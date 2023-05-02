«Без галош элегантнее» в Театре Терезы Дуровой: дальше от хронологии и жизнеописания

Елена ФЕДОРЕНКО

Спектакль «Без галош элегантнее» появился в Театре Терезы Дуровой в год 130-летия со дня рождения Владимира Маяковского. Премьера на Серпуховке — пламенное признание в любви поэту, и это чувство передается зрителям.

Музыкально-поэтический спектакль посвящен Маяковскому — режиссер Тереза Дурова и ее команда всматриваются в его художественный мир, но сам поэт отсутствует. Как и его возлюбленные. Сценическое действие далеко от жизнеописания. Режиссер — неугомонный фантазер и повелитель реальности — сочинила драматургическую основу, стараясь избегать хрестоматийных шлягеров, известных всем школьникам советской эпохи. Молодые актеры примеряют на себя образы своих сверстников, живших столетие назад, в эру пролетарской революции. Актеров пятеро: Руфат Акчурин, Павел Повалихин, Георгий Шабанов, Михаил Бубер и Сергей Батов — меняют детали костюмов, участвуют в дефиле, виртуозно танцуют и декламируют стихи разных лет: то в манере напыщенного эстрадного конферанса или экзальтированно отчеканивая рифмы, то с шутовским жеманством или с такой пронзительной нежностью, что сжимается сердце.

Спектакль отбрасывает принцип хронологии. Ранние футуристические стихи, в которых бушует неутолимое желание признания, написанные юношей, еще не разменявшим третий десяток, соседствуют с пролетарскими строфами, сочиненными порывистым молодым автором. Сатирические произведения поэта, к которому читатели уже относились как к почитаемому классику, — с восторженными любовными признаниями богемного франта.

Актеры перебрасываются фразами Маяковского и его мыслями о поэзии, звучат фрагменты автобиографии «Я сам», выдержки из записок современников и стихи, стихи, стихи… Литературный материал складывается в драматургическую основу, где закодированы шифры об эпохе, в которой поэзия передавала и суматоху дней, и символ обновления, и пафос революционных идей, и их ниспровержение. Фабула этого спектакля «сценических метафор», адресованного тем, кому 18+, не поддается пересказу, что отличает его от всех предыдущих творений Театра Терезы Дуровой. Мы-то привыкли, что они всегда ориентированы на семейный просмотр, раскрывают этнические темы и основываются на логичных ясных историях, которые ловко «упакованы» в формат сказок и легенд. Но есть во всех сценических произведениях этого театра общие рифмы: живая музыка, природное чувство стиля и командный дух.

Дружная команда выпускает уже не первый спектакль. Музыка — выразительная и подвижная — специально написана композитором Сергеем Кондратьевым. Удивительно, стихи Маяковского, помещенные в музыкальный контекст, приобретают новые интонации и уточняют привычные смыслы. На сцене — камерный джазовый оркестрик, каждый участник которого «подключен» к действию и не только вносит лепту в выстраивание уникальной звуковой партитуры, но и присоединяется к чтению стихов. Пространство оформила художник Мария Рыбасова: на сцене — предметы, плакаты, полотнища, отсылающие к «Окнам РОСТА», а сами подмостки дерзким острым углом «вторгаются» в зрительный зал. Актеры выходят на эту узкую платформу, как на подиум. Еще один постоянный соавтор театра художник по костюмам Виктория Севрюкова представила моду начала XX века: брюки со стрелками, широкополые шляпы, жилеты с витиеватыми орнаментами, алый цилиндр, халат в восточном стиле и, конечно, свободная желтая блуза («кофта из трех аршин заката») с черным бантом вместо галстука — этот прикид молодого Маяковского — символ свободы, вызов «чинным сюртукам и фракам». Спектакль отличает театральная достоверность антуража, нарядов, звуков времени: дурманят джазовые мелодии, захлестывают ритмы и темпы, взвинчиваются эмоции. Мода становится контекстом спектакля, его дизайном, каждый наряд — репликой, а пиджак, прошитый мелкими стежками, — образом судьбы.

