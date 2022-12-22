«Царевна Несмеяна» в Театре Терезы Дуровой: русская сказка под Новый год

Елена ФЕДОРЕНКО

Театр представил премьеру комического мюзикла «Царевна Несмеяна» в постановке создателя и худрука коллектива, народной артистки России Терезы Дуровой. Смотреть этот яркий, остроумный, наблюдательный спектакль — одно удовольствие.

В Театре Терезы Дуровой создают спектакли для семейного просмотра, интересные строгим деловым папам, усталым от домашних хлопот мамам, строптивым подросткам, любопытным малышам. Спектакль «Царевна Несмияна» ставит перед ними общий вопрос: от чего зависит счастье человека — от его характера или от внешних обстоятельств; учит радоваться тому, что «солнышко ярко светит… какая травка зеленая… — чудесно на свете!». О том, как сделать сердце зорким и добрым, спектакль рассуждает вместе со зрителями, не вынося вердиктов и не делая воспитательных выводов.

Мелодия нового спектакля пополнила ту этническую тему, которую давно ведет режиссер Тереза Дурова со своей труппой. Национальные особенности характеров и культуры Индии завораживают в «Маугли», руны «Калевалы» сопутствуют «Волшебной мельнице Сампо», «Меч самурая» приглашает в древнюю Японию, магия арабского Востока «оживает» в «Волшебной лампе Аладдина», а легенды Шотландии и колдовские голоса волынок звучат в спектакле «Вересковый мед». В «Царевне Несмеяне» — русский мир, населенный героями волшебных сказок: царь и царица, бабка Мухомориха, близкая родственница Бабы-Яги, растрепанная кикимора, а также скомороший балаган, веселые гулянья, розыгрыши, фокусы.

Версий сказок о царевне Несмеяне, фольклорных и авторских, десятки у разных народов, только у восточных славян более сотни. Драматург Артем Абрамов, тонко чувствующий сценическое действие и знающий законы театра, в своем сценарии лихо разворачивает фабульные виражи — дух захватывает. В тридевятом царстве, в тридесятом государстве у царской четы родилась девочка Смеяна — прелестная хохотунья. Ее веселый голосок радовал не только царя и царицу, но забавлял шутов и шутих, веселил народ. Мешал он разве что ехидной Мухоморихе — бабка опасалась, что от радости малышки «все поганки и мухоморы повянут», да и болото может пересохнуть. Вот и напакостила она — похитила и спрятала девочкин смех, приговаривая: «Не моги смеяться да улыбаться. А моги сердиться, плакать, да кусаться. Сгинь улыбка, пропади смех!» Смеяна превратилась в Несмеяну, и «Нарыдала Несмеяна / Три соленых океана: / Не давайте ей вопить — / Может землю затопить!». Стихи к мюзиклу — чистые, лирические, задорные, приправленные юмором, подчеркнуто простые — сочинил детский писатель и поэт Андрей Усачев.

Известный композитор Ефрем Подгайц, знаток детской психологии и автор многих опер и балетов, адресованных по преимуществу детской аудитории, — написал очень русскую по духу, мощную музыку. Молодой маэстро Илья Мовчан, чьи широкие жесты напоминают танцевальные па, ведет оркестр по ясным настроениям — задумчивым и радостным, задорным, а то и угрюмым, но неизменно ярким и запоминающимся. Выразительные лихие танцы поставил хореограф Артур Ощепков.

В Театре Терезы Дуровой сложился отличный ансамбль понимающих друг друга с полуслова артистов и каждому известны секреты заразительной игры и увлекательного веселья — быстрого, образного, простодушного. На сцене — затейливая красота. Художница Мария Рыбасова возвела за резным забором расписной деревянный дворец-терем с башенками, оконцами, крылечком и лесенками, а костюмы Ольги Резниченко — нарочито пышные, красочные, объемные — заслуживают всяческих похвал.

На сцене — живые образы и убедительные характеры. Царь-отец в исполнении Павла Повалихина — «свой парень» для подданных и второй конец его державного скипетра — валик маляра — он и дочь мечтает научить заборы красить. Ольга Надуваева — царица-красавица, хоть и выбилась из сил от вечно недовольной плаксивой наследницы, но не утратила кокетливости и лукавой хитринки. Когда усталые, но не унывающие родители решают отдать свою дочку замуж, то появляются уморительно смешные женихи из стран трех морей: европеец из Сердиземного (Борис Рывкин) отбивает степ на четырех ногах, Араб из Красного (Сергей Дик) показывает фокусы, а Китаец — с берегов Желтого (Руфат Акчурин) пожаловал с заводной куклой (Андриана Садковская). Каждый претендент на этом параде женихов представляет на радость публики цирковую репризу, но они не действуют на сумрачную Несмеяну.

