26.02.2020

Денис СУТЫКА

Художественный руководитель театра «Мастерская Петра Фоменко» Евгений Каменькович поставил «Седьмой подвиг Геракла», вернув на подмостки запрещенную долгое время пьесу Михаила Рощина.

Мы, кстати, обнаружили, что у Леонида Филатова есть семь зонгов для «Геркулеса и Авгиевых конюшен», но не очень поняли, для кого он их написал и исполнялось ли это. В итоге мы все-таки отказались от их использования, но я рад, что познакомился с ними. Это такой настоящий Филатов и настоящая «Таганка».





Каменькович: Я, честно говоря, думаю, что остросоциальный Театр на Таганке был удивительным явлением своего времени, но сегодня все изменилось, нет какой-то особой храбрости в том, чтобы открыто показать, как мы живем. Задача в том, чтобы человек посмотрел внутрь себя. У нас читающий театр, и все вначале репетиций погрузились в мифологию. Никита Тюнин, который играет Геракла, практически ночевал с книгой Зелинского о Древней Греции. И там мы вычитали, что когда Геракл победил Авгия, ему предложили возглавить Элиду. Он отказался, и власть передали сыну Авгия. Когда Геракл предлагает возобновить Олимпийские игры, один из героев говорит: «Назовем это Гераклиадой». «Нет, Олимпиадой», — отвечает Геракл. Давайте, мол, уже без меня, а то все время будете ждать какого-то героя. Главная мысль — все надо делать самим, с собой разбираться. Главное — как ты живешь.



культура: В программку к спектаклю вы включили фразу драматурга, где он замечает, что сюжет был навеян «временем, когда романтический порыв и вера в добро схватились с ложью и хитростью, и схватка была в той стадии, когда еще неизвестно, чья возьмет». Для вас очевиден исход этой битвы?



Каменькович: Не знаю, имеет ли сегодня место схватка или битва, но лично мне нравится, когда театральные люди объединяются и своих не сдают. Это такая корпоративная солидарность, первые шаги к справедливости и жизни не по лжи. Сейчас XXI век, все мгновенно становится известно, врать в наше время странно и, мне кажется, даже невозможно. Любая ложь через секунду всплывает из-за информационной вседоступности.

После спектакля пришел к мысли, что любая современная пьеса требует определенной доработки вместе с автором. Но Михаила Михайловича нет. Если б я ставил эту пьесу еще раз, то гораздо больше бы в нее вмешивался. В ней слишком много слов, прекрасных слов, но сейчас люди соображают в 10 тысяч раз быстрее.



культура: Вам не кажется немножко абсурдным изобличать ложь и искать правду в театре, в месте, где все время происходит обман?



Каменькович: Поскольку «Мастерская Фоменко» традиционно стоит на классических текстах, и у нас современная драматургия приживается с огромным трудом, я горжусь тем, что мы сделали. Мы же вечно летаем в высоких материях, у нас вечно «фаустовские» проблемы, а теперь мы немножко спустились на землю. Иногда это даже неплохо.



культура: Ваш Геракл весь спектакль ходит со своим постаментом. Выглядит забавно и символично. Ваша находка?



Каменькович: Никита Тюнин на первой же репетиции спросил: «А можно я буду с памятником ходить?» Постамент мне очень нравится — Геракл может им драться, на него присесть, выпить, да что захочет! Мы на репетиции так привыкли к этому, что теперь нужно придумывать какую-то теорию, как это оправдать. Благородные жители Элиды поставили памятник за его заслуги. Он уже не человек, а национальное достояние, и вынужден с этим жить.





культура: Сложилось впечатление, что это какой-то груз ответственности героя.



Каменькович: Спасибо за вашу версию. Я слышал разные — и все прекрасны.



культура: Не менее удивило, что Геракл у вас в телогрейке и кирзовых сапогах. Аллюзия на ГУЛАГ?



Каменькович: Мы сразу решили, что все действующие лица будут в одном цвете, а герои — Геракл, Тесей и Антиопа — в другом, белые. Но мы никак не могли найти образ Геракла. Сначала это был фехтовальный костюм с маской. А потом художник Мария Боровская принесла белую телогрейку и белые кирзовые сапоги, которых по определению не может быть в контексте этой истории, и мне это очень понравилось. Есть вещи в театре, которые трудно объяснить, но, в моем понимании, так Геракл становится народным героем.



