Для чего страдал Иов?

Человек только тогда может говорить с Богом, когда приближается к границам собственных возможностей.

Проще поймать рыбу голыми руками, чем в полной мере постигнуть смысл книги Иова. Примерно так рассуждал один из самых авторитетных толкователей Священного Писания блаженный Иероним Стридонский. Действительно, книга Иова – одно из самых таинственных и даже провокационных произведений в составе Библии. Хотя пересказать её (книги) содержание, по большому счету, не составляет труда. Главный герой повествования – Иов, далекий родственник ветхозаветного патриарха Авраама, живущий где-то на севере Аравийского полуострова. Иов - совершенный праведник, наделенный Богом духовным и материальным богатством.

В какой-то момент личность праведника и образ его жизни привлекает внимание сатаны. Злой дух решает показать Богу, что благочестие Иова – показное. Достаточно отобрать у него имущество, детей, здоровье, и он тут же превратится в богоборца. Между Господом и дьяволом затевается спор, а затем они фактически заключают пари – выдержит ли Иов испытания, которые на него обрушит сатана? Дети праведника гибнут, его имущество истребляют грабители и стихии, самого Иова настигает проказа. И без того печальное состояние усугубляется упреками жены, укорами богобоязненных друзей. Но больше всего терзает праведника вопрос – почему с ним всё перечисленное произошло? Иов, сидя на пепелище своего сгоревшего дома, в луже гноя, вытекающего из язв на его теле, в какой-то момент начинает требовать от Бога ответа. И… не получает его.

Избранные отрывки из книги Иова традиционно читаются на Страстной седмице, неделе перед главным церковным праздником - Пасхой. Закономерно возникает вопрос - почему во время такого ответственного отрезка своего календаря Церковь предлагает прихожанам тексты, способные вызвать очень непростые размышления? Перечислю только некоторые из них. Обладает ли человек свободой волей или является марионеткой в руках Творца? Способен ли Бог отдать праведника в руки дьявола? Может ли человек вообще понять свое предназначение и смысл испытаний, страданий, которые преподносит жизнь? На самом деле, вопросов к содержанию книги Иова может возникнуть значительно больше. И самое главное – как уже было отмечено выше, ответов в самом повествовании об Иове мы как будто не находим.

В последних главах книги, которые по логике вещей должны были бы стать развязкой, объяснением всего произошедшего, мы встречаем жесткую отповедь Бога и Иову, и в особенности трем его благочестивым друзьям, взявшимся рассуждать о промысле Господнем. Творец укоряет их за благочестивую глупость, указывает, что своими рассуждениями эти люди фактически подписали себе смертный приговор. А потому необходимо срочно принести в жертву животных, чтобы их кровь утолила небесную справедливость.

Досталось от Бога и более молодому участнику дискуссии (некоему Елиую), с которым Иов готов был, как кажется, согласиться. Тот восхваляет Творца, рассуждает о Его мудрости и неспособности человека в полной мере понять пути Господни. Бог всех участников повествования буквально тычет носом в их наивное неразумие, показное умничанье. Риторика Всевышнего здесь предельно груба: «Препояшь ныне чресла твои, как муж: Я буду спрашивать тебя, и ты объясняй Мне: где был ты, когда Я полагал основания земли? Скажи, если знаешь». Бог спрашивает Иова, а через него и нас, читателей книги, об основах бытия, причинах возникновения жизни, устроении вселенной. Он ставит перед нами предельные вопросы – откуда всё взялось, как из ничего могло возникнуть окружающее нас совершенство? А затем звучит главное вопрошание: Человек, ты точно знаешь то, о чем так упоенно рассуждаешь?

