Режиссер Владимир Витько: «В Омске к театру приучают с детства»

Ольга РОМАНЦОВА

Владимир Витько — актер, режиссер, художественный руководитель Омского драматического театра «Галерка», возглавляющий местное отделение СТД, рассказал «Культуре» о своем пути на сцену и о яркой театральной жизни сибирского города.

— Владимир Федорович, как театр стал частью вашей жизни?

— Это надо в детство уходить. Мы с родителями жили на Украине, в Кировоградской области и со старшим братом участвовали в художественной самодеятельности районного Дома пионеров: пели, танцевали, он играл на баяне, я на гармошке. Жизнь наша проходила рядом со сценой и на сцене… Когда наша семья переехала в Алма-Ату, я пошел в 9 класс в дневную школу и принимал участие в школьной самодеятельности, а брат – в вечернюю и на том наши творческие пути разошлись. Володя Кравченко, занимавшийся в школьной самодеятельности (впоследствии он закончил Школу-студию МХАТ и работал в Москве), привел меня в народный театр при гарнизонном Доме офицеров, которым руководила замечательная женщина. Помню спектакль, где я играл молодого пограничника. Потом пришел новый руководитель – Анатолий Степанович Тарасов, выпускник Школы-студии МХАТ, по распределению приехавший в Алма-Атинский ТЮЗ. Вскоре он решил создать свою студию в гарнизонном Доме офицеров, где уже руководил народным театром. Анатолий Степанович придумал для нее название — театр «Галерка».

— Почему именно «Галерка»?

— Он говорил, что на галерке всегда собиралась студенты и молодежь, с галерки летели листовки с призывом к революции, оттуда солдаты уходили на фронт. В общем, галерка – боевое название. Мы мечтали создать профессиональный театр и каждый год посылали студийцев учиться в Москву. Я тоже должен был ехать. Но мой отец, бывший военный, сказал: «Езжай, сынок, только денег на дорогу мы тебе не дадим. И вообще, пока еще в нашей семье бездельников не было». Так родители относились к актерской профессии. Поэтому по окончании одиннадцатого класса я поступил на филфак в пединститут, продолжая заниматься в театральной студии.

В конце 1968 года, во времена оттепели, «Галерка» сыграла поэтический спектакль в Москве на сцене Малого театра. Мы оказались там, поскольку Алма-Атинская

драма взяла нас на гастроли в качестве массовки. Мы играли свой спектакль днем, без билетов, и пригласили на него молодежь. Потом вышла статья в «Комсомольской правде» «К вопросу о «Галерке», о том, что нам пора создавать театр. Так мы попали в историю. Но создать театр нам так и не помогли, как я теперь понимаю, потому что мы работали в Казахстане и не были национальной студией. Да и наши студийцы, окончив столичные театральные вузы, в Алма-Ату не возвращались.

Но тут Анатолия Степановича назначили главным режиссером в Кустанайский драматический театр. Он надеялся, что мы создадим свой театр там, но, к сожалению, ничего не получилось: там уже была своя труппа. Большинство ребят и среди них я, которые с радостью вместе с ним уехали, через год вернулись обратно. А несколько человек осталось, в том числе и я: я перевелся в Кустанайский педагогический институт и учился на третьем курсе. Потом отслужил в армии, полтора года работал актером алма-атинской драмы и уехал в Норильск, там женился и проработал три года.

А в Омске жила мама моей жены, и жена хотела, чтобы мы переехали туда, поближе к ней. Восемь лет мы вместе с женой проработали в Омском ТЮЗе (сейчас Ирина Валентиновна Витько — помощник худрука театра «Галерка». — «Культура»), на два года уехали в Майкоп, но снова вернулись в Омск. К тому времени я уже учился заочно на актерском курсе Павла Осиповича Хомского в ГИТИСе. Получив красный диплом, я решил создать в Омске свой театр.

— Почему вы назвали его «Галерка»?

— Я отдавал дань своей творческой юности: мы мечтали создать театр, и я оказался единственным человеком из всей «Галерки», которому удалось воплотить эту мечту. Говорят, что ведет гениям или дилетантам. Я был дилетантом и мне везло: все, что я придумывал — получалось. А еще у меня были работоспособность и неимоверное желание создать театр.

Он возник в 1990 году, в 1991 мы уже получили статус муниципального театра, а 1 сентября 2005 года стали государственным театром. Но для этого нужно было пахать, пахать и пахать, чтобы доказать, что мы достойны государственного содержания. Мы все время поднимали планку. Она должна была выглядеть недостижимой, чтобы двигаться к ней, и по дороге чего-то достигать. И достижения, которые благодаря этому случались, дали нам возможность ездить на гастроли за границу и объездить всю Россию, и везде наш театр привечали. А некоторые муниципальные театры, возникшие одновременно с нами, так и остались в прежнем статусе, исправно работают и занимают свою нишу.

— Чем отличается репертуар вашего театра?

— Мы изначально создавали старый добрый русский театр. Согласитесь, жить в центре России и заниматься европейским театром как-то нелогично. К тому же я как филолог прекрасно понимаю, что мы обладаем колоссальным литературным и драматургическим богатством: я говорю о Гоголе, Пушкине, Достоевском, Чехове, Вампилове, Шукшине и так далее. Все это было и есть в нашем репертуаре. Хотя мы обращались и к Мольеру, и к Ростану, и к Шекспиру. Но современных европейской драматургии в репертуаре нет.

— Много ли в театре современных отечественных пьес?

— Я отношусь к современной отечественной драматургии избирательно. Читаю ее много: прочитываю все новые пьесы, появившиеся в театральной библиотеке Сергея Ефимова. Но понимаю, что в них нет осмысления человеческой жизни, объективного творческого взгляда на происходящее. Все как-то сугубо индивидуально, субъективно и необязательно. В «Галерке» идут полудетективные комедии двух новосибирских авторов. Надо отдать должное, эти ребята умеют писать, но их истории — про сегодняшний день и только. Драматургов такого масштаба, как Вампилов, Розов, Симонов сейчас, к сожалению, не наблюдается. Не знаю, может быть, я не прав.

Скажу вот еще что. Когда открылся железный занавес, к нам потом потоком хлынула западная литература и мы, захлебываясь, читали Сэлинджера и Кафку, Апдайка и Хемингуэя, Генриха Белля и Ремарка. И одновременно с этим входили в силу наши так называемые почвенники: Шукшин, Астафьев, Распутин, Василий Белов, и их тоже читали взахлеб. И поскольку я интеллигент в первом поколении, мои родители и все предки из крестьян, то на генном уровне мне их произведения понятнее, дороже и ближе. Ведь цивилизация меняется, в суть человеческая неизменна: люди как тысячу лет назад любили, так и любят, как ненавидели, так и ненавидят, как воровали, так и воруют, как влюблялись, так и влюбляются. Поэтому «Ромео и Джульетта» на все времена. И Достоевский, и Островский на все времена.

— Почему вы до сих пор выходите на сцену?

— Во-первых, не хотелось бы терять форму. Кроме того, в театре «Галерка» немного возрастных актеров, и иногда кроме меня некому играть. И требуя от актера выполнения конкретных творческих задач, нужно показать, в какую примерно сторону двигаться в работе. Выходя на сцену, понимаешь, что ты в форме, что есть еще порох в пороховницах, но не могу сказать, что я мечтаю что-то сыграть. Просто занимаюсь своим делом.

— В Омске много театров. Есть ли между ними конкуренция?

— А как же, конечно! Но скажу так: какой бы жесткой не была конкуренция, хорошие спектакли всегда найдут своего зрителя. В Омской академической драме и у нас в «Галерке» уже много лет идет спектакль «Ханума». И поверьте мне, и у них, и у нас он всегда идет с аншлагом. Конкуренция – хорошее дело. Кстати говоря, я вчера обнаружил, что рейтинг «Галерки» по пятибалльной системе, который всегда был 4,9, стал 5.0. Раньше такой рейтинг был только у Омского академического театра драмы и у Филармонии. Мы этому очень рады.

— Какие театры в городе вы назвали бы самыми необычными?

— Омск — город театральный. И все, что есть живого, нового, интересного, талантливого, принимается на ура. В 2020 году мы создали при Доме актера, которому в следующем году исполняется 50 лет, лабораторный театр-студию «Бенефис», где актеры из разных театров создают и играют свои спектакли. СТД им помогает и финансово, и костюмами, и декорациями, и рекламой. Конечно, раз на раз не приходится, но бывают очень интересные работы. Например, «Моя Катерина» – аншлаговая постановка, «Секрет Дориана Грея» по Оскару Уайльду, на который билеты раскупают за два месяца. Недавно состоялась премьера спектакля «Непростая жизнь, огромная любовь и великий дар Фриды Кало». Еще более необычен Театр живописи, созданный актерами Омской академической драмы Николаем Михалевским и его женой Татьяной Филонюк. Раньше они играли свои спектакли в Музее Врубеля, а когда в Омске открыли филиал питерского «Эрмитажа» с постоянной экспозицией, Театр живописи начал работать там.

Появляются театры частные и получастные. Бывает, что там происходит что-то интересное, но потом все затихает из-за отсутствия средств. Понимаете, театр не выживет без дополнительного финансирования, или ему нужно поднимать цены на билеты до невероятных размеров. Такое возможно в Москве и в Питере, но не в Омске.

