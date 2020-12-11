В предвкушении театрального пиршества: что покажут на Чеховском фестивале – 2021?

Елена ФЕДОРЕНКО









XV Международный театральный фестиваль имени Чехова в 2021 году состоится с 14 мая по 17 июля. Организаторы верят в лучшее и обещают выступления коллективов из Испании, Италии, Индии, Японии, Великобритании, Германии, Франции, Китая, Австралии и Грузии. Программу фестиваля объявили на состоявшейся на днях пресс-конференции, которая объединила офлайн- и онлайн-формат. В зале — организаторы феста и журналисты, а с экрана улыбаются, рассказывают, отвечают на вопросы иностранные гости. Две общие мысли объединяли все приветствия: грусть из-за пандемии и радостная надежда приезда в Москву. У Чехов-феста планетарная слава. Ни один коллектив не отклонил приглашение на участие в программе 2021 года. Как сказал один из гостей прошлых лет, «мы чувствуем, что здесь сохраняется единое театральное пространство мира, здесь мы вместе».



Предприятие, конечно, смелое и отчаянное, но генеральный директор Чеховского фестиваля Валерий Шадрин и его команда надеются, что к лету ситуация с коронавирусом изменится к лучшему. За 14 прошедших фестивалей зрители увидели более шестисот спектаклей из разных стран.



«Мы долго думали и много дискутировали, проводить фестиваль или нет, — сказал Валерий Шадрин, открывая встречу. — Да, сейчас это большой риск. Но еще больший риск — потерять его. Неизвестно, что будет с этой пандемией. Думаю, было бы правильно научиться реальному театру жить даже в условиях коронавируса».



С ним согласилась представитель Министерства культуры Эдита Исаакян: «Мы особо эмоционально относимся к вашему решению, которое поддержало Министерство культуры, — возвращению к живой реальности. Весной Чеховский смотр дарит надежду не только нашим иностранным партнерам, друзьям, но и нам, зрителям. Все очень ждут фестиваль». Чехов-фест не первый раз преодолевает сложные обстоятельства — пять лет назад он, кажется, даже не заметил введенных санкций. Все гости приехали, все спектакли состоялись.



Откроет программу спектакль «Сотворение мира» испанской «Фура дель Бауш» на жизнеутверждающую ораторию Йозефа Гайдна. Режиссер Карлуш Падрисс и все исполнители действия разделяют восхищение композитора перед солнечной энергией и гармонией мира. Подхватят эти темы два знаменитых российских коллектива, участвующих в спектакле: Государственный симфонический оркестр имени Евгения Светланова и Московский хор под управлением Владимира Минина. Историю создания Вселенной, новеллу о потерянном рае и его поиске испанцы передают с помощью огромных кукол, подъемных механизмов, сложной игры света. На сцене появятся тысячелитровый аквариум и парящие гелиевые шары.



Итальянская труппа знаменитого Умберто Орсини представит чеховский «Вишневый сад». Режиссер и сценограф Алессандро Серра относится к русскому классику со священным пиететом. В тексте он не изменил ни одного слова и прислушался к автору, назвавшему свою пьесу комедией. На пресс-конференции Алессандро рассказал, как, оказавшись в Москве, поспешил на Новодевичье кладбище к могиле Чехова: «Она показалась мне такой скромной и кроткой, именно там почему-то появилась мечта вернуться в Россию с чеховской постановкой». Кстати, в прошлом году «Вишневым садом» Серры с большим успехом открылась Венецианская биеннале.



Впервые в Москве выступит коллектив известной индийской танцовщицы и хореографа Адити Мангалдас. Она работает в стилистике древнего танца катхак, соединившего храмовые традиции и придворный этикет. Катхак для Адити — не застывший образец, она свободно скрещивает его с современным танцем. Ее спектакль «Жизнь» о хрупкости человеческого тела и его невероятной стойкости. Постановка состоит из двух частей: «Прерванная жизнь» и «Праздник жизни». «Мой танец — это праздник, и начинать радоваться надо прямо сейчас, несмотря на тот ужас, в котором оказался мир», — считает Мангалдас, которую соотечественники называют «душой Индии».



Компания «Ноизм» японского хореографа Дзё Канамори в Россию приезжала несколько раз. Название труппы имеет два посыла: «нет всяким «измам» и признание традиционного театра «но», которому свойственен открытый финал. Нынешняя программа одноактных балетов включает «Весну священную» Игоря Стравинского о жертвоприношениях XXI века и «Фратрес III» на музыку Арво Пярта — непростой и вольный танцевальный ребус.



