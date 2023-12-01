Классика с Урала: «Бал-маскарад» из Челябинска на фестивале «Видеть музыку»

Александр МАТУСЕВИЧ

Челябинская Опера показала на фестивале «Видеть музыку» классическую версию оперы Верди «Бал-маскарад»: спектакль порадовал и глаза, и уши московской публики.

VIII фестиваль музыкальных театров России «Видеть музыку» близится к финалу: программа завершается в середине декабря. Фестиваль проводит Ассоциация музыкальных театров при поддержке Министерства культуры России и Президентского фонда культурных инициатив. Афиша более чем представительная: помимо столичных театров, почти полсотни спектаклей показали региональные коллективы, а также были гости из-за рубежа — из Казахстана, Узбекистана и Киргизии.

Среди привозимого региональными театрами есть спектакли, которых ждешь особо, — именно таким оказался «Бал-маскарад» Челябинского театра оперы и балета имени М.И. Глинки, который вот уже несколько лет не привозил в столицу спектакли.

«Бал-маскарад» — одна из самых совершенных и одновременно самых ответственных опер Джузеппе Верди. Популярность ее огромна, а в главных партиях, эффектных и ярких, часто блистают звезды мировой оперы.

«Бал-маскарад» не в первый раз оказывается в афише фестиваля «Видеть музыку» — ранее его привозили Бурятский, Донецкий и Самарский оперные театры. В Москве есть и собственные постановки по этой опере — в Большом (спектакль Давиде Ливерморе 2018 года) и «Геликоне» (работа Дмитрия Бертмана 2013 года): обе они далеко ушли от идей либреттиста Антонио Сомма и представляют собой вольные режиссерские трактовки. Так что теперь благодаря гастролям из Челябинска у москвичей появился шанс вспомнить об аутентичном варианте великой итальянской оперы.

Постановка режиссера Иркина Габитова и художника Вячеслава Окунева появилась в Челябинске в 2021 году. На сцене — XVIII век, парики и кринолины, богатые барочные интерьеры, то праздничная цветовая гамма, то сумрачная в зависимости от атмосферы происходящего. По сюжету на костюмированном балу происходит убийство правителя — тот оказывается жертвой своего секретаря и ближайшего друга Ренато, который приревновал к нему собственную жену; трагический исход в самом начале пьесы предсказывает ворожея, но ей никто не верит. Присутствуют все обязательные атрибуты классической постановки: вдали виднеются виселицы, на месте и огромный чан, над которым ворожит колдунья, как и парадный портрет графа, проклятья которому шлет чувствующий себя оскорбленным Ренато.

Классическое, привычное, ожидаемое решение радует глаз не только пышностью и достоверностью воплощения: у спектакля есть и свой романтический образ — это образ моря и мерно качающихся на волнах кораблей — загадочной и манящей стихии, ассоциирующейся с мечтой и свободой, честью и верностью (видеопроекции на заднике Виктории Злотниковой).

Честны и верны себе в постановке оказываются и главные герои любовного треугольника: в удивительном сюжете Скриба, являющемся лишь отдаленной фантазией на реальные события при шведском королевском дворе, нет виноватых, нет отрицательных персонажей, все действующие лица — натуры цельные и вызывающие симпатию зрителя, а при этом история завершается трагедией. Трактовки Габитовым образов традиционны, узнаваемы, но в каждом режиссер сумел обострить его главные характеристики — романтизм и благородство Ричарда, жертвенность Амелии, прямолинейность и честность Ренато. Почему же все-таки нет возможности закончить эту историю полюбовно? Над всем довлеет фатум — словно отвечает режиссер, выводя в финале над бездыханным телом Ричарда и лишившейся чувств Амелией мрачную фигуру Ульрики в маске смерти: колдунья словно ставит жирную точку, утверждая верность своих предсказаний, силу своего профетического дара.

Красивый визуальный образ и убедительное режиссерское решение для такой оперы, как «Бал-маскарад», — это только полдела: сложная партитура, построенная на ярких контрастах и мелодической роскоши, требует первоклассного музыкального воплощения. Оркестр и хор под управлением Евгения Волынского в целом оставили благоприятное впечатление: незначительные помарки оказывались на периферии восприятия за счет эмоционального, яркого, живого прочтения. Дирижеру удалось добиться итальянской певучести как от хористов, так и от оркестровых партий.

Вокальный состав в целом также был адекватен задачам партитуры. Павел Чикановский предстал порывистым и эмоционально взвинченным Ричардом, каким и должен быть романтический герой, однако его звонкому тенору спинтовая партия все же тяжеловата: необходимость петь с большей нагрузкой, чем позволяет его голос, сказывается порой на качестве взятия верхних нот. Голос Натальи Быстрик хорош обилием трагических красок — для постоянно страдающей Амелии это настоящая находка: особенно удались солистке проникновенные фрагменты партии, спетые на пиано. Красивым сочным голосом порадовала Алиса Чечель: ее меццо несколько не хватало в нижнем регистре, столь важном для образа Ульрики, но в остальном и партия, и роль демонической ведьмы решены хорошо. Полна очарования звонкоголосая Наталья Гончарова в партии пажа Оскара: гибкий, подвижный голос с уверенными верхами идеален для образа задорного мальчишки-плута. Порадовал и Андрей Меркульев в партии Ренато: его насыщенный баритон звучал брутально, как и подобает в роли не знающего компромиссов героя. При этом в голосе присутствовала и итальянская элегантность и пластичность звуковедения, а драматические фрагменты партии были спеты с большой эмоциональной отдачей.

Фотографии: Елена Лапина/предоставлены фестивалем "Видеть музыку".