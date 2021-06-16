Петрушки со всего мира: международный фестиваль KУКART в Санкт-Петербурге

Евгений ХАКНАЗАРОВ, Санкт-Петербург

22 июня в Северной столице начнется XV Международный фестиваль-биеннале кукольных и синтетических театров KУКART.

За девять фестивальных дней зрители смогут посмотреть более семидесяти театральных проектов, рассчитанных на самую разную аудиторию. География участников, как всегда на KУКARTе, самая обширная: в Петербург приедут гости из Москвы, Выборга, Мурманска, Тольятти, Владимира, Калининграда, Костромы, Екатеринбурга, Хабаровска, Южно-Сахалинска, Владивостока, Нерюнгри, Новокузнецка, Иркутска, Кызыла, Белгорода, Сергиева Посада, Мытищ, Барнаула, Ставрополя, Магнитогорска, Оренбурга. Среди зарубежных участников будут представлены коллективы из Эстонии, Болгарии, Китая, Германии, Казахстана, Финляндии и Израиля.

Приятная особенность нынешнего биеннале: KУКART поддержан Фондом президентских грантов. Это значит, что абсолютно бесплатным для зрителей будет не только присутствие на традиционной уличной акции «Петрушки на Невском», но и на всех фестивальных показах, которые будут проходить на таких площадках, как Санкт-Петербургский дом актера, Учебный театр Института культуры, Санкт-Петербургский государственный театр марионеток имени Е. Деммени, Российский государственный институт сценических искусств, а также театры имени Ленсовета, «Комедианты» и театр на Васильевском. Обязательное условие — предварительная регистрация на сайте фестиваля.

KУКART отличает одна щемящая сердце особенность: каждый год спектакль-открытие фестиваля начинается 22 июня в четыре часа утра — не только в самую короткую и самую белую ночь в году, но и в День памяти и скорби. Место встречи также неизменно: Малая Садовая улица — там, где во время блокады Ленинграда складывали тела погибших жителей города на Неве. В этот раз KУКART откроется спектаклем Новосибирского театра кукол «Когда папа вернется с войны». Режиссер Борис Саламчев перенес в кукольную реальность рассказ Андрея Платонова «Никита». Это история пятилетнего мальчика, чье детство пришлось на войну; он ждет возвращения с фронта отца, которого не помнит, но который придет и непременно защитит сына.

Мир кукольного театра сам по себе исключительно человеколюбив. А такая особенность KУКARTа — начинаться с воспоминания о Великой Отечественной войне — делает этот театральный смотр гуманистичным вдвойне. И спектакль «Когда папа вернется с войны», разумеется, не единственное обращение артистов к проблемам и эмоциям самого высокого порядка. Напомню, что KУКART — фестиваль не только кукольных спектаклей. Поэтому в афише смотра есть и постановка режиссера Юрия Лабецкого «Рядовые» (театр драмы и кукол «Святая крепость», Выборг). Белорусский драматург Алексей Дударев написал эту притчу к сорокалетию Победы. «Рядовые» с огромным успехом прошли по всей стране, войдя также в репертуар ленинградского БДТ, где пьесу поставил Георгий Товстоногов. Спектакль из Выборга стал возвращением пьесы к зрителю после долгого перерыва.

Еще одной высокой точкой фестиваля станет показ спектакля «Поминальная молитва» Мытищинского театра кукол «Огниво» — в нем режиссер Олег Жюгжда объединил актеров-людей и актеров-кукол. KУКART поговорит о непростой военной теме и с юными зрителями: ширмовый спектакль Магнитогорского театра кукол «Буратино» «Петрушка на войне» рассчитан на детей младшего школьного возраста. Актрисы и постановщицы Ирина Барановская и Ольга Кугай соблюли форму классического русского ярмарочного балагана. Но над Петрушкой зрители видят красный кумачовый плакат «Все для Победы!», а противниками русской народной куклы выступают самые настоящие нацисты. Дубинка в руках Петрушки — мощное орудие против фашистов. Но на помощь ей приходят смех, шутки и частушки про Гитлера.