культура: Что символизируют номерки, которые есть у всех героев в сером — жителей и политиков Элиды?



Каменькович: Номерки — это рейтинг людей в этом государстве по степени приближенности к богине лжи Ате.



культура: Так ли ужасна сама по себе ложь? Помните, как у Булгакова: что бы делало твое добро, если бы не было зла?



Каменькович: Что касается лжи, здесь главная для театрального человека пьеса — «На дне» Горького. До сих пор идут споры, что такое Лука. «Честь безумцу, который навеет человечеству сон золотой». («Безумцы» Пьер-Жана Беранже. — «Культура»). Наш шекспировед Алексей Вадимович Бартошевич рассказывал нам про постановки «На дне», и его лекция про Луку мне впилась в мозг на всю жизнь. Что это — ложь во спасение или так не должно быть? Это философский вопрос, который требует отдельной конференции или даже всей жизни. Я, честно говоря, думаю, что остросоциальный Театр на Таганке был удивительным явлением своего времени, но сегодня все изменилось, нет какой-то особой храбрости в том, чтобы открыто показать, как мы живем. Задача в том, чтобы человек посмотрел внутрь себя. У нас читающий театр, и все вначале репетиций погрузились в мифологию. Никита Тюнин, который играет Геракла, практически ночевал с книгой Зелинского о Древней Греции. И там мы вычитали, что когда Геракл победил Авгия, ему предложили возглавить Элиду. Он отказался, и власть передали сыну Авгия. Когда Геракл предлагает возобновить Олимпийские игры, один из героев говорит: «Назовем это Гераклиадой». «Нет, Олимпиадой», — отвечает Геракл. Давайте, мол, уже без меня, а то все время будете ждать какого-то героя. Главная мысль — все надо делать самим, с собой разбираться. Главное — как ты живешь.В программку к спектаклю вы включили фразу драматурга, где он замечает, что сюжет был навеян «временем, когда романтический порыв и вера в добро схватились с ложью и хитростью, и схватка была в той стадии, когда еще неизвестно, чья возьмет». Для вас очевиден исход этой битвы?Не знаю, имеет ли сегодня место схватка или битва, но лично мне нравится, когда театральные люди объединяются и своих не сдают. Это такая корпоративная солидарность, первые шаги к справедливости и жизни не по лжи. Сейчас XXI век, все мгновенно становится известно, врать в наше время странно и, мне кажется, даже невозможно. Любая ложь через секунду всплывает из-за информационной вседоступности.После спектакля пришел к мысли, что любая современная пьеса требует определенной доработки вместе с автором. Но Михаила Михайловича нет. Если б я ставил эту пьесу еще раз, то гораздо больше бы в нее вмешивался. В ней слишком много слов, прекрасных слов, но сейчас люди соображают в 10 тысяч раз быстрее.Вам не кажется немножко абсурдным изобличать ложь и искать правду в театре, в месте, где все время происходит обман?Поскольку «Мастерская Фоменко» традиционно стоит на классических текстах, и у нас современная драматургия приживается с огромным трудом, я горжусь тем, что мы сделали. Мы же вечно летаем в высоких материях, у нас вечно «фаустовские» проблемы, а теперь мы немножко спустились на землю. Иногда это даже неплохо.Ваш Геракл весь спектакль ходит со своим постаментом. Выглядит забавно и символично. Ваша находка?Никита Тюнин на первой же репетиции спросил: «А можно я буду с памятником ходить?» Постамент мне очень нравится — Геракл может им драться, на него присесть, выпить, да что захочет! Мы на репетиции так привыкли к этому, что теперь нужно придумывать какую-то теорию, как это оправдать. Благородные жители Элиды поставили памятник за его заслуги. Он уже не человек, а национальное достояние, и вынужден с этим жить.Сложилось впечатление, что это какой-то груз ответственности героя.Спасибо за вашу версию. Я слышал разные — и все прекрасны.Не менее удивило, что Геракл у вас в телогрейке и кирзовых сапогах. Аллюзия на ГУЛАГ?Мы сразу решили, что все действующие лица будут в одном цвете, а герои — Геракл, Тесей и Антиопа — в другом, белые. Но мы никак не могли найти образ Геракла. Сначала это был фехтовальный костюм с маской. А потом художник Мария Боровская принесла белую телогрейку и белые кирзовые сапоги, которых по определению не может быть в контексте этой истории, и мне это очень понравилось. Есть вещи в театре, которые трудно объяснить, но, в моем понимании, так Геракл становится народным героем.Что символизируют номерки, которые есть у всех героев в сером — жителей и политиков Элиды?Номерки — это рейтинг людей в этом государстве по степени приближенности к богине лжи Ате.Так ли ужасна сама по себе ложь? Помните, как у Булгакова: что бы делало твое добро, если бы не было зла?Что касается лжи, здесь главная для театрального человека пьеса — «На дне» Горького. До сих пор идут споры, что такое Лука. «Честь безумцу, который навеет человечеству сон золотой». («Безумцы» Пьер-Жана Беранже. —). Наш шекспировед Алексей Вадимович Бартошевич рассказывал нам про постановки «На дне», и его лекция про Луку мне впилась в мозг на всю жизнь. Что это — ложь во спасение или так не должно быть? Это философский вопрос, который требует отдельной конференции или даже всей жизни.





Фотографии предоставлены пресс-службой театра «Мастерская Фоменко».

Евгений Борисович, знаю, что вы долго подбирались к этой пьесе и вас связывает давняя любовь к драматургии Рощина.У меня давние и хорошие воспоминания о сотрудничестве с Михаилом Михайловичем Рощиным. В далеком 85-м я выпустил один из первых своих спектаклей в Театре Сатиры по его киносценарию «Роковая ошибка». У меня осталось какое-то светлое ощущение от общения с ним. Рощин из тех драматургов, которые не держатся за каждое написанное слово. Ему было интересно увидеть, какой из его текста может возникнуть театр, рождается ли новая эстетика… На волне «Роковой ошибки», я сделал спектакль «Перламутровая Зинаида» в ГИТИСе. С этой пьесой долго мучился Олег Ефремов во МХАТе. Но у нас было положение лучше: Рощин отдал нам пять вариантов этой пьесы, которую он по настоянию Ефремова все время переписывал. И мы сделали свою версию. На дворе стоял 87-й год, в ГИТИСе было очень холодно, все занимались буквально в шубах. Мы с художником Александром Боровским даже осмелились взять первое название пьесы — «Все время на морозе». Сергей Женовач, который теперь руководит МХТ имени Чехова и СТИ, тогда играл памятник Гоголю. Он и внешне, мне кажется, похож на Николая Васильевича.Рощин написал «Седьмой подвиг Геракла» в 63-м, но пьеса уж больно остро била по советской номенклатуре, и ее запретили. Сегодня «Геракл» вновь актуален?Любому нормальному режиссеру хочется поставить какую-то древнегреческую трагедию или комедию. Мне кажется, мы на проблемы Древней Греции взглянули из сегодняшнего времени через драматургию Рощина.Пьеса абсолютно не устарела, и это даже страшно. Основной упрек к советской власти в тот период, когда Рощин писал своего Геракла, — колоссальное количество лжи, витавшее в стране. Люди говорили одно, а думали другое. Боюсь, что сегодня во многих сферах нашей жизни эта ложь снова поселилась. Недаром в пьесе есть женский образ, который в нашем спектакле играет Маша Большова, — Ата, богиня лжи и обмана. Важно, что по предлагаемым в пьесе обстоятельствам ее нельзя убить. Она дана нам, надо как-то с ней существовать. Но все-таки, наверное, как-то можно жить не по лжи? Я очень рад, что мы эту пьесу сделали. Мне кажется, я таким образом продолжаю диалог с Михаилом Михайловичем Рощиным...В Саратовском театральном институте мне посчастливилось играть в пьесе Дюрренматта «Геркулес и Авгиевы конюшни», которую автор написал почти в одно время с Рощиным.Версия Дюрренматта совершенно другая. Там акцент сделан на бюрократию: жители с удовольствием принимают Геракла, безмерно счастливы, что он наконец-то вычистит эти Авгиевы конюшни, но для этого герою постоянно нужны какие-то справки и разрешения.Помню, после нашего спектакля про бюрократию зрители буквально выкрикивали: «О, это про нас, про Россию!» Здесь такого не было. Получается, с ложью мы уже настолько срослись, что она воспринимается естественно?