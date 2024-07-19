Эпоха Владимира Бурмейстера: жизнь и творчество выдающегося балетмейстера

Елена ФЕДОРЕНКО

Музтеатр имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко отмечает 120-летие Владимира Бурмейстера. 15 июля открылась выставка «Главный балетмейстер», посвященная жизни и творчеству выдающегося хореографа.

Народный артист СССР Владимир Бурмейстер возглавлял балет Музтеатра три десятилетия, с 1941-го по 1971-й. Эти годы стали «эпохой Бурмейстера», когда был создан профессиональный балетный коллектив со своим эксклюзивным репертуаром, уникальной индивидуальностью, сокрушительной актерской энергией.

Владимир Бурмейстер появился на свет в самом начале XX века, в 1904 году, в Витебске в семье потомственного дворянина Павла Бурмейстера. Мать — Наталья Чайковская — была племянницей великого композитора. Лица Владимира Павловича и Петра Ильича удивительно похожи, в них прослеживается общее родовое: удлиненный овал и правильные черты лица, тонкий нос, высокий лоб, мягкий глубокий взгляд прищуренных глаз. Будущий хореограф рос в атмосфере любви, получил прекрасное домашнее образование с уроками музыки и театральными играми. Школьная пора выпала на московский период жизни Бурмейстеров — в Первопрестольную семья переехала после революции, когда городу вернули статус столицы России.

Танцы захватили Владимира слишком поздно для того, чтобы вырасти в классического танцовщика. В Театральный техникум (нынешний ГИТИС) Владимир Бурмейстер поступил для серьезного изучения танцевального искусства, когда ему уже минуло двадцать лет, по совету своей подруги балерины Аллы Фин. Он постигал азы классики, но уже мечтал о создании большого балетного спектакля. Его успехи в области танцев поражали педагогов — Асафа Мессерера и Касьяна Голейзовского — «чудесным сплавом» национальной характерности и актерской игры. В дуэте с Аллой Фин они много выступали в сборных эстрадных концертах — и на престижных сценах, и на наспех сколоченных уличных подмостках. Их красивый темпераментный дуэт зрители полюбили сразу, и яркие озорные миниатюры, сочиненные партнером, пользовались завидным успехом.

На открывшейся юбилейной выставке «Главный балетмейстер» представлены фотографии тех лет: статный, молодой Бурмейстер со своей миниатюрной дамой лихо отплясывают ироничный «Испанский танец с папиросами», поставленный Голейзовским. На одном из вечеров, где Бурмейстер выступал в составе студии «Драмбалет» под руководством Нины Греминой, его незаурядный актерский комедийный дар оценила Викторина Кригер и пригласила перейти в свою труппу, которая впоследствии получила название «Московский художественный балет». Там Бурмейстер ставит концертные номера и выступает как артист. Все его сочинения — не просто танцевальные миниатюры, это жанровые сценки-наблюдения, внятные законченные истории, даже если их продолжительность несколько минут. В МХБ начинающий хореограф поставил и свой первый большой спектакль — балет «Корсар». Информации о нем не сохранилось, но известно, что премьеру зрители встретили с воодушевлением.

В конце 30-х годов «Московский художественный балет» Викторины Кригер присоединился к оперному коллективу Станиславского, созданному еще в 1918-м. Им оказалось по пути: отцы-основатели Музтеатра воспитывали актера-певца, начинающего балетмейстера волновала проблема воспитания актера-танцовщика, они искали «зерна», «сверхзадачи», «сквозное действие», шли от сознательного — к бессознательному, от ремесла — к вдохновенной внутренней наполненности, проповедовали единую «этику» творчества.

В эти же годы Бурмейстер дебютировал в качестве хореографа оперетты — он поставил танцы в «Прекрасной Елене» и «Периколе» по приглашению режиссера Немировича-Данченко. В 1938-м молодой хореограф попал в талантливую компанию: вместе с балетмейстером и педагогом Федором Лопуховым, уже признанным мэтром, и режиссером Павлом Марковым, знаменитым завлитом Художественного театра, он осуществил балет «Ночь перед Рождеством» (1938). И преуспел. Когда в 1941-м институция была преобразована в Музыкальный театр, то руководство балетной труппой доверили созидателю нового и последователю «системы Станиславского» Владимиру Бурмейстеру.

В горькие годы Великой Отечественной Бурмейстер сочиняет только веселые оптимистичные балеты — «Штраусиана» со знаменитой дивой, кокетливыми барышнями, пронырливым воришкой, гувернантками родилась в 1941-м, в дни битвы за Москву. Из зрительного зала многие бойцы Красной Армии сразу отправлялись на передовую, получив витамин театральной радости. Бурмейстер практически не покидал здание театра: как и все работники, дежурил на крыше, гасил «зажигалки», репетировал, придумывал новые спектакли, интенсивно трудился над созданием драматических балетов — он и жил в театре: на верхнем этаже были оборудованы несколько небольших квартир. В военное время в репертуаре появились поднимающие дух жизнерадостные спектакли, среди которых «Виндзорские проказницы» (с ясной пластической драматургией по комедии Шекспира); за «Шахеразаду», показанную в новогодние праздники 1944-го, и героический балет «Лола» Бурмейстер получил Сталинскую премию.

Бережно собранная экспозиция выставки представляет эскизы к балетам «Ночь перед Рождеством», «Штраусиана», «Шехерезада», «Лола», на стенде — юная свободолюбивая испанка Лола – Мария Сорокина. На экранах – видео спектаклей и репетиций: Татьяна Чернобровкина и Георгий Смилевски в «Штраусиане» (возобновление 2010 года), Виолетта Бовт и Георгий Перкун в «Лоле». Владимир Бурмейстер ставил не только для балетной сцены, его работы в кино и на драматических подмостках — еще один внутренний сюжет выставки. На фото и видео «оживают» образы танцев Владимира Бурмейстера: из легендарного спектакля Театра Советской Армии «Учитель танцев» в блистательном исполнении Владимира Зельдина; вальс из фильма Сергея Бондарчука «Война и мир»; фрагмент мультфильма «Снегурочка» по опере Римского-Корсакова, где пластику рисованных персонажей тоже придумал Владимир Павлович.

В творческом багаже Бурмейстера 19 оригинальных спектаклей, из которых сложен авторский психологический театр хореографа-режиссера. В его мире главное: «балетный реализм», «танцующий актер», «жизнь человеческого духа». «Я хочу, чтобы на сцене был живой человек, взволнованный, убедительный герой. Отсюда необходимость ясного действия и ясного сюжета в нашем таинственном искусстве, которое не имеет слов, имеет одну музыку», — в этой фразе заключена программа Владимира Бурмейстера. Он воплощал ее упрямо, с удивительной внутренней свободой. До сих пор в репертуаре Музыкального театра Станиславского сохраняются три авторских спектакля хореографа — «Эсмеральда», «Лебединое озеро», «Снегурочка». Это — «золотой запас» театра. И сегодня, в дни юбилея Владимира Бурмейстера, балетная труппа трижды показывает «Эсмеральду» с разными составами замечательных танцовщиков.

«Эсмеральду» Владимир Бурмейстер поставил в 1950 году со своим единомышленником художником Александром Лушиным. В этой танцевальной саге все было «большим» — литературный первоисточник, противопоставление сил, трагический сюжет, темперамент и страсти, стихия коллективного движения обитателей парижских улиц: солдат, цыган, бродяг, нищих. Каждый исполнитель этой танцующей толпы знал биографию своего безымянного персонажа. Над судьбой цыганки Виолетты Бовт рыдала вся послевоенная Москва — еще не отошли в прошлое военные события и в сердцах зрителей пылало счастье Великой Победы. Смелая героиня была и свободой, и победой!

