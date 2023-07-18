Александр Литягин, худрук Воронежского театра оперы и балета: «Сегодня воронежский балет — это в основном молодежь»

Елена ФЕДОРЕНКО

Воронежский театр оперы и балета собирается на Летние балетные сезоны в Москву. Его художественный руководитель, заслуженный артист Воронежской области Александр Литягин рассказал «Культуре» о подготовке к гастролям и о жизни родного театра.

— Как восприняли приглашение на Летние балетные сезоны?

— Я всегда за то, чтобы показывать Воронежский театр оперы и балета на лучших столичных сценах — федеральных, как их называю. Выступление в центре Москвы, в прекрасном Российском академическом молодежном театре — не только большая ответственность, это вменяемое представление коллектива. Зрители и профессионалы могут увидеть качество наших спектаклей, уровень артистов и создать собственное мнение о воронежском балете.

— Театр ведь уже участвовал в Летних балетных сезонах?

— Тем интереснее показать, как мы изменились за пять пролетевших лет. Тогда фестиваль артистам запомнился, оставил прекрасное впечатление, и все с радостью восприняли новость о выступлениях на XXII Сезонах. Нас все последние годы приглашали, но в связи с пандемийными обстоятельствами и из-за запланированной гастрольной деятельности приезд не получался. К счастью, сейчас сложилось по графику, чему мы рады. Хотя оказалось непросто: 1 июля ушли на каникулы, а 24 июля прерываем отдых, собираемся для репетиций и подготовки к московской поездке.

— Расскажите о спектаклях, которые увидит столица.

— «Дон Кихот» — балет, который долго и успешно шел на воронежской сцене и много гастролировал. Он прервал свою сценическую жизнь лет на пять. В завершившемся сезоне мы решили его возобновить в редакции Андрея Меланьина из Большого театра, и спектакль хорошо «лег» на труппу. Премьера новой версии состоялась в декабре, и так подобралось, что на все сольные партии есть по два ярких, полноценных, конкурирующих между собой состава. Премьеру выпускал маэстро из Москвы Феликс Коробов в качестве дирижера-постановщика.

Также покажем детский шедевр Генриха Майорова «Чиполлино», он шел в нашем театре с 80-х годов. В 2014-м, когда меня назначили руководителем балетной труппы, то первым хореографом, кого я пригласил, был Генрих Александрович — мне хотелось, чтобы он немножко оживил спектакль, отредактировал отдельные сцены, а мы тем временем сшили бы новые костюмы и освежили декорации. «Чиполлино» пользуется большим спросом.

«Продавец игрушек» поставлен как мировая премьера на труппу Воронежского театра Андреем Петровым, который, к сожалению, недавно ушел из жизни. Спектакль оказался настолько удачным, что позже его перенесли в «Кремлевский балет» — авторский коллектив Андрея Борисовича. Куда бы ни собирались на гастроли, все просят привезти эту волшебную семейную сказку. Четвертым спектаклем станет «Ромео и Джульетта».

— Видела его более десяти лет назад — вы тогда еще танцевали все главные партии. Запомнила вашего свободного красавца Ромео и легкий эмоциональный спектакль, который так отличался от мощного советского блокбастера 30-х годов.

— Балет идет с 2011 года в редакции Михаила Лавровского, он приезжал в Воронеж для работы над двухактной версией, более современной и компактной, но не лишенной примет стиля драмбалета. Искал купюры в легендарном творении своего отца Леонида Лавровского, делал сокращения в танцах, перерабатывал либретто, фантазировал над декорациями в тандеме с нашим художником Валерием Кочиашвили. Получился самобытный балет, в котором индивидуальности солистов и особенности труппы хорошо просматриваются.

— Нередко театры на главные роли для фестивальных выступлений приглашают известных солистов из других трупп. Вы воспользовались этой практикой?

— Нет, показываем спектакли силами артистов Воронежского театра. Рад, что сегодняшние возможности коллектива это позволяют: мы — региональный театр — представляем свою честную работу без привлечения звезд. Их мы приглашаем на наши фестивали в Воронеж. Например, у нас есть фест «Воронежские звезды мирового балета»: приезжают артисты, которые состоялись на федеральных площадках страны и в зарубежных компаниях, но ранее были связаны с нашим городом. Воспитанники Воронежского хореографического училища, ученики других школ, которые работали в нашем театре, а сейчас танцуют в Большом, Мариинском, Михайловском или в Будапеште, как Диана Косырева. Этот фестиваль прошел уже семь раз, и никто не отказывается от приглашений. Происходит такое волшебство возвращения в юность — праздник и для горожан, и для самих гостей, и для всех работников театра.

— Чем живет сегодня Воронежский государственный театр оперы и балета, который называют визитной карточкой региона?

