Выпускной концерт МГАХ: счастливая свадьба, оммаж неоклассике, фрагменты из балетных шедевров

Елена ФЕДОРЕНКО

Московская государственная академия хореографии (МГАХ) в последний весенний день представила будущее балета. Выпускной дипломный трехчасовой концерт на Исторической сцене Большого театра стал событием ярким и запоминающимся.

На вечере правил бал классический миропорядок, установленный Мариусом Петипа, «великим французом с русской душой». Репертуар представили трудный, изматывающий, без скидок на хрустальный возраст и отсутствие опыта. Оказалось, что юные выпускники и студенты старших курсов чувствуют большой классический стиль на клеточном уровне, танцевальная культура для них не звучное словосочетание, а тот образец, перед которым они испытывают трепет и восторг. Концерт еще раз доказал, что классика остается актуальной. Экзамен сдавало не только младое племя, но и их наставники — и испытание прошли уверенно.

Открывало концерт грандиозное царственное «Большое классическое па» (Гран па) из балета «Пахита» Мариуса Петипа в постановке и редакции реконструктора и архивариуса Юрия Бурлаки. Сам балет затерялся в прошлом, а жизнеутверждающее Гран па, свободное от фабульных нагрузок и сюжетных поворотов, стало парадным портретом академического балета.

На сцене — великолепное свадебное торжество с имперской балетной роскошью: вязью ансамблей, па де труа, вариациями. Замуж выходит Пахита, девушка знатного происхождения, о чем она узнала случайно и совсем недавно. Когда-то, в несмышленом младенчестве ее похитили цыгане, в таборе она и получила воспитание, но потом, к счастью, родовитая семья воссоединилась. И вот теперь на ее свадьбе гостьи и подружки соревнуются в виртуозности, каждая старается затмить невесту.

Хороша виновница праздника — элегантная Пахита Ангелины Юркевич. Выпускница предъявила большой потенциал, довольно свободно справившись с техническими сложностями партии. В исполнительском стиле юной танцовщицы — верное, но пока робкое благородство манер и ученическая покорность, но это не недостатки, а закономерности, которые способная Ангелина наверняка преодолеет в спектаклях Большого театра, который пригласил ее в труппу. В роли жениха Люсьна д`Эрвильи выступил студент-старшекурсник Макар Михалкин — юноша покорил хорошей школой и аристократическими интонациями танца. Внутренней органикой, изящной легкостью и поразительной музыкальностью завоевала сердца зрителей хрупкая София Маймула, которой досталась сложнейшая вариация. Живо и радостно танцевали детский полонез и мазурку учащиеся младших классов. Женский кордебалет на свадебном пиру дышал свежестью чувств, радовал тонким вкусом, красивыми стопами и плавными мягкими жестами не всегда совершенных, но старательных рук.

За современность «ответили» «Вариации на тему рококо» Алексея Мирошниченко, сочиненные для Пермского хореографического училища лет десять тому назад. В этой тонкой, сделанной с безупречном вкусом стилизации хореограф не педалировал вычурность и галантную приукрашенность рококо. Он принес оммаж неоклассике Джорджа Баланчина, подчеркнул элегантное очарование рококо с его утонченной игровой стихией. Вся семерка исполнителей увлеченно освоила сложную пластическую речь, вдохновенно передав ее утонченность, кокетливые акценты, капризные штрихи.

Дивертисмент третьего акта открылся многолюдной картиной «Сон Дон Кихота» из балета «Дон Кихот». В главных партиях выступили старшеклассники: уверенная Таисия Коновалова (Дульцинея) и высокая харизматичная Дэйманте Таранда (Повелительница дриад). Миниатюрная выпускница Мария Ибраева «прощебетала» партию лукавого Амура.

Новые прекрасные костюмы, которые выглядели произведениями искусства, сделали сон странствующего рыцаря (Дон Кихот — студент Радомир Манохин) жемчужно-перламутровым. Художница по костюмам Татьяна Ногинова постаралась на славу и в «Пахите», срифмовав изысканные разнообразные отделки удлиненных пачек рубиново-бордовым цветом. Пространство всех исполняемых фрагментов обогатили видеопроекции с изображением то дворцовых интерьеров, то природных ландшафтов, они создавали атмосферу для происходящего действия — сценография Альоны Пикаловой.

