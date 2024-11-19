Как село Мильково на Камчатке на четыре дня превратилось в театральный оазис

Елена ФЕДОРЕНКО, Мильково, Камчатский край

Завершился фестиваль «Дальний Восток театральный», на котором собрались любительские коллективы из Приморского, Камчатского и Хабаровского краев, Амурской, Иркутской, Ярославской и Ленинградской областей.

Таинственная Камчатка — край огней и льдов, непуганых медведей и дремлющих вулканов, бескрайних долин и горячих гейзеров — принимала гостей из разных уголков нашей страны и назначила встречу далеко от своего центра — Петропавловска-Камчатского — в старинном селе Мильково. Место проведения определено не случайно.

Рассказывает «Культуре» руководитель Камчатского центра народного творчества Инна Боброва, один из организаторов фестиваля: «Мы намеренно выбрали Мильково — здесь работает старейший камчатский народный театр «Зеркало», в этом году ему исполнилось 52 года. Коллектив известный, много гастролировал. Он не только лауреат местных фестивалей, а привозил награды из Хабаровска, побеждал на знаменитом «Успехе» в заповедном Щелыкове, неоднократно выступал в Москве. Мильково — самый театральный поселок нашего края. Жители давно просили провести театральный фестиваль, и их желание поддержал глава сельского поселения».

Собеседница «Культуры» рассказала, что Камчатский центр народного творчества обратился с этой идеей в Дом народного творчества имени В. Д. Поленова, и вот при активном участии заведующей отделом театрального искусства Марины Куц и поддержке директора Поленовского дома Тамары Пуртовой фестиваль состоялся. Готовились к нему два года. Учредителями выступили кроме Дома Поленова Минкультуры РФ и министерство культуры Камчатского края.

«Мы мечтаем, чтобы «Дальний Восток театральный» оказался не разовой акцией, а счастливым системным проектом, чтобы люди могли узнать, как много народных театров во всех регионах России, и на Камчатке тоже», — говорит Инна Боброва.

Открыли программу фестиваля хозяева: театр «Зеркало» представил спектакль-дуэт «Сны Марии Стюарт, или Ночь перед казнью» по мотивам трагедии Шиллера. Режиссер Галина Солнцева поставила не романтическую трагедию, а психологический и глубокий спектакль-рассуждение. Не о коварстве власти и не о политике, а об ответственности за собственную жизнь, о прозрении, что приходит в момент подведения горьких итогов. В роли Марии Стюарт, жертвенной и порочной, поющая актриса Лариса Калашникова. Героиня, заточенная в одиночной камере, обречена, и она всматривается в свою судьбу, в ее взлеты и падения, вспоминает пору своей юности, рассуждает о благородстве, чести и достоинстве. Образ рождается сложный, сотканный из противоречий, амбиций и страстей. Сценическое повествование можно было бы назвать монологом, если бы не персонаж, обозначенный в программке как Безмолвный страж — актриса Анастасия Болотова в черном костюме и белоснежной маске, скрывающей лицо, в своем арсенале имеет только пластику и пользуется ею выразительно и эффектно. Она — неотвратимый рок и перст фортуны. Художник Олег Алексеев оформил сцену в темных тонах: тюремное окошко, рама старинного зеркала, алый трон, у подножия которого плита, в финале она станет плахой…

«Счастье мое» Александра Червинского — один из хитов поздней советской драматургии — показал Белогорский городской народный театр имени Анны Уласовец из Амурской области. Режиссер Елена Шуйская не стала подчеркивать время действия, а это первые послевоенные годы — она очень нежно, по-женски рассказала лирическую историю о счастье, которое все люди представляют по-разному и мечтают о нем во все эпохи. Для режиссера театр — место психологической достоверности. Чистосердечную и наивную героиню Полину — дочь репрессированного отца, на этом тоже не ставится акцент, — убедительно сыграла Лилия Петрова. Героиня, воспитанная в детском доме, мечтает о ребенке, чтобы подарить ему ту нежность, которой была лишена сама. Директор школы в исполнении Людмилы Хамидулиной произносит фразы, приправленные драматургом излишним дидактическим пафосом, без утомительных нравоучений, почти сочувственно. Есть в спектакле добрый пожилой учитель труда Оскар Борисович, зарегистрировавший брак с беременной Викой, «чтобы ребенок не родился без отца». В спектакле он не произносит слов, и не потому, что и в пьесе он не резонерствует. Так уж вышло, что исполнитель этой роли на Камчатку не приехал по обстоятельствам, от человека не зависящим, и на сцену вышел Геннадий Пастухов — актер театра «Зеркало». Он создал образ с одной репетиции и с органикой, свойственной мастерам старой школы. Вот такое оно, святое братство любительских театров, в которых развиты принципы взаимовыручки и поддержки.

Еще одну советскую пьесу вспомнил народный молодежный театр «Начало» из Хабаровска. Для умного и тонкого режиссера Марины Ефремовой, думаю, имел значение исторический бэкграунд. «Машеньку» Александр Афиногенов написал в 1940-м предвоенном году. Тогда нежная семейная история о двух, по сути, очень одиноких людях: профессоре Окаемове и его внучке — выглядела белой вороной на фоне пьес, вызванных к жизни социальными проблемами. «Машеньку» высоко ценил Борис Пастернак, черты поэта узнаваемы в образе геолога Леонида Борисовича (Иван Гриценко). Спектакль Юрия Завадского в театре Моссовета (премьера состоялась весной 1941 года) с Верой Марецкой в заглавной роли закрепил за режиссером славу выдающегося мастера. Через полгода после премьеры Афиногенов погиб во время бомбежки Москвы; ему было 37 лет.

Режиссер Марина Ефремова поставила спектакль как поэтическую драму со счастливым финалом, хотя автор советовал комедийное прочтение. Впрочем, режиссеры часто не обращали на слова драматурга внимания, а зрители не могли сдержать слез. Точно и выразительно выстроены главные роли дедушки-профессора и внучки, которую он увидел только подростком, их играют подробный, правильный Олег Киселев и изящная, искренняя Валентина Григорьева. Хороши простодушная домработница Мотя Анны Мартюшевой и молодая витальная учительница Елены Богачевой. Этот теплый ансамблевый спектакль полюбился камчадалам и участникам фестиваля.

Спектакль «Давай поженимся» народного театра «Паллада» из Петропавловска-Камчатского отмечен Гран-при фестиваля. Режиссер Александр Долгов обратился к двум из четырех ранних одноактных водевилей Чехова, объединенных матримониальной темой. Сценические версии «Медведя» и «Предложения» захватывали искрометным азартом и мощной энергетикой. Легкие пародии на усадебную литературу молодого Антона Павловича, еще не уставшего от жизни, передавали радостный кураж актерской игры — каждый исполнитель чувствовал себя частью целого. В слаженном ансамбле ярко солировали Екатерина Итинсон в роли статной капризницы Елены Ивановны, Александр Мищенко — диковатый незваный нахал Григорий Степанович, необузданная Наталья Степановна Анны Мищенко, чувствительный Иван Васильевич актера с прекрасным театральным именем Александр Островский.

Спектаклем «Все как у людей» по «Звериным историям» плодовитого американца Дона Нигро увлек Театр-студия «Мастер» из Уссурийска Приморского края. Его создатель Анна Александрова — актриса профессионального театра, начинающий режиссер и, несомненно, отличный педагог. Юные актеры разыграли восемь эпизодов из жизни зверей, знакомых и экзотических, иронично, пикантно, элегантно. Труппа запомнилась своей командной сплоченностью и отменным вкусом — на закрытии фестиваля пародийный остроумный капустник уссурийцев заставил зрителей смеяться до слез и по-детски хлопать в ладоши.

Мелодраматизма фестивалю добавил моноспектакль «Телемама» народного театра-студии «Внутри» из Саянска Иркутской области. Режиссер-реалист Сергей Анчутин безоговорочно доверился сентиментальному монологу Анны Донатовой о жизни популярной телезвезды (прототип героини — легендарная Валентина Леонтьева), оказавшейся ненужной родной дочери, и подарил роль искренней актрисе Оксане Федоровой, передавшей тему сиротства и подлинную печаль заблудившейся женской судьбы. Сибиряки впервые оказались на Камчатке, как и народный самодеятельный коллектив театр-студия «За углом» из города Гатчина Ленинградской области. Замечательный режиссер Юрий Калугин, ученик Георгия Товстоногова, «построил» крепкий каркас спектакля «Не любо, не слушай» по произведениям Степана Писахова — волшебного сказочника Русского Севера. Лариса Ковель и Ольга Садоменко вносят новые сюжеты и образы писаховской прозы в это яркое и обаятельное сценическое произведение, и оно остается вечно молодым. Заводные актрисы фонтанируют идеями, претворяя в жизнь завет автора, призывавшего «не сдерживать себя — в сказках врать надо вовсю», и расцвечивают действие живым интерактивом.

Из Центральной России прилетел театр «Левый берег» (Ярославская область, город Тутаев). Тутаевская труппа для народных театров — образец высокого театрального качества, дорогой гость на всех смотрах. «Левый берег» — любительский театр, имеющий высший «знак отличия» — звание «Заслуженный коллектив народного творчества РФ». Руководитель «Левого берега» режиссер-подвижница Светлана Асафьева рассказывала, как мечтала ее сплоченная труппа побывать на Камчатке, куда не ходят поезда, где извергаются вулканы, а океан до сих пор выбрасывает на берег кости доисторических животных. Мечта сбылась. Спектакль тутаевцев доказал, что смелая режиссура — могучая сила, способная превратить нелепый эпатирующий текст французской пьесы Пьера Нотта «Две дамочки в сторону Севера» в остроумное и зажигательное сценическое действие. Дамочки — исполнительницы главных ролей Надежда Зинченко и Влада Новикова стали победителями в номинации «Лучший дуэт».

«Культура» поговорила с талантливыми артистками.

Блиц-интервью с Надеждой Зинченко:

— Что для вас самое ценное в театре?

— Сформулировать кратко, наверное, не смогу. В школьные годы — это было так давно — хотела поступать на актерский. Жила в городе Горький, теперь он — Нижний Новгород, занималась в драмкружке, его вела актриса театра драмы. Она «заразила» театром и часто меня хвалила. Актерского факультета я побаивалась, и желание работать с маленькими детьми пересилило — стала воспитателем детского сада. По театру скучала страшно, хотя поняла, что детки — это тот же театр: увлекаешь их придумками и играми. И мои способности, какие Господь дал, очень помогали.

Потом переехала в Тутаев, вышла замуж, рожала детей. Они росли, заботы прибавлялись, возрастала и тоска по театру. Случайно узнала про школу, где был театр, — пришла и нашла там своего режиссера. Ведь и профессиональные актеры тоже нередко следуют за выбранным режиссером. Вот и я с 1994 года следую за Светланой Ивановной Асафьевой по маршруту: школа, два разных Дома культуры и, наконец, театр «Левый берег». Часто слышу: «Как доберешься до своего Левого берега? Непогода, переправы нет». Как объяснить, что просто не могу без театра? Он — отдушина, передышка от семейных проблем, от работы, даже от физической усталости. Приходишь — и словно попадаешь в другой мир с необыкновенными людьми: начинается иная жизнь, появляется энергия. Сколько можно в театре переиграть судеб и характеров, сколько настроений пережить — быть злой и милосердной, вредной и доброй. Для меня театр — жизнь, и если его не станет, то наступит опустошение.

— Вы наверняка популярны в своем городе?

— Об этом не думаю. Ну, знают меня. Захожу в магазин и слышу: «Ой, наша любимая актриса…» Приятно, конечно. Когда выходишь на сцену, о многом забываешь. Слышишь, как откликается зал, и так хочется сделать для зрителей что-то хорошее, удивить их.

— Наверное, мамаши рвутся устроить своих детей к вам в группу?

— В нашем саду много детей, все они — молодцы. Я веду театральный кружок, где занимаюсь со всеми желающими — читаю сказки, делаю инсценировки. Детки отзываются, им интересно, они все впитывают.

Блиц-интервью с Владой Новиковой:

— Что для вас «Левый берег»?

— Прежде всего, место работы над собой. Театр дарит возможность изменить себя и проявить в себе лучшее. «Левый берег» — второй дом, полный счастья и дружелюбия, где заряжаюсь бодростью и отдыхаю. Люблю театр и за путешествия — мы много гастролируем.

— Расскажите о вашей основной работе.

— Я учитель начальных классов в сельской школе. Стаж — восемь лет. В селе Борисоглеб я и работаю, и живу. У нас школа небольшая и уникальная, объединяющая две ступени — дошкольную и начальную, нет среднего звена и старших классов. Особенность в том, что есть возможность индивидуального подхода к каждому ученику. Несмотря на сельский статус, школа оснащена новейшими технологиями, есть и робототехника, и изостудия, и кружок лепки из глины.

— «Левый берег» в Тутаеве, работа — в Борисоглебе?

— К счастью, Тутаев — недалеко, 12 км. В театре я с 2016 года. Первое время у меня совсем ничего не получалось — Светлана Ивановна уже готова была меня отчислить. Смущение отступило на спектакле «Визит старой дамы», где я была занята в массовке.

— Вы такая смешная и неузнаваемая на сцене.

— Мне проще играть характерные роли, заряженные юмором: смешные и не всегда положительные. Сейчас появилась гротесковая Бернандетта в «Двух дамочках в сторону Севера». Первую значительную роль, эксцентричной барышни, мне доверили в спектакле-шутке «Спичка меж двух огней» по пьесе Мансфельда: две девушки, влюбленные в одного молодого человека, никак не могли его поделить.

Говорят, что сцена меня меняет. Это — не сцена, а яркая косметика. В жизни я использую минимум макияжа, особенно на работе. Да и эмоции я выплескиваю в спектакле — те, что не свойственны мне.

— Помогают актерские навыки в работе с детьми?

— Каждый урок — маленький спектакль, постановка, от которой зависит и результат. С учениками я общаюсь как со зрителями — пытаюсь увлечь. Веду театральный кружок, и родители, которые не пропускают наших премьер, приводят своих детей, а я в свою очередь некоторых малышей направляю к Светлане Ивановне. Приятно, что маленькие звездочки в нашем театре появились благодаря мне.

Хочу, чтобы все любили сценическое искусство, занимались им и не боялись пробовать, не повторяли бы моих ошибок. Я же подавала документы в училище культуры, но испугалась и на экзамене не появилась. Я пошла в педагогический — и не жалею. Театр все равно вошел в мою жизнь.

Фотографии: Василий Гуменюк / предоставлены Камчатским центром народного творчества.