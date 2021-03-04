Рината Литвинова в трех ипостасях: «Звезда вашего периода» в МХТ имени Чехова

04.03.2021
Если бы Ренаты Литвиновой не было, ее стоило бы придумать. На радость поклонникам. Она, гламурная дива, странная инопланетянка, гостья из салонного декаданса Серебряного века, не подчиняется никаким правилам и законам.
Есть у нее любимые сюжеты. Тот, что лег в основу «Звезды вашего периода» - один из них. О судьбе знаменитой актрисы, которая, разменяв шестой десяток лет, оказалась забытой. Жестокий мир кино предпочитает юные тела и лица без морщин. Живет звезда в роскошном доме с двумя помощниками: Отто и Любочкой, пишет воспоминания, по которым, как она надеется, будет снят фильм и тогда вернутся слава, поклонение, овации... В ее дом случайно попадает молодой нуждающийся сценарист-неудачник и получает задание отредактировать написанное в формате сценария. Теперь его окружают богатство и повышенное внимание хозяйки: он теряет свободу, становится альфонсом и скучает в своей золотой клетке.
Взаимоотношения между искусством и жизнью Литвинова исследует не впервые. Два десятилетия назад она выпустила документальный фильм «Нет смерти для меня», в котором Нонна Мордюкова, Татьяна Самойлова, Вера Васильева, Татьяна Окуневская, Лидия Смирнова отвечали на вопросы о кино и любви, браке и смерти. Вот несколько цитат из того откровенного документа: «жизнь в кино обрывается очень неожиданно», «страшно, страшно, страшно», «так хочется пожить еще в искусстве немного». Кумиры оказываются жертвами своего блестящего прошлого в неопределенном и одиноком настоящем.
В «Звезде вашего периода» Рената Литвинова «подхватывает» эти темы, складывая из них собирательный образ дивы. Она рассказывала, что вдохновлялась также фильмами с Марлен Дитрих и Гретой Гарбо, Любовью Орловой и Людмилой Гурченко, но их тени менее заметны, чем влияние голливудского фильма-нуара 1950 года «Сансет Бульвар» режиссера Билли Уайлдера. В спектакле легко считывается его фабульная история, сохранены последовательность эпизодов и система взаимоотношений трех главных персонажей. Диалоги же переписаны, обстоятельства – уточнены.
Вязь слов – узнаваемая, литвиновская, сотканная из рафинированных фраз и грубоватого юмора, сентиментальности и безумия, несуразицы и правильности. Всплывают и странные подробности биографии сценической кинодивы – оказывается ее блестящую карьеру «охраняли» спецслужбы, с которыми она сотрудничала, за что и получила нефтяную вышку в Баку. Это уточнение оправдывает ее достаток, реальные звезды на закате дней чаще всего в роскоши не купаются.
Имена выбраны с эмоциональным размахом. Главная героиня – Маргарита Леско. Маргаритой именовали «Даму с камелиями», фамилию носила ее литературная предшественница – Манон Леско. Когда молодой сценарист представляется Мишей Мышкиным, то Маргарита тут же парирует – «княжеская фамилия». На сцене суетятся ассистентка Рива Ненашева, журналист Малахольнев, актер фон Слепень Слепунов.
В аннотации к спектаклю указано, что Маргарита Леско – «постсоветская кинозвезда». На самом деле, она заблудилась во времени, оно – фантом. Такой же мираж, как жанр спектакля, замешанный на трудно сочетаемых ингредиентах: триллер, драма, комедия, страстная мелодрама с убийством в финале. Жанровые перепады этого сумбурного спектакля способна оправдать только Рената Литвинова – своевольная комета. Магия ломаных поз, острые углы рук, пальцы, стремящиеся сомкнуться в кулак, но в последний миг отпускающие напряжение, чувственный шепот – сложившийся стиль утонченной клоунессы.
Маргарита живет в игре, она для нее большая реальность, чем действительность. В продуманной эффектности: как красиво поставить ногу на ступеньку лестницы или пролить бутафорскую кровь, в жеманности взглядов и картинности поз мелькают юмор, пародия, самоирония. «Под занавес», когда тайны раскрыты, маски сброшены, убийство совершено, проявится инфернальная, сатанинская суть Маргариты, ее подчеркивают зловещие очертания рогов – в оправах очков, прическе, дизайне платья.
Свите, играющей королеву, в этом спектакле-шоу приходится произносить реплики, из которых не складывается объем роли. Кириллу Трубецкому все же удается проявить характер своего Отто. В недавнем прошлом успешный режиссер, он ради Маргариты ушел из профессии и теперь на правах мажордома поддерживает ее иллюзии, спасает от уныния, охраняет покой и… пишет сотни писем от воображаемых поклонников, укрепляя ее веру в будущее.
Сценарист Мышкин, молодой возлюбленный звезды, оказавшийся внутри безумия, у молодого актера Павла Табакова пока не берет гамму чувств аккордно. Эмоции - удивление, разочарование, душевные страдания - выдаются дозированно и поочередно.Милая мальчишескому сердцу Мышкина Рива Ненашева у актрисы Марии Фоминой старается изо всех сил, чтобы сидящие в зале расслышали ее историю и посочувствовали ей. Но авторский концепт сопротивляется и побеждает.
Больше возможностей дано Любочке. У Софьи Эрнст она – персонаж карикатурный, нарисованный одной краской. Странная девушка в военной форме, «полуденщик, полуженщина», с длинной косой, лопатой, которой открывает замок и отпугивает непрошенных гостей. Военная косточка из далекого прошлого Маргариты Леско – преданная, как собака, глупая, как гусыня, но крепко знающая свое дело – служить госпоже, наводить справки обо всех, кто появляется в доме, и веселить зрителей мужиковатой походкой, кривой улыбкой и украинским «добре», которым сопровождается каждое ее появление.
Старейшая актриса МХТ Раиса Максимова в эпизодической роли Матери Маргариты азартно произносит монолог под благодарные аплодисменты. Остальные персонажи достаточно беспорядочно толкутся на сцене, и не всегда понятно, зачем они появились в этом богатом и дорогом интерьере.
Сценограф Сергей Февралев придумал съемочный павильон киностудии с гладкими стенами и галереей осветительных балконов с рядами софитов. В этом же пространстве замкнута комната в доме Маргариты – появляются декорационные ширмы с ниспадающими драпировками, деревянная лестница, столы, кушетка, кресла.
Парад роскошных нарядов Маргариты (художник по костюмам Федор Дьяконов) складывается в отдельный сюжет, подталкивающий спектакль к подиуму. Винтажные, потрясающие чрезмерностью, монохромные костюмы и платья – алое, изумрудное, белоснежное с перьями, черное с серебристым отливом и широкой накидкой.
Мнения зрителей разделились резко. Спектакль обсуждали громко и откровенно – и в антракте, и по окончании. Многие отнеслись к «Звезде вашего периода» как к антрепризному десанту, почитатели Литвиновой – вступали с ними в спор. Все, пожалуй, расслышали привет из времен табаковской вольницы начала тысячелетия. Тогда Олег Павлович называл себя «кризисным менеджером» и впустил в Художественный театр пеструю команду режиссеров, готовивших премьеры на разные вкусы. «Звезда вашего периода» заглянула из тех лет, и нет сомнения, что любители румяного гламура, женственной сентиментальности, диковинных шоу постановку оценят. Аудитории, которой хочется расшифровывать подтексты и считывать вторые планы, от просмотра можно воздержаться. У них спектакль восторга точно не вызовет.
Фото: Александр Иванишин.