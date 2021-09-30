В столице Приморья с полным аншлагом проходит первый Международный Тихоокеанский театральный фестиваль

Елена ФЕДОРЕНКО, Владивосток

С 24 сентября по 9 октября во Владивостоке впервые проходит Международный Тихоокеанский театральный фестиваль. Восемь стран-участников, девять названий, более двадцати показов. Все билеты раскуплены.

Такого масштабного театрального праздника центр Дальневосточного округа еще не знал. Его презентовали в декабре 2019-го, жители с нетерпением отсчитывали месяцы до сентября 2020-го, но форум отложили, вмешалась пандемия. Пролетел год, дважды менялась программа — не открывались границы, и наконец город, университетский, филармонический, с институтом искусств и Оперным домом — Приморской сценой Мариинского театра — встретил Тихоокеанский фестиваль и его художественного руководителя Евгения Миронова, чью инициативу поддержал президент Владимир Путин. По сути, фестиваль стал кульминацией программы развития театрального искусства на Дальнем Востоке. Содействие оказали Министерство культуры Российской Федерации и Правительство Приморского края.

Автор концепции фестивальной программы — Валерий Шадрин, бессменный руководитель старейшего в России Международного театрального фестиваля имени Чехова. Его дружная команда — организаторы проекта. Губернатор Приморья Олег Кожемяко, принимавший деятельное участие в подготовке смотра, высоко оценил факт рождения международного форума.

Гостей встретил бархатный сезон с солнечным, почти летним теплом. Сердечное же тепло благодарных актеров стало добавочным бонусом — все они устали вариться в собственном соку, а гастроли сегодня большая редкость. Программа наследует Чеховскому фестивалю и составлена из утонченных событийных живых спектаклей, передающих основные направления и жанры сценического искусства наших дней. Их авторы — представители разных поколений и разных стран, и все они определяют индивидуальные, не похожие друг на друга лица мирового театра.

На открытии выступили ближайшие соседи по Тихоокеанскому бассейну (из Москвы до Владивостока около девяти часов полета, а из Токио — неполных два) — Центр сценических искусств Сидзуока из Японии показал спектакль «Махабхарата — Налачаритам» по мотивам древнеиндийского, самого большого книжного эпоса мира. В нем собраны разные истории: о войнах и политических интригах, семейных раздорах и преданной дружбе. Лет сорок назад знаменитый британский режиссер Питер Брук открыл «Махабхарату» для мирового театра и назвал этот эпос Библией и Шекспиром, вместе взятыми, добавив, что в нем — «ответы на все животрепещущие вопросы жизни» и звучат они «современно и актуально».

Режиссер Сатоси Мияги известен не только на родине, он — любимец и победитель многих международных фестивалей. Мияги, лирик и оптимист, выбрал из множества притч самый трогательный сюжет — о любви короля Нала и принцессы Дамаянти, которые проходят через невероятные испытания, чтобы быть вместе. Современный режиссер переносит действие из Древней Индии в Японию XX века — к этому приему прибегают многие авторы. Но что делает только Мияги, так это умело перемешивает приемы традиционной культуры своей страны: рассказчик-сказитель заглянул из театра кабуки, маски заимствованы у театра но, тряпичные фигурки напоминают о кукольных представлениях бурнаку, костюмы выполнены по заветам бумажного театра камисибай. К своему прошлому — отношение сосредоточенное и серьезное, но оно приправлено мягкой иронией и доброй улыбкой. И в этом сочетании, пожалуй, секрет обаяния спектакля и его современность. Актеры безукоризненно владеют тонкостью техник — от танцев до сценического боя, среди музыкантов — сплошь виртуозы, все легко меняют жанровые регистры и ни на миг не «отключаются» от ансамбля.

Фаворитом оказался бумажный тигр — этот полосатый хищник попал на афиши и стал эмблемой фестиваля. Кстати, показ спектакля совпал с Днем амурского тигра, который отмечается в Приморье. Этот зверь — символ Владивостока и олицетворение Уссурийской тайги. Два часа длилось счастье созерцания далекой, притягательной и непостижимой японской старины. После спектакля Сатоси Мияги незаметно вышел в фойе и, улыбаясь, провожал зрителей. Эта церемония, кажется, была ему необходима: «Какое-то время мы пребывали в иллюзии стирания границ между странами. Эпидемия снова возвела барьеры и стены. Я чувствую, что некоторые страны начинают дружить друг с другом против кого-то, и это вызывает большие опасения. В таких условиях нужно обязательно использовать любой шанс поближе знакомиться с другими культурами и понимать их».

Два следующих спектакля играли в параллель — в Большом и Малом залах Приморской сцены Мариинского театра, оба поставлены накануне прошлогоднего локдауна и встретились с публикой совсем недавно. Театр имени Шота Руставели привез «Конец игры» Сэмюэля Беккета в постановке мэтра режиссуры Роберта Стуруа, работы которого всегда пленяют авторской мыслью и яркими образами. «Конец игры» — спектакль-предсказание. Катастрофа уничтожила цивилизацию, в живых остались лишь четверо, и их конец близок. Стуруа задумал спектакль задолго до пандемии, и величие таланта оказалось способно предвидеть будущее. Мудрец Стуруа спорит с Беккетом, у ирландского драматурга конец неизбежен, режиссер же протягивает якорь спасения. В последние минуты существования мира звучит Чайковский, Рахманинов и грустные мелодии Гии Канчели — умершего друга, которому посвящен спектакль, а в финале к авансцене идет мальчик со свечой в руках и появляется надежда.

