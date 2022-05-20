Театры в поиске лидеров

Елена ФЕДОРЕНКО

Весной несколько московских театров остались без художественных руководителей. На данный момент проблема решена только в «Маяковке»: 18 мая труппе официально представили назначенного на эту должность режиссера Егора Перегудова.

Вакантными остаются места худруков в Театре имени Евгения Вахтангова, который в мае лишился своего руководителя Римаса Туминаса, и в Театре Романа Виктюка, где в апреле покинул свой пост Денис Азаров, руководивший коллективом с декабря 2020 года.

Назначение Перегудова, еще не дошагавшего до своего сорокалетия, а в данной профессии это возраст молодости, в Театр Маяковского весьма своевременное решение. Через пять месяцев театру исполнится сто лет, а вековым юбилеем необходимо заниматься серьезно и начинать подготовку заблаговременно. И все-таки решение о назначении трудно назвать соломоновым. Дело, конечно, не в том, что Перегудов, ставивший спектакли в разных труппах Москвы, не работал в Театре Маяковского. Со своим талантом, опытом, блестящим образованием, внутренним тактом он, думаю, сумеет выстроить отношения с беспокойным актерским братством. Вопрос в ином.

Дело в том, что в 2018-м Егора Перегудова пригласил в Российский Молодежный театр на должность главного режиссера один из самых прозорливых и смелых театральных руководителей — Алексей Бородин, возглавляющий РАМТ уже пятое десятилетие. За эти годы Алексей Владимирович четко наладил театральное хозяйство: открылись новые сценические площадки, подготовлен огромный и интересный репертуар, в среднем за последние годы коллектив выпускал по семь премьер за сезон, в наиболее «урожайные» годы их число возрастало до тринадцати. Преемником Бородин выбрал Перегудова — он, выпускник ГИТИСа 2010 года, ученик Мастерской Сергея Женовача, к тому времени уже поставил несколько спектаклей в столице, два из них в РАМТе.

Алексей Бородин сделал выбор взвешенно и продуманно, ограждая свой театр-дом от резких переломов и устанавливая живую «связь времен»: «Почему я должен отпускать свое дело? Без меня Егор поведет театр по-своему, мы же не клоны, во многом разные, но у нас общее понимание дела, которым занимаемся. Все проходит, жизнь имеет предел, а движение вперед бесконечно», — рассказывал мэтр «Культуре». Он всегда держит в памяти вахтанговскую фразу, которую часто повторял Юрий Завадский: «Нет сегодня, есть из вчера в завтра». Решение было прекрасным исключением из правил — обычно худруки не готовят смену, и их театры при новом руководстве меняют творческое лицо, художественную программу, неповторимую индивидуальность. Теперь мы не узнаем, как мог бы завершиться этот уникальный эксперимент.

Театр Романа Виктюка и Вахтанговская империя с ее громадьем сценических зданий и площадок продолжают работать в формате театра директорского типа. Театр Романа Виктюка возглавляет с ноября 2021 года Александр Смертин, ему в помощь — художественный совет коллектива.

Кирилл Крок во главе Вахтанговского двенадцатый год — за это время выросла грандиозная «Вахтанговская империя добра на Арбате» с шестью сценами, музеями, постоянными мемориальными экспозициями, новым памятником великому режиссеру — основателю театра Евгению Вахтангову. Под руководством Кирилла Игоревича реализуется проект создания Культурного центра и музея Вахтангова во Владикавказе — в доме, где он родился и прожил до совершеннолетия. Вахтанговцы ярко отметили 100-летие своего Арбатского дома. Кардинально менять планы руководитель не собирается. Более того, театр продолжит свою деятельность в обычном режиме в творческие и художественные проекты, запланированные на текущий 101-й сезон, предполагается выполнить. До конца театрального года вахтанговцы побывают на гастролях в Архангельске, Казани, Нижнем Тагиле и Красноярске.

Скоро узнаем дееспособность директорской модели функционирования театра, но все-таки финансовые, хозяйственные, бытовые заботы сложно совмещать с творческими вопросами. Сегодня культура столкнулась с непростой ситуацией театрального лихолетья — крупные личности, творческие лидеры, те, кому по силам повести за собой коллективы, не ломая, а развивая традиции, — в большом дефиците. Об этой проблеме немало говорили последние годы, театры открывали свои двери для вчерашних выпускников, в результате в репертуаре появлялись по большей части робкие ученические спектакли, сеявшие разочарование, — воз и ныне там. Драматическая ситуация в театре вряд ли разрешится легко и быстро. Она стимулирует повышенный интерес к спектаклям начинающих художников — молодая режиссура получает шанс на смелый поиск своего стиля и языка.

Фотографии: АГН Москва. На анонсе — режиссер Егор Перегудов на вручении премии "Гвоздь сезона". Автор фото Кирилл Зыков / АГН Москва.