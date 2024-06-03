Вечер отечественных балетных достижений: в Большом театре прошел выпускной концерт МГАХ

Елена ФЕДОРЕНКО

Выпускной концерт Московской государственной академии хореографии, состоявшийся на Исторической сцене Большого театра в преддверии лета, стал ярким художественным событием уходящего сезона.

Не скрою, отправлялась на концерт не без опасений. В прошлом году Академия — старейшее московское театральное учебное заведение — блистательно отпраздновала свое 250-летие, и не только в столице: праздник охватил и региональные культурные кластеры, где во Владивостоке, Калининграде, Кемерово открыты филиалы МГАХ. Нечасто творческий путь строится от успеха к успеху, от открытия к открытию — запредельное напряжение сил требует передышки. Ожидала вполне традиционного концерта, но программа удивила и порадовала выстроенной драматургией, безупречным вкусом, мастерством и соответствием запросам времени, когда советское наследие возвращается и становится частью современной балетной жизни.

В отличии от прошлых лет нынешняя программа состояла из балетных номеров, поставленных в России и для русских танцовщиков, то есть включала историческую ретроспективу исключительно отечественных достижений в области балета: академическую классику XIX века (Мариус Петипа), шедевры начала XX столетия (Александр Горский, Михаил Фокин, Николай и Сергей Легаты), характерный танец эпохи 30-х годов прошлого века (Василий Вайнонен, Ростислав Захаров). Сложнейшую хореографию чисто освоили не только выпускники, но и студенты старших курсов, среди выступавших — много лауреатов престижных балетных конкурсов. Танцевали бесстрашно, чисто, эмоционально, с «погружением в образы», с пониманием смыслов и нюансов. В нынешнем году учеников выпускают педагоги, в недавнем прошлом — артисты Большого театра: Георгий Гусев, Елена Ватуля, Ирина Пяткина, Денис Медведев.

Открылся вечер девичьей картиной «Оживленный сад» из балета «Корсар». Неисчерпаемая фантазия Мариуса Петипа «рисовала» образ рая, в котором хореограф «останавливал» сюжет, и более полусотни прекрасных танцовщиц играли гирляндами и букетами, «чертили» диагонали и круги, «разворачивали» картины романтического раздолья, телами «длили» кантилену линий, и делали это с трепетом и неподдельным восторгом. Главные героини балетного эдема — Медора и Гюльнара (выпускницы Варвара Курятова и Алена Фонарева). Все участницы казались чудесными миражами — они демонстрировали легкие па де бурре, очаровательную женственность, широкое дыхание и изысканную роскошь имперского стиля гран-спектакля. Еще одну жемчужину «Корсара» — Pas d’esclave — станцевали чудесная выпускница Александра Доля и старательный старшекурсник Сергей Калинич.

Далее, по закону театральных контрастов, гармония классической старины сменилась экскурсом в советскую историю. Танец басков из балета «Пламя Парижа» с его героическим бунтарским пафосом и взрывным духом революционной свободолюбивой вольницы темпераментно передали юные танцовщики Владимир Цымбалюк, Ивана Харизанова, Маргарита Тюшева, Кирилл Фомин, Артур Габолаев.

«Конек-Горбунок» Александра Горского — золотой фонд московской балетной летописи. В незабытом, но редко исполняемом и достаточно трудном па де труа «Океан и жемчужины» из сцены «Подводное царство» блеснул Максим Иванов в партии Океана — танцевал свободно, вдохновенно, легко взлетая над сценой. Хороши были жемчужины —выпускница Хендерсон Холлин Дебора Грейс и старшекурсница Анна Былкова, излучающие счастье и нежность.

Сюита из балета «Дон Кихот» в хореографии Александра Горского открывалась знаменитым массовым танцем «Фанданго» на музыку Эдуарда Направника в постановке Анатолия Симачева. Юные исполнители передали телесную экспрессию, пряный испанский колорит и безудержный азарт. В гран па из того же балета солировали уже опытные конкурсанты-лауреаты: бесстрашная Камила Султангареева и уверенный Максим Нахимович. Их ловкие Китри и Базиль покорили сверкающей техникой и природным обаянием. Убедительно станцевали вариации Варвара Курятова и Алена Фонарева.

Второе отделение открылось двумя фрагментами «Спящей красавицы». В адажио Авроры с четырьмя кавалерами принцессой предстала необычайно одаренная японская старшекурсница Маюко Фудзии — утонченная, выразительная, с совершенными линиями стоп и легкими ногами. Пышный вальс учащиеся младших классов и студенты старших курсов исполнили празднично и вдохновенно. Многолюдную классическую идиллию знаменитого вальса сменил самый «молодой» фрагмент вечера — печальный и страстный дуэт из «Призрачного бала» Дмитрия Брянцева: этот балет на музыку Шопена появился на свет три десятилетия назад. Выпускники Александра Сохацкая и Максим Нахимович исполнили дуэт как взволнованные грезы о романтическом балете, убедительно провели взрослые темы ускользающего счастья и хрупкости нежных отношений.

Незаурядные артистические способности проявили старшекурсники Александра Мищенко, Даниил Бабкин и Александр Гусев в па-де-труа из балета «Фея кукол» — единственный сохранившийся номер в постановке братьев Легат. Невероятно смешны два Пьеро, ухаживающие за капризной и своенравной Феей кукол. Юноши создают гротесковые, ироничные образы и не оставляют игровую стихию даже при исполнении сложных прыжков и поддержек. Еще один изысканный сюжет по взрослой теме возник в дуэте из балета «Шехеразада» Михаила Фокина. Камила Султангареева наделила свою элегантную и повелительную Зобеиду такой утонченной экзотической негой, потаенным ужасом, тонким дыханием Востока, и это кажется убедительной заявкой на серьезные актерские образы. Генки Александр Хоши в роли Золотого раба оказался не только умелым танцовщиком, но и умным партнером — он ни на минуту не забывал о своем подневольном положении, смешивал страх и страсть, в его исполнении не было привычной декоративности и заштампованного самолюбования. Эти миниспектакли напомнили элегантные танцевальные игры Серебряного века.

Подзабытый сценой па-де-катр «Ожившие фрески» из старинного «Конька-Горбунка» Александра Горского прилежно, живописно и точно исполнили Дарья Евдокимова, Алена Гришина, Алика Ермощенко, Елизавета Сафина. Настоящим сюрпризом, который приберегли для финала, можно назвать блестящий полонез и шумный краковяк — кульминация танцевальной характерной сюиты из оперы «Иван Сусанин» в постановке Ростислава Захарова. Этот шедевр, в котором заняты десятки танцовщиков, осилит не каждая труппа. Воспитанники Академии танцевали ровным строем, безошибочно, темпераментно, грациозно, лихо. Роскошь костюмов (множество оттенков розового и сияние золота, богатая парча и тончайшая тюль) кружила головы, они выглядели произведениями искусства — одеяния придумала талантливая художница Татьяна Ногинова.

Ректор МГАХ, народная артистка России, профессор Марина Леонова поделилась с "Культурой": «Нам очень помог Большой театр — у нас родственные и близкие отношения, а исключительное великолепие костюмов оказалось возможным благодаря спонсорской помощи. Благотворителям, все они — наши друзья, влюбленные в балет, мы бесконечно признательны».

Вечер завершился, и стало немного грустно, что этот раритетный концерт больше не повторится. Зрители не спешили покидать зал и долго аплодировали участникам, педагогам, дирижеру, художникам — а те улыбались со сцены. Вот и закончен школьный роман, впереди у выпускников — взрослая жизнь, пусть у каждого она сложится насыщенно и интересно. Известно, что 11 молодых танцовщиков уже приглашены в труппу Большого театра. В добрый путь!

Фотографии: Алексей Бражников/предоставлены Московской государственной академией хореографии.