Рассмешить принцессу удается только Шуту-скомороху (отличная роль Сергея Батова), на глазах которого росла и расцветала Несмеяна. Обаятельный парень относится к принцессе с трогательной заботой и нежностью, но, поняв, что ей не ровня, тоже загрустил. А потом над сценой полетела волшебная пыль — это забавная и нелепая Кикимора Юлии Сдвижковой развязала мешочек и выпустила из плена смех Несмеяны, украденный злобной Мухоморихой (Андрей Ермохин остроумно и эффектно создает образ едкой обидчицы). Прелестное лицо царевны озаряет улыбка и это внезапное преображение отлично передает Анастасия Фадеева. На нее возложены трудные актерские задачи — героиня переживает разные состояния. Бесстрашная актриса легко выполняет и репризы — взлетает в воздух, отчаянно танцует.

В театре Терезы Дуровой считают, что сценическое действие — процесс познания и расширяют кругозор своих зрителей, и не только маленьких. В программке объясняются значения древнерусских слов, которые так сочно и напевно звучат со сцены: десница — правая рука, шуйца — левая, борзо — быстро, гудец — музыкант, желя — печаль, колгота — ссора, переклюкать — перехитрить, хытрец — художник.

Мюзикл «Царевна Несмеяна» — праздник для зрителей — актеры им доверяют и распахивают перед ними красоту мира, а заодно вовлекают в общую игру, делают соучастниками интерактивного представления: персонажи появляются из зрительного зала, обращаются к детям и взрослым, пускают в зал огромные шары. Свободный живой увлекательный спектакль открывает простую истину: любовь — лучшее лекарство от всех невзгод.

«Принцессу Несмеяну» театр планирует показывать с 28 декабря по 8 января (с перерывом на 31 декабря и 1 января), а в фойе Дед Мороз, Снегурочка, зайцы и другие лесные обитатели пригласят детвору на «Новогодние разминки».

После спектакля «Культура» поговорила с художественным руководителем Театра и режиссером-постановщиком спектакля Терезой Дуровой — правнучкой «великого дедушки Дурова».

— В вашей коллекции этнических постановок появилась «Царевна Несмеяна» — спектакль с самобытными русскими характерами и богатым национальным колоритом. Это — давняя задумка?

— К русской теме обращаемся не впервые, в нашем репертуаре — «Аленький цветочек», «Летучий корабль», «Двенадцать месяцев», да и «Царевну Несмеяну» мы ставили — давно, много-много лет назад, когда театр еще назывался Театром клоунады. Мы с удовольствием его играли, часто вспоминаем фразы из того спектакля, перебрасываемся короткими репликами и сразу понимаем, о чем речь. Та «Несмеяна» нам дорога, но решение обратиться к этому славянскому сюжету вновь — возникло неожиданно, почти спонтанно — видимо, потянуло к русской красоте, удали, широте, размаху. Повторять спектакль или создавать его новую версию не имело смысла, и мы сочинили совсем другую историю.

— Она получилась по-летнему солнечной, яркой, безудержной, а встретилась со зрителями накануне Нового года — праздника зимнего и снежного.

— Новогодние и рождественские праздники с карнавалами, фейерверками, хлопушками, брызгами шампанского — наполнены ожиданиями чуда, верой в волшебство, надеждами на счастье. Это прекрасное время для выпуска спектакля, который по нашему замыслу должен вызывать улыбки и смех. Атмосферу праздника, к какому бы времени года он ни относился, мы и стремились передать.

— В «Несмеяне» столько прекрасной суматохи, что забываешь о проблемах и кажется, что спектакль сочиняли люди жизнерадостные и безмятежные.

— Мы работали быстро и увлеченно. Все оказалось новым: сама сказка с неожиданными поворотами сюжета, море прекрасной музыки, замечательные стихи и невероятный азарт артистов. Команда сложилась неугомонная и дружная, фонтанирующая идеями.

— Даже решили вспомнить репризную клоунаду? Не оставляет династийная память?

— Этот прекрасный жанр циркового искусства мы никогда не забывали — элементы репризной клоунады используем во многих спектаклях. Но вы, конечно, правы — в «Царевне Несмеяне» веселой клоунады много и мы старались сделать номера разнообразными и интересными не только для детей, но и для взрослых — театр наш семейный и в зале должны удивляться все, никого не должна одолевать скука.

Фотографии: Герман Жигунов/предоставлено "Театром Терезы Дуровой".