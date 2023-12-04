Славный юбилей: 250 лет Московской государственной академии хореографии

Елена ФЕДОРЕНКО

На Исторической сцене Большого театра прошел гала-концерт, ставший кульминацией празднования 250-летия Московской государственной академии хореографии — старейшего театрального учебного заведения столицы.

Московская балетная школа старше Большого театра, и это закономерно. Театр родился, когда из «классов танцования» Воспитательного дома выпустились первые профессионалы. Дата рождения Московской балетной школы — 23 декабря 1773 года. В тот день известный итальянский хореограф Филиппо Беккари провел первый урок танцев и подписал контракт с руководством Воспитательного дома — благотворительным закрытым учреждением для сирот и бездомных детей. Идея создания Дома принадлежала просветителю Ивану Бецкому — видному представителю русского дворянства XVIII века, действительному тайному советнику, секретарю Екатерины II. Она и издала указ об основании Воспитательного дома. Бецкой, назначенный главным попечителем, открыл в Доме «классы изящных художеств», в том числе и «классы танцования». Императрица, и тоже с легкой руки своего мудрого сподвижника, подхватила идею Бецкого о формировании «чина людей», способных «служить Отечеству делами рук своих в различных искусствах и ремеслах», и даже пожаловала выпускникам ряд привилегий, самой важной из них стала пожизненная и наследованная «вольность»: «Все питомицы и питомцы, дети и их потомки навсегда остаются вольными и ни под каким видом закабалены или сделаны крепостными быть не могут».

С тех пор пролетело два с половиной столетия, за которые Московская балетная школа неоднократно меняла названия, и с 1995-го именуется Московской государственной академией хореографии. Согласно указу президента РФ Академия отнесена к особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации. Сегодня размах деятельности институции впечатляет: Академия реализует программы всех уровней хореографического образования — среднего профессионального, магистратуры, ассистентуры-стажировки и аспирантуры, а также дополнительные. МГАХ открыла свои филиалы во Владивостоке, в Калининграде и Кемерове. В юбилейном году коллектив Академии удостоен благодарности президента РФ «За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

Кульминацией юбилейного года, вобравшего множество важных мероприятий: концертов и гастролей, мастер-классов и конференций, исследовательских проектов и тематических выставок, — стал гала на Исторической сцене Большого театра. Вечер открылся поздравлениями официальных лиц и приветственным обращением к переполненному зрительному залу ректора МГАХ, народной артистки России, лауреата премии правительства Российской Федерации, профессора Марины Константиновны Леоновой. Еще одним эпиграфом к торжеству стал любовно подготовленный фильм о главных этапах жизни Московской балетной школы.

Последовавший концерт продумали до мелочей, его драматургия подчинялась общему замыслу — танцевальному, полному восхищения рассказу о традициях и современности Академии. На легендарную сцену вышли ученики и ведущие артисты Большого театра — те выпускники прошлых лет, кто еще в годы учебы завоевал высшие лауреатские награды на международных балетных конкурсах. Между Школой и Театром нет да и не может быть соревнования, на сцене торжествует генетический тандем, принцип единения, сообщающаяся система партнерских отношений с высокой степенью безоговорочного доверия друг к другу. Номера выстроены по закону театральных контрастов — фабул, композиций, настроений, стилистической игры. Массовые сцены сменялись ансамблями и дуэтами, классика — танцем характерным, тихая лирика соседствовала с героическим пафосом… Концерт в трех отделениях, продолжавшийся четыре часа, пролетел стремительно и завершился благодарными овациями, оглушительными и долгими.

Гала посвятили выдающимся мастерам русского балета. И действительно, каждый номер в исполнении молодых навевал прекрасную ностальгию, пробуждал в памяти балетные ассоциации, великие актерские образы и неповторимые почерки хореографов — все то, из чего складывалась летопись Большого театра. В танцах оживали тени балетных легенд прежних театральных сюжетов: Майи Плисецкой, Натальи Бессмертновой, Нины Сорокиной.

Открывавшая программу первая часть «Классической симфонии» Сергея Прокофьева напомнила о 60-х годах, когда ее сочинил специально для Московской школы советский классик Леонид Лавровский, а среди исполнителей были ученики Петра Пестова и Софьи Головкиной — Александр Богатырев, Вячеслав Гордеев, Маргарита Дроздова и Марина Леонова, нынешний ректор Академии. Сегодня вполне уверенно, свободно и чисто солировали студенты-выпускники Камила Султангареева и Максим Нахимович.

В «Танце басков» из балета Бориса Асафьева «Пламя Парижа» в постановке Василия Вайнонена — свободолюбивый, упрямый и своенравный народ вел на бой прыгучий и отчаянный герой Ратмира Джумалиева из Большого. Его коллеги Маргарита Шрайнер и Алексей Путинцев страстно, с удалым напором исполнили па-де-де Жанны и Филиппа из этого же балета. Трудное акробатическое адажио расставания предводителя восставших рабов с любимой Фригией из балета Арама Хачатуряна «Спартак» в хореографии Юрия Григоровича безупречно исполнили Елизавета Кокарева — танцовщица акварельной чистоты и мужественный Игорь Цвирко.

Сюита из балета «Баядерка» Людвига Минкуса в хореографии Мариуса Петипа сложилась в миниспектакль, «транслирующий» безукоризненную модель сценического прочтения с крепкой иерархией больших и малых ансамблей, классикой и страстными характерными сценами. В шутливой миниатюре «Ману» игриво и озорно солировала Мариам Вайнштейн, в зажигательном «Танце с барабаном» неистовая Александра Сохацкая и азартные «индусы» Владимир Цымбалюк и Кирилл Фомин казались неутомимыми. Блестящий па д'аксьон, сочиненный на основе хореографии Петипа Вахтангом Чабукиани и Владимиром Пономаревым, стал финалом первого отделения — прыгучая, виртуозная выпускница Дарина Мосеева и артист Большого Макар Михалкин провели трепетный диалог, наполненный то драматизмом, то почти мистической гармонией.

«Спящую красавицу» представили двумя фрагментами, и в Вальсе московские ученики танцевали вместе с учащимися филиалов МГАХ, приехавшими на праздник из Кузбасса, Западного анклава и Приморья. Элегантный стиль и уверенную выразительную технику «свадебного» па-де-де принцессы Авроры и принца Дезире передали ведущая солистка Большого Ева Сергеенкова и опытный премьер театра Артем Овчаренко. Знаменитую «Мазурку» Александра Скрябина в постановке Касьяна Голейзовского с вниманием к мельчайшим нюансам и деталям станцевала легкая и выразительная София Маймула, и, конечно, все балетные люди, а их было немало в зале, сразу вспомнили лучезарную Екатерину Максимову — первую исполнительницу.

Сложное классическое па-де-де из «Раймонды» Александра Глазунова солисты Большого Арина Денисова и Дмитрий Выскубенко представили ярко и достойно. Их коллеги — быстроногие и легкие Елизавета Кокорева и Дмитрий Смилевски в Сюите из балета «Дон Кихот» поразили художественно исполненными трюками, умением свободно управлять сменой скоростей и создали атмосферу ликующего счастья. «Фанданго» Эдуарда Направника в постановке Анатолия Симачева добавило пряного испанского колорита.

В третьем отделении с азартом невероятным и кипучей энергией артисты и студенты станцевали одноактный балет «Мусагет» Бориса Эйфмана на музыку Иоганна Себастьяна Баха и Петра Чайковского. Балет, рожденный без малого два десятилетия назад как посвящение Джорджу Баланчину, только вступающие в профессию артисты исполнили с радостным удовольствием первооткрывателей и так взволнованно, словно спектакль поставлен только вчера и они — его первооткрыватели. «Мусагет» полон прекрасными танцами кордебалета и выдающимися актерскими партиями. Как хорош солист Большого Клим Ефимов в роли Хореографа, который накануне встречи с Вечностью вспоминает свою счастливую, и мучительную одновременно, жизнь в искусстве, какие разные его Музы — студентка Камила Султангареева и выпускницы прошлого года Таисия Коновалова и Дэйманте Таранда. Биографические мотивы жизни Баланчина в этой трактовке отходят на второй план, главной темой становится служение искусству, и она оказывается близкой и понятной юным артистам, за ролями которых мы теперь будем следить.

Заключительные поклоны сопровождались ярким дефиле — на подмостки вышли любимые артисты разных поколений и педагоги-труженики — гордость МГАХ. Появление знаменитых представителей «золотого века» ГАБТ Бориса Акимова, Вячеслава Гордеева, Михаила Лавровского, Юрия Владимирова и Владимира Васильева, которым неизменно восторженно рукоплескал весь мир, взорвал зал и вызвал золотой дождь. Благородный и раритетный юбилей всемирно известная Академия встречает во всеоружии мастерства и величия духа.

Фотографии: Михаил Логвинов и Алексей Бражников / предоставлены Московской государственной академией хореографии.