«На сем камени созижду Церковь Мою»: православные отмечают День Петра и Павла

Валерий ШАМБАРОВ

Материал опубликован в июньском номере журнала Никиты Михалкова «Свой».

Отвоевавший Неву русский царь назвал основанный им Санкт-Петербург в честь своего небесного покровителя, ближайшего ученика Христа. В день тезоименитства монарха, 29 июня (по старому стилю), православный народ чтил память не одного, а двух апостолов, поэтому деревянная церковь, с которой начиналось тогда строительство будущей Северной столицы, стала Петропавловской.

После смерти государя руководивший исследованиями Тихого океана «птенец гнезда Петрова» Витус Беринг прекрасно помнил, чьи заветы он выполнял. Первому построенному для новых экспедиций кораблю отважный командор дал название «Святой апостол Петр». Второе судно под командованием Алексея Чирикова как бы автоматически получило имя «Святой апостол Павел». Неудивительно, что заложенный их экипажами острог на Камчатке стал Петропавловском.

СОМНЕНИЯ И СОБЛАЗНЫ

Названные в честь апостолов Петра и Павла корабли совместно отчаливали к берегам Америки, словно намеревались принести туда благую весть, евангельскую истину. Вместе брали под державное покровительство дальние рубежи империи, ее главные морские ворота, западные и восточные. Эти двое святых мало походили друг на друга в земной жизни, и их пути ко Христу были разными. Общим для них стало, что обоих призвал служить Ему Сам Господь.

Когда-то бедный рыбак с Галилейского озера, простой, бесхитростный, но устремленный духом к Богу Симон Ионин терпеливо ждал прихода Мессии. Брат Андрей привел его к Учителю, а Тот изрек: «Ты наречешься Кифа, что значит камень (Петр)» (Ин. 1:42). Затем Иисус позвал братьев: «Идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков» (Мф. 4:19).

За Спасителем Симон-Петр пошел без раздумий, оставив жену и детей. Ему первому было дано огласить: «Ты — Христос, Сын Бога Живаго». Господь тогда указал, что ученик дошел до понимания этого не своим умом, но получил откровение от Отца Небесного, поскольку душа его была открыта Богу. «Ты — Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее», — сказал Иисус (Мф. 16: 16–18).

Апостол Петр был с Ним постоянно, только он, Иоанн и Иаков присутствовали с Его позволения при воскрешении дочери Иаира, видели Преображение Господне на горе Фавор. Впоследствии Он взял их на моление в Гефсиманский сад.

Горячая любовь Петра к Господу, его простота и непосредственность имели и обратную сторону. Так, увидев ночью идущего по воде Христа, он вначале несказанно воодушевился: «Повели мне прийти к Тебе», — и тут же усомнился, запаниковал, стал тонуть, хотя умел плавать. И лишь ухватившись за руку Спасителя, чувствуя себя рядом с Ним намного сильнее, смог войти обратно в лодку (Мф. 14: 28–32).

Когда Иисус начал открывать апостолам некоторые подробности предстоявшего Крестного подвига, Петр осмелился прекословить: будь милостив к Себе, да не будет этого с Тобою. Господь его мольбы сурово пресек: «Отойди от Меня, сатана! ты Мне соблазн! Потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое», — показав тем самым, что даже чувства жалости и сострадания могут стать злом, препятствием для высшей, жертвенной любви (Мф. 16: 21–23). После Тайной Вечери апостол Петр заверял Учителя: «Хотя бы надлежало мне и умереть с Тобой, не отрекусь от Тебя» (Мф: 26,35). Эти слова не были пустым обещанием, он действительно готов был собой пожертвовать, в одиночку бросился с мечом на вооруженную толпу... Однако в тот момент Господь был рядом с ним, а когда Христа связали, верный ученик растерялся, ощутил себя одиноким, беспомощным и трижды, даже поначалу не заметив этого, отрекся. Лишь услышав предсказанное Учителем пение петуха, осознал свой грех и разрыдался...

ОСНОВАНИЕ ЦЕРКВИ

И все же как только Петр узнал об исчезновении тела Спасителя, помчался (с Иоанном) в гробницу и первым вошел туда. Именно ему тогда явился Воскресший Христос (Лк. 24:34). Позже, увидев Господа на берегу Галилейского озера, он кинулся навстречу Ему вплавь, не в силах ждать, когда причалит лодка. После троекратного отречения пришлось в знак покаяния трижды подтвердить свою любовь к Христу, а Он поручил прощенному Свою паству и предвозвестил мученический венец...

На примере апостола Петра всем христианам показано: нет и не может быть людей идеальных. И все же Господь знал, кого выбирал, после Страстной недели никаких слабостей, колебаний, сомнений у Его верного ученика не было: Христос снова был с ним, а он — с Христом. По сошествии Святого Духа апостол Петр произнес перед людьми столь пламенную речь, что разом обратил к вере 3 тысячи человек. Затем, после его проповеди и чудесных исцелений в храме, стали христианами еще 5 тысяч. Он создавал первые общины, совершал дальние путешествия, неся свет Истины в разные страны. Наставляя единоверцев, составил два Соборных Послания, по его воспоминаниям написал Евангелие апостол Марк.

Благодаря незыблемой вере Петр обрел такую благодать, что воскрешал мертвых, а больные исцелялись от прикосновения к его тени. Пришлось ему столкнуться и с собственным антиподом, «тезкой» — Симоном Волхвом, которого ранние христианские авторы называли «отцом всех ересей», считали родоначальником гностицизма (в свою очередь положившего начало розенкрейцерским и масонским учениям). Изучавший магию «тезка» обольщал народ, представлялся «мессией». Под впечатлением от чудес апостолов принял крещение, а затем просил их продать ему секреты божественной силы. Его «желчь и неправду» Петр для первого раза обличил довольно мягко, посоветовал еретику каяться и молиться.

У нарождавшейся Церкви хватало и других врагов. Учеников Христа преследовал синедрион, который запрещал им проповедовать. В ответ на это апостолы говорили: сначала Богу надо повиноваться, а уж потом человекам. Когда их подвергали бичеванию, гонимые радовались, что приняли муки и бесчестие за Христа (Деян. 5: 26–41). Гонения тем временем ужесточались. Царь Ирод Агриппа казнил апостола Иакова, а Петра слуги этого правителя сковали цепями и бросили в темницу. Однако в ночь перед казнью ангел освободил узника из оков, вывел из тюрьмы, поразив смертельной болезнью самого Ирода...

БЫВШИЙ САВЛ

Апостол Павел до своего преображения был какое-то время в числе гонителей христиан. Тогда его, сына имевшего римское гражданство, богатого и знатного фарисея из Тарса (для провинциального жителя — очень высокий статус), звали Савлом. Он получил фундаментальное образование, которое совершенствовал в Иерусалиме у авторитетного раввина Гамалиила. Проникшись идеями борьбы за чистоту иудаизма, христианство решительно отвергал. Издевался над своим товарищем Варнавой, ставшим учеником Спасителя. Когда первого из христианских мучеников, диакона Стефана, побивали камнями, Савл поддержал мучителей, вызвался сторожить их сброшенную для удобства верхнюю одежду. Затем и сам стал активно участвовать в репрессиях: с отрядом слуг и воинов врывался в дома, тащил христиан в темницу, одобрял суровые приговоры в отношении тех, кто уверовал во Христа.

Апостолы и их иерусалимские последователи рассеялись в то время по миру, а Савл выпросил у первосвященников полномочия для проведения карательной акции в Дамаске, намереваясь христиан оттуда доставить в синедрион. Мотивы такой неприязни не были корыстными, будущий праведник действовал из любви к Богу — как сам ее понимал. Что ж, Спаситель его поправил...

Возле Дамаска отряд и его предводитель были ослеплены светом с небес, и в тот же миг голос свыше изрек: «Савл, Савл! Что ты гонишь меня?» В ответ на вопрос «Кто это?» сын фарисея явственно услышал: «Я Иисус, Которого ты гонишь, трудно тебе идти против рожна». Савл пришел в ужас, а Господь прямо указал ему идти в город, пообещав, что остальное он узнает позже.

