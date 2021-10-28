Что делать русскому человеку?

Вечный русский вопрос «Что делать?» просто напрашивается в конце нашего номера, посвященного русской идее. Потому как национальная идея, повторюсь, не есть нечто отвлеченное, некая высосанная из пальца политическая формула, с помощью которой заинтересованные лица клепают нужные им лозунги. Национальная идея — это, прежде всего, опыт жизни многих поколений, выраженный не столько в цифрах и фактах, сколько в ощущениях, идеалах и чувстве единства, с помощью которого можно достичь многого и для всех. И она требует именно такого, жизненного продолжения. Чтобы поддерживать национальную идею, нам нужно просто жить — правда, неким определенным образом.

Если провести параллель с обычной жизнью, то мы хорошо знаем, что люди вокруг нас наделены от природы разными талантами. У каждого свои собственные преимущества, и не следует отправлять учиться, скажем, балету того, у кого нет на то никаких способностей. С нациями дело обстоит примерно так же. История и география воспитывают в них совершенно разные способности. И хотя, на первый взгляд, в сегодняшнем глобализированном мире страны занимаются примерно одним и тем же, на самом деле все обстоит не совсем так.

Если говорить о России, то вполне очевидно, что есть вопросы, которыми у нас получается заниматься и которые нам действительно интересны (потому как ценны), а есть те, что, в силу вышеупомянутых естественных причин, выходят не очень. Первые, если можно так выразиться, и есть материальная составляющая национальной идеи, то, на чем мы должны сосредоточиться в политике, экономике, культуре.

Безопасность. Если у тебя самая большая в мире территория, да еще не очень заселенная, вопросы безопасности в приоритете. Но эффективная армия и ее первоклассное техническое оснащение — не только гарантия нашей независимости. Нарастающий в мире хаос и закат главного мирового гегемона (события в Афганистане наглядно продемонстрировали этот закат в очередной раз) создают глобальный спрос на силу, способную наводить порядок, причем не столько за счет прямого принуждения, сколько за счет доверия и уважения, которое испытывают к этой силе участники конфликта. Россия имеет колоссальный многовековой опыт миротворчества, посредничества и разрешения конфликтов по всему миру. Это, бесспорно, наша непосредственная «специализация». Кроме того, действуя в данном направлении, мы исполняем еще одну свою историческую миссию — устраняем доминирование в мире какой-то одной силы, претендующей на тотальный контроль, и возвращаем ему «многополярность». Так было с Наполеоном, с Гитлером, так же происходит сегодня с США, построившими глобальную империю на сотнях военных баз, финансовом влиянии и распространении по миру своего масскульта. Крайне важен и технический аспект, разработка и производство вооружений. Это не только способ независимого снабжения собственной армии, но и источник передовых технологий для остальной экономики.

Космос. Одним из тяжких грехов полонившего в девяностые Россию либерализма стала десакрализация освоения космического пространства. Мол, это «пустые амбиции» и «ненужная трата» денег. Не будем особо останавливаться на важности этой отрасли как инкубатора для новых технологий, что становятся ответом на множество неординарных задач. Космос, его масштаб и безграничность, его неприступность и красота, на мой взгляд, именно то, что может побудить русского человека к большим свершениям, мобилизовать по максимуму. Россия пока очень осторожно относится к космическим исследованиям, уступая здесь уже не только США, но и Китаю. В этом смысле важно не просто оставаться на земной орбите или заниматься коммерческими запусками, а вернуться к тому, что делал СССР в 60–70-е гг. Это программа межпланетных исследований, отправка зондов и, возможно, пилотируемых полетов к ближайшим небесным телам и даже в глубокий космос.

Литература. Конечно же, русская культура в целом может стать спасительным кругом в свете набирающих силу процессов дегуманизации, интеллектуальной и моральной деградации. Однако я хотел бы упомянуть именно о литературе, ведь она является в мире визитной карточкой «загадочной русской души», а значит, смогла очень емко выразить эту самую душу. Нашей современной литературе, застрявшей в эпоху постмодернизма на мелкотемье, пора восстанавливать прерванную безвременьем 90-х традицию и выплывать на глубокую воду. Рано или поздно такая литература будет востребована и в мире — подобно тому, как там читают сегодня размышлявших над национальной идеей Достоевского и Толстого.

Земля. Для страны с такой территорией, как у нас, очень важны отношения с землей. Советский Союз рухнул во многом из-за того, что наладить эти отношения не удалось и хронический дефицит продовольствия подточил веру в правильность выбранного пути. Сегодня продовольственный экспорт России уже превышает оружейный, и это очень важный вектор для развития страны, который среди прочего помогает излечить наш «голодный комплекс».

Большие проекты. Конечно, нашему народу «любое дело по плечу», но важно регулярно подтверждать это конкретными проектами, требующими вовлечения большого числа участников и напряжения сил в общенациональном масштабе. Сама власть тоже чувствует потребность в этом. Не случайно даже министр обороны Сергей Шойгу недавно заявил, что надо взять да и построить, как это бывало в советские времена, всем миром в Сибири пять новых крупных научно-промышленных центров. Приоритетом также могло бы стать строительство, по примеру Китая, сети высокоскоростных железных дорог, которые бы дали мощный толчок развитию внутреннего туризма и культуры.

Петр Власов -- писатель, главный редактор газеты "Культура"

Материал опубликован в №9 газеты "Культура" за 2021 год в рамках темы номера "Русская идея"