Метакосмонавты или цукерслег

Максим СОКОЛОВ, публицист

27.10.2021

Будущее наступило. Цукерберг собирается сделать общественным достоянием «метавселенную», своего рода наркотик, который бр. Стругацкие назвали «слегом».

Владелец социальной сети «Фейсбук» Марк Цукерберг еще летом говорил о своих планах преобразовать соцсеть, как понятие устаревшее, в «метавселенную», которая погрузит ее пользователей в новую реальность.

Сейчас он вернулся к этой теме, объявив, что нанял 10 тыс. специалистов, которые не покладая рук творят будущую метавселенную. Т. е. всеобъемлющий виртуальный мир, который можно использовать для чего угодно: для работы, игр, творчества, концертов, походов в кино, путешествий, отдыха etc. Надев очки виртуальной реальности (это сейчас, завтра, очевидно, будут иные, более совершенные технические средства погружения в прекрасный новый мир), человек открывает для себя новые неограниченные возможности и в то же время сам оказывается частью метавселенной.

«Наша главная цель — воплотить метавселенную в жизнь», — сказал Цукерберг. Т. е. создать полноценный мир, в котором можно будет жить. А жить в прежнем старом мире, хотя вроде бы не будет запрещено, но зачем в нем жить, когда цукербергова вселенная предоставляет неизмеримо большие возможности — столь совершенные иллюзии, на фоне которых грубая физическая реальность бедна и убога.

Не сказать, чтобы эта мысль пришла в голову только Цукербергу и только сейчас.

Научная фантастика XX века постоянно ходила вокруг да около этой ценной идеи. «Прекрасный новый мир» Олдоса Хаксли. «Фантоматика», разбираемая в «Сумме технологии» Станислава Лемма. Онирофильмы (от греч. Онир, Ὄνειρος — бог лживых сновидений) итальянца Лино Альдани — «Человек с полной достоверностью воспринимал запахи, ощущал прикосновения, сливался с происходящим и оказывался «внутри» фильма. Он был уже не пассивным зрителем, а главным героем. Чудесные сновидения о любви, силе и славе стали единственной потребностью. Всё остальное в жизни потеряло смысл». «451°  по Фаренгейту» Рэя Брэдбери, где стены квартиры — это нечто вроде подмостков, на которых подвизаются виртуальные родственники.

Наконец, «Хищные вещи века» бр. Стругацких, в которых является «слег» — полноценный мир, в котором можно жить (хотя и не очень долго), причем суть его до гениальности проста, не нужно 10 тысяч инженеров: «Буба дает Ивану слег, оказавшийся небольшой радиодеталью, и инструкции: слег нужно вставить в радиоприемник вместо стандартного гетеродина, благо размеры деталей точно совпадают, принять несколько противомоскитных таблеток, лечь в теплую ванну и включить приемник. Опробовав слег, Жилин убеждается, что тот вызывает ярчайшие переживания, в которых исполняются все бессознательные желания человека, причем не оставляет никаких неприятных ощущений. Но иллюзорная жизнь под действием слега настолько ярка и привлекательна, что после нее реальность кажется пресной и серой».

Впрочем, еще раньше тема метавселенной была затронута в «Краткой повести об антихристе» В. С. Соловьева, где действие происходит в XXII веке — «столетии столь передовом, что ему пришлось оказаться еще и последним». «Чyдoдeй, пo имeни Aпoллoний, чeлoвeк нecoмнeннo гeниaльный, пoлyaзиaт и пoлyeвpoпeeц, кaтoличecкий eпиcкoп in partibus infidelium, yдивитeльным oбpaзoм coeдинит в ceбe oблaдaниe пocлeдними вывoдaми и тexничecкими пpилoжeниями зaпaднoй нayки (как тебе 10 тысяч инженеров, Марк?) c знaниeм и yмeниeм пoльзoвaтьcя вceм тeм, чтo ecть дeйcтвитeльнo coлиднoгo и знaчитeльнoгo в тpaдициoннoй миcтикe Bocтoкa. Oн oбъявил, чтo влacтью cвoиx ключeй oн oтвopил двepи мeждy зeмным и зaгpoбным миpoм, и дeйcтвитeльнo oбщeниe живыx и yмepшиx, a тaкжe людeй и дeмoнoв cдeлaлocь oбычным явлeниeм, и paзвилиcь нoвыe, нecлыxaнныe виды миcтичecкoгo блyдa и дeмoнoлaтpии».

Метавселенная как она есть.

Цукерберг зачем-то окружает новое название социальной сети страшной таинственностью, хотя именование напрашивается. По-стругацки, а также по рабоче-крестьянски новое изобретение можно назвать «цукерслег». Если желательна большая академичность, то к древнегреческой приставке логично приделать и древнегреческий корень. Получится «метакосмос». А цукерберговская паства будет называться метакосмонавтами.

Но как ни назови, интереснее другое. Сама идея витает в воздухе более века. А то и больше. У Гёте Мефистофель тоже направо-налево применяет виртуальную реальность — от шуток с пьяницами в погребке Ауэрбаха в Лейпциге до фантазмов Фауста с прекрасной Еленой и их сыном Эвфорионом.

Однако и русские религиозные мыслители, и немецкие филистеры, и англосаксонские, а равно итальянские и польские фантасты, и социалисты с человеческим лицом бр. Стругацкие — при всей очевидной разности их миросозерцаний — согласно видели в метакосмосе опасную и даже прямо губительную ложь. Демонолатрия добром не кончается.

Тогда как в Цукерберге нет и тени сомнений. Буквальное совпадение его начинаний с былыми антиутопиями и апокалиптическими предостережениями его нимало не смущает.

Отчасти это связано с тем, что богатый молодой человек (1984 г. р.) культурно девственен, т. е. дремуч совершенно. Отчасти с тем, что он, похоже, полностью чужд метафизики, которая в той или иной степени была присуща писательским личностям. Хозяин же фейсбука прост, как правда, — при том, что иная простота бывает удобопревратна и даже сильно удобопревратна.

Впрочем, в нашем передовом столетии это не изъян, а скорее достоинство.