И, конечно, какой кукольный фестиваль без сказок! «Белоснежка и семь гномов» Государственного театра кукол «Ямбол» (Болгария), «Дракон и Золотая черепаха» петербургского Театра марионеток имени Е. Деммени, «Дюймовочка» Мурманского областного театра кукол и многие другие спектакли, привезенные в Санкт-Петербург, станут отличным выбором для детей и их родителей.

Центральное событие фестиваля — спецпрограмма «Петрушки на Невском». 26 июня на пересечении Невского проспекта и Малой Садовой улицы, начиная с полудня и до шести часов вечера, пройдут восемнадцать спектаклей в стиле бродячего кукольного театра. Такой театральный марафон также стал традицией фестиваля и одним из популярных мероприятий петербургского высокого туристического сезона.

Президент фестиваля Давид Бурман поделился с «Культурой» информацией, которая будет полезна тем, кто планирует посетить площадки KУКARTа:

— Я бы хотел обратить внимание зрителей на спектакль Штутгартского театра марионеток «Звездоглазый пастух» в постановке 82-летней Хельги Бреме, выдающегося кукольника. Сам спектакль идет уже более сорока лет, а классическим деревянным марионеткам, которые задействованы в постановке, и того больше — чуть ли не век. Из Иркутска на своей машине к нам едет бродячий театр «Диво», который по пути играет спектакли в разных регионах — наглядный пример объединения искусством пространства нашей страны. Мы запланировали презентацию синтетического проекта виртуальной реальности: театр из Финляндии AXiiO VR Studio, в котором работают петербургские кукольники, покажет специальный клип, записанный вместе с Борисом Гребенщиковым на песню группы «Аквариум» Stella Maris. И еще отмечу Мытищинский театр кукол имени Станислава Федоровича Железкина (российский режиссер и актер-кукольник, двадцать пять лет возглавлявший театр кукол «Огниво» в Мытищах. — «Культура»). Этот знаковый спектакль, созданный незадолго до ухода режиссера из жизни, — совершенно уникальная история, которую еврейской и не назвать. Это история любого человека любой национальности, который попал в трагическую ситуацию. Как, например, русские в Чечне в девяностых годах.

Помимо основной, существует клубная программа, которая представит публике и профессионалам еще не открытые имена и спектакли, которые пока не получили признания, но уже заявляют о себе. Под эгидой Союза театральных деятелей России и под руководством режиссера Олега Лоевского будет работать международная лаборатория «АртМост. Драма и куклы»: сугубо драматические режиссеры Кирилл Сбитнев, Роман Габриа и Сергей Мурзин за пять дней создадут три мини-спектакля, в которых проявится их коммуникация с кукольниками — студентами РГИСИ. Мы еще не знаем, что получится в итоге. Фактически мы создаем синтетический театр как таковой. И это объединение образовательного и фестивального процессов дает возможность посмотреть, как развивается и куда стремится наш вид искусства.

Программа нынешнего фестиваля была сформирована достаточно легко. К нам поступило более 150 заявок со всего мира — от Австралии и Новой Зеландии до Африки, США и Канады. Была даже заявка от девушки-чревовещательницы из Замбии. В рамках нашего пространства легко соединяются арабский и израильский миры. Иран очень хотел принять участие, но не успевает физически, там какая-то техническая сложность. С такими же препонами столкнулись болгары, но мы в итоге нашли решение. Генеральное консульство Германии в С.-Пб, МИД РФ и Комитет по культуре правительства Санкт-Петербурга очень помогли в организации визита наших немецких коллег. Срабатывают добрая воля людей и человеческий фактор, который я бы назвал нашим капиталом.

Мы не замечаем никаких барьеров. Вокруг и пандемия, и политические сложности, и совершенно нелогичное мировое восприятие нашей замечательной страны. Я слышал много забавного от зарубежных кукольников, а когда спрашивал: «Так вы приедете?» — они отвечали: «Конечно!». Это говорит о том, что между нами нет преград. Когда люди заняты общим делом и миссией — театр кукол один для всех — тогда искусственно созданные барьеры сами собой рушатся, — сказал он.

Фестиваль кукольных и синтетических театров KУКART продлится до 30 июня. Поклонники искусства кукольного театра, которым не удастся посетить смотр, смогут следить за репортажами и встречами с актерами и режиссерами в трансляциях ТВ KУКART, которое фестиваль впервые запускает в этом году.