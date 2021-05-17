В поисках потерянного рая: Чеховский фестиваль открылся «Сотворением мира»

Елена ФЕДОРЕНКО

Москва восторженно встретила XV Международный театральный фестиваль имени А. П. Чехова: в концертном зале «Зарядье» прошел грандиозный спектакль по оратории Йозефа Гайдна «Сотворение мира», соединивший различные сценические формы и стили.

Фестиваль ожидали давно и с нетерпением, не до конца веря в его открытие в условиях мировой пандемии. Но нацеленный на успех крупнейший театральный смотр и сильная личность его генерального директора Валерия Шадрина, который умеет одерживать художественные победы вопреки обстоятельствам, добились, кажется, невозможного. «Для нас и всех наших партнеров во всем мире открытие фестиваля — огромное событие, оно показывает, что искусство сопротивляется болезни, охватившей планету, что и в этот непростой период можно делать большие, хорошие творческие проекты», — сказал «Культуре» Валерий Шадрин после спектакля.

«Сотворение мира» — один из самых знаменитых спектаклей испанской компании «Фура дель Бауш». Ее руководитель режиссер Карлуш Падрисса, человек невероятного лучезарного оптимизма, считает, что искусство — проводник живительных ценностей. В «Сотворении мира» он выработал особый принцип работы. Испанская команда численностью всего около 20 человек: режиссер, дирижер, солисты, технические работники — те волшебники, что осуществляют на сцене чудеса и превращения, — приезжают в страну, захватив сложнейший реквизит, среди которого девятиметровый подъемный кран и тысячелитровый аквариум. К тому времени местный оркестр и хор уже подготовились к исполнению оратории Гайдна. За неделю «собирают» спектакль — и он каждый раз оказывается новым. Так было на премьере «Сотворения мира» в Париже в 2017 году, а далее Вена, Франкфурт, Нью-Йорк… Последний раз этот спектакль сыграли в Тайване два года назад — в счастливое, как сейчас понимаем, допандемийное время. После первого прогона в Москве Карлуш Падрисса сказал «Культуре»: «Оратория «Сотворение мира» лучше всего звучит в России, я под впечатлением от музыкантов и певцов, ваши традиции сильны и уникальны».

Гениальный австриец Йосиф Гайдн мечтал «показать» первые дни Творения. К мечте шел целеустремленно, долго, признавался, что «во время работы над ораторией ежедневно падал на колени и просил Бога, чтобы Он дал силы для счастливого выполнения этого труда». В основе опуса несколько источников: часть священной Библейской истории, где архангел Рафаил повествует о сотворении мира в шесть дней и на седьмой — Бог «благословляет» все сотворенное, и поэма «Потерянный рай» Джона Мильтона — «мудрого философа и великого слепца», написанная во второй половине XVII века.

Музыка Гайдна — восхищение перед таинственным актом созидания, удивление величием мироздания, хвала Творцу и прославление жизни — неба, солнца, земли и всех ее обитателей и, конечно, человечества. Гармония благодарности, ликования, радости — в ней главное, но композитор включил и 18-й псалом о трагическом раздвоении человека, его скрытых греховных влечениях и мыслях. Гайдн опасался людского «развращения» и отступления от Бога. Оратория, прославляющая любовь, счастье и блаженство, звучит сегодня, спустя более двух столетий, предостерегающе. Наступает время всем вместе спасать мир и каждому осознать свое земное предназначение.

Труппа «Фура дель Бауш» хорошо известна во многих странах, стиль их театральной вселенной называют «фуранским языком», которому под силу внятно, броско, убедительно рассказать любую историю. Язык этот построен на удивительном смешении выразительных средств. С одной стороны, безоговорочное доверие к простым, наивным ассоциациям. Заходит речь о «светилах на тверди небесной» и в руках исполнителей появляются «планеты» — яркие и хрупкие шары. Мечты и надежды символизируют белоснежные гелиевые шарики. И эти предметы, словно сошедшие с детских рисунков, сочетаются с высокими технологиями: современными планшетми в руках вокалистов, компьютерной видеографикой с проекциями фраз и графических набросков и прочими мультимедийными ресурсами. В этом парадоксальном сочетании нет ни провокации, ни самолюбования, в нем — трогательное соединение времен, умение радоваться всему, что тебя окружает. Музыкальный космос гениальной и самодостаточной музыки принимает тонкие вибрации визуальных ассоциаций о радостной и такой непростой судьбе человечества.

Московские музыканты готовились к спектаклю несколько месяцев. Государственный академический симфонический оркестр имени Е.Ф. Светланова потрясает умным, тонким и слаженным прочтением. Величественную красоту музыки передает Московский государственный академический камерный хор Минина. Стилистическую достоверность и филигранное звучание великой музыки Гайдна обеспечивает и точный темпераментный дирижер Хавьер Улисес Илан.

Перед хором поставлены сложные задачи. Артисты лишены привычной возможности сосредоточенно стоять несколькими строгими рядами, в торжественном облачении, с глубокомысленными выражениями лиц и папками в руках. Им доверены актерские роли, в мистерии «Сотворение мира» они – несчастные беженцы в поношенных одеждах с чужого плеча, которые скитаются по земле. И находят пристанище на седьмой день Творения.

В спектакле принимают участие испанские оперные солисты: сопрано Альба Фернандес Кано (партии Гавриила и Евы), бас Тони Марсоль (Рафаил и Адам) и тенор Довлет Нургельдыев, родившийся и учившийся в Ашхабаде, а ныне — известный солист гамбургской оперы. Их герои поют в воздухе, паря над сценой, куда их поднимает огромный кран, исполняют арии, выныривая из бассейна, шествуя в сложных костюмах и светящихся париках… Но все эти рискованные постановочные трюки не влияют на изумительный, отточенный вокал.

«Сотворение мира» — произведение трудное для исполнения, но представленное музыкально мощно и визуально значительно – стало событием чрезвычайным. Сценическое шоу, выстроенное по законам театрального спектакля с психологическими подтекстами и цирковыми трюками, публика приняла восторженно. «Мы делаем то, что необходимо людям – призываем их искать счастье здесь и сейчас – вместе с Гайдном, исполнителями и публикой», - справедливо заметил режиссер в разговоре с "Культурой" перед представлением.

Чеховский фестиваль только начинается, впереди – долгий путь, на котором зрителя ждут театр испанского фламенко и аргентинское танго, итальянские и израильские трактовки чеховских пьес, армянская «Пышка» по Мопассану и философский спектакль Роберта Стуруа. «Культура» в ближайшее время представит интервью с Валерием Шадриным, который расскажет о программе Чеховского смотра. Время позволяет, ведь нынешний юбилейный фестиваль продлится до конца ноября.

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва.