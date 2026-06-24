Июньская трапезная: стерлядь в шампанском — как на сталинском обеде в честь Победы
25 июня 1945 года, на следующий день после Парада Победы, в Георгиевском и Владимирском залах, Святых сенях и Грановитой палате Кремля состоялся праздничный обед, собравший почти три тысячи человек.
В этот день Сталин провозгласил тост за всех, на ком держатся наши наука, производство, военное дело. «Это десятки миллионов людей, — объяснил вождь. — Это — скромные люди. Никто о них ничего не пишет, звания у них нет, чинов мало, но это люди, которые держат нас, как основание держит вершину. Я пью за здоровье этих людей».
Супов в меню не было: похлебку солдат и дома поест. А потому участникам пиршества предлагались: икра зернистая, паюсная, расстегайчики, балык, шемая копченая, нельма в белом вине, жареный барашек с картофелем, цыпленок с хрустящей корочкой, десерт с клубникой, кофе с мороженым, фрукты с миндалем, ликеры, массандровские и союзнические вина, английский виски, русская «Старка». А также — любимые мелодии героев. Звучали «Дунайские волны», «Катюша», «Любимый город», «Песня защитников Москвы», «На сопках Маньчжурии», походные и парадные марши.
В июньской «Трапезной» предлагаем вашему вниманию одно из блюд кремлевского меню сорок пятого, победного года.
В июньской «Трапезной» предлагаем вашему вниманию одно из блюд кремлевского меню сорок пятого, победного года.
Стерлядь в шампанском
Стерлядь с лимоном. Фото: Дмитрий Коробейников/РИА Новости
Стерлядь на Руси издавна зовется царской рыбой. Без нее в старину не обходился ни один праздничный стол. А готовить ее совсем просто.
Нам потребуется:
Стерлядь — 1 шт. (1,5 кг)
Шампанское (брют) — 300 мл
Лимон — 1 шт.
Сливочное масло — 50 г
Приправы и специи (на выбор: тимьян, базилик, орегано, розмарин, укроп) будем добавлять очень аккуратно, не заглушая тонкого вкуса царь-рыбы.
Единственная, пожалуй, трудность — подготовка тушки. Одна слизь чего стоит! И костяные щитки, особенно спинные, с острыми шипами, обращают на себя внимание при разделке.
Так вот слизь эту снимаем, обильно натирая рыбу солью. Теперь обдаем тушку кипятком — так будет проще срезать щитки (а чтобы не пораниться, срезаем по направлению от себя).
Далее тушку потрошим, не забыв удалить жабры. Промываем, высушиваем.
Рыбу укладываем кольцом в сотейник. Солим, добавляем пряности, сливочное масло. Сбрызгиваем лимоном. Наполовину заливаем шампанским. Накрываем крышкой, ставим на огонь и после закипания варим 15–20 минут. Выкладываем на блюдо, украшаем зеленью, дольками лимона.
Иллюстрация вверху: Михаил Хмелько, «За великий русский народ!», 1947.