Грузинский спектакль соседствовал с армянской «Пышкой» театра «Амазгаин» имени Соса Саркисяна. На летнем показе в Москве «Пышка» так очаровала элегантным «прочтением» новеллы Мопассана, стильным черно-белым оформлением, сочетанием приемов немого кино, театра мимики и жеста, психологическими подтекстами, что «Культура» поговорила с режиссером Нарине Григорян и узнала немало интересного (газета «Культура», 12.07.2021). Она считает: зрители должны покидать театр с верой, что все истинные желания сбудутся.

Думаю, швейцарский режиссер Даниэле Финци Паска согласился бы с Нарине — он, профессиональный клоун, создает спектакли легкие, изящные, воздушные, построенные на стыке драмы и цирка. Даниэле Финци Паска — мировая знаменитость, постановщик Цирка дю Солей, режиссер закрытия Олимпийских игр в Сочи и церемонии инаугурации органа в «Зарядье». Компания Финци Паски привезла во Владивосток спектакль «Белое на белом». Над подмостками — множество электрических лампочек, подвешенных на разной высоте, в этом светящемся космосе встречаются актриса и рабочий сцены, рассказывают друг другу истории своего детства. Эти истории выдумщика Финци Паски — лекарство от страха и страданий, которых, говорит он, слишком много на земле. «С ними надо бороться, вот и изобрел лекарство, которым делюсь с людьми», — рассказывает режиссер. Когда героиня серьезно заболела, то друг развлекает ее, надев на себя бутафорскую голову гиппопотама, и в эту минуту понимаешь, какая хрупкая жизнь и как помогает театр Финци Паски, который он называет «театром нежности».

Октябрьская программа фестиваля откроется двумя танцевальными спектаклями. Аргентинец Херман Корнехо сочинил «Танго после заката» и посвятил его Астору Пьяццолле. Буэнос-Айрес, город, который никогда не спит, в это время суток становится таинственным и чувственным. Что вытворяют танцовщики-виртуозы, а все они чемпионы мира по танго, словами не передать. Херман же обогащает танго элементами классического танца и акробатики, джаза и рок-н-ролла. Это – тенденция мирового масштаба. Расширяет «знания» своего танца и Патрисия Герреро — «бриллиант фламенко». В своей «Антиутопии» она не только прививает испанскому танцу опыт иных пластических систем, делая фламенко авангардным, безудержным, почти сумасшедшим, но и выстраивает фабулу о непростой женской доле в мире, созданном для комфорта мужчин.

«Под занавес» фестиваля подъедут москвичи с двумя спектаклями, оба — копродукции театров с Чеховским фестивалем и по пьесам Антона Павловича. Раннего шуточного «Медведя» в Центре драматургии и режиссуры поставил его руководитель Владимир Панков. Сочинил в рамках им же изобретенного нового жанра — саундрамы. Соединение комедии с оперой получилось молодым, энергичным, озорным, лукавым. Дуэту главных героев в исполнении Елены Яковлевой и Александра Феклистова вторят оперные «двойники» — Надежда Мейер и Петр Маркин. Пары не противоречат друг другу, каждая своими средствами пытается объяснить то, что анализу не поддается, — природу страстей человеческих. Стихия отличной музыки в блестящем исполнении инструментального ансамбля пронизывает весь спектакль, населенный живыми, смешными персонажами.

«Дядю Ваню» Театра наций владивостокцы ожидают с нетерпением особым, ведь в заглавной роли Евгений Миронов, подаривший им такой чудесный праздник. Для режиссера и сценографа Стефана Брауншвейга, руководителя парижского театра «Одеон», это первая работа в России. Он говорит, что мечтал об этом почти 30 лет. Ему досталась отличная актерская команда: Виктор Вержбицкий, Марина Александрова, Надежда Лумпова, Анатолий Белый и, конечно, Евгений Миронов. В них и растворился режиссер, став невидимым проводником между актерами и автором. Текст звучит точно, полностью, без купюр. Спектакль не предусматривает никаких новаций, если не считать таковой место действия — сцена одета в дерево и напоминает финский домик с небольшим бассейном, на героях современная одежда. Течет и утекает жизнь людей, не встретивших своего счастья, звенит их душевная боль. Внутренние терзания и тихая безысходность.

Завершит фестиваль театр современного танца «Модерн Тэйбл» из Южной Кореи. Покажут спектакль — визитную карточку коллектива с непереводимым названием «Даркнесс Пумба». «Даркнесс» — мгла, потемки, а «пумба» имеет несколько значений: «музыкальный стиль», «угнетенное настроение», «уличный музыкант». Все смыслы, как говорит хореограф и руководитель компании Ким Чже Док, важны. Он смещает границы между артистами и зрителями, как и границы между жанрами, увязывает древние традиции с новейшим искусством. Дерзкая и талантливая постановка — срез массовой городской культуры: современные танцы на пределе возможностей человеческого тела, рок-музыка, корейское задушевное пение «пансори». Поют, танцуют, отбивают звонкие ритмы не только на сцене, но и на всех свободных участках зрительного зала. Запредельная энергетика, невероятный темп и отчаянная самостоятельность пластики рождают гипнотический эффект. Гордый и прекрасный танец, просторы которого безграничны, «открывает» неведомую и загадочную культуру.

Понять ее ближе смогут участники мастер-класса, которым Ким Дже Док закроет внушительную образовательную программу, подготовленную Тихоокеанским фестивалем: лекции на актуальные театральные темы, мастер-классы в формате творческих встреч и тренингов — секретами мастерства делятся известные актеры и режиссеры, хореографы и сценографы. Первый Международный Тихоокеанский фестиваль в российском городе-форпосте на Тихом океане выполняет уникальную просветительскую миссию.

На фотографии — афиша спектакля «Махабхарата — Налачаритам». Фотография на анонсе — Андрей Куров / пресс-служба Международного театрального фестиваля им. А.П. Чехова.