Режиссер Евгения Савельева: «Если вы любите театр и живете творчеством — все возможно, даже чудеса»

Елена ФЕДОРЕНКО

Народный экспериментальный театр «Твоя сцена» из города Кимры — лауреат Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов. Собеседник «Культуры» — художественный руководитель театра, режиссер Евгения Николаевна Савельева.

Всероссийский фестиваль-конкурс любительских творческих коллективов в рамках глобального Национального проекта «Культура» стартовал в 2019 году. Его цель — сохранение нематериального культурного наследия народов России и поддержка творческих инициатив. Учредитель фестиваля — Министерство культуры РФ, организатор — Государственный российский дом народного творчества имени В.Д. Поленова. За шесть лет проект объединил 1575 коллективов из разных регионов страны.

В нынешнем году в смотре приняло участие 259 любительских коллективов, в финал вышли — 60: драматические и музыкальные театры, танцевальные и цирковые труппы, академические хоры, вокально-хоровые ансамбли, духовые оркестры. Мастерство соискателей оценивали известные деятели культуры и искусства, в том числе народный артист СССР Борис Акимов, народные артисты России Анатолий Марчевский и Александр Тихонов, заслуженный деятель искусств РФ Тамара Пуртова.

«Твоя сцена» «прописана» в Молодежном центре культуры и досуга «Современник» города Кимры Тверской области, где народному искусству уделяется серьезное внимание. В репертуаре театра десять спектаклей — умных, живых, свободных, затейливых, и непросто поверить, что на сцене не профессионалы, а любители: строители и финансисты, учителя и рабочие. Удивительно и то, что большинство актеров «Твоей сцены» не имеют театрального бэкграунда в формате школьных кружков или студенческих студий.

— Ожидали победу на Всероссийском фестивале-конкурсе-2024?

— Нет, даже не надеялись. В 2023 году мы с нашим родным тверским Домом народного творчества подали заявку — отправили видеозапись фрагмента спектакля «Не все коту масленица» по пьесе Островского — приближался 200-летний юбилей Александра Николаевича. Мы не рассчитывали, что войдем в число участников конкурса — просто захотелось поучаствовать, испытать свои силы. Непредвиденной радостью стало сообщение о том, что мы прошли во второй тур. Он проходил во Владимире, перед показом очень волновались, хотя сыграли неплохо, и нас утвердили выступить на гала-концерте. Это было еще одним сюрпризом. А мы-то, честно говоря, и не знали, что это — финал.

На сцене по окончании спектакля объявили, что мы выиграли этот всероссийский конкурс. Предела восторгу и счастью не было — все прыгали, скакали, кричали, визжали. Огромный зал, забитый до отказа, шумел, приветствуя победителей и участников, а я слышала голоса своих артистов — по-моему, они перекрывали все звуки. Это было какое-то незабываемое чувство. Я же впала в молчаливый шок — думала, что такого просто не может быть. Кто мы такие – маленькая труппа из маленького городка. Оказывается, если вы любите театр и живете творчеством — то все возможно. Даже чудеса.

— Знала вас как успешного и способного хореографа из Бурятии. Как возник в вашей жизни драматический театр?

— С шести лет занималась хореографией в Улан-Удэ, откуда родом. В моей судьбе всегда соседствовали гимнастика и хореография. Даже во снах видела себя танцующей на сцене. В драматический театр меня совсем не тянуло, хотя в новогодние каникулы играла Снегурочек, но меня это не увлекало и не захватывало.

Потом из солнечной столицы Бурятии наша семья, а у меня уже подрастали двое сыновей, переехала в бурятский поселок городского типа Онохой, где меня пригласили работать в Дом культуры хореографом. Тогда, в 1999-м, к юбилею Александра Сергеевича Пушкина, мы решили поставить спектакль «Алеко» по поэме «Цыганы», где я сыграла Земфиру. Пела, танцевала, придумывала пластику. Тогда впервые серьезно столкнулась с драматическим искусством и оказалась им очарована — по уши влюбилась в драматический театр.

Но я так мало о нем знала и на следующий год подала документы в Восточно-Сибирскую академию культуры на гуманитарно-культурологический факультет со специализацией «Художественный руководитель театральной студии». Училась у знаменитых педагогов — Елены Николаевны Барановой и Туяны Баяртуевны Бадагаевой, чей спектакль «Небесный аргамак» в 2008 году стал лауреатом «Золотой маски». Они — мои первые наставники в режиссуре. Осваивала новую профессию и продолжала работать хореографом, а параллельно создала свою театральную группу. Так в мою жизнь вошел театр.

