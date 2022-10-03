Композитор Андрей Зубец: «Нельзя навязать людям тот или иной музыкальный стиль, но можно помочь русскому фольклору стать чем-то новым и найти свой путь в будущее»

Наталья ПЕЛЕХАЦКАЯ

В начале ноября в Театре на Таганке состоится премьера спектакля «Петя и Фолк. Тайны миров». В постановке режиссера Алексея Франдетти будут задействованы Академический хор русской песни и Академический Большой концертный оркестр имени Силантьева, а главные роли исполнят популярные актеры мюзиклов — Юлия Дякина и Александр Казьмин. Несмотря на то, что в афише спектакль заявлен как мюзикл, автор музыки композитор Андрей Зубец определяет его как «музыкальная мистерия».

— Андрей, вы композитор, лауреат Всероссийского конкурса «Партитура». Трудно ли сегодня быть молодым композитором?

— Молодым композитором быть намного проще, чем старым шахтером. Вопрос в том, каким композитором быть. Главная сложность, как мне кажется, в том, чтобы найти свой голос, свой язык и пронести его сквозь свою музыку, не дать сбить себя с толку многочисленным скоротечным трендам. Быть композитором легко, когда ты делаешь то, чего от тебя ждут. И намного сложнее, когда делаешь то, что должен и во что искренне веришь.

— В чем, на ваш взгляд, основное различие между современными композиторами и композиторами прошлого?

— Основное различие — в способе донесения своего творчества до слушателя. Звукозапись и связанные с ней технологии определяют первое впечатление от музыки. Это значит, что композитор должен думать не только о нотах, но и о том, как будет звучать его произведение в записи. Зачастую это полностью меняет подход к композиции, определяет состав инструментов и вообще делает запись более важным итогом работы, нежели «живое» исполнение.

— Насколько помогают или мешают нынешним композиторам всевозможные технические навороты, появившиеся в последние десятилетия?

— Если мы говорим о музыкальных технологиях, то композиторам они никак не могут помешать — они лишь расширяют палитру возможностей. Скорее, они могут помешать слушателю, когда за красивой оберткой в виде звуковых эффектов и качественной записи можно не отличить настоящую музыку от суррогата.

— Какую музыку предпочитаете слушать вы сами?

Сейчас редко слушаю музыку, ее слишком много вокруг меня и внутри меня, чтобы, например, включать ее в машине или за обедом. В разные годы на меня оказывала влияние разная музыка, это была и русская классика, и британский рок, и джаз, и киномузыка. Но Прокофьев для меня всегда был чем-то совершенно магическим: первым компакт-диском, который я держал в руках, был его первый фортепианный концерт. Я услышал его в пять лет. И с тех пор мало что для меня изменилось. Из современных музыкантов могу выделить Джейкоба Кольера — это выдающийся джазовый музыкант, много экспериментирующий как в области звука, так и в области современной гармонии.

— Как у вас родилась идея мюзикла «Петя и Фолк. Тайны миров»?

— Название придумал не я, это своего рода бренд спектакля. Сам же спектакль основан на музыкально-поэтической сюите «ЖАР», которую мы создали вместе с поэтессой Никой Симоновой и которая скоро будет выпущена в виде записи. Это не мюзикл в традиционном понимании слова — слишком много там всего замешано.

Мне всегда казалось очевидным, что лучшие свойства русской музыки должны так же, как и в два предыдущих столетия, получить новое композиторское осмысление через актуальные музыкальные жанры и технологии. Симфонии русских композиторов опирались на народные мелодии. То, что мы делаем сейчас, — это новая смесь фольклора и симфонизма, но на этот раз вместе с элементами рок-музыки, рэпа и электроники. Может показаться, что из подобного смешения может родиться лишь эклектика, но я очень постарался связать эти жанры в нечто цельное и осмысленное. Учитывая, что в этом всем участвуют десятки музыкантов, огромный хор, народные и симфонические инструменты, я бы назвал это музыкальной мистерией.

— Сложной ли была работа над проектом?

— Самой большой сложностью было даже не сочинение музыки, а ее аранжировка и запись. Для музыкантов, участвовавших в записи, — академистов, народников, эстрадников, это был совершенно новый опыт, и многие решения приходилось находить впервые.

— Для вас это не первый опыт работы над мюзиклом. На ваш взгляд, каков рецепт успешного мюзикла?

— Всё зависит от поставленных целей. Успешным любое музыкальное произведение делают запоминающиеся мелодии, и это здорово, когда они рождаются. Но не они определяют художественную ценность музыки. Следовательно, вопрос не в том, как сделать музыку успешной, а в том, как создать нечто доступное и интересное для зрителя, не пожертвовав при этом внутренним содержанием.

— То есть успех зависит не только от композитора?

— Нет, конечно. Такой синтетический жанр, как музыкальный театр, складывается, как пазл, из большого труда множества людей, и каждый из них незаменим, будь то режиссер, автор либретто, хореограф и многие другие.

— Как вы относитесь к фольклору? С чем у вас в первую очередь он ассоциируется?

— Русский фольклор в его современном виде противоречив. С одной стороны, есть удивительные в своей самобытности и красоте голоса и инструменты, и мелодические корни, которые определяют мировой успех русской классической музыки вот уже на протяжении двух столетий. Это наше великое достояние.

С другой стороны, есть некоторая искусственность в так называемых народных коллективах, которые не меняются десятилетиями, которые были созданы в советское время и были призваны сохранять и развивать фольклор, но во многом были лишь инструментом контроля и надзора. Думаю, это стало главной причиной консервации русской народной музыки, не привело к ее трансформации в нечто новое и выдающееся в XX веке, как это случилось, например, с афроамериканской музыкой. Потому что реальной народной культуре не нужны дипломы, аттестаты и трудовые книжки, ей нужна свобода и ничего более. На то она и народная.

Конечно, решить такую фундаментальную проблему быстро невозможно. Но мне хочется верить, что наш проект может послужить отправной точкой для этого, ведь мы находим совершенно новое применение для народных коллективов, даем им опыт в новых музыкальных жанрах.

— Что же нужно сделать, чтобы фольклор вошел в моду?

Достаточно посмотреть на те страны, где народная музыка никогда не выходила из моды, будь то Америка, Великобритания или Франция. Ни в одной из этих стран фольклор не управлялся и не организовывался «сверху», а между тем музыка кантри, ирландские танцы и современные потомки госпела и блюза — это основа как американской, так и мировой популярной культуры, и она эволюционирует естественным образом вместе с людьми, с технологиями, с обществом.

Свободе не существует альтернатив, и никто не сможет навязать людям тот или иной музыкальный стиль, но можно помочь русскому фольклору стать чем-то по-настоящему новым и, опираясь на свои лучшие традиции, найти свой путь в будущее.

Фотографии: предоставлены пресс-службой телерадиоцентра "Орфей"; (на анонсе) Сергей Киселев / АГН Москва