Страшнее физической слепоты стало осознание: тот, кто преследовал христиан, шел против Бога! Богоборец три дня не ел, не пил, непрестанно молился в слезах, мечтая искупить содеянное. Христос тем временем явился в Дамаске апостолу Анании и велел ему идти к Савлу — исцелить и крестить того. Праведник недоумевал: прибывший отвращать людей от истинной веры, причинивший столько зла — заслуживает ли подобных благодеяний? Спаситель объяснил: «Он есть Мой избранный сосуд». Да, Савл на тот момент был уже в Его власти. Едва приняв крещение и прозрев, он начал проповедовать веру в Христа так горячо и убежденно, что местные иудеи вознегодовали и сговорились убить его. Из Дамаска пришлось бежать.

Через три года он пришел в Иерусалим, куда вернулись после погрома Петр и другие апостолы. Новичку поначалу не доверяли, остерегались его. Ходатайствовал за бывшего гонителя христиан старый товарищ Варнава, рассказавший историю дамасского обращения.

Не входя в число земных учеников Христа, Савл стал апостолом благодаря самоотверженным трудам, неустанному служению Господу. Обретя могучую духовную силу, он изгонял нечистых духов, а калек ставил на ноги не только наложением рук и молитвой — даже платок и головная повязка, пропитанные его потом, становились целебными.

Изначально апостолы проповедовали в рассеянных по всему Средиземноморью иудейских общинах. Савла евреи отвергали, видели в нем отступника, и тогда он понес свет веры язычникам. Тут-то и пригодилось блестящее образование, позволявшее дискутировать как с эллинскими философами, так и с ближневосточными жрецами. Даже некоторые колдуны-заклинатели приняли крещение, сожгли магические книги огромной стоимости. На Кипре Савл обратил в христианство римского проконсула Сергия Павла, которого пытался завлечь лжемессия Вариисус (под этим прозвищем орудовал тот же Симон Волхв). Соблазнителя поразила временная слепота, а сына фарисея из Тарса с тех пор именовали Павлом. Видимо, проконсул стал его покровителем, дав свое родовое имя.

Этот апостол внес колоссальный вклад в богословие: написал 14 вошедших в Новый Завет Посланий, сформулировал церковные правила. Иноплеменников отталкивали обряды иудеев — обрезание, левират и некоторые иные ритуалы, хотя еще в своей земной жизни Господь учил, что часть древних обычаев, ставших у евреев религиозными законами (вроде строгого почитания суббот, омовений), не несут самодовлеющей духовной нагрузки. При этом многие из иудейских неофитов держались за ветхозаветные законы и свою «богоизбранность», а обращенных инородцев презирали как неполноценных.

По настоянию Павла — его сторону приняли Петр, Иаков, Варнава — был созван Апостольский собор. Постановили: древние обряды иудеев для христиан не обязательны. Оставили в силе лишь запреты на прелюбодеяние и идолопоклонство.

В христианстве, учил апостол Павел, «нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем — Христос» (Кол. 3:11). До сих пор христианская вера считалась одним из течений иудаизма, отныне она окончательно отделилась, став самостоятельной религией.

В дальнейшем бывший гонитель христиан претерпел больше всевозможных гонений, чем иные апостолы. Ненавидевшие «отступника» иудеи устроили ему повсеместную травлю, в языческих городах настраивали против него местные власти. По приговорам иудейских судов его пять раз бичевали (нанося по 39 ударов — максимум по закону). Другие правители трижды подвергали избиению палками. В Листре побили камнями, сочли мертвым и выбросили из города. За апостолом Павлом охотились группы иудеев, связавших себя клятвой его убить. В Иерусалиме первосвященники подняли бурю негодования, ложно обвинив подвижника в осквернении храма: будто бы апостол ввел туда язычников. От растерзания толпой его спасла подоспевшая стража, а от синедриона — римское гражданство. «Нарушителя спокойствия» отправили в Кесарию к проконсулу. Первосвященники требовали выдачи апостола Павла, однако он апеллировал к императорскому суду, куда его и повезли вместе с другими преступниками. Апостолу, который проповедовал и в дороге, и в местах заключения, довелось трижды пережить кораблекрушение, смертельный укус змеи. Угодника Божия освободили в Риме, где уже находился апостол Петр. Тому явился Господь, повелевший идти проповедовать на запад.

