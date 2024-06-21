В Сергиевом Посаде завершился театральный фестиваль «У Троицы»

Елена ФЕДОРЕНКО

С 6 по 17 июня в подмосковном Сергиевом Посаде прошел X Международный театральный фестиваль «У Троицы». Он показал, что русский театр крепок своими корнями: темами, идеями, воплощениями. И — актерами.

Театральный смотр на Троицкой земле длился целых 12 дней, вместо привычных для региональных фестивалей семь. Более 600 участников из 18 регионов России и ближнего зарубежья встретились в одном пространстве. Девять предыдущих фестивалей представляли спектакли на разных площадках города. Теперь показы проходили в двух уютных залах организатора фестиваля «Театрального ковчега» — театра, в минувшем году обретшего свой дом в культурно-просветительском центре «Дубрава». Звучит официозно, на самом же деле вокруг комплекса — летняя сцена, ухоженный парк, детские площадки, деревянные скульптуры, ресторан с изысканной кухней. «Дубрава» носит имя протоирея и проповедника Александра Меня, в шаговой доступности — дом, где он жил, часовня Усекновения главы Иоанна Предтечи и Сергиевский храм, возведенные на месте убиения священника. От «Дубравы» до Троице-Сергиева монастыря, основанного Сергием Радонежским, курсирует шатл.

Фестиваль «У Троицы» принимает любые формы и жанры сценического искусства и объединен общей темой — историей России, судьбами ее людей. Спектакли прошли в переполненных залах, в узких проходах ставили дополнительные стулья. За десять лет истории фестиваля местные жители стали заядлыми театралами.

Фестиваль открылся 6 июня, в день 225-летия Пушкина, — «Капитанской дочкой» Костромского драмтеатра имени А.Н. Островского, одного из старейших в России (ему 200 лет). Режиссер Елена Сафонова поставила запоминающийся музыкальный спектакль (композитор Александр Шевцов) как бесстрашный эксперимент на драматической сцене. В поющем ансамбле из живых характеров выделяются страстный Пугачев Дмитрия Рябова и эмоциональная Маша Елизаветы Камерлохер, виртуозно владеющей вокалом. Ее героиня сумела одолеть все испытания, не изменив ни себе, ни своей любви. Пушкинскую тему продолжила песенная притча «О Старике, Старухе и Золотой рыбке» Канского драматического театра. Режиссер Анастасия Неупокоева предложила необычную версию известной с детства сказки: через русские народные песни, календарные обряды и хороводы – показать, как жили персонажи-архетипы те самые «тридцать лет и три года».

Липецкий академический театр драмы имени Л.Н. Толстого привез два пушкинских спектакля: «Граф Нулин» и «Онегин». «Нулин» подарил час увлекательного веселья и шаловливой радости. Лихие актеры (и среди них режиссеры спектакля Владимир Борисов и Андрей Литвинов) озорничают легко и остроумно, не изменяя вкусу. «Онегин» — тоже пример актерской режиссуры: постановщик Евгений Азманов сам достаточно убедительно сыграл заглавную роль, попытавшись оправдать разочарование и надменность петербургского повесы юношеской любовной неудачей.

Чеховскую тему «пяти пудов» неразделенной любви на фестивале обнажили и укрупнили и хозяева, и гости. «Дядя Ваня» в постановке Александра Локтионова, показанный сергиевопосадцами, оказался далек от канонов воплощения «сцен из деревенской жизни». Спектакль — стильный и молодой. О людях современных, точнее — вне времени, обманутых жизнью, но не лишенных к ней вкуса. В каждом из них — в Войницком Сергея Недугова, Серебрякове Геннадия Хасанова, Елене Юлии Медведевой, Соне Полины Бугаковой, Астрове Игоря Сидоркина, Телегине Кирилла Тисленкова, Маман Марины Петуховой — есть искра Божья, и она не погасла. Все будут стоически принимать жизнь, смешную и пугающую, бессмысленную и радостную, хотя радости случаются редко. Актерский ансамбль действует как слаженный оркестр.