— Да, наша труппа — единственный балетный коллектив на все Черноземье, самый территориально близкий к нам театр — в Донецке. Труппа год от года растет, сегодня балетный состав насчитывает 70 танцовщиков, много талантливых солистов. Помимо проката текущего репертуара и премьер, среди которых ежегодно обязателен балет классического наследия, — в нынешнем сезоне это «Баядерка», которую перенесла Юлиана Малхасянц, — более десяти «маленьких постановочек», так я называю одноактные современные спектакли и миниатюры.

— «Маленькие постановочки» готовят воронежские хореографы?

— Нет, приглашаю известных в России и за рубежом молодых востребованных хореографов, которые в творчестве отражают актуальные тенденции современного танца. Константин Матулевский и Софья Гайдукова, Павел Глухов и Константин Кейхель, Константин Семенов и Елизавета Навиславская. Перечисление могу продолжать. Пробуют свои силы и начинающие авторы.

У нас регулярно проходит фестиваль современной хореографии «RE: Форма танца». Хореографы ставят новые разножанровые сочинения непосредственно на наших артистов, и они открывают для себя непривычный взгляд на пластические возможности тела. Вижу, как исполнители растут на современной хореографии, ее новом мышлении, ином понимании музыки, образов, сцены, пространства. Чрезвычайно приятно, что и хореографы получают отдачу и удовлетворение от работы с воронежскими артистами. Да и зрителей эти эксперименты привлекают — такой интересный опыт мы осваиваем.

— В труппе только выпускники Воронежского хореографического училища?

— Какое-то время так было. Наше училище готовит способных крепких танцовщиков достойного уровня, многих приглашают театры других городов и даже столиц. С 2014 года, когда почувствовался кадровый голод, особенно в мужском составе, стали брать выпускников разных балетных школ: Новосибирска, Астрахани, работают мальчик из Вагановской академии и девочка из Украины. Отчасти разъехались бразильцы, но все трое японцев остались и не собираются нас покидать — они прижились, освоили русский язык, им нравится театр и город, у них какое-то здоровое чувство юмора. Сегодня воронежский балет — это в основном молодежь.

— От гастролей сейчас отдыхаете или все-таки выезжаете в другие города?

— В мае в рамках проекта «Больших гастролей», разработанного Министерством культуры России, театр показывал на Кубани три спектакля: «Анюту», «Продавца игрушек», «Руслана и Людмилу». Выступали на сцене Краснодарского творческого объединения «Премьера», где работает Театр балета Юрия Григоровича. Осенью ездили в Саудовскую Аравию, танцевали на сцене театра Принцессы Нуры в городе Эр-Рияд. Представили фрагменты классических балетов с цитатами танцевального фольклора арабских стран.

Есть надежда, и большая, что мы покажем театр на Нуреевском Международном фестивале классического танца в Казани. Ожидаем еще одно важное событие: «Донбасс Опера» готовится к мировой премьере балета «Война и мир» — первый показ пройдет в Донецке или Мариуполе, потом спектакль по роману Льва Толстого увидят зрители Большого театра, планируется, хотя вопрос еще на стадии переговоров, завершить турне на сцене Воронежского театра оперы и балета. Если получится, то мы хотим, чтобы наши ребята приняли участие в спектакле, — есть надежда, что войдем в процесс коллаборации.

— Домом Летних балетных сезонов давно стал Российский молодежный театр, который отличается разнообразием форм работы со зрителем. Ваш театр этим вопросом занимается?

— Да. У нас есть малая сцена, где мы проводим камерные спектакли и по окончании происходит живое общение со зрителями. Театр подготовил ряд абонементов для разной целевой аудитории, и диалог с публикой помогает наладить с ней связь и понять, что интересно сегодняшним зрителям, какие постановки им ближе, какие проблемы тревожат.

Недавно состоялся целевой спектакль для одной из воронежских школ, шла оперетта «Василий Теркин». Ребята сделали куклу — солдата Великой Отечественной войны — это был неунывающий Теркин с гармошкой; выучили стихи Твардовского. Перед началом произнесли клятву театрального зрителя — хором, всем залом: клянемся служить театру, клянемся внимательно смотреть спектакли — пробирало прямо до дрожи. Фантастика!

— Какая-то школа искусств или театральная, специализированная?

— Обычная школа, где директор и педагоги заинтересованы в театральном развитии учеников.

— У меня в памяти — фестиваль, посвященный 65-летию творческой деятельности народного артиста СССР Владимира Васильева, инициатором, вдохновителем и организатором которого были вы. Владимир Викторович вспоминает, что каждый раз получал удовольствие от работы в Воронеже. Сотрудничество продлится?

— Конечно, отношений не теряем. Мы сохраняем в репертуаре все три балета, перенесенных мастером на воронежскую сцену, — «Золушку», «Анюту» и «Макбета». С последним тяжеловато из-за сложных декораций — на постановку их уходит много времени. Но мы понимаем, что этот, один из первых спектаклей Васильева-хореографа можно увидеть только в Воронеже. Следующий год для Владимира Викторовича — юбилейный, и, надеюсь, какую-нибудь классную совместную историю обязательно придумаем.

Фотографии предоставлены РАМТом.