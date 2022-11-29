При чем тут Зулейха?

Почему важно возродить в России настоящую литературу

Девятого ноября президент Владимир Путин подписал указ «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Основы, утверждённые указом, представляют собой ни много ни мало документ стратегического планирования в сфере обеспечения национальной безопасности страны. В документе довольно подробно рассматривается, что такое традиционные ценности и почему их следует сохранять и всячески укреплять. Государство едва ли не впервые на таком высоком уровне признало, что сохранение традиций, сложившихся за всю историю России, – это основа независимости и единства страны. Все новшества, все современные процессы и явления – будь то в области технологий, культуры или общественной мысли – могут послужить во благо только при условии опоры на традиции, на культурно-исторический опыт. Другими словами, если новомодные затеи идут вразрез с тем, как принято на Руси, – пользы от таких затей не будет.

Возможно, всё это выглядит несколько общо, поскольку Россию населяет множество народов с разными традициями и разным мировоззрением. И с учётом изменений в стране за последние сто лет нелишней, пожалуй, была бы некая понятная для всех система идей и взглядов. Нечто вроде евразийства, могущего объяснять, что у нас общего и зачем «все мы здесь сегодня собрались». Но за неимением такой системы хорошо, что хоть заговорили о необходимости сохранить своё лицо и право на собственное миропонимание.

Прописаны в документе и способы достижения поставленных целей. Среди прочего, планируется формировать государственный заказ на проведение научных исследований, создание фильмов, произведений искусства, в том числе и литературы. Необходимо, подчёркивают составители документа, не только создать государственный заказ, но и обеспечить контроль качества его выполнения. И раз уж речь зашла о литературе, хотелось бы остановиться на этом подробнее и рассмотреть, насколько литература важна в деле сохранения и укрепления традиционных ценностей. Сразу вспоминается роман Рея Брэдбери «451 градус по Фаренгейту»: уничтожение книг – это и есть уничтожение традиций и памяти. Но ведь и при помощи книг можно сделать так, что культурно-исторический опыт покажется чуждым. А это и есть прямой путь к разрушению самобытности.

Всем известно, что такое «национальная идентичность». Это ощущение себя частью большого сообщества, это понимание, чем один человек связан с группой других людей. Для того чтобы возникла «национальная идентичность», необходимы: общее, положительно воспринимаемое прошлое, общие ценности в настоящем и общая обеспокоенность будущим. Если что-то выпадает из этой триады, идентичности может и не получиться. Но в таком случае, как уверяют социологи, государство переживает упадок, выражающийся в росте коррупции, в сепаратистских настроениях, в высоком уровне эмиграции, в нежелании создавать семьи, в разочаровании и отсутствии у граждан веры в завтрашний день. Откровенно говоря, картина знакомая.

Но человеку просто необходимо чувствовать себя частью большого и целого, необходимо понимать, кто он, для чего живёт и почему он именно такой. Поэтому при отсутствии «национальной идентичности» важной становится связь не с нацией, а с другой группой – кланом, единоверцами, семьёй и пр. Всё это прекрасно, но поддерживать стабильность государства таким образом невозможно. Если граждане не чувствуют связи со страной, с её народом, историей и культурой, рано или поздно такая страна подойдёт к кризису, а то и краху государственности. По той простой причине, что защищать, соблюдать законы и заниматься развитием окажется некому.

Национальная литература с самого раннего возраста формирует «национальную идентичность». Литература хранит связь времён и поколений, объясняет прошлое, анализирует настоящее, пытается заглянуть в будущее. Для потомков литература сохраняет историю быта, настроений, психологии и прочих особенностей своей эпохи. Читая классическую литературу, мы постигаем историю страны. Мы разделяем ценности, которые объединяли наших предков, мы понимаем, чем они руководствовались, когда совершали те или иные поступки. Мы видим, как они любили и ненавидели, как искали, сомневались и радовались. И мы чувствуем, что у нас общая страна, что они защищали эту страну вчера, чтобы мы защитили её сегодня. И так далее из поколения в поколение.

Но если заняться в литературе пересмотром прошлого, если начать глумиться над тем, что пока ещё остаётся для многих свято (змея, награждённая за оборону Ленинграда – это действительно так забавно, как пытается преподнести издатель?), если упорно внушать через литературу, что наше прошлое – дрянь, и все мы должны платить и каяться, – однажды от «национальной идентичности» не останется и следа.

Общее прошлое, общие ценности, общее будущее. Уничтожив одно, можно разрушить остальное. Но на протяжении десятилетий в России идёт война с прошлым. В том числе и через книгу. Одна группа граждан старается внушить другой, что наше общее прошлое уродливо и постыдно. Не будем далеко ходить за примерами. Башкирский театр снял с показа спектакль по книге Гузель Яхиной про Зулейху. Кто не помнит феерический взлёт Зулейхи – крайне сомнительной книги как с точки зрения литературных достоинств, так и исторической правды! Но почему и зачем это произошло, почему слабый текст о миллиардах репрессированных, намекающий на всеобщую вину русских за тоталитаризм, собрал не просто все литературные лавры, но и сподобился премии правительства РФ? Кому это было нужно и выгодно? Иначе как выразительным словом из недавнего прошлого – вредительство – назвать подобное не получается. С одной стороны, все эти, прости Господи, промоутеры Зулейхи как будто уснули на стопке журналов «Огонёк» – кто-то давно разобрался с миллиардами расстрелянных, кому-то это просто неинтересно. Но с другой – такая литература бьёт в цель, внушая ужас и отвращение к прошлому, тем самым разрушая «национальную идентичность» и внося свою лепту в подрыв государственного суверенитета. А потому хочется надеяться, что авторы документа о государственной политике по сохранению и укреплению российских ценностей помнят: «в начале было Слово», а потому без сохранения Слова не может быть никаких ценностей.