В Саратове открыли театральный сезон оперой «Петр Первый»

Александр МАТУСЕВИЧ, Саратов

Саратовский театр оперы и балета открыл 220-й сезон премьерой оперы Андрея Петрова «Петр Первый», продолжая праздновать юбилей общегосударственного масштаба — 350-летие первого российского императора.

Фигура Петра Великого — масштабная в истории России и мира — много раз появлялась на оперной сцене. До революции 1917 года не в России, поскольку монархические правила запрещали выводить на сцену представителя царствующего дома Романовых. В XVIII–XIX веках были созданы оперы Гретри («Петр Великий»), Доницетти («Ливонский плотник» и «Бургомистр Саардама»), Лорцинга («Царь и плотник») и других, менее именитых композиторов. У нас после отмены ограничений первым к теме обратился советский композитор Владимир Щербачев, написавший комическую оперу «Табачный капитан», весьма популярную в послевоенном СССР.

Опера известного ленинградского композитора Андрея Петрова, автора хитов киномузыки (вспомним картины «Человек-амфибия», «Я шагаю по Москве», «Берегись автомобиля», «Служебный роман» и другие), балетов и симфоний, заметно отличается от всех предыдущих. В тех образ царя был решен в комедийном ключе, а сюжеты повествовали о курьезных, почти анекдотичных и зачастую весьма далеких от исторической достоверности случаях из жизни русского монарха. Петров же создал героическую оперу о становлении крупной исторической личности, вдохновившись музыкальными драмами Мусоргского, «Хованщина» которого, кстати, как раз повествует о переломном петровском времени. Замысел первоначально привел Петрова к оратории в жанре «вокально-симфонических фресок», но позже композитор преобразовал сочинение в оперу. Ее мировая премьера состоялась в 1975 году в Кировском театре его родного Ленинграда и имела небывалый для современной оперы успех.

В юбилейный год об этом произведении уже вспоминали в Екатеринбурге — в начале сентября ее концертным исполнением местный оперный театр открывал свой сезон. В Саратове же предложили полноценное театральное решение, предварительно апробировав его (исполнив избранные сцены) на первом в истории волжского мегаполиса летнем опен-эйре в начале июня. Теперь ростовский режиссер Павел Сорокин (он же делал и версию на открытом воздухе) представил оперу целиком — все десять фресок, охватывающие период с момента, когда юный царь отнимает власть у сестры Софьи (1689) до закладки Петербурга после одной из первых побед над шведами (1703).

Театр не побоялся грандиозности проекта и рисков: опера внушительна, а современные сочинения как правило пользуются меньшим спросом публики, чем классические хиты. Не испугал создателей и тот факт, что коллектив вот уже третий год работает в «походных условиях», на сцене Дворца культуры «Тантал», в то время само здание театра в центре города закрыто на реконструкцию.

И структурно, и интонационно «Пётр» очень напоминает оперы Мусоргского – обилием и важностью хоровых сцен (также как и у классика, у Петрова народ – значимый герой), сильным ораториальным началом, но в то же время и хорошо сконструированной драматургией (либретто Натальи Касаткиной и Владимира Василёва). Действие разворачивается стремительно и увлекательно, а плотность событий очень высока. Еще один источник вдохновения Петрова – тревожный симфонизм Шостаковича, оркестр у которого всегда драматически взвинчен и предельно контрастен. Композитор умело передает интонационный строй петровской эпохи, переплетая разностилевые музыкальные источники, и тем самым усиливая контрасты в противостоянии старого и нового миров. Первый представлен лишенной европейского влияния архаикой, преимущественно церковной по своим истокам, она связана прежде всего с образами Софьи и ее сторонника старовера Макария. Второй – с проникающими в ткань русского быта европеизмами, слышимыми и в песнях, кантах, солдатских маршах, светской придворной музыке. Яркий мелодический дар композитора явлен в сольных номерах Марты-Екатерины, Лефорта, княгини Ржевской, отчасти самого Петра, в чьей партии проскальзывает стилистика лирического мюзикла.

Как и многие русские классические оперы, тесно связанные с событиями русской истории, «Пётр» властно требует реалистической интерпретации при своем театральном воплощении: привязка к эпохе, к конкретным событиям и личностям не дает здесь большого поля для интерпретационных вольностей. Режиссер Сорокин и петербургский художник Сергей Новиков не идут против сути оперы, создавая выразительное историческое полотно. В то же время они не лишают спектакль обобщений и метафор, которые тем самым тему поднимают, делают еще более значимой. Огромные, во все зеркало сцены серебряные оклады икон, зияющие чернотой отсутствующих внутри святых образов, изящное византийское убранство Софьи, черные рясы монахинь – старая, уходящая Русь, с которой безжалостно расправляется царь. Гигантская голова Петра работы француженки Колло – центральная доминанта сценографии: она неумолимо нависает над всем происходящим на сцене, властно демонстрируя императив петровских преобразований. Карты России во всю сцену – свидетельства постоянных дум государя о благе отечества.

Постановочной команде удается создать яркое и динамичное действо, используя максимально заложенный в партитуре принцип контраста: эффектные массовые сцены (то в бане, то на поле брани, то кутеж, то борьба с обуянной мракобесием толпой) перемежаются интимными, глубоко личностными, где показаны нюансы характеров главных героев – самого царя, его любимого друга,плутоватого соратника Меншикова, фанатичной Софьи, добросердечной, но с амбициями Марты-Екатерины, интригана и лицемера Макария... Не смотря на крупные конструкциий сценографии (голова Колло, оклады и прочее) сцена не загромождена, на ней достаточно простора для достойной презентации эпической ораториальности опуса. Велика роль световой партитуры (Екатерина Чернощекова), акцентирующей главное и создающей дополнительный объем спектаклю.

Убедительно представлена опера и с музыкальной точки зрения. Залог этому – музыкальное руководство многолетнего (без малого полвека) худрука театра, дирижера Юрия Кочнева. Оркестру, музицирующему под его руководством выразительно и точно, удается околдовать публику этой интересной, неординарной музыкой. Прекрасно звучит хор (хормейстеры Анна Вильперт и Михаил Толчин), столь важный в опусе, имеющем черты ораториальной народной музыкальной драмы. Премьеру характеризует и сильный, столичного уровня состав – певцы Дмитрий Соловьев (Петр), Илья Говзич (Меншиков), Александр Гонца (Лефорт), Марина Демидова (Софья), Виктор Григорьев (Макарий) создают запоминающиеся вокальные и артистические образы, а редкий контральтовый тембр Екатерины Федотовой (Марта-Екатерина) добавляет образу спутницы царя женственной привлекательности.

Фотографии предоставлены пресс-службой Саратовского театра оперы и балета.