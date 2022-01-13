Жизнь ниже пояса: «Серотонин» Мишеля Уэльбека в «Приюте комедианта»

13.01.2022
Одноименный роман гонкуровского лауреата Мишеля Уэльбека был опубликован во Франции в январе 2019-го. И вот, спустя три года, мы можем видеть первую российскую сценическую версию «Серотонина». Дивная оперативность для не самого очевидного сюжета на русской сцене. Казалось бы — глубокий кризис западноевропейской цивилизации в преломлении судьбы обеспеченного француза среднего возраста. Что здесь манящего — со своими бы, отечественными кризисами разобраться. Да и спектаклей-провокаций сейчас на наших сценах в избытке. Можно сказать, что в основном — провокации, уже и приелись они. Но режиссер Прикотенко и команда спектакля угадали: за пару недель, прошедших после первого показа «Серотонина», о спектакле заговорил весь театральный Петербург. Об успехе свидетельствовал и самый верный признак: зритель пришел в театр самый разный: я видел и хрупких старушек с пожилыми кавалерами, и внешне несерьезных студентов, но с умным взглядом. Но самое главное, было очень много людей среднего возраста — самых обычных, не по-театральному одетых, словно зашедших в зал из соседнего ТРК (может, так оно и было). И все они высидели непростой по форме спектакль, и даже ни один телефон не тренькнул. И назойливых вспышек не было, хотя «Приют комедианта» разрешил снимать и фотографировать происходящее на сцене.
Уму непостижимо, как абсолютно роскошный в роли чиновника французского минсельхоза Флорана-Клода Лабруста Иван Волков играючи управлялся с огромным массивом текста. Первое отделение спектакля в принципе напоминало моноспектакль актера. Играючи – вовсе не образное высказывание. Герой занимает место в очень камерном пространстве, ограниченном роялем на заднем плане и компьютерным столом спереди — с ноутбуком, приспособлениями для выпивки, подсветкой и веб-камерой, которая транслирует видеоряд на задник в режиме реального времени. Зрителю доступна масса визуальной информации — и личная страница протагониста в соцсети, и карты местностей, по которым он перемещается, не покидая своего пафосного кресла, и страницы отелей и замков, где он останавливается, и просто крупный план конечностей актера, которыми он всячески играет во время своего сверхдлинного монолога — как и с камерой, как и на рояльных клавишах. Абсолютная вовлеченность зала в повествование. И таймер трансляции откровений Лабруста в онлайне, совпадающий с хронометражем спектакля, отсчитывает минуты и часы, которые пролетают неожиданно быстро.
Лабрусту не позавидуешь. Работа в сельскохозяйственном ведомстве на посту специалиста, отвечающего за подгонку французской отрасли под требования и квоты Евросоюза, мужчину утомила. Родители его покинули этот мир по собственному решению, ничего не сказав сыну о его причинах. Ранняя любовь Флорана потеряна, а череда его позднейших спутниц во главе с извращенной и распутной японкой Юдзу лишь спровоцировала боль и ничего, кроме нее. Собственно, мысли о том, как бы избавиться от Юдзу в запланированной автокатастрофе, заполняют сознание героя в самом начале, когда он бороздит дороги Испании. После будет много Франции, но перемена мест и регионов не прогонят прочь депрессию. Кажется, спасение есть — это патентованный препарат капторикс, модный антидепрессант, повышающий уровень гормона счастья, серотонина. Беда в побочном воздействии — употребление лекарства приводит к импотенции. А это печаль в квадрате: наш персонаж очень любил употреблять дам (в спектакле выражаются яснее) и твердо уверен в истине, гласящей, что женщины не прощают отсутствия этого самого употребления. И вообще мир Лабруста до крайности эректорален (еще то словечко). Словом, поборники новой этики могут захлебываться от негодования.
