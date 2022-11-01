«Дикое танго», «Муму» и «Чайное заклинание»: объявлена программа Чеховского фестиваля

Елена ФЕДОРЕНКО

Крупнейший Международный театральный фестиваль имени А.П. Чехова представил программу 2023 года. С 24 мая по 8 октября Москва увидит пятнадцать спектаклей из тринадцати стран мира. На пресс-конференции, где была объявлена программа фестиваля, собрались представители организаторов, Министерства культуры РФ и театров-участников. Старейшему российскому фестивалю — одному из самых масштабных театральных проектов планеты, учрежденному Международной конфедерацией театральных союзов, 4 октября исполнилось 30 лет. Юбилей пришелся на горячее время формирования программы-2023, которая представляет широкую панораму сценических искусств и не изменяет строгому художественному вкусу. В том проявляются высокие критерии качества и убеждения его бессменного генерального директора и автора концепции программ Валерия Шадрина. Сегодня, когда многие начинания не проходят испытания временем, отмеченным карантином и санкциями, Чеховский поражает стабильностью — предыдущий фестиваль удалось провести в период свирепства пандемии, а задумки предстоящего радуют разнообразием.



О том, что собрать программу удалось благодаря высокой репутации Чеховфеста, говорил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, открывший пресс-конференцию. «Все зависит от людей, которые в любое историческое время делают дела. Валерий Иванович сумел собрать вокруг фестиваля огромное количество друзей — это колоссальная его заслуга. Думаю, что такого великого коммуникатора, как он, мало в каких странах найдешь. Чеховский фестиваль — самый крупный в мире, важнейшее предложение российской культуры — миру в сфере международных культурных связей. И сейчас мы вновь открываем для себя огромный театральный мир, который будет интересен всем».



«Благодаря Чеховскому фестивалю наш театр стал частью мирового театрального процесса. Я не могу назвать ни одного крупного режиссерского имени и знаменитого театра, которые благодаря этим тридцати волшебным годам не побывали бы в Москве», — сказал профессор Алексей Бартошевич, соучредитель фестиваля. Он вспомнил праздник 2001 года, когда Чеховфест объединился с Театральной олимпиадой: по Тверской шло множество людей и по всей улице были в день церемонии открытия сняты троллейбусные провода, потому что декорации десятков трупп, которые выступали под открытым небом, были выше проводов. «Самое главное — серия театральных восторгов, которые все мы испытывали за эти три десятка лет. Сколько гастролей организовал Чеховский фестиваль и с каким наслаждением встречали наши спектакли в разных странах. И сейчас нас ждет театральная радость».



Фестиваль гордо противостоял антироссийским санкциям и пригласил труппы из Аргентины, Армении, Беларуси, Бразилии, Вьетнама, Индии, Казахстана, Китая, Кубы, Киргизии, Узбекистана, Чили и ЮАР.

О своих проектах рассказали те участники, которые присутствовали на пресс-конференции, а из далеких стран прилетели видеообращения.



В мае XVI фестиваль откроет труппа аргентинца Хермана Корнехо, который уже приезжал на Чеховский со звонким спектаклем «Танго после заката», посвященным Астору Пьяццолле. Херман улыбался с экрана: «Мы невероятно счастливы снова участвовать в этом великолепном событии и представить нашу новую работу. После потрясающе теплого приема, который вы оказали нам, мы очень ждем встречи». Новое невероятное шоу называется «Дикое танго», где национальный танец соединен с современными пластическими стилями и акробатикой.



Армянский режиссер Нарине Григорян, участница летней школы Чеховского фестиваля, приступила к репетициям спектакля «Муму» по рассказу Ивана Тургенева. С артистами Театра на Таганке и Ириной Апексимовой в роли Барыни, молодой режиссер готовит мировую премьеру о «человеке, который борется за свою «истинную природу — любовь к земле и жажду свободы». «Культура» высоко оценила спектакль Нарине «Пышка», представленный на прошлом Чеховфесте, и с нетерпением и надеждой ждет новую работу постановочной команды, в которую вошли художник Виктория Риедо-Оганесян, композитор Артем Ким и хореограф Юрий Костанян.



Казахский режиссер Фархад Молдогали, как и Нарине Григорян, прошел лабораторию Чеховского фестиваля и уроки саунд-драмы Владимира Панкова. На пресс-конференции он сказал, что счастлив: его спектакль «Кулагер» по поэме Джансагурова, написанной в разгар репрессий 1937 года и посвященной поэту-песеннику Акану Серэ, вошел в программу фестиваля. Кулагер — любимый конь, друг, которого убили завистники, и он символизирует тех творческих людей, чьи высокие помыслы оказались насильственно прерваны.



Майскую программу подхватывает июнь. Спектакль «Камень глупости» — современная трактовка сюжета средневековой легенды: из головы доверчивого пациента мошенник, прикинувшийся доктором, достает камень, что якобы мешал ему жить. Пьесу белорусского драматурга Константина Стешика поставил екатеринбуржец Дмитрий Зимин. Светлана Карюкина — директор Республиканского театра белорусской драматургии (РТБД), создателя этого совместного проекта (спектакль — инициатива Регионального общественного фонда поддержки Международного театрального фестиваля имени А.П. Чехова, Международной конфедерации театральных союзов и РТБД), сказала: «Сегодня мы делаем великое дело — ставим и показываем спектакли о человеке и его исканиях».



