, что получился «антимюзикл», без какого-то шоу. Здесь у нас другое: осознание, постижение важных духовных вещей. Есть и сугубо детские номера — я всегда помню, для какой аудитории пишу. И если билеты раскупаются, значит, первые зрители рассказали что-то хорошее тем, кто придет сейчас. Я до десятого показа не знаю, что мы выпустили. Но очень хочется надеяться, что каждый наш спектакль — маленькое открытие, что-то непохожее на прежнее. Жанр вносит свои закономерности, но и дает много возможностей. Иначе было бы скучно. А я не люблю, когда скучно. Нужно держать равновесие профессионального, интересного, в каком-то смысле развлекательного, а в каком-то — касающегося постижения. Все вместе в итоге превратится в два часа единения зрителей, артистов и всех создателей спектакля.

Фотографии: Яна Хилетина/предоставлены Санкт-Петербургским государственным детским музыкальным театром «Карамболь».