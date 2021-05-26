Остров Разочарования

Американский костюмный сериал Bridgerton, изображающий жизнь английского высшего общества эпохи Регентства (действие происходит в 1813 г.), в иное время, не столь заразное, возможно, прошел бы по касательной общественного интереса. Но сейчас, когда, кроме сериалов, смотреть нечего, интерес был велик.

Тем более, что постановщики сделали для этого все, что могли. Высокий лондонский круг в сериале состоял по преимуществу из лиц негритянской национальности. Бароны, баронессы, виконты, виконтессы — и все приятно смуглявые.





Популярная киберактивистка, острая на язык Т.Н. Толстая тут же отозвалась: «Дамы высшего общества — чернокожие, фрейлины тоже. Можно подумать, они все от Отелло народились. О<безумели>, что ли? Да, о<безумели>. BLM, ага». Толстая указала еще на несообразность мод, изображенных в сериале, — «Нечеловеческая американская развязность: бордели алабамы, миссисипи, каролины. Такие сельские, степные, с сортиром во дворе», — но даже и без этого сериал получился мощным.





Текст популярной Т.Н. Толстой вызвал широкий резонанс. Одни единомысленно с нею бранили американских постановщиков, другие, напротив, указывали, что искусство вообще вещь условная, а в наше время условность сделала особо замечательные успехи. Взять хотя бы режоперу. Самые удачливые и высокооплачиваемые оперные режиссеры на подмостках знаменитых оперных сцен изображают такое, что сериал Bridgerton на этом фоне смотрится кондовым реализмом.





Тем более, что как с лицами негритянской национальности — в опере по крайней мере — давно уже все в порядке. Особенно с басами. Искусство оперного пения во многом базируется на культуре народного пения. Человек, с детства слышащий вокруг себя спиричуэлс, проникается музыкой вообще.





Есть и другое соображение. Есть драматургия, так сказать, общечеловеческая. Древнегреческая трагедия давно является всеобщим достоянием, и если софокловского «Царя Эдипа» представляют негры преклонных годов, то почему бы и нет? Лишь бы представляли хорошо. То же относится и к относительно современным пьесам на древнегреческий лад. «Антигону» Ануя еще в СССР представляли в современных костюмах. Нашлись бы в СССР негры, могли бы и с неграми.





Правда, и древнегреческая трагедия, а равно и елизаветинская суть искусство во многом абстрактное, равно как и опера.





Тогда как с костюмными историческими фильмами типа Bridgerton все сложнее. Если была охота явить политкорректность по полной программе, так и Бога ради. Не нужно только претендовать на костюмность, ибо получаются сапоги всмятку.





Вообще же приятно смуглявая европейская старина напоминает забытый ныне фантастический роман автора «Старика Хоттабыча» Л. Лагина (Л.И. Гинзбурга) «Остров Разочарования», вышедший в 1951 г. Действие романа происходит в июне 1944 г. С транспорта, потопленного в Южной Атлантике немецкой подлодкой, спасаются два американца, два англичанина и наш советский капитан-лейтенант. Их шлюпка достигает острова, населенного неграми, говорящими на английском языке XVII в. Прочих сюжетных линий мы тут не касаемся. Для нас интересно то, что описанные автором островитяне не только говорят на архаическом английском, но и представляют пьесы Шекспира, а также называют в быту достойных людей Гамлетом, Ромео etc., а людей негодных — Розенкранцем, Гильденстерном, Яго etc.





Разгадка заключается в том, что в 1628 г. взбунтовавшийся экипаж рабовладельческого судна высадил на берег своего хозяина Джошуа Пентикоста — эдакого пилигрима с «Мэйфлауэра», — снабдив его некоторыми припасами, а также сундуком с книгами Шекспира и Бена Джонсона, до которых рабовладелец был охоч. С ним высадили десятка три негров, которые были столь плохи, что до земли обетованной могли не доехать.





Рассчитывая, что когда-нибудь появится какой-то корабль, пилигрим вымуштровал негров так, что они освоили английский язык и научились представлять елизаветинские драмы. «И я отдыхал во время таких Представлений от вынужденного и постоянного общения с ленивыми и дикими рабами, ибо, надо отдать должное моим черным актерам, они быстро усвоили лицедейское мастерство», — писал он в завещании. А также указывал: «Тