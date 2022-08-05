«Вне времени»: вечер-посвящение Леониду Якобсону

Елена ФЕДОРЕНКО

05.08.2022

«Вне времени»: вечер-посвящение Леониду Якобсону

Санкт-Петербургский государственный академический театр балета имени Леонида Якобсона продолжает гастроли на Исторической сцене Большого театра прошел уникальный вечер «Вне времени. Хореографические шедевры Леонида Якобсона».

Москва впервые увидела этот спектакль, составленный из работ великого хореографа, «отца-основателя» театра. Премьера состоялась в прошлом году в Петербурге и была посвящена 50-летию первой концертной программы, созданной Якобсоном в 1971-м для труппы «Хореографические миниатюры», как тогда назывался Театр балета, сегодня носящий его имя. Десять лет коллектив возглавляет Андриан Фадеев, и по его инициативе первые исполнители якобсоновских миниатюр восстанавливают драгоценное наследие Мастера.

Леонид Якобсон — гениальный хореограф, его вклад в историю балета сопоставим с реформами Новера и классической поэтикой Петипа. Сам он считал себя последователем Михаила Фокина и всегда шел «против течения» (так называется книга воспоминаний М.М. Фокина). Якобсон создавал новые пластические формы, никому не подражал, его танец не был скован канонами и регламентами. Он не сомневался, что кроме классического, характерного и пантомимного танцев есть иные пластические языки и неоткрытые хореографические системы. Это он доказывал своим творчеством. Начальство же как огня боялось свободных дуновений ветра в «цитадели академизма». И тогда Якобсон не сдерживал себя в спорах, называя классику дребеденью, а арабеск — ненавистным. Говорят, Агриппина Яковлевна Ваганова вздрагивала, когда слышала его имя. Напрасно. Якобсон не ломал традиции, а создавал свой самобытный стиль, так опередивший время. Он определял свой язык как антиклассику, а на самом деле слишком крепко усвоил уроки петербургской балетной школы и всегда вступал в диалог с классикой и прошлыми эпохами. Ему не довелось планомерно возводить свой театральный дом, он подолгу работал на чужих территориях — ставил номера для учеников хореографических училищ, по приказу свыше отправлялся «поднимать» искусство в Казани.

Судьба испытывала Якобсона на прочность. Конфликты с чиновниками, закрывавшими его спектакли и номера, отменявшими гастроли. Бесконечные обвинения в антисоветских подтекстах, оскорблении нравственности, пропаганде эротики и даже порнографии. Его не раз объявляли «космополитом» и «человеком неблагонадежных взглядов». Он был непростым человеком — обидчивым, неуживчивым, конфликтным, несговорчивым. Таких художников партийное руководство опасалось: непрогнозируемые реакции, неожиданные и слишком вольные творческие фантазии.

На самом деле он жил в другом измерении. Читал и перечитывал «Письма о танце и балетах» Новера и писал автору письма в восемнадцатый век, спорил с ним: «Вы умница, господин Новер», «А в этом вы неправы». У него был абсолютный «пластический слух», как у Скрябина «цветной». Каждое впечатление становилось танцем: оживали картины, мелодии, скульптуры, герои книг. На сцене складывались истории, «выхваченные» из стихии жизни, — истории импульсивные, эмоциональные, нерасчленимые на отдельные па. Его моцартианский дар рождал множество танцевальных тем, ошеломлявших новизной, и давал творческие силы невероятные — Якобсон мог работать по 24 часа в сутки. Как Пигмалион, он открывал таланты и влюблялся в свои творения. Знал себе цену, скромность считал пороком и повторял, что декорации к его спектаклям могли бы создать только Дали, Шагал или Роден.

Леонид Якобсон — художник трагической судьбы: значительная часть его наследия утрачена, его творения мало известны миру. Театр ему все-таки доверили, в 1969-м, — жизни оставалось немногим более пяти лет. Тогда в его дневнике появилась запись: «Я получил свой театр слишком поздно... Но докажу им, что можно успеть...» Он действительно успел многое в эту невероятно насыщенную пятилетку. Якобсона переполняли идеи, его гений не устал. Слишком многие произведения так и остались не сочиненными — его замыслы и проекты ушли вместе с ним. Сохранившимся спектаклям и танцам не грозит театральная старость — они стали классикой, что и доказал вечер в Большом театре.

Хотя это, конечно, не вечер миниатюр, а спектакль, и спектакль выдающийся, полный тонкого юмора и чарующей ностальгии по ушедшим эпохам. Стихия нежной любви не дает ему рассыпаться на пластические репризы, хотя калейдоскоп балета составлен из танцевальных миниатюр, связанных смыслом и чистым звонким внутренним миром художника.