— А меценатов, способных поддержать театр, в Омске нет?

— Бывало, что поддерживали, но надолго этих людей не хватало. Постоянных меценатов театра в Омске нет.

— Есть ли интересные театры в городах Омской области?

Очень интересный театр в Таре, на родине Михаила Александровича Ульянова –профессиональный Северный государственный драматический театр. Там много лет работает его создатель – Константин Георгиевич Рехтин. Они придумывают и проводят в Таре необычные лаборатории и фестивали, участвуют в фестивалях и конкурсах в других городах, заслуженно получая призы. В Калачинске работает Кукольный театр «Сказка», он был создан в 1995 году благодаря замечательному кукольных дел мастеру Геннадию Андреевичу Пономареву. По области много народных любительских театров, и мы поддерживаем с ними контакт. Театры редко создаются «сверху». Чаще всего они создаются снизу, изнутри, когда есть люди, которые заражены «театральным микробом». Стоит даже одному заинтересованному человеку появиться — и может возникнуть интересное театральное дело, неважно, профессиональное или любительское.

— Часто ли в Омске и области устраивают театральные фестивали?

У нас происходит много разных событий. Например, в 2021 году Достоевскому исполнилось 200 лет, мы в «Галерке» провели международный фестиваль, посвященный юбилею. Правда, из-за коронавируса он получился не международным, а всероссийским. Поскольку Достоевский четыре года был в Омске на каторге, и мы считаем его своим земляком, мы решили каждые два года проводить посвященный ему фестиваль. Следующий состоится в ноябре 2024 года, мы уже готовим программу. Недавно выпустили в «Галерке» премьеру «Преступления и наказания» (режиссер-постановщик – мой внук Егор Витько), я сейчас работаю над инсценировкой «Идиота» и надеюсь, что осенью следующего года я его выпущу.

В нынешнем году театр «Галерка» провел фестиваль к двухсотлетию А.Н. Островского. Учредителем было министерство культуры Омской области, а организатором — театр «Галерка». Десять спектаклей по Островскому, которые идут сегодня в Омске и Омской области, посмотрело жюри – актеры и педагоги из Малого театра — Дома Островского и Щепкинского училища во главе с народным артистом России Глебом Подгородинским.

«Пятый театр» раньше проводил раз в два года фестиваль «Молодые театры России», но он уже вышел из молодежного возраста, и фестиваль теперь называется «лиТЕрАТуРа». В его рамках играют на конкурсной основе спектакли по инсценировкам литературных произведений. А еще есть международный театральный фестиваль «В гостях у Арлекина», который раз в два года устраивает «Арлекин» — омский государственный театр куклы, маски и актера. К Международному дню театра приурочен фестиваль «Лучшая театральная работа». В следующем году будут праздновать 150-летие Омской академической драмы. Так что наше Министерство культуры уже не знает, как отбиваться от наших инициатив: ведь это финансовые затраты. Но они нам помогают, насколько могут, и дай Бог, чтобы это продолжалось.

— Ваш внук Егор Витько поставил в «Галерке» уже несколько спектаклей. Вы контролируете его или даете полную свободу – пусть делает, что хочет?

— Ну, делать, что хочет у него не получится… (Смеется). Конечно, мы согласовываем названия, которые он ставит: «Бесприданница», «Три сестры», «Мастер и Маргарита». Но в его работу я особенно не вмешиваюсь. У меня правило: доверил человеку ставить спектакль — не мешай ему. Потом, уже на выпуске спектакля можно поговорить, что-нибудь посоветовать. Принимать или нет эти советы и замечания – его право, но я должен сказать ему все, что думаю по поводу постановки. От спектакля к спектаклю поводов для замечаний и советов все меньше, и это меня радует. А на его спектакль «Мастер и Маргарита», который идет почти три с половиной часа, билеты за три месяца вперед разлетаются, как горячие пирожки; и отзывы самые добрые и положительные.

— Что нужно делать, чтобы молодые люди полюбили театр и повзрослев продолжали туда ходить?

— В Омске к театру приучают с детства. Наш замечательный театр «Арлекин» плотно работает с малышами. У этого театра сейчас роскошное новое здание с большой и малой сценой и залом для самых маленьких. Потом дети приходят в Омский ТЮЗ. И по окончанию школы настолько привыкают ходить в театр, что не мыслят без него своей жизни. Поверьте мне, в омские театры ходит очень много молодежи. Когда мы анализируем возрастной состав зрителей, процент молодежи довольно высокий не только в «Галерке», но и во всех театрах.

Фотографии: Ирина Ковалёва / предоставлены Омским отделением Союза театральных деятелей РФ.