Метакосмонавты или цукерслег

Будущее наступило. Цукерберг собирается сделать общественным достоянием «метавселенную», своего рода наркотик, который бр. Стругацкие назвали «слегом».

Владелец социальной сети «Фейсбук» Марк Цукерберг еще летом говорил о своих планах преобразовать соцсеть, как понятие устаревшее, в «метавселенную», которая погрузит ее пользователей в новую реальность.

Сейчас он вернулся к этой теме, объявив, что нанял 10 тыс. специалистов, которые не покладая рук творят будущую метавселенную. Т. е. всеобъемлющий виртуальный мир, который можно использовать для чего угодно: для работы, игр, творчества, концертов, походов в кино, путешествий, отдыха etc. Надев очки виртуальной реальности (это сейчас, завтра, очевидно, будут иные, более совершенные технические средства погружения в прекрасный новый мир), человек открывает для себя новые неограниченные возможности и в то же время сам оказывается частью метавселенной.

«Наша главная цель — воплотить метавселенную в жизнь», — сказал Цукерберг. Т. е. создать полноценный мир, в котором можно будет жить. А жить в прежнем старом мире, хотя вроде бы не будет запрещено, но зачем в нем жить, когда цукербергова вселенная предоставляет неизмеримо большие возможности — столь совершенные иллюзии, на фоне которых грубая физическая реальность бедна и убога.

Не сказать, чтобы эта мысль пришла в голову только Цукербергу и только сейчас.

Научная фантастика XX века постоянно ходила вокруг да около этой ценной идеи. «Прекрасный новый мир» Олдоса Хаксли. «Фантоматика», разбираемая в «Сумме технологии» Станислава Лемма. Онирофильмы (от греч. Онир, Ὄνειρος — бог лживых сновидений) итальянца Лино Альдани — «Человек с полной достоверностью воспринимал запахи, ощущал прикосновения, сливался с происходящим и оказывался «внутри» фильма. Он был уже не пассивным зрителем, а главным героем. Чудесные сновидения о любви, силе и славе стали единственной потребностью. Всё остальное в жизни потеряло смысл». «451° по Фаренгейту» Рэя Брэдбери, где стены квартиры — это нечто вроде подмостков, на которых подвизаются виртуальные родственники.

Наконец, «Хищные вещи века» бр. Стругацких, в которых является «слег» — полноценный мир, в котором можно жить (хотя и не очень долго), причем суть его до гениальности проста, не нужно 10 тысяч инженеров: «Буба дает Ивану слег, оказавшийся небольшой радиодеталью, и инструкции: слег нужно вставить в радиоприемник вместо стандартного гетеродина, благо размеры деталей точно совпадают, принять несколько противомоскитных таблеток, лечь в теплую ванну и включить приемник. Опробовав слег, Жилин убеждается, что тот вызывает ярчайшие переживания, в которых исполняются все бессознательные желания человека, причем не оставляет никаких неприятных ощущений. Но иллюзорная жизнь под действием слега настолько ярка и привлекательна, что после нее реальность кажется пресной и серой».

Впрочем, еще раньше тема метавселенной была затронута в «Краткой повести об антихристе» В. С. Соловьева, где действие происходит в XXII веке — «столетии столь передовом, что ему пришлось оказаться еще и последним». «Чyдoдeй, пo имeни Aпoллoний, чeлoвeк нecoмнeннo гeниaльный, пoлyaзиaт и пoлyeвpoпeeц, кaтoличecкий eпиcкoп in partibus infidelium, yдивитeльным oбpaзoм coeдинит в ceбe oблaдaниe пocлeдними вывoдaми и тexничecкими пpилoжeниями зaпaднoй нayки (как тебе 10 тысяч инженеров, Марк?) c знaниeм и yмeниeм пoльзoвaтьcя вceм тeм, чтo ecть дeйcтвитeльнo coлиднoгo и знaчитeльнoгo в тpaдициoннoй миcтикe Bocтoкa. Oн oбъявил, чтo влacтью cвoиx ключeй oн oтвopил двepи мeждy зeмным и зaгpoбным миpoм, и дeйcтвитeльнo oбщeниe живыx и yмepшиx, a тaкжe людeй и дeмoнoв cдeлaлocь oбычным явлeниeм, и paзвилиcь нoвыe, нecлыxaнныe виды миcтичecкoгo блyдa и дeмoнoлaтpии».

Метавселенная как она есть.

Цукерберг зачем-то окружает новое название социальной сети страшной таинственностью, хотя именование напрашивается. По-стругацки, а также по рабоче-крестьянски новое изобретение можно назвать «цукерслег». Если желательна большая академичность, то к древнегреческой приставке логично приделать и древнегреческий корень. Получится «метакосмос». А цукерберговская паства будет называться метакосмонавтами.

Но как ни назови, интереснее другое. Сама идея витает в воздухе более века. А то и больше. У Гёте Мефистофель тоже направо-налево применяет виртуальную реальность — от шуток с пьяницами в погребке Ауэрбаха в Лейпциге до фантазмов Фауста с прекрасной Еленой и их сыном Эвфорионом.

Однако и русские религиозные мыслители, и немецкие филистеры, и англосаксонские, а равно итальянские и польские фантасты, и социалисты с человеческим лицом бр. Стругацкие — при всей очевидной разности их миросозерцаний — согласно видели в метакосмосе опасную и даже прямо губительную ложь. Демонолатрия добром не кончается.

Тогда как в Цукерберге нет и тени сомнений. Буквальное совпадение его начинаний с былыми антиутопиями и апокалиптическими предостережениями его нимало не смущает.

Отчасти это связано с тем, что богатый молодой человек (1984 г. р.) культурно девственен, т. е. дремуч совершенно. Отчасти с тем, что он, похоже, полностью чужд метафизики, которая в той или иной степени была присуща писательским личностям. Хозяин же фейсбука прост, как правда, — при том, что иная простота бывает удобопревратна и даже сильно удобопревратна.

Впрочем, в нашем передовом столетии это не изъян, а скорее достоинство.