Па де де Голубой птицы и Принцессы Флорины из «Спящей красавицы» уже зачисленные в балетную труппу Большого София Маймула и Артемий Титаренко провели как завершенный поэтический сюжет тайного свидания. Талантливая София танцевала непосредственно и без запинок, нежно и деликатно, показала уникальную координацию и умение сделать своим грациозный стиль Петипа. Ее обаятельный партнер с огненной шевелюрой и легким прыжком вел диалог с возлюбленной, корректно уступая ей заслуженную пальму первенства.

Партнер студентки-старшекурсницы Дарьи Куликовой получил травму, на помощь пришел артист Большого театра Игорь Пугачев, доказав, что главный театр страны и Академию хореографию объединяет не только история. В Па де де из балета «Пламя Парижа» (хореография Василия Вайнонена) исполнители выдержали все головокружительные трюки и передали героический восторг и романтический пафос.

Два характерных танца приберегли для финала. В зажигательном огневом «Форбане» из балета «Корсар» три пары воспитанников МГАХ сумели заразить зал духом пиратской вольницы. Венгерский танец из «Раймонды» продолжил тему, в которой запомнился яркий Константин Никитин, танцевавший с блеском и темпераментом. После концерта участники тепло приветствовали своих педагогов и дирижера Игоря Дронова, под руководством которого оркестр Большого театра звучал вдохновенно, но не всегда задавал удобные для юных танцовщиков темпы.

Вчерашние ученики уходят из школьных стен в другое измерение — профессиональную жизнь. Большой театр примет семерых новобранцев, руководители других коллективов еще определяются. Пусть каждый легко впишется в пригласивший его коллектив и сумеет счастливо проложить свой балетный путь. Не каждый станет солистом, но пополнить ряды русского кордебалета – задача непростая и миссия благородная. С некоторыми участниками концерта мы встретимся совсем скоро – они выступят на XIV Международном конкурсе артистов балета, который открывается в Москве уже сегодня, 3 июня.

После концерта ректор Московской государственной академии хореографии, народная артистка России, профессор Марина Леонова ответила на вопросы «Культуры».

— Сегодня вы выпустили в большую жизнь воспитанников Академии. Есть ли надежда на то, что вскоре их число значительно увеличится, ведь появятся выпускники филиалов МГАХ во Владивостоке, Калининграде, Кемерово?

— Да, это произойдет скоро, годы летят стремительно — во всех трех городах сформированы сильные педагогические коллективы, дети учатся по программе Академии уже несколько лет. Согласно поручению президента о строительстве четырех (к перечисленным надо добавить Севастополь) огромных региональных культурных кластеров с театрально-образовательными комплексами, где будут размещаться хореографические училища, кипит работа. Есть немало причин тому, что не все объекты были введены в эксплуатацию вовремя. Недавно я вернулась из Кемерово — губернатор Сергей Цивилев ни на день не оставлял проблемы стройки и в Кузбассе учебный центр построен первым, его уже можно обживать. В центре Калининграда, на острове Октябрьский тоже возведено замечательное школьное здание, но есть недоделки, сейчас они устраняются. Для детей построены дворцы — уютные, красивые и просторные. Во Владивостоке, на острове Русский, строительство продолжается. Министерство культуры РФ оказывает огромную поддержку и помощь — материальную и моральную, у нас проходят частые совещания и делается все возможное, чтобы в сентябре в Филиалах МГАХ началась учеба по «месту прописки». Нам очень хочется въехать на свою территорию, но пока дети Кемерова и Владивостока учатся в арендованных помещениях, а калининградские ученики занимаются и живут в Москве, в нашей Школе и интернате. Возможности переезда мы ждем с нетерпением.

— Накануне выпускного концерта ученики Академии приняли участие в ярком гала на сцене Концертного зала имени Чайковского. Это ваша инициатива?

— Этот концерт стал центральным и итоговым событием Всероссийской декады выпускников творческих вузов, которая продолжалась три недели. Свои работы представляли вчерашние студенты, а сегодня — молодые актеры, музыканты, артисты балета, художники, кинематографисты. Организаторами стали Министерство культуры, Ассоциация вузов культуры и искусства, поддержал проект «Росконцерт». Декада не должна оказаться разовым мероприятием, мне кажется, она заслуживает того, чтобы стать традиционной. Здесь встречаются все виды искусства, происходит важный обмен опытом между сверстниками, возникает чувство единения и гордости поколения. За время декадных выступлений мы показали, как выучили ребят, каких результатов добились, а теперь дело театров выстроить нашим детям линию жизни.

Фотографии: А. Бражников и М. Логвинов. Предоставлены МГАХ.