В «Чайке» режиссера Сергея Гука Истринского театра драмы течет банальная жизнь банальных людей, у каждого — любовь и мечта, не сбывается ни то, ни другое. Неожиданно прорастает тема Театра. Нина Заречная и Константин Треплев в талантливом исполнении Софии Елфимовой и Владислава Карченко — люди ординарные, как и Тригорин Андрея Соколова — мир театра без них легко обойдется. Они не конкуренты знаменитой актрисе Аркадиной. Она в исполнении Анны Орловой — натура сильная, одаренная, умная, чарующая — рождена для сцены. Ревнует и скандалит, вспоминает о своих триумфах, словно играет роль в собственной пьесе, преображающей скучные усадебные будни. Как хороши изменчивая Маша Виктории Триус, ее вечная тень умный Медведенко Владислава Ступака, доктор Дорн Егора Васильцова с его первозданным ощущением театра — жаль, что объем обзора не позволяет перечислить всех замечательных актеров.

«Две шутки в одном действии» в остроумной постановке Олега Мешкового представили иных — водевильных — чеховских персонажей. Екатерина Семенова, Алексей Войтюк и Александр Коврижных — актерский костяк труппы, о которой, признаться, многие и не слышали, со странным названием «Маловысокохудожественный театр имени А.П. и М.А. Чеховых». Оказалось, что актеры — мастера дубляжа, и их голоса действительно производят сильное впечатление. Две пьесы «Медведь» и «Предложение» играются ими с непритворным наслаждением — так отчаянно и взволнованно переживать перипетии пьес-«шуток» Чехова могут, наверное, только профессиональные актеры, часто скрытые за экраном.

«Сильва. Дойти до премьеры» — спектакль Воркутинского драматического театра – чистый, сильный, глубокий. Сюжет подсказала реальная история, произошедшая в заполярной тундре, на земле вечной мерзлоты, в 1943 году. Тогда политзаключенные Воркутлага выполняли непосильные шахтерские работы, строили железную дорогу. Лагерный кружок самодеятельности возглавлял осужденный главный режиссер Большого театра Борис Мордвинов, теперь его имя носит Воркутинская труппа, которую первоначально составляли отбывавшие свои сроки зэки и примкнувшие к ним вольнонаемные: они открыли театр на 67 параллели искрометной опереттой Имре Кальмана «Сильва».

Пьеса современного драматурга Сергея Коробкова — не хроника, хотя ни одно из реальных событий не искажено и не упущено. Это — пронзительное высказывание, произведение художественное с проникновенными образами и глубокими характерами героев — вспыльчивых и покладистых, цельных и ранимых, беззащитных и отстаивающих право жить во что бы то ни стало. Жанр спектакля — «поэма о театре». Режиссер Валерий Маркин вместе с труппой сумел ювелирно выстроить многослойную партитуру эмоций от смеха до слез, с изящными и беспощадными образами, неповторимыми интонациями персонажей. «Спектакль о спектакле» придуман и осуществлен по случаю 80-летия театра. В густонаселенном сценическом действии занята вся труппа. Контрасты — обжигают: космос мелодий Кальмана и телогрейки заключенных, отшагавших на репетицию три с половиной километра под конвоем, смерть, голодные обмороки и пьянящий канкан. В финале, когда под скрипичную тему Кальмана на экране возникают лица актеров — участников военной премьеры и тех, кто продолжал строить театр дальше, —срабатывает генетическая память: зрители встают с мест и не прячут слез. Особая ценность спектакля — актерские работы: Сильва Оксаны Ковалевой, Режиссер Николая Аникина, Бони Евгения Канатова, Дирижер Андрея Грачева, Эдвин Максима Палия, Стасси Исабели Монк, княжеская чета Воляпюков — блистательный актер-буфф Анатолий Аноприенко и яркая актриса-вамп Валентина Авраамова. Жаль, что нет возможности назвать всех — на сцену вместе с актерами выходят в небольших ролях монтировщики, работники мастерских, гримеры и швеи, а директор театра Елена Пекарь, окончившая в свое время консерваторию, блистательно играет роль Концертмейстера, сопровождая своим аккомпанементом на фортепиано происходящее на сцене.

