Никита Михалков: «Существует обоюдный тихий сговор ожидающих, что все будет как раньше…»

Марина ИВАНОВА, Санкт-Петербург

Выступление кинорежиссера, председателя Российского фонда культуры Никиты Сергеевича Михалкова на IX Форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге.

– Сегодня мы собрались с вами на Культурном форуме, где профессиональные, умные люди обсуждают правильные, перспективные вопросы, но меня не покидает ощущение какой-то двойственности: мы одной рукой делаем одно, а другой — совершенно противоположное. Вот Министерство просвещения заявляет, что в России «строится суверенная система образования». А что это значит «суверенная система образования», если на новых территориях, за неимением российских учебников, наши дети учатся по учебникам, утвержденным Министерством просвещения Украины? Как это возможно? И если мы сейчас строим суверенное образование, то каким же оно было последние тридцать лет?

Есть две чрезвычайно опасные вещи: это зависть и боязнь правды в любом ее проявлении: слушать правду и говорить правду. Если мы строим суверенное образование, мы должны дать честную оценку тому образованию, которое было у нас в течение последних 30 лет. Мы должны дать оценку тому, во что за последние десятилетия превратилось понятие – Учитель. Если в суверенное образование входит возможность и право ученика на экзамене пользоваться гаджетом, то зачем тогда вообще учиться? Ответ на любой вопрос можно получить просто погуглив его в своем гаджете… А какие гарантии, что полученные в гугле ответы являются правдой? Никаких. В результате мы приходим к занятной картине. С одной стороны, мы видим: «Таврида», молодые ребята, одетые в форму, поющие гимн, это замечательно. Только такие «Тавриды» должны быть в каждом регионе страны, именно там это надо развивать, на малой родине. Чтобы появлялось уважение к этой малой родине и желание там остаться, жить, работать, рожать детей, развивать свой край.

Ощущение двойственности во многих аспектах. С одной стороны, певец Шаман, прекрасный, ничего не имею против, а с другой - актриса Олеся Железняк, заслуженная артистка, не утверждена на главную роль в сериале, потому что партнер, который должен играть главную мужскую роль, отказывается сниматься с Олесей в одном фильме из-за ее позиции (патриотической. — «Культура») по отношению к стране и СВО. И не его лишают роли, а Олесю. Как это вообще возможно?!

С одной стороны мы видим победы на фронте – великие, героические… а с другой стороны — происходит тихое брожение внутри страны. Именно тихое, потому что никто не делает громких заявлений, никто ничего не пишет. Но есть обоюдный тихий сговор ожидающих, что все будет как раньше. Это очень опасная вещь... Представьте себе, что во время блокады какая-то часть людей продолжает жить так, как они жили раньше, — это же невозможно!

Пора уже понять – не будет так, как было! Я больше скажу, СВО нам послал Бог, чтобы мы наконец проснулись, попытались понять, кто есть кто и что тысячелетнее желание и стремление наших недругов стереть нас с лица земли подошло к возможности своего осуществления, если бы не СВО. Только вдумайтесь, что должно было произойти, чтобы человек принял решение начать военные действия. А я знаю, что произошло — осознание того, что если мы не сделаем первый шаг, то что будет с нами дальше, одному Богу известно. Я убежден, победа будет за нами и вернутся те, кто сейчас на фронте, но у них будет много вопросов. Страна должна быть готова ответить на эти вопросы, а сейчас большая часть страны к этому не готова.

(вопросы из зала)

— Я из Новосибирского университета, скажите, пожалуйста, самые главные слова, которые на ваш взгляд, нужно передать студентам, нашей молодежи, когда я вернусь домой.

— Избегать зависти и страха слушать и говорить правду. Практически все самые страшные грехи идут от зависти. Спасителя распяли из зависти. Как это ни бытово звучит, но зависть и страх правды — это самые разрушающие вещи.

— Как вы считаете, сейчас много говорят об иноагентах, а я выяснила с удивлением, что иноагентам не положено никаких наказаний, кроме плашечки, что он иноагент. Любой иноагент может вернуться в Россию и даже административного наказания не будет.

— Абсолютно справедливый вопрос! Мы опять возвращаемся к ощущению двойственности, когда говорим «а» и на этом наш алфавит заканчивается. Должна быть последовательная политика. Я уверен, что люди, которые в тяжелую минуту оставили свою страну, и тем более ее «поливают», не должны жить здесь, пусть живут там.

Вопрос от скрипача Петра Лундстрема: У меня два вопроса: вы сказали, что делитесь с нами мучительными опасениями и ощущением несправедливости. Что нам делать, если ребята вернутся с войны и у страны не будет ответов на вопросы и что нужно сделать, чтобы эти ответы были.

— Для того, чтобы иметь ответы, мы должны уже сейчас понимать значение и смысл того, что эти ребята делают. Если этих ответов не будет, то они будут выстраивать свои законы в стране и нам придется с этим смириться. У них должно быть право голоса. А второй вопрос?

Петр Лундстрем: Вы говорите о тех, кто уехал из страны и поливает ее грязью, не должно быть места, но мы прекрасно понимаем, что уехала малая часть. Есть люди, которые не уезжали, вот та история про Олесю Железняк, это же сделали люди, которые находятся среди нас... внутри страны.

– Правильно, в этом случае надо разбираться с теми, кто позволяет лишить ее роли только потому, что она думает так, как она думает. А еще надо разбираться с тем, почему человек, не поддерживающий СВО играет главную роль в сериале, снимающемся в стране, которая ведет эту самую СВО. А это как раз и есть та работа, которая должна быть связана с тем, что называется «иноагенты».

Светлана Каликова, министр культуры Чувашии: Очень тронул репортаж в «Бесогоне» об учителях. Как вы думаете, что нужно сделать обществу, чтобы вернуть уважение к педагогу. И второй вопрос: какая книга, на ваш взгляд, должна быть в семье у подростка на столе?

– Не могу давать советы, у меня были «Детство Никиты» Толстого, потом «Жизнь Арсеньева» Бунина, но это очень индивидуально. Что касается учителей, я прочел, что в каком-то регионе депутат предложил не увеличивать зарплату учителям, чтобы они шли работать не за длинным рублем, а по призванию. Если такой закон пройдет, это будет преступление. Алексей Саватеев, российский математик, профессор МФТИ – считает, и я с ним согласен, что самое главное внимание должно быть сейчас сосредоточено на учителях в селах и малых городах. Потому что с земли уезжают из-за отсутствия школ, из малых городов уезжают из-за качества образования, а государственная задача, на мой взгляд, это привязывать людей к земле, чтобы эта земля жила усилиями этих людей, и они жили с помощью этой земли. Это принципиально важно.

Дмитрий Якунин, Фонд поддержки регионального кино: Спасибо огромное, что вы помогли нам учредить Фонд поддержки регионального кино и возглавляете попечительский совет нашей организации. Подтверждаю, что кино в регионах снимать трудно, но все больше талантливых авторов развивается, Фонд поддержки помогает части из них, но есть проблема с дистрибьюцией. Как вы думаете, как можно системно прокатывать, доводить до зрительской аудитории документальные фильмы, короткие метры, фильмы региональных студий?

– Я считаю, должно быть принято государственное решение о создании специального государственного телевизионного канала, который будет показывать именно эти фильмы, чтобы они все время были на экране. И, на мой взгляд, это со временем превратится в востребованный канал. Показать одну-две картины на канале «Культура» или договориться с каким-нибудь кинотеатром, это не решение вопроса. Решение вопроса должно быть связано с обязательным государственным участием в таком кино, с помощью специалистами, консультантами. Сегодня порой мы видим картины, которые сами по себе профессиональны, но, по сути, несут разрушительную идеологию, может быть, без всякого умысла, но это происходит. И эту ситуацию необходимо менять.

Фотографии: Александр Демьянчук / ТАСС.