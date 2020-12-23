«Дисциплина» в Новосибирске: зачем драматургов учат писать пьесы по канонам сериалов?

Юлия ЩЕТКОВА, Новосибирск





В декабре и январе проходят публичные читки пьес, написанных одиннадцатью финалистами конкурса в рамках фабрики нарративного театра «Дисциплина». По их результатам одну или несколько лучших пьес, созданных для проекта авторами из России, Белоруссии, Германии и Азербайджана, поставят в Новосибирске. Фабрику нарративного театра «Дисциплина» придумали в имеющем славу самого экспериментаторского в Новосибирске театра «Старый дом» почти год назад. Создатели проекта хотели доказать, что, хотя в мире правит постдраматическое искусство, сюжетный реалистический театр по-прежнему интересен публике. Прежде всего молодым образованным зрителям, чей любимый контент — зарубежное «длинное кино» с захватывающим сюжетом и яркими героями. Современных пьес на русском языке, отвечающих такой задаче, очень мало, поэтому первым этапом «Дисциплины» стало создание собственного драматургического «продукта».



Кураторами проекта выступили сценарист Александр Молчанов, режиссер Андрей Прикотенко и критики Оксана Ефременко и Антон Хитров. В открытом конкурсе, объявленном в январе этого года, приняли участие 423 автора из 40 городов 12 стран мира. Поучаствовать мог любой желающий, прислав заявку и приложив два свои произведения в разных жанрах (например, стихотворение и рассказ).



В финал, результаты которого стали известны в марте, вышли одиннадцать драматургов. До декабря им предстояло написать пьесы по стандартам популярных западных сериалов под руководством наставника — Александра Молчанова.



Публичные читки первых четырех пьес, созданных финалистами в рамках проекта, состоялись в театре «Старый дом» в середине декабря при участии режиссеров, актеров, журналистов, критиков, художников, перформеров и поэтов из разных городов России.



Заключительный этап читок пройдет в конце января: двухдневным нон-стоп марафоном прозвучат тексты остальных семи финалистов — драматургов из Берлина, Минска, Баку, Ярославля, Казани и Москвы. После этого будет объявлено название работы абсолютного победителя первой фабрики нарративного театра.



Весной 2021 года спектакль по пьесе-победителю воплотит на сцене «Старого дома» Юлия Ауг. Возможно, другие пьесы-финалисты, прозвучавшие на читках, также привлекут внимание театров и будут поставлены. Если опыт окажется успешным, в следующем сезоне кураторы планируют подключить к драматургической эстафете театральные команды из других городов.



Какие цели ставили создатели фабрики нарративного театра «Дисциплина», рассказала театральный критик, продюсер и педагог Оксана Ефременко:



— Для пространства российского театра практика создания текстов под кураторством тьютора — новый формат работы. Более распространены драматургические конкурсы, где результатом является попадание в шорт-лист, читка и последующее обсуждение пьесы. Проект «Дисциплина» идет обратным путем. Мы собираем людей, которые хотят писать пьесы. Профессионалы или новички — значения не имеет. Именно выбранные нами одиннадцать человек попытаются вернуть в тексты классическое понятие конфликта и нарратива, попробуют найти героя, интересного зрителям сегодня, выписать цельный характер, современный типаж, который станет основой пьесы. Мы задаем вопрос: может ли сегодня реалистический театр бороться за интерес зрительской аудитории наравне с сериалами Netflix и HBO? Возможно ли сделать подобный продукт для театральной сцены?



Занятия с драматургами, среди которых оказались как дебютанты, так и уже состоявшиеся авторы, проходили в онлайн-режиме. В сложной эпидемиологической обстановке такая форма работы показалась преподавателю сценарного мастерства Александру Молчанову максимально подходящей для реализации почти революционного замысла проекта:



— Я не против Чехова, но сколько можно? Ребята, вы вычерпываете колодец, который давным-давно вычерпан. И одна из задач, которую я для себя понимал, работая в «Дисциплине», — вернуть в театральное уравнение зрителя. Поэтому все пьесы мы затачивали под современный театр, под возможности современных актеров и под возможности современных зрителей. Вот такие тексты мы делали в своем маленьком монастыре, пока вокруг все пылало и горело.



Четыре пьесы, которые были представлены на читках в декабре, написаны авторами из Владикавказа, Новосибирска и Москвы.