Эстетическим манифестом балетной труппы стало «Лебединое озеро» (1953), в котором «нетронутым» оставался только второй, «лебединый» акт в хореографии Льва Иванова. Балетную сказку Бурмейстер «прочитал» досконально и согласно человеческой логике: увертюру превратил в пролог, где девушку превращали в лебедя, а Одиллия на балу оборачивалась испанской гостьей, в финале добро торжествовало над злом. Триумф был настолько оглушительным, что в дни «Лебединого» около входа дежурил наряд конной милиции. Спектакль стал событием не только для Театра на Большой Дмитровке.

Музыкальный театр стал первым из советских балетных трупп, которые выехали на гастроли в Париж — это случилось в 1956 году. «Лебединое озеро» покорило зрителей театра Шатле, и хореограф получил официальное приглашение поставить балет Чайковского в Парижской опере. Владимир Бурмейстер оказался первым в Советском Союзе балетмейстером, кто отправился на постановку в Европу, сначала — в Париж, а следом — в Лондон. Ему довелось работать со звездными знаменитостями: Иветт Шовире и Марго Фонтейн. Лондонский Фестивальный балет просил новый оригинальный спектакль и непременно на музыку Петра Чайковского. Тогда, в 1961-м, на свет появилась «Снегурочка». Парижане тоже не хотели расставаться и заказали Бурмейстеру «белый» балет. Лестный заказ выглядел странно — Бурмейстер признавался, что не может и не хочет ставить бессюжетных балетов, что не понимает бессмысленных движений. Но он нашел «золотую середину»: «Балету в белом», исходя из характера музыки, я стремился придать сюжетную основу. Она — в мечтаниях художника. Поэта, музыканта — все равно. Образы, возникающие в его воображении, как бы материализуются на миг и снова исчезают, оставляя в его душе тот импульс, который потом претворится в его стихи, мелодии или картину…». И «Снегурочку» на музыку Чайковского, и «Вариации» на музыку Бизе Бурмейстер по возвращении из турне перенес в родной Музыкальный театр.

В уникальной юбилейной экспозиции послевоенная жизнь театра занимает, пожалуй, центральное место. Эскизы декораций и костюмов, старые пожелтевшие афиши — «Берега счастья», «Эсмеральды», «Лебединого озера», «Жанны д’Арк». Этот балет о национальной французской героине, причисленной католической церковью к лику святых, Бурмейстер задумывал специально для Галины Улановой и даже репетировал с ней, но не сложилось, хотя спектакль состоялся и был тепло принят публикой. На стенде — фотография из «Жанна д’Арк»: в роли Орлеанской девы Элеонора Власова, английский военачальник Лионель — юный Марис Лиепа, талант которого первым заметил именно Владимир Бурмейстер. Рядом — дивные снимки из «Снегурочки»: в заглавной роли - Наталья Ледовская, Купава — Ольга Сизых, Мизгирь — Алексей Любимов; Пляска Скоморохов. На видео — Танец снежинок, вариации (Ксения Шевцова — Денис Дмитриев).

В музейном зале можно увидеть фрагменты редких исторических съемок 50-х годов: репортаж о премьере «Жанны д’Арк» с Виолеттой Бовт, «Эсмеральда» с Мирой Рединой, редкие фото с английской премьеры «Снегурочки» и, конечно, видеофрагменты с премьеры «Лебединого озера» 1953 года, фото дуэта Виолетты Бовт и Алексея Чичинадзе, Испанский танец в исполнении Антонины Крупениной, жены и помощницы Бурмейстера. Удивительная фотография запечатлела Владимира Павловича и юную, еще не дипломированную ученицу балетной школы Маргариту Дроздову после ее дебюта в главной партии «Лебединого озера». Это — одна из балетных легенд, историческое событие. Сегодня Маргарита Сергеевна, народная артистка СССР, известный педагог-репетитор, служит в родном театре — уже без малого шестьдесят лет. Внимание публики привлекают два костюма из старого «Лебединого озера» — злого волшебника Ротбарта с вышитым черным лебедем на груди и Королевы — с ручным мелким золотым шитьем на плаще.

Особо щедрый подарок театра — продолжительность экспозиции «Главный балетмейстер» — выставка открыта до 30 ноября.

Фото: предоставлено пресс-службой Московского академического Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко; Сергей Ведяшкин/АГН "Москва"