Пиджак и стихи начинают кроить уже в первой сцене. На портняжном столе, напоминающем рояль, ковром расстелено пурпурное полотнище, вокруг которого колдует пятеро мужчин. Все — молодые, статные, модные, талантливые, экстравагантные, и все — футуристы. В их группе «Гилея» появляется юный Володя Маяковский. Звучат строки Велимира Хлебникова («И я думаю, что мир — только усмешка, что теплится на устах повешенного»), Бенедикта Лившица («Далекие кресты пылают в предзакатном хроме, ты все одна — и в доме, кроме твоей, все комнаты пусты…»), Алексея Кручёных («Тут из пенки слюны моей чилистейшей выйдет тюльпаном мокроносая Афродитка как судорга тухлого яйца!»). Наиболее уважаемый из них, авангардистов, «отец русского футуризма» Давид Бурлюк (Руфат Акчурин) не только чеканит свои стихотворения, в которых игнорирует знаки препинания («Каждый молод молод в животе чертовский голод так идите же за мной…»), но и пророчит Маяковскому поэтическую славу — «Ты должен писать стихи». Тогда, в 10-х годах XX столетия, Маяковский больше думал об изобразительном искусстве, о художественных штудиях и даже поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. Встреча с футуристами повлияла на судьбу — пиджак уже скроен, колесо Фортуны запущено.

И далее — из объемов текстов «оживают» на сцене стихи или их фрагменты, коллизии которых соединяются с реальными этапами жизни поэта, и возникают пронзительные зарисовки. Например, приезд поэтов на выступления в Тифлис — весело и бесшабашно они приглашают всех, кого встречают, следовать за ними. О грузинском детстве и языке, который Маяковский любил и которым владел в совершенстве, — величественное и щемящее многоголосие. Периоду работы над коммерческой рекламой посвящена сцена, где участники спектакля на разные голоса выкрикивают лозунги, похожие на речевки и кричалки, — их писал Маяковский под своими агитационными плакатами: «Нигде, кроме как в Моссельпроме!», «Без галош элегантнее» — это ложь! Вся элегантность от наших галош!», «Дождик, дождь, впустую льешь, я не выйду без галош!», «С помощью Резинотреста мне везде сухое место!».

Из этих драгоценных сцен-кристаллов вырастает цельная мощная творческая личность поэта, художника, человека. Пижона и романтика, рефлексирующего провидца и глашатая революции, потомственного дворянина и мятежного бунтаря. Еще до начала спектакля публика узнает о Маяковском-художнике — в фойе развернута выставка, представляющая артефакты и редкие фотографии поэта, его графические и живописные работы. Экспозиция, как и сам спектакль, создана при поддержке Государственного музея В.В. Маяковского.

На протяжении всего спектакля не оставляет ощущение, что «Без галош элегантнее» — очень личное высказывание, свободный, волшебный, умный, свежий взгляд на мир поэта. В этом стильном сценическом повествовании нет ни одной приметы спектакля, поставленного к дате, словно все участники рассказывают о близком им человеке. Спектакль передает восхищение Терезы Дуровой и всех исполнителей великим собеседником, с которым они общаются через век. В зале немало молодых людей, и по их реакции понятно, что многие строки они слышат впервые, восторженные аплодисменты — свидетельство того, что к ним они непременно вернутся. И в этом смысле спектакль — явление уникальное по своей просветительской миссии. Не знаю, претендовал ли спектакль на статус события, но он им стал.

Спектакль, из которого программно исключены хрестоматийные стихи, завершается известным стихотворением «Что такое хорошо и что такое плохо» и в этом нет уступки массовому вкусу. Зажигается сигнальный маячок из детства — на все вопросы отца и крошки сына публика отвечала хором.

Совсем скоро подхватит тему «Ленком Марка Захарова» — новый главный режиссер театра Алексей Франдетти приступил к постановке хип-хоп-оперы «Маяковский», которая завершит нынешний театральный сезон.

Фотографии: Александра Муравьева. Предоставлены Театром Терезы Дуровой.