В столице империи апостолы снова встретились с Симоном Волхвом. Еретик преуспел в магии, морочил народ обманчивыми видениями, а себя возвел в ранг одновременно «бога-отца, сына и святого духа». Петр одолел его в духовном поединке, воскресив умершего сына знатной дамы, и снова простил. Однако колдун не угомонился, приказал убить себя мечом и закопать, чтобы на третий день воскреснуть. Апостол рассеял наваждение, показав всем, что на самом деле закололи овцу. Симон взлетел ввысь, воспарил, но святая молитва разогнала державших его бесов. Тот рухнул и разбился. В этих поединках Петру помогал Павел, после чего они совершили последние путешествия по западным провинциям империи.

Один дошел до Британии, другой — до Испании. Обоих Бог почти одновременно известил: их земная миссия близка к завершению. В Рим они вернулись в период репрессий Нерона. Император поставил им в вину не только проповеди во славу Истинного Бога, но и борьбу с развратом: их призыв к христианскому благочестию нашел последователей даже в разложившемся окружении римского правителя. Петра ученики упросили скрыться, однако у городских ворот он увидел шедшего навстречу Христа. Ошеломленный апостол спросил: «Куда идешь, Господи?» И услышал: в Рим, чтобы снова распяться. Апостол Петр понял, что его бегство не угодно Богу, возвратился, чтобы погибнуть. Палачей он уговорил распять его вниз головой: считал себя недостойным даже в казни уподобиться Христу. Павла как римского гражданина приговорили к отсечению головы и умертвили спустя год, в тот же день, 29 июня (12 июля).

Господь соединил Своих верных слуг местом и календарным днем мученичества, а также датой обретения их мощей (29 июня 258 года), утвердив тем самым совместное почитание двух апостолов. Среди учеников Христа не было иерархии, и тем не менее Петра и Павла христиане признали первоверховными. Один руководил первоначальным формированием Церкви, второй расширял масштабы исполнения этой задачи. Еще в раннем христианстве в их честь был установлен пост, ибо миссионерские походы апостолы начинали воздержаниями и молитвой (Деян. 13:3). Менее строгий и продолжительный, нежели Великий, этот пост в III веке служил как бы запасным — для тех, кто по разным причинам не смог поститься перед Пасхой.

При Константине I были построены первые храмы святых Петра и Павла, их праздник был сразу же внесен в число великих.

На Руси они в своих странствиях не бывали, однако немало способствовали крещению наших предков — наставлениями Посланий в Священном Писании, примерами своих подвигов в Деяниях Апостолов. Эти книги у нас издревле хорошо знали, на них учились многие поколения миссионеров. Первый из апостольского тандема был небесным покровителем святителя Петра Московского, наставника Ивана Калиты, пристроившего к Успенскому собору Кремля придел поклонения веригам святого Петра. Он же покровительствовал Петру Ордынскому — принявшему крещение и переехавшему в Ростов племяннику Батыя.

Благочестивый царевич построил монастырь на озере Неро, а после смерти был прославлен в лике преподобных. Его прямой потомок Алексей Чириков командовал кораблем «Святой апостол Павел» и вместе с Берингом основал Петропавловск-Камчатский. Могут ли такие совпадения быть случайными? Нет, Господь возводит Свои твердыни на камне веры и Сам выбирает исполнителей.

Для русского народа день Петра и Павла стал особым праздником: вершина лета, разгул живых сил природы. В селах после церковных служб шумели пиры-братчины, зажигались костры, взлетали вверх качели, звучали песни, водились хороводы, затевались молодежные игры. В промежутке между неделями интенсивного крестьянского труда хотелось отдохнуть, повеселиться на празднике тружеников. Ведь святые Петр и Павел трудились на благо всех людей, готовя богатые урожаи на вспаханных и засеянных нивах Христовых.