Советская жизнь и самая лучшая в мире игра: 90 лет назад началась эра отечественного футбола

К середине 1930-х футбол стал любимой игрой советских людей. Мальчишки во дворах с утра до вечера гоняли мяч, как правило тряпочный, поскольку кожаный считался великой ценностью. Ну, а взрослые считали за счастье провести время на трибунах, болея за любимую команду.

Колумбы футбола





Николай Старостин. Фото: РИА Новости



Он предложил без проволочек провести общесоюзный чемпионат в два круга, весной и осенью, а в перерыве между ними разыграть Кубок СССР по олимпийской системе, с выбыванием проигравших. Николай Петрович предусмотрел и освобождение футболистов основных составов команд от работы на производстве (а также в сфере услуг, органах внутренних дел и т. д.), и выплаты судьям, и примерные цены на билеты. Позаботился и о транспорте, о том, как доставлять футболистов на матчи, перевозить из города в город… Высший совет физической культуры одобрил этот проект.









Футбольная весна

В группу «А» включили семь команд, хорошо показавших себя на прежних турнирах: московские «Спартак», «Динамо», «Локомотив» и ЦДКА, ленинградские «Динамо» и «Красную зарю», киевское «Динамо». В группах «Б», «В» и «Г» география была гораздо шире, там состязались футбольные коллективы из Тбилиси, Казани, Горького, Баку, Днепропетровска, Горловки, Пятигорска…

Жизнь в стране качественно менялась. Повсюду открывались парки культуры и спортивные площадки, звучал джаз, продавалось мороженое, которое как раз начали производить массово. Лозунг «Жить стало лучше, жить стало веселее» распространился почти на все сферы советского быта. Всесоюзные соревнования по футболу в эту тенденцию вписывались идеально.





22 мая 1936 года в Ленинграде при переполненных трибунах стадиона «Динамо» на 12 000 мест состоялся первый матч чемпионата СССР по футболу — одноименная команда из города на Неве вышла на поединок с московским «Локомотивом». Игра завершилась победой хозяев со счетом 3:1, хотя первый гол в истории первенств страны забил лидер гостей Виктор Лавров. Отныне каждый матч был праздником для болельщиков, которые после финального свистка долго оставались на трибунах, обсуждая тонкости игры.

Победили в том «весеннем» чемпионате московские динамовцы, выступившие абсолютно успешно: шесть матчей — шесть побед. Отлично играл полузащитник Михаил Якушин, Хитрый Михей, как называли его друзья по команде. Молодой Михаил Семичастный, крепкий, быстрый, отлично игравший головой форвард стал лучшим бомбардиром. Через несколько лет Якушин предстанет перед игроками и болельщиками в качестве тренера, а Семичастный переквалифицируется в защитники.





Михаил Якушин. Фото: РИА Новости





Михаил Семичастный. Фото: РИА Новости



Осенние баталии

В сентябре пришел черед для второго первенства страны — осеннего. На этот раз золотые медали завоевал московский «Спартак». В самом напряженном матче чемпионата спартаковцы и их земляки динамовцы победителя не выявили — 3:3. «Симпатии публики были на стороне футболистов «Спартака», игравших корректнее своих противников», — писала «Правда».

Судьба чемпионства решалась, как сказали бы сегодня, в последнем туре, в котором красно-белые выиграли 3:1 у ЦДКА, а московские динамовцы сыграли вничью (1:1) с одноклубниками из Ленинграда.



В составе нового лидера отечественного футбола тогда блистали на поле братья Старостины, в особенности — Андрей, самый быстрый защитник, незаменимый капитан. Любимцами болельщиков стали нападающие Георгий Глазков и Владимир Степанов. Ну, а тренировал «народную команду» 34-летний Николай Старостин.





Ценителей футбола в стране год от года становилось все больше. Это были настоящие энтузиасты, искренние, преданные своей команде, но умевшие ценить красоту игры и в исполнении соперников. И все же первенства страны до 1936 года не существовало. Главными состязаниями считались матчи между сборными крупных городов: Москвы, Ленинграда, Киева, Харькова, Тбилиси, Сталинграда, Ростова, Сталино… Сердца болельщиков в ту пору уже были отданы клубам. Подробный план первого клубного первенства страны составил замечательный футболист, тренер и спортивный администратор, московский спартаковец Николай Старостин.

Дуэль московских «Спартака» и «Динамо» с тех пор надолго стала в нашей стране главным событием футбольной жизни.

Первые чемпионаты всколыхнули небывалый интерес к магической игре, в которой, если вглядеться, можно увидеть модель нашей жизни: открытия, разочарования, досада, радость, вознагражденное терпение, мастерство…



Как все начиналось Гегемонию столичных команд в нашем футболе в те годы обусловили основатели, игроки и тренеры трех московских спортивных коллективов. Старейший из ныне существующих футбольных клубов России — «Динамо» — создали в мае 1923-го (как утверждают некоторые историки, на базе КФС — Кружка футболистов «Сокольники»). Цвета флага и формы первых чемпионов СССР были определены еще в 1926 году: на белом фоне — голубая буквица «Д» в ромбе. Спортивные секции под бело-голубыми флагами открывались в то время по всему Союзу. Молодые динамовцы совершенствовались в фехтовании и штыковом бое, стрельбе и борьбе, занимались легкой и тяжелой атлетикой...





История едва ли не всех главных спортивных обществ страны начиналась в Сокольниках. В этом московском парке еще до революции располагалось Общество любителей лыжного спорта (ОЛЛС), имевшее при себе и футбольную команду. В 1919 году начальник Главного управления всеобщего воинского обучения Николай Подвойский приказал создавать спортклубы для подготовки боевых резервов Красной Армии. Базой подготовки лыжников послужил стадион бывшего ОЛЛС. В январе 1922-го Реввоенсовет утвердил положение об «Опытно-показательной военно-спортивной площадке всевобуча (ОППВ)». Так появилось централизованное спортивное общество красноармейцев. С 1928 года военные физкультурники выступали уже под эгидой Центрального дома Красной Армии (ЦДКА). Клуб впоследствии менял название дважды: сразу после смерти Сталина спортивному отделу ЦДКА придали статус Центрального спортивного клуба Министерства обороны (ЦСК МО), а в 1960-м появилась всем известная аббревиатура ЦСКА.









О том, как зарождалось ДСО «Спартак», любил вспоминать его основатель Николай Петрович Старостин. Создать новое общество на основе клубов «Пищевики» и «Потребкооперация» ему предложил в 1935 году первый секретарь комсомола Александр Косарев. «После этой встречи у меня на квартире собралась группа друзей, связанных со спортом долгими годами. Разговор шел эмоциональный, предлагались самые различные названия. Например, «Вперед», «Звезда», «Сокол», «Маяк», но все приходили к общему мнению, что надо придумать слово броское, объединяющее весь коллектив. И уже под утро я посмотрел на лежащую на столике книгу Джованьоли «Спартак». Взял ее в руки и сказал, что это имя — девиз, отражающий лучшие качества атлета и гражданина». Так и возникла «народная команда».



В 1937 году на майском параде физкультурников футбол на Красной площади (по брусчатке расстелили специальный ковер!) демонстрировали именно спартаковцы. Так было принято: лучшие атлеты страны знакомили вождей со своими видами спорта на главной площади страны.

А тренировались спартаковцы тоже в Сокольниках.



Эра футбола Что остается от футбольных ристалищ, которые отгремели в дотелевизионную эру? Только легенды! Любовь к тем командам и футбольным самородкам передается из поколения в поколение — от отцов к сыновьям, от дедов ко внукам.







Традиция чемпионатов страны по футболу с тех пор не прерывалась. Тысячи людей посвящают жизнь лучшей игре всех времен и народов, а миллионы следят за ее перипетиями. Забывают на 90 минут обо всем на свете, кроме футбола, в коем находят и потеху, и утешение.

