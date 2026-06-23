Бенефициары Второй мировой: зачем американские и европейские банкиры пестовали Гитлера

Все ли мы знаем об истинных причинах и предпосылках чудовищной драмы, начавшейся 85 лет назад? Насколько полно и объективно нам рассказывали о ее завязке? По большому счету ясно одно: трактовки, интерпретации на сей счет, относящиеся к советскому и последующему, «реформенному», периодам, выглядят далеко не безупречно.

Между Первой и Второй мировыми войнами добросовестные исследователи находят очень много общего. И эти параллели не случайны. Дело тут не только в составе воюющих коалиций, масштабах боевых действий и сходстве геополитических планов. У истоков обеих войн стояли одни и те же силы.

Противостояние Запада и России прослеживается в течение веков. Масштабные «крестовые походы» против нее организовывались, например, в 1579-м, 1605-м, 1700-м, 1812-м, 1853-м. Главные противники нашей страны в Крымской войне, Англия и Франция, после огромных потерь под Севастополем опасались повторять подобные попытки. Тогда же, во второй половине XIX века, появился и новый геостратегический фактор: из россыпи мелких государств возникла Германия, сильная и агрессивная. Теперь Россия стала выступать гарантом мира в Европе, не позволяя немцам и австрийцам раздавить Францию, Бельгию, Нидерланды, развить экспансию на Балканы. Но могущественные финансово-политические группировки Запада, которые русский философ Иван Ильин назвал «мировой закулисой», увидели выигрышный для себя вариант — столкнуть в смертельной схватке Германию с Россией. Глобальная война могла реализовать их стратегию и одновременно сулила сверхприбыли.





Фото: Евгений Халдей, РИА Новости



Среди немцев еще в XIX столетии раздувалась русофобия, в их сознание внедрялись теории пангерманизма — уже тогда принципиально схожие с нацизмом. Пропагандировалось превосходство германской расы, обсуждалась необходимость «жизненного пространства» на востоке, строились проекты насильственного переселения «низших народов» с привлекательных для немцев земель. Наращивалось вооружение.



Россию тем временем усиленно втягивали в союз с Англией и Францией — для противодействия «общей» угрозе. По-своему готовились к войне и США. Президент Вильсон добился отмены закона о запрете вывоза капиталов за рубеж, в 1913 году создал Федеральную резервную систему. Олигархи Уолл-стрит нацеливались нажиться на займах и всевозможных поставках готовым к сражениям сторонам.

Термин «мировая война» родился гораздо позже. В 1914-м в народе ее называли «германской», а официально — Великой войной. Или Второй Отечественной. Что ж, наши солдаты и офицеры действительно поднялись на защиту Отечества. Они дрались как герои, и не их вина, что победить им не позволили. Ход боевых действий определяли не только личные и массовые подвиги, но и вселенские интриги.



Западные союзники подставляли Россию, в 1915 году она осталась без боеприпасов (их должны были прислать британские заводы «Виккерс» — и не дали ничего). Иностранные политики и дипломаты организовывали оппозицию царю, плели заговоры.

Ну а США, почти всю войну сохраняя нейтралитет, невиданно разбогатели, превратились из мирового должника в глобального кредитора. Не преминули пожать и плоды победы. В Белом доме в ходе планетарной бойни вызрел так называемый «план Хауса» (по имени советника Вудро Вильсона). Летом 1916-го этот «серый кардинал» писал президенту, что Америка должна включиться в военные действия только после свержения русского царя. Нашей стране, по этой задумке, предстояло сгинуть. Задолго до Збигнева Бжезинского Эдвард Хаус поучал: «Остальной мир будет жить более спокойно, если вместо огромной России в мире будут четыре России. Одна — Сибирь, а остальные — поделенная Европейская часть страны». Сыпал откровениями: «Если не обсуждать условий мира с другими союзными державами, то наша страна и Англия окажутся в состоянии диктовать условия», и в результате следует «построить новую мировую систему», в которой будут лидировать Соединенные Штаты.

Предполагалось добиться этого не военными средствами, а финансовыми, экономическими и пропагандистскими; провозгласить приоритетом всей международной политики «демократические ценности»; внушать, что причиной войны с колоссальными жертвами стала плохая демократия в Европе, а избежать аналогичных катастроф в будущем позволит лишь демократия истинная...







При подобном раскладе Америка выдвигалась на роль всеобщего учителя и общемирового арбитра. Получала право влезать в дела других государств, оценивая, достаточно ли они демократичны. Создавался первый вариант «мирового правительства» — в виде Лиги Наций.

Эти планы исполнились лишь отчасти. Были взорваны революциями Россия, Германия, Австро-Венгрия, Османская империя. Антанта торжествовала, перекраивая мир. Однако тотальное господство Америки не состоялось. Европейская «закулиса» была еще достаточно сильна, а главное, опытна. Против Вильсона организовали кампанию у него на родине, сенат не утвердил Версальский договор и вступление США в Лигу Наций. Основной профит получили Великобритания и Франция. Россия стала советской, но не распалась, выползала из разрухи, строила мощную промышленность.



Первый контакт американцев с Гитлером отмечен 20 ноября 1922-го. Этот человек был еще, по сути, никем, а точнее — лидером крошечной партии в Баварии. Но к нему в Мюнхен приехал помощник военного атташе посольства США Трумэн Смит, беседовал с ним о его взглядах и по итогам этого рандеву представил начальству доклад. Бывший канцлер Германии Генрих Брюнинг в своих мемуарах сообщал: «Одним из главных факторов в восхождении Гитлера... было то обстоятельство, что он с 1923 г. получал крупные суммы из-за границы».

В 1924 году для восстановления экономики Германии был принят американский план Дауэса. Немцам выделяли огромные кредиты, в этом участвовали финансовые столпы США — Морган и Барух, Варбурги и Рокфеллеры... При этом американские корпорации активно внедрялись в германскую промышленность, становились совладельцами предприятий, создавали с немцами совместные фирмы. Когда возможности программы Чарльза Дауэса были исчерпаны, состоялось принятие новой — плана Юнга.







Рядом с Гитлером появились «финансовый гений» Ялмар Шахт, главный экономический советник фюрера Вильгельм Кепплер, банкир Курт фон Шредер. Отметим, что отец Шахта был американским бизнесменом. Банкирами в США были два его брата и три дяди. Кепплеру принадлежали 50 процентов акций заводов по производству фотопленки «Один-верке». А другая половина — американской фирме «Истмен-кодак». Родственники Шредера заправляли в банках Scroders в Лондоне и J. Henry Scroder Bank & Trust Go в Нью-Йорке. Кроме того, Шредер был зятем Георга фон Шницлера, хозяина концерна «ИГ Фарбениндустри». Последний состоял в картельной связи с рокфеллеровской компанией «Стандарт ойл». Эти лица возглавили «кружок Кепплера» — позже его назовут «вторым правительством Германии».



На волне Великой депрессии американские олигархи провели на пост президента США Франклина Рузвельта. Вокруг него обозначилась та же команда, которая окружала Вильсона: Хаус, Барух, Варбурги и др. В Германии глобальный экономический кризис способствовал приходу к власти Гитлера.

Посольство США в Берлине 23 сентября 1930 года доносило в госдепартамент: «Нет сомнения в том, что Гитлер получает значительную финансовую поддержку от крупных промышленников... Влиятельные финансовые круги оказывают на канцлера давление, чтобы предпринять эксперимент и допустить нацистов к власти... Как раз сегодня получены сведения из обычно хорошо информированных источников, что представленные здесь американские финансовые круги проявляют большую активность именно в этом направлении».

После победы нацистов Шахт сразу отправился в США. Встречался с президентом, тузами Уолл-стрит, убеждая их, что «нет в мире более демократического правительства, чем правительство Гитлера». В Германии уже царил кровавый террор, но Шахту «поверили», выделили дополнительные займы. По старым кредитам договорились сократить платежи, а потом — вообще прекратить. Небывалый случай! Столь же благосклонно к упомянутому германскому эмиссару отнеслись в Англии, отвалили почти миллиард фунтов. Ну а к Гитлеру на подмогу ринулись американские предприниматели.





Парад нацистов в США



В августе 1933-го с ним встретился глава фирмы «Интернэшнл телефон энд телеграф корпорейшн» Состенес Бенн. Его дочерняя компания «Лоренц» приобрела 28 процентов акций заводов «Фокке-Вульф». «Стандарт ойл» принялась строить в Гамбурге огромный нефтеперегонный завод для производства авиационного бензина. Концерн «Дженерал моторс» входил в единый картельный организм с фирмой «Опель», вложил 30 млн долларов в предприятия «ИГ Фарбениндустри». Банкиры США финансировали строительство и расширение германских авиационных заводов.



Развивать гитлеровскую индустрию помогали и англичане. Причем американцы проворачивали свои дела, не привлекая особого внимания, а британская дипломатия открыто поддерживала нацистов на международной арене — как противовес «коммунистической опасности».

Представляется значительным еще одно совпадение. Гитлер окончательно утвердился во власти летом 1934-го. Разгромил оппозицию штурмовиков, а вслед за этим, 1 августа, издал закон о совмещении постов рейхсканцлера и президента. Отныне никто не мог отстранить его. И в этот же день, 1 августа 1934 года, в Швейцарии был принят беспрецедентный закон о тайне банковских вкладов. Теперь ее не имели права раскрывать даже по решению суда. Впредь никто не мог узнать, какие средства и откуда потекут через швейцарские банки в Германию. А потом из Германии — прибыли, даже во время войны кое-где имевшие место, колоссальные ценности, награбленные нацистами по всей Европе. Куда они делись? В любом случае разбогатела во Второй мировой лишь одна держава — США.



Иосиф Сталин достаточно знал о закулисных делах, в том числе о механизмах развязывания Первой мировой войны. Во многом этим объясняется его поведение накануне грозных событий. Убедившись в лживости, двурушничестве Англии и Франции, Сталин расторг альянс с ними, стал наводить мосты с немцами. В противоположность последнему русскому императору, не объявлял мобилизацию, приказывал «не поддаваться на провокации». Гитлер же, по сути, реализовал старый «план Шлиффена», примененный в предыдущей войне и предусматривавший сначала разгром западных противников, а затем переброску сил на восток.

Альфред фон Шлиффен в начале XX века основывал свои выкладки на скрупулезном расчете пропускной способности железных дорог, разнице сроков мобилизации в России и Германии. Фюрер полагался на более надежное средство — дипломатический обман. Но особые провокации ему здесь и не потребовались, он напал на СССР без повода, без объявления войны.

Представлять дело так, будто Советскому Союзу пришлось вести единоборство с Германией, было бы совершенно ошибочно. Нет, на Россию тогда двинулся очередной «крестовый поход» всей Европы. Вместе с немцами на фронтах действовали финские, румынские, словацкие, венгерские и итальянские войска. В рядах собственно германских войск служили австрийцы, уроженцы Эльзаса и Лотарингии (включенных в Рейх), полмиллиона поляков, множество чехов (в советском плену их потом насчитали 70 тысяч). Идти на Россию охотно вызвались граждане многих стран: были сформированы французская, голландская, две бельгийские и скандинавская дивизии СС. Три дивизии вермахта и СС оказались укомплектованы хорватами. Стоит добавить сюда еще украинские, латышские и эстонские формирования СС, казачьи соединения. Нейтральная Испания послала в Россию 50 000 добровольцев, Швейцария — 1300, части из «нейтральных» шведов воевали в составе финской армии.

Да и те жители Европы, кто не надел мундиры, добросовестно служили Гитлеру. Промышленные гиганты Франции, Чехии, Бельгии, Голландии выплескивали потоки оружия. Нацисты получили уникальную возможность не считаться с потерями техники, без счета засыпать русских бомбами, снарядами, сплошными очередями опустошать магазины автоматов, вставляя новые.







Подобное нашествие нашей стране довелось испытать впервые. Она была на волосок от гибели. И все-таки Господь ее уберег. Выстояли солдаты, преграждавшие собой дорогу бронированным лавинам, голодные старики, бабы и ребятишки, впрягавшиеся в плуги или занимавшие у станков места ушедших на фронт мужчин. Врага остановили, а потом и погнали прочь.



Планы по созданию «новой мировой системы» под предводительством Америки также оказались сорваны. Советский Союз вышел из войны не измочаленным, не «на костылях», как виделось режиссерам трагедии. Произошло невероятное: он усилился — не банковскими счетами, не ростом благосостояния (города лежали в руинах, люди недоедали), но невиданным сплочением, победным духом. Наши армии за несколько дней сокрушили Японию. СССР не только небывалыми темпами начал восстанавливать народное хозяйство, но и быстро создал собственное ядерное оружие.

Чаемый Западом однополярный мир тогда не состоялся.



Плакат вверху: Карлос Латуфф.