Из Армении приедет Русский драматический театр имени К.С. Станиславского со спектаклем «Гардения» по современной пьесе Эльжбеты Хованец. Режиссер Гор Маркарян ведет разговор о вызовах судьбы, которые принимают четыре женщины разного возраста, и поисках себя в запутанном современном мире.



Индийский режиссер-философ Раджат Капур представит Москве спектакль «Макбет: что сделано, то сделано». Постановщик уверен, что люди за пролетевшие века мало изменились. Капур сочинил спектакль по мотивам пьесы Шекспира в жанре клоунады — он умеет трагические фабулы представлять задорно и с юмором. Макбет — не злодей, а человек весьма достойный и отчаянный, но он встречает на своем жизненном пути трех нелепых пророчиц…



Вьетнамский театр Тханг Лонг — самый известный кукольный водный коллектив — покажет образец самобытного национального искусства, что существует уже более тысячи лет. Таинственный кукольный спектакль на воде рекомендован для семейного просмотра. Живые музыканты и огнедышащие огромные драконы, таинственные фениксы и мудрые черепахи объединены в завораживающем действии.



Впервые в Москву приезжают чилийцы со спектаклем «Мален», что в переводе означает диалог поколений, когда юные девушки перенимают знания предков от женщин почтенных лет. Хореограф Рикардо Куракео Куриче языком современного танца рассказывает о женщинах «как вдохновительницах всякого действия и творчества». В постановке заняты 16 танцовщиц в возрасте от десяти до семидесяти лет, надежды и мечты отрочества встречаются с мудростью, уже познавшей законы бытия.



Осеннюю фестивальную афишу откроет неизвестная России труппа «Вуяни Данс Компани» из ЮАР и покажет спектакль «Сион: реквием по «Болеро» Равеля» — непривычный вариант равелиевского шедевра. Хореограф Грегори Вуяни Макома внимательно прислушался к музыке и обнаружил в ней ритмы ритуальных траурных маршей аборигенов. Вторым родником вдохновения стал роман «Сион» знаменитого южноафриканца Закеса Мда. Получился гипнотический спектакль о плакальщике, а, по мнению сочинителя, именно в скорби у людей появляются шансы для объединения.



Руководитель китайской труппы «Компания Чжао Лян Арт» хореограф Чжа Лян специализируется на исследовании отношений между небом, землей и человечеством. «Чайное заклинание» — одна из частей трилогии о мужчинах: офицере, дровосеке и монахе, которые встречаются с прекрасной дамой. Спектакль — танцевальное путешествие, замешанное на современном танце и тайнах древней восточной философии. Важную роль «играет» древний артефакт — чайный сервиз IX века, найденный при раскопках в храме эпохи династии Тан.



Мигель Иглесиас, художественный руководитель и режиссер Театра современного балета Кубы, рассказал о своей монументальной постановке «Кармина Бурана», хореографом которой стал Джордж Цеспедес. Режиссер не сомневается, что «кантата Карла Орфа, созданная по мотивам средневековых стихотворений монахов, — одно из самых знаменитых симфонических произведений, наряду с Девятой симфонией Бетховена». Кубинские танцовщики выступят с российскими музыкантами, в спектакле-предостережении: мир хрупок и его легко разрушить — примут участие Академический симфонический оркестр Московской филармонии, Минин-хор и детский хор «Весна».



Бразильская актриса Камила Мескелл прилетела на пресс-конференцию, чтобы представить спектакль «В Москву! Палимпсест» по мотивам «Трех сестер» Чехова. «Счастлива, что приехала в Москву, о которой мечтает моя Ирина. Мы влюблены в Чехова — он прекрасен и вечен, как и тот художественный мир, им созданный», — сказала она. Спектакль из далекой Бразилии зрители увидят в октябре.



Повесть Чингиза Айтматова «Материнское поле» о тяжелой женской доле Толгонай поставила в Сырдарьинском театре музыкальной драмы режиссер Нигора Гоибназарова, она же — автор инсценировки. Спектакль из Узбекистана ставит вопросы о человеческом предназначении, о горе и счастье, которые всегда рядом.



Артисты из Киргизии покажут историю о милосердии «Письма-самолетики», адресованную детям и взрослым. Режиссер Айнула Качкыбек Кызы сочинила «театральную постановку о детстве, смерти, жизни и мечтах» по произведениям Эрика-Эмманюэля Шмитта. В трогательном спектакле о больном маленьком мальчике, который пишет письма Богу, заняты актеры и куклы.



Закрывают фестиваль тоже аргентинцы: современный балет театра Сан-Мартин исполнит «Песнь о земле» на музыку Малера. Известный хореограф Маурисио Байнрот сочинил красивые неоклассические танцы и выразил свое отношение к радостному бегу жизни и тайне расставания с ней.







Фотографии предоставлены Театральным фестивалем им. А.П. Чехова