Историческая панорама военной жизни, созданная из биографии героя Советского Союза, лейтенанта Андрея Митрофановича Кижеватова, погибшего в 33 года при защите Брестской крепости, стала основой пьесы «Кижеватов (страницы истории)» молодого драматурга Елены Юсуповой. Как и «Сильва», она написана недавно и тоже для конкретного театра – Пензенского ТЮЗа. В спектакле режиссера Владимира Карпова словно перелистываются страницы биографии героя. Вот детство Андрюши в мордовском селе Селикса, вот — красивые сцены деревенских праздников с самобытными песнями и плясками. Темпераментный Денис Кабулахин создает цельный и убедительный образ Кижеватова в развитии: пытливый мальчишка, влюбленный юнец, гордый жених, заботливый отец, отважный герой. Прекрасна его суженая — Екатерина Гузеева играет юную женщину, одаренную талантом любви и преданности. Поясняет сценическое действие ведущий, названный Историком, и с этой чтецкой ролью отлично справляется Вячеслав Копёнкин.

Мистическая драма «Ашина» Татарского театра драмы и комедии имени К.Тинчурина пронизана внутренним национальным колоритом. По тюркским преданиям Ашина — волчица, спасшая умирающего мальчика. В метафорическом спектакле режиссера Ильсура Казакбаева по современной пьесе Ркаила Зайдуллы Ашина, которую играет прекрасная Гюльназ Науметова, появляется в те минуты, когда герои всматриваются в свое прошлое, где намешано немало коварных тайн. Они — причина мучительного настоящего: поломанной жизни главного персонажа, его рано умершей жены, влюбленной в него одноклассницы, его друзей, оказавшихся предателями поневоле, скованного недугом больного ребенка (отличная работа Адели Хасановой). Но в финале этого мрачного и горького повествования остается робкая надежда на простую человеческую жизнь, уже без гнетущего мрака прошедших лет.

Национальный драматический театр имени Б. Басангова из Элисты показал яркую музыкальную поэму «Я — Будда» известного режиссера Бориса Манджиева — о земной жизни индийского принца (отлично сыграл Эренцен Авяшкиев) и его пути к просветлению. Удача спектакля — роль обиженного судьбой Девадатты — Очир Такаев играет человека, которого зависть и жажда власти сжигают изнутри. Талантливая труппа, особенно ее мужская часть, работает с полнейшей самоотдачей.

«Свадьбу Кречинского» — самую популярную пьесу Александра Сухово-Кобылина — Балашовский драматический театр и опытный режиссер Владимир Попов разыграли как азартную комедию, парики и стилизованные под старину костюмы не помешали срифмовать историю о блестящем мошеннике с нашим временем. Донецкий молодежный театр из Макеевки сохранил живописный образный язык Николая Лескова в спектакле «Левша» — драматическом фарсе с «очень человечкиной душой». Режиссер Максим Жданович (он же исполняет роль Платова) сочинил сочный, веселый, цветистый балаган, наполненный остроумными шутками и неожиданными экспромтами. Как много ярких актерских индивидуальностей показала донецкая труппа: неуступчив Левша Вадима Басалыгина, нерасторопен тугодум Царь Евгения Романенко, кокетлива вертихвостка Блоха Валерии Аршиновой, искусен хитрец Англичанин Валерия Машонина.

Программа включала несколько моноспектаклей. Назову несколько запомнившихся авторских поэтических проектов. Наташа Галютина из театра «ФЭСТ», мастерица самозабвенного перевоплощения, представила всех персонажей «Сказа про Федота-стрельца» Леонида Филатова; Ирина Суркова из Бишкека, актриса, знающая, как выглядят на сцене подлинные страсти, отправилась в путешествие по поэзии и черновикам Пушкина; замечательный Александр Пацевич из театра «Сфера» пригласил на прогулку по стихотворениям и прозе Маяковского, исполнял свои песни и пристально вглядывался в художественный мир поэта.

Закрылся фестиваль показом спектакля по редко ставящейся пьесе Леонида Леонова «Метель» режиссера Евгения Гельфонда и его Нового художественного театра. Этот челябинский коллектив в прошлом году стал победителем феста «У Троицы» и на этот раз приехал во внеконкурсном формате. Мистическая драма, случившаяся в русском провинциальном городке накануне Второй Мировой войны. С внутренними волнениями в урагане жизни каждый должен разобраться сам, со всей своей личной ответственностью за судьбу родной страны.

Одно из самых ярких впечатлений от фестиваля — талантливые актеры со всей России. Они играют профессионально, без ученической робости и амбиций, с несокрушимой верой в преображающую силу искусства.

Фотографии предоставлены пресс-службой фестиваля "У Троицы".