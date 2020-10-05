Рыцари Круглого стола и прожженные капиталисты: две музыкальные премьеры на сценах столицы

Александр МАТУСЕВИЧ





На прошлой неделе сразу два мюзикла российского производства предстали перед зрителями: спектакль-бенефис Герарда Васильева «Король Артур» в Московском театре оперетты и «Дамское счастье» по роману Эмиля Золя в Театре сатиры. Сегодня мюзиклы — самая динамично развивающаяся ветвь музыкального театра, где новые опусы появляются как грибы после дождя. В условиях пандемийной блокировки контактов с зарубежьем, когда привоз гастрольных или лицензионных западных мюзиклов в Россию стал затруднен, или вовсе невозможен, акцент сместился на мюзиклы отечественного производства.



Когда в конце 80-х – начале 90-х заграница только для нас открывалась, некоторые горячие головы заявляли, что у нас настоящего мюзикла нет вовсе. А настоящий — только на нью-йоркском Бродвее, в крайнем случае, в лондонском Вест-Энде... А русский мюзикл — нонсенс, да и нет его по сути. Что, конечно, преувеличение: музыкальные комедии у нас создавали издавна, и изначально многие с ориентацией на американские стандарты. Вспомним музыкальные фильмы Григория Александрова, который в ходе своего трехлетнего турне вместе с Эйзенштейном по США и Европе смог изучить западный опыт, творчески его переработать и создать картины "Веселые ребята", "Волга-Волга", "Цирк"…



Сегодня русских мюзиклов создается много, причем не только в столицах, но и в крупных областных центрах. Далеко не всегда это шедевры, но сам жанр живой, развивающийся, в отличие, например, от почтенной гранд-дамы оперы, чьи репертуарные предпочтения прочно застряли в 19 веке.



Чего не хватает отечественной продукции в сравнении с привозной зарубежной (как гастрольной, так и франшизной) – так это раскрутки. Поэтому на слуху именно массированно рекламируемые западные спектакли и может сложиться впечатление, что русский мюзикл — редкость.



На прошлой неделе сразу два столичных театра представили премьеры своих мюзиклов. В Московском театре оперетты, которая вопреки своему названию, давно отдает явное предпочтение именно мюзиклу, к 85-летию знаменитого премьера Герарда Васильева предложили мюзикл-бенефис «Король Артур». Жанна Жердер (она же и режиссер спектакля) сочинила либретто по мотивам саг о легендарном английском короле и его рыцарях Круглого стола, а известный композитор Гельсят Шайдулова – музыку: с одной стороны светлую и простую, казалось бы, незатейливую, но с другой — по-театральному выразительную, стилизованную под английскую балладную оперу.



Роль умудренного летами благородного Артура села на Герарда Васильева словно влитая. То, что Васильев молод душой и телом, что осанка по-прежнему стройна, а движения пластичны – об этом хорошо известно. Но то, что кавалерский баритон премьера в его 85 сохранился свежим и ярким кажется настоящим чудом.



На вращающемся круге стоят грубые массивные монолиты – одновременно это аллюзия и на уместное в контексте пьесы место сбора друзей-соратников Артура, и на седой Стоунхендж — для большинства нынешних зрителей они видимо воспринимаются как пришедшие примерно из одной эпохи (сценограф Владимир Арефьев). Рыцари в грубых кольчугах и дамы в узких длинных платьях, словно сошедшие со средневековых миниатюр, ироничный Мерлин с седыми патлами (Александр Маркелов) и с огненными локонами интриганка Моргана (Наталия Мельник) – все атрибуты готической истории, столь любимой почитателями «Гарри Поттера» и компьютерных игр, соблюдены. А опереточная часть реабилитирована откровенно удачным каскадом комедийной пары — острого на язык Шута (Александр Каминский) и наивно-глуповатой, но обаятельной придворной дамы леди Элис (Анастасия Пугина). Все эти яркие образы несколько затмевают в спектакле лирическую пару избранницы короля Джиневры (Дарья Январина) и превращающегося из робингудствующего бандита в благородного сэра Ланцелота (Анатолий Ищенко): впрочем, мюзикл-бенефис и делался не для них.



Другой Васильев, однофамилец премьера «Московской оперетты», Юрий, блистает в новом мюзикле «Дамское счастье», которым Театр сатиры открыл свой сезон. Это не самая главная роль, но зато самая рельефная и остроактуальная: он играет разоренного крупным бизнесом мелкого парижского торговца Леру. «Сатира» не в первый раз делает музыкальные спектакли, но теперь взялась за задачу архисложную: уложить в музкомедию замешанный на анализе политэкономических противоречий бурно развивавшегося в середине позапрошлого века монополистического капитализма одноименный роман французского классика Эмиля Золя. Увы, вполне злободневный контекст так и остался лишь фоном для банальной романтической истории. В ней умная молодая провинциалка Дениза Леру (Вероника Агапова) становится не только самой успешной работницей огромного универмага и влюбляет в себя его владельца — прожженного циника и ловеласа Октава Муре (Иван Михайловский), но и, не верь глазам своим! – обращает его на путь благородства и гуманизма.



С красивой, но едва ли правдоподобной историей, немного примиряет отрезвляющий финал: решившего по наущению Денизы пощадить мелких лавочников-конкурентов Муре ожидаемо ошарашивает «невидимая рука рынка»: его бывшая невеста Анриетта (Марина Маняхина) и ее покровитель Барон (Андрей Зенин) к сантиментам не расположены и намерены прибрать к рукам успешный универмаг.



Пьеса маститых Юрия Ряшенцева и Галины Полиди оставляет устойчивое ощущение вторичности текстов, равно как и музыка молодого композитора Андрея Рубцова, клишированная и не запоминающаяся, хотя, казалось бы, формально в ней есть все, что нужно для драматургии спектакля. Дело спасает кураж артистов, с которыми основательно поработала режиссер-постановщик Мария Тихонова. Она сумела придать действу динамику и собрать его воедино. Хороши оказались и костюмы Ирины Сид, не лишенные парижского шарма. В музыкальном плане заметен отличный результат у педагога по вокалу, солистки Большого театра Ирины Долженко — драматические актеры исполняют вокальные партии не хуже артистов оперетты, а их непростые ансамбли грамотно собрал композитор, выступивший также дирижером-постановщиком новой работы.







Фото предоставлены Московским театром оперетты и Театром сатиры.