Несмотря на систематическое употребление капторикса и огромное количество вырабатываемого организмом серотонина, Лабруст находится в экзистенциальном отупении. Он твердо знает, что жизнь ниже пояса существует. По крайней мере, была. Но ее поиски безрезультатны. Герой фрустрирует — а что еще остается: на свое либидо у него обида. Полное фиаско мужского естества режиссер передает в остроумной мизансцене, когда Лабрусту вместе с одной из женских ипостасей не удается ничего выжать из переплетения пальцев на клавишах рояля. Что ж удивительного в том, что фетишизация недостижимого достигает максимума, материализуясь в виде игрушечного фаллоса с белоснежными крыльями на крышке музыкального инструмента.
Со всеми женскими ролями в «Серотонине» на ура справилась София Никифорова. Она побывала и безмолвной, но исполненной страннейшей пластики Юдзу, и француженкой с красным искривленным ртом, которая преподает лузерам основы театрального искусства, — именно ей не досталось секса под роялем, и давней любовью Лабруста, ради возвращения которой он собирается убить ее ребенка, но не может заставить себя совершить такой шаг. Персонажи Софьи Никифоровой и еще одного, третьего и последнего, в постановке актера Олега Рязанцева, который представляет доктора с капториксом наперевес, а также университетского друга героя, появляются на сцене буквально выволакиваемые за шкирку краном-манипулятором. Механизм бегает под потолком на своей рельсе, и смысл этой машинерии сперва неясен. Но потом, когда Лабруст упоминает о том, как был поражен ужасному существованию бройлеров на куриной ферме, на заднике транслируются кадры милых цыплят, которых жестко вакцинируют и взращивают. А после мы видим аккуратные тушки, вертящиеся в мертвенном хороводе на таких же крюках. Жизненный цикл — бессмысленный для самих курочек, но не для потребителей свежего мяса — замкнулся. Связь времен не распалась, хотя лучше бы ей в такой системе координат распасться.
Остро осознавая одиночество и неприкаянность, которые становятся особенно злыми под Рождество, главный герой пытается укрыться в монастырском номере — но там по иронии судьбы «все забито». Спасения Лабруст ищет в компании университетского приятеля, аристократа Эмерика д’Анкура, который брошен семьей и занимается молочным производством в Нормандии. Праздник обещает быть недолгим — уже первого января Эмерик намеревается принять участие в марше протеста местных фермеров. Конфиденциальная информация Лабруста о том, что правительством Франции принято решение о трехкратном сокращении фермерских хозяйств, только утверждает аристократа-молочника в его правоте. На этот случай у него и винтовка снайперская имеется. Но все тревожное потом. А пока старые друзья выключают звук новогоднего поздравления президента-балабола Макрона: очень уж лицемерно звучат в его речи слова из французского гимна про «дорогую свободу». Гораздо веселее зажечь под музыку своих рок-кумиров, насвистывая любимую мелодию в дуло винтовки и используя член с крылышками в качестве микрофона. Этот потрясающий эпизод зрители встретили отдельными аплодисментами.
Кончится все неважно для каждого персонажа, все в итоге получат свой удар ниже пояса. Но желающие сами сходят в театр и все узнают. Я же скажу спасибо не только Андрею Прикотенко, Ивану Волкову, Софии Никифоровой и Олегу Рязанцеву, но и создавшей дивные костюмы Ольге Шаишмелашвили, Николаю Якимову, который музыкально оформил спектакль, Константину Бинкину и Илье Старилову, отвечавшим за свет и видео, а также креативному продюсеру Оксане Ефременко. Это, конечно, неприлично, так хвалить команду. Но все они — большие молодцы. Так редко, но бывает. Многие акценты постановки я не считал — насыщенность действия такова, что вряд ли это возможно. Прошу поверить на слово — «Серотонин» обязателен к просмотру настоящего театрала. Удивлюсь, если премьера в «Приюте комедианта» останется без «Золотых масок».
Фотографии предоставлены театром «Приют комедианта». Автор фото — Сергей Колобов.