«Вне времени» — спектакль трехчастный. В первую вошли номера из цикла «Классицизм — Романтизм». Якобсон здесь затеял игру с былыми балетными временами, с эфемерными сценическими легендами. Пять изысканных исторических стилизаций — такой диалог с прошлым мог затеять только эрудит, досконально знающий историю балета. В «Па-де-катре» на музыку Винченцо Беллини он оживляет знакомую гравюру с изображением знаменитых балерин эпохи романтизма: Марии Тальони, Карлотты Гризи, Фанни Черрито и Люсиль Гран. Одновременно посылает привет своему любимому Михаилу Фокину, автору «Шопенианы». Танцовщицы Елена Чернова, Валери Гомес, Светлана Свинко, Анна Скворцова подхватывают игру и даже не пытаются притворяться легендарными балеринами. Они — наши современницы — транслируют свое изумление перед совершенством романтического стиля и восхищение перед гением сочинителя. Нежно, но крепко они держат друг друга за руки, и тонкая гибкая линия их сомкнутых рук чертит в пространстве далекие звезды, стебельки диковинных цветов, передает порывы ветра и сладкую истому.

«Па-де-де» на музыку Вольфганга Амадея Моцарта — взгляд человека XX столетия на галантный век с яркими балами, любовными похождениями, обязательными ритуалами. Виктория Виниченко и Андрей Сорокин безошибочно плетут кружева хореографии, иронично передавая манерность нравов и декоративность отношений, учтивое внимание и куртуазную вежливость. Неподражаемый «Полет Тальони» под Моцарта — полушутливый образ первой балерины, вставшей на пальцы. Порхающую сильфиду отлично представила изящная Алена Гривнина, летавшая в руках невидимых на темном фоне кавалеров в черном, ей немало помог ее партнер Денис Климук.

А дальше грянула шумная еврейская свадьба на фоне живописного полотна Марка Шагала — тот самый «Свадебный кортеж» на музыку Дмитрия Шостаковича, что спровоцировал немыслимый скандал. Готовый спектакль запретили, зрители его увидели уже после смерти своего автора. Какие сочные образы: несчастная Невеста Юлии Королёвой, обреченная на жизнь с постылым, готовый на любые унижения влюбленный Бедный жених Айдара Бикбулатова, уверенный, по-молодецки подпрыгивающий Богатый жених Александра Михирева. Еврейское местечко заселено колоритными аборигенами: среди них беспокойные родители-бедняки (Ангелина Григорьева и Тимофей Федоренко), гордые родители-богачи (Светлана Головкина и Вадим Смородин), забавный и беспечный Ребе (Степан Королёв), суетящаяся подружка-сплетница (Ксения Андреенко). Невероятно смешная и грустная гротесковая зарисовка на тему неравного брака. Десятиминутная новелла с четко прописанными характерами — раз увидишь и уже не забудешь никогда.

Третий блок спектакля пригласил зрителей в Музей Родена: на темной сцене в прицельных острых лучах яркого света застыли танцовщики в позах роденовских скульптур. Обтягивающие телесные комбинезоны делают фигуры похожими на мраморные изваяния. Когда они «оживают», то льются их чувственные рассказы о любви в самых разных ее проявлениях. Легкое дыхание, кроткое и сладкое влечение тел в «Поцелуе» на музыку Клода Дебюсси (Анна Скворцова и Степан Дёмин), необузданность желаний в «Экстазе» на музыку Сергея Прокофьева (Галина Михирева и Мурад Керимов), чувственность, теряющая связь с рассудком, в «Минотавре и нимфе» под мелодии Альбана Берга (Нурия Картамысова и Денис Климук). Скрываемый молодой азарт — в радостном танце Яны Еркиной и Никиты Рыжова под музыку Дебюсси («Вечная весна»). Сумерки чувств, трагическая агония любви — дуэт Анны Бикбулатовой и Лоренцо Лоди («Вечный идол»). Инне Снигур достался монолог «Отчаяние» под Прокофьева — пронзительный образ сломленной, обманутой, мятущейся души. «Паоло и Франческа» (Валери Гомес и Константин Килинчук) не размыкают объятий в чувственном дуэте, навеянном печальной историей влюбленных. Якобсона влекли дуэты, он знал тайну перекличек душ и чувственный мир тел. Передавал отношения мужчины и женщины невероятными поддержками, нежнейшими обводками, совершенными позами, но не давал возможности остановить прекрасные мгновения — они ускользают, якобсоновская речь не признает статики.

Спектакль «Вне времени. Хореографические шедевры Леонида Якобсона» стал одним из ярких впечатлений уходящего театрального сезона.

Фотографии: Елена Пушкина/предоставлены пресс-службой Театра балета им. Якобсона

«Академии кинематографического и театрального искусства Н.С.Михалкова»