— Диплома еще не было, а театральная студия уже существовала?

— Да, и я с моими первыми юными студийцами пробовала все, чему нас учили. Мы вместе постигали азы, оттачивали основы, искали новые формы. А потом семейные обстоятельства сложились так, что мы с детьми переехали в город Кимры. Помимо семейной была еще одна причина. В Бурятии профессиональное искусство развивалось активно и стремительно, но любительское — вниманием не было окружено, пребывало где-то на задворках. Уезжая в Кимры — знала, что там немало театральных любительских коллективов. Но удача улыбнулась не сразу. Без устали ходила по домам культуры и везде получала отказы — «у нас театральные студии уже набраны». Нужны были только хореографы, и я вновь открыла студию народного танца при Молодежном центре «Современник». Рядом работал театральный коллектив. Я решила: «Не режиссером, так актрисой там буду». Два года в свободное от работы время играла разные роли. На сцене встретила своего будущего мужа Олега Виданова — он тоже пришел в эту студию. Олег первым поверил в меня как режиссера. С тех пор мы все делаем вместе: придумываем декорации, поддерживаем друг друга, сцена для нас — место священное, а труппа «Твоей сцены» — наша общая гордость.

— Вы работали хореографом, муж — строителем, а тянуло вас в театр?

— Именно так. Театр нас объединил. Наконец, мне позволили поставить новогоднюю сказку, от результата все были в восторге, поверьте, не преувеличиваю, и мне стали изредка давать возможность проявить себя как режиссера — в основном доверяли большие театрализованные концерты. Для них я писала инсценировки, выстраивала действие — 9 мая, ко Дню Великой победы, показали композицию «Уходили мальчики на фронт», зрители плакали и аплодировали.

Набралась сил, подошла к руководству и сказала, что я — профессионал и хочу создать свой театр, закончила свою речь ультиматумом: либо даете возможность заниматься своим театром, либо ухожу из «Современника». Мне разрешили, родилась наша театральная студия, и состояла она из меня и моего мужа. Первый спектакль сочинили по итальянской пьесе Дарио Фо «Свободная пара». Ох, какой же страх испытывала — это был первый опыт, когда я сама ставила и сама же играла. Такое «совместительство» оказалось сложным — теперь я этим не занимаюсь. Отыграли премьеру и поехали на фестиваль любительского театрального искусства в Осташкове, где собрали все призы: спектакль стал лауреатом первой степени, а мы — «Лучшим дуэтом». Дело не в наградах, но они дали мне уверенность в собственных силах, поняла, что я — режиссер. И дальше моя судьба пошла ну не как по маслу, конечно, но пошла. Поступила в «Высшую школу сценических искусств» Константина Райкина. Получила диплом режиссера драматического театра и во время учебы продолжала ставить спектакли в своей студии.

— Как набирали людей в студию? Меня поразило, что практически все они ранее не занимались актерским мастерством.

— Я их не набирала и не набираю. Они сами приходят. И никого не отсеиваю. Беру всех и стараюсь людей не отталкивать. Кому театр интересен — остаются, те, кто понимает, что театр — не их дело, уходят сами. Кто-то покидал нас, а потом возвращался…

— Сколько сейчас актеров в «Твоей сцене»? Как часто встречаетесь и репетируете?

— Восемнадцать человек. У нас основные три дня: понедельник, среда, пятница, с 19 до 22 часов. Но мы встречаемся чаще. Есть же еще суббота и воскресенье, получается полная рабочая неделя.

— Ваш театр молод, но вы уже получили звание «народный»? Это же большая редкость…

— Этим «знаком отличия» мы гордимся. В 2018-м театр открылся, а в 2021-м Дом народного творчества города Твери наградил нас почетным званием — «народный», и руководители тогда сказали: «за ваши заслуги и успехи». У нас действительно уже собралась солидная коллекция наград и призов. Звание нам дали досрочно — обычно его получают коллективы, отработавшие пять полных лет, нам же к тому времени не исполнилось и трех.

— Есть ли в Кимрах театральные коллективы помимо вашего?

— В городе есть профессиональный Театр драмы и комедии, народная студия «Нюанс», и в каждом ДК работает своя театральная студия.

— «Твоя сцена» — коллектив авторский, как многие любительские театры. Режиссеры, вынужденные ставить много, часто сетуют на ощущение исчерпаемости идей. Вас эта доля минует?

— Исчерпаемости и дефицита идей нет, но присутствует испуг какой-то: заканчиваешь постановку — и появляется как наваждение мысль: вдруг следующая не получится? Хватит ли фантазии? Черпаю идеи от авторов. Появился свой маркер: если во время прочтения пьесы увидела картинку, пусть на мгновение, то спектакль должен родиться — обязательно. Тогда начинаю работать, и спектакль, кажется, сам воплощается — и в ребятах, и в мизансценах, и в действии. Вырастает сценическая история и не только из фабулы пьесы.

— Где выступаете? По преимуществу в Кимрах?

— Выступаем много. В Тверь часто ездим, гастролируем по Тверской и Московской областям. Участвуем в фестивалях, ближних и далеких.

— С работы актеров отпускают?

— Чаще всего отпускают, но мы не злоупотребляем — пытаемся подгадать так, чтобы выезжать в выходные и праздничные дни. Иногда актеры берут отгулы. Надолго не выезжаем. Стараемся не нарушать рабочий баланс артистов.

— Ваши актеры — известные люди в городе?

— Они популярны в Кимрах, их узнают на улицах, просят автографы, есть и свои поклонники. Театр есть театр…

— Для самодеятельных артистов популярность важна?

— Я не люблю слова самодеятельный, оно звучит для меня с оттенком понятия «любительщина». А оно от слова любить — мы любим театр и стараемся заниматься им профессионально. Я отношусь к работе очень серьезно, и мои актеры тоже. Они задают вопросы, хотят «дойти до самой сути». Почему пиджак такого кроя, а платье — эдакого цвета? Станиславский говорил: «Дом кладут по кирпичу, а роль складывают по маленьким действиям». Так мы и стараемся, чтобы Константин Сергеевич мог бы сказать нам: «Верю!»

— Почему все самодеятельные коллективы так рвутся на фестивали?

— Фестивали многое значат и для меня, и для моих студийцев. Приехали в другой город или показали спектакль в родных Кимрах — его смотрит наш прекрасный зритель, с ним мы делимся своим творчеством. А на фестивале тебя оценивают жюри и коллеги — они высказывают свое мнение, подсказывают и направляют. Фестиваль ставит высокую планку, мы смотрим спектакли друзей и можем сравнить художественное качество и творческие уровни. Понимаем, к чему надо стремиться.

— Кто ваши актеры по профессии? Расскажите о каких-нибудь судьбах.

— Про мужа вы знаете, он — строитель. Елена Пробер — бухгалтер-экономист, мать двоих детей. Когда она пришла в студию, ее сын уже занимался у меня в хореографическом коллективе. Она переживала из-за своих зажимов, смущалась своей резкости. Она действительно воспринимала мир отрицательно: есть моя семья и есть работа, а окружающее — враждебно. Пришла со словами: «Евгения Николаевна, хочу научиться с людьми общаться спокойно, слышала, что ваши тренинги помогают». Шел 2022 год, мы ставили пьесу Сартра «За закрытыми дверями», спектакль назвали «За закрытою душой». Лене поручила роль интеллектуалки нетрадиционной ориентации.

— Но это ведь такой тотальный экзистенциализм с нескончаемыми «пытками близких людей», от которых невозможно уйти?

— Вот и Лена прочитала пьесу и сказала: «Ну и расслабление у вас!». Я просила поверить: «Ты почувствуешь! Зажимы сами уйдут, ты и не заметишь!» Сложно, конечно, ей было — муж и дети требуют внимания, а они, родители, занимаются мальчиками серьезно. Старший — танцует, младший увлечен футболом, его возят на разные соревнования. Совместить, казалось, невозможно, но она смогла и втянулась. Отнеслась к театру как к релаксу, и действительно стала по-другому воспринимать мир и людей.

Есть у нас девочка Лиза — в семье заправляют мама и бабушка, ей было сложно. Я полгода вообще не слышала ее речи. Она выполняла тренинги, но находилась сама в себе, в какой-то колбе. Был момент, когда родные запретили ей заниматься театром. Она поделилась этим со мной и сказала: «Театр все равно не брошу». Постепенно-постепенно она стала разрывать сковывающий ее кокон и выходить из него. Лиза делает заметные успехи. В «Не все коту масленица» она играет Скомороха, а в «Бременских музыкантах» — Атаманшу и очень интересно. А начинала с Елочки. Мы ставили «Анчутку», где деревья были живыми — они не произносили развернутых фраз, только реплики: «Да — нет. Куда — зачем?». Сейчас Лиза совсем другая — живая, открытая, улыбчивая. Самое важное, когда человек начинает улыбаться. Дорогого стоит.

Фотографии предоставлены театром "Твоя сцена".