Действие пьесы «Наизнанку» владикавказского драматурга Карины Бесолти происходит «где-то в горах Северного Кавказа» и интерпретируется режиссером читки Джемой Аветисян в сдержанных канонах документального детектива. В центре внимания оказываются стандарты патриархального общества, транслирующие из поколения в поколение не только высокие моральные требования, но и бытовое насилие. И между его принятием и смертью — всего один шаг. Выбор темы впервые в своей практике сталкивающийся с созданием, а не деконструкцией сюжета драматург объяснила личной социальной позицией:



— Мне было бы очень интересно пойти в ту область, куда я еще как драматург не ходила. Это был главный мотив. Но в итоге «Дисциплина» оказалась для меня очень важным, спасительным проектом. Мы начали в апреле. Вокруг творились какие-то бессмысленность и отчаяние, а у меня в жизни происходило нечто важное и осмысленное. Я не только писала пьесу, но и получила возможность высказаться на тему, которая меня давно интересует, — домашнее насилие. Эта тема артикулируется мной через реалии Северного Кавказа, но это не значит, что перед нами узкая полоса смыслов и пьеса про то, как на Кавказе плохо относятся к женщинам. Нет, моя пьеса — это основа для высказывания обо всех женщинах, которые есть вокруг нас и чьи беды мы почти никогда не видим, потому что они происходят за закрытыми дверями. А если и видим, то стараемся не замечать. В этом тексте вопросы, которые постоянно крутятся у меня в голове. И, надеюсь, я что-то смогла сказать по этому поводу.



Комедия «От отбоя до подъема», чтение которой координировала режиссер Мария Куриленко, выдержана на ином эмоциональном градусе. Это смешной и вместе с тем трогательный рассказ о буднях российской армии, метафизическим образом подключающий конкретную сегодняшнюю историю из жизни солдат-срочников к теме Великой Отечественной войны. Автор пьесы — вчерашний дебютант от драматургии, но уже известный в Сибири писатель-прозаик Алексей Понедельченко, воспринял свой первый опыт в создании текстов для сцены так:



— Когда ты в зрительном зале смотришь и слушаешь свое произведение, то внутри, в твоем сознании происходит что-то невероятное. Это не просто быть зрителем и проживать спектакль вместе с актерами. Когда ты автор — это эмоции в третьей степени, в кубе. Я от всего сердца желаю пережить это каждому пишущему человеку!



Пьеса московского драматурга Марины Крапивиной «Наташа» деликатно апеллирует к драматургии Чехова и ловким движением переносит знакомых героев в нынешние обстоятельства, где девушки в зеленых поясах по-прежнему бесцеремонно врываются в чужую жизнь, вишневые сады трещат под топорами, а наследники, не замечая разверзшейся под ними пропасти, пьют чай, сходят с ума и проедают свое достоинство на леденцах. Об обширном смысловом поле, в которое погружает публику новая пьеса популярного современного драматурга, рассказала гость «Дисциплины» — режиссер, сценарист и актриса Юлия Ауг:



— Мы работаем с очень классической темой: нежизнеспособные наследники не способны продлевать свой род, быть продуктивными в жизни. Этой рафинированной среде нужна гнилая кровь, чтобы хоть как-то двигаться вперед. И эта дурная кровь, с одной стороны, становится детонатором разрушения, с другой — единственным, на чем это нежизнеспособное болото продолжает жить. Эта тема актуальна для любой буржуазной культуры, в которой есть социальное и материальное расслоение, где есть взаимоотношения не только с идеями, но и с предметами.



Завершила первые публичные читки проекта «Дисциплина» премьера пьесы «Гоша». Автором текста о советских исследователях паранормального выступил новосибирский журналист Петр Маняхин. Драматургом он себя не считает, но пружину интриги, в которой на каждом витке пересекаются полтергейст, КГБ и наука, закручивает настолько сильно, что нынешняя реальность безустанно резонирует с прошлым большой страны.



Впечатлением от этого драматургического дебют-проекта поделился куратор «Дисциплины» театральный критик Антон Хитров:



— Когда появилась заявка пьесы «Гоша», уже было понятно, что автору интересны не только параллели с сегодняшним днем, а вообще сама ситуация расползания советской вселенной. И ведь в пьесе все, чему этих людей в школе учили, трещит по швам. Появляются какие-то маги, скиты — не только полтергейсты, но вообще вся атеистическая советская вселенная рушится. Мне кажется, это какая-то принципиальная штука, потому что российский театр очень мало занимается новейшей историей, недавним прошлым.







Фото: Виктор Дмитриев