Другой коллектив, который приедет из Испании, носит имя хореографа и танцовщицы Патрисии Герреро, которую не только на родине именуют «бриллиантом» молодого поколения фламенко. В ее «Антиутопии» речь идет о женщине, которая бросила вызов устоявшимся законам. Она борется за свои права и свободы, и оказывается, что вполне конкретные идеи можно с блеском передать посредством фламенко — танцем разных стилей и прихотливых настроений.



Хореограф-экспериментатор Сиди Ларби Шеркауи поставил в Великобритании в театре «Сэдлерс Уэллс» невероятное шоу «Сутра». Взгляды на веру, философию, силу преобразования транслирует выразительная и виртуозная пластика шаолиньских монахов-воинов.



Молодой немецкий режиссер Йетте Штекель увлечена Шекспиром и желанием обнаружить в его пьесах еще скрытые смыслы. Ее «Буря», показанная на прошлом Чехов-фесте, долго будоражила театральные умы. Теперь гамбургский театр «Талия» привозит необычного «Гамлета», о котором рассказала сама Йетте: «Мы давно мечтали об этой постановке, и, думаю, не нужно объяснять почему. Пьеса полна сюжетов и противоречий, как и сама жизнь. Открою вам только один секрет — та самая «Мышеловка», что должна была служить королю Клавдию зеркалом, — то есть, «театр в театре», — в нашем случае сама пьеса «Гамлет». Иными словами, Гамлет играет у нас в «Гамлете». Надеюсь, что состоится обсуждение: мне пришлась по душе традиция фестиваля встречаться со зрителями. После «Бури» беседа получилась очень интересной».



Спектакль «Фолия», что в переводе значит «безумие», представит компания из Франции «Анкор он тур». Хореограф Мурад Мерзуки соединил барочные мелодии с электронной музыкой, хип-хопом, современным и классическим танцем. Этот микст сам Мерзуки называет сумасшествием: «Я очень взбудоражен и воодушевлен грядущими показами в России, ведь я знаю, что русские — тонкие знатоки хореографии. У меня великолепные воспоминания о России, где нас так тепло принимали». Спектакль поднимает как вечные, так и остросовременные вопросы — от смысла бытия до проблем экологии.



«Чайное заклинание» — одна из частей трилогии молодого китайского художника и хореографа Чжао Ляна. Рассказывает Чжао Лян: «Этот спектакль — мое любимое детище, с которым мы уже посетили многие театры и фестивали искусств. Постановка вдохновлена китайскими принадлежностями для ритуальной чайной церемонии эпохи династии Тан, которые в настоящее время являются древнейшим в мире артефактом подобного рода. Она связана с чайной культурой Китая, при упоминании о которой в сознании возникает образ Чайного пути или Великого шелкового пути, объединявших людей Востока и Запада. В России полюбили наш напиток, ведь чайный церемониал подобен искусству: он преодолевает языковые барьеры и границы государств. Время для чая — это время бесед, уединения и постижения глубинной сути мира. Надеюсь, что наше «Чайное заклинание» напомнит вам глоток хорошего китайского чая».



Цирковой спектакль «Опус» из Австралии (компания Circa) посвящен Дмитрию Шостаковичу. Под музыку русского классика, исполняемую известным австралийским струнным квартетом Дебюсси, акробаты и танцовщики «поют» мелодии своими гуттаперчевыми телами. Режиссер Аарон Лившиц говорит, что шоу создано с любовью, в нем заложен глубокий смысл, и он предназначен не для развлечения.



Грузинский театр имени Шота Руставели, по которому москвичи, очевидно, уже очень соскучились, представит свою недавнюю премьеру «Конец игры» по одноактной пьесе Сэмюэля Беккета. Знаменитый Роберт Стуруа поставил спектакль о последних минутах существования мира, когда катастрофа уничтожила цивилизацию, оставив на земле только четырех человек, но и их гибель предрешена. Мудрец Стуруа предупреждает человечество, но сам-то он уверен, что люди способны пережить любое бедствие. Режиссер посвятил спектакль своему другу, композитору Гии Канчели, его музыка сопровождает сценическое действие. Вспоминаются слова Валерия Гергиева о том, что Канчели умел создать звенящую, напряженную тишину, мог разговаривать на грани исчезновения материи.



Завершит двухмесячный марафон спектакль «Высокое плато» французской труппы «Руки, ноги и голова тоже». Режиссер Матюрен Болз собирается в Москву уже третий раз и вновь готов удивлять. Он создает на подмостках пленительный мир, который «вопреки всем опасностям, полон поэзии и изящества». Непросто передать словами, что творят на сцене артисты: они летают под колосниками, прыгают на батутах, висят на деревьях, выполняют головокружительные трюки — не ради демонстрации мастерства. Болз призывает людей перестать выяснять отношения, а взглянуть на небо и звезды.







На фотографиях — спектакль «Сотворение мира». Фото: Marie Guilloux.