Не хотелось бы подпасть под осуждение Божие вместе с друзьями Иова. Да и претендовать на умение ловить рыбу голыми руками я тоже не буду. Поэтому постараюсь максимально корректно, в меру имеющихся способностей ответить на возникающие от чтения книги Иова вопросы. Человек, конечно же, не марионетка в руках Божьих. Но это, впрочем, не означает, что Господь предоставляет нас самим себе, не интересуется нашей участью и в ней не участвует. Бог проявляет Себя как педагог, воспитывающий нас и поощрением, и наказанием. Или как пишет богослов и мыслитель ХХ века Карл Барт: Перед нами «живая истина, превосходящая Да и Нет, Божественная действительность, не подвластная моему диалектическому обращению, которая действует согласно своей собственной власти и любви».

Праведному Иову было предназначено достичь еще больших высот совершенства. И инструментом этого восхождения стал... дьявол. Именно он, желавший погубить Иова, отказывается средством последующего восхождения праведника. Ровно та же участь ожидала злого духа, когда он принял решение погубить Христа…

Но почему же всё же через страдания призван был пройти Иов? Всякий рост, возвышение над самим собой, вылезание из комфортной, но устаревшей оболочки приносит боль. И тут мы должны вспомнить, в какой период года книга Иова читается во время богослужения. В дни Страстной недели, когда Церковь вспоминает страдания и смерть Спасителя. Жизнь Иова становится пророческим символом служения Спасителя. Но не вся. А только на том отрезке, когда праведник претерпевал различные горести и болезни. Ведь именно в эти дни с ним говорил Бог. Когда болезни отступили, когда вернулось имущество, родились новые дети, Иов утратил возможность общаться с Господом. Это, впрочем, не означало, что праведник утратил свою святости или что мы, если желаем быть вместе с Богом, призваны постоянно страдать. Нет.

Человек только тогда чувствует остроту бытия может говорить с Богом, когда приближается к границам собственных возможностей. Когда его душа горит, а силы напряжены, как натянутая струна. Это то, что имеет ввиду гениальный хирург и исповедник веры ХХ века архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий), когда писал сыну Михаилу: «Я полюбил страдание, так удивительно очищающее душу». Приближаясь к пределам возможностей, мы чувствуем нерв бытия, соприкасаемся с областью Божественного. И подобное состояние мы обретаем и тогда, когда страдаем, и тогда, когда любим, творим, жертвуем. Потому что всё перечисленное принуждает нас выйти за рамки эгоистического удобства.

Но и это еще не всё. Иов, как уже было отмечено ранее, стал в дни своих страданий символом Христа. Безвинный Сын Божий обладал не человеческой, а Божественной праведностью. И всё равно оказался осужден на смерть. «Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились» (Ис. 53,5), - читаем мы в книге пророка Исайи. Принял ли Свою участь Христос с Божественным спокойствием? Нет. Накануне ареста Он, терзаясь, молился Небесному Отцу, спрашивая – может ли пройти мимо Чаша страданий? В конце концов, Христос склоняет голову перед коварством князя мира сего – дьяволом. Но не для того, что ему служить. А чтобы изнутри разрушить его власть. Бессмертный Бог принимает боль, встречает лицом к лицу страдание и смерть. Затем Он идёт дорогой мертвых туда, где Его уже давно ждут пленники ада. Ад разрушен, связь между землей и Небом восстанавливается через воскресение и вознесение Спасителя.

Но это торжество победы было бы невозможным без страдания. Память о боли, причиненной людьми, сохраняется в вечности. Воскресший Спаситель оставляет на Своем теле следы от нанесённых увечий. Сын Божий восседает на престоле небесной славы, а Его руки, ноги, рёбра по-прежнему изранены. Но это не какое-то злопамятство. Христос тем самым показывает, что связь между Ним и миром по-прежнему крепка, что наши страдания отныне и Его страдания. И спасительное служение Иисуса из Назарета не ушло в историю, а освящено Божественной вечностью. И счастье Сына Божьего по-прежнему состоит в жертвенном служении людям, в разделении с нами наших мучений, неудач, страданий, но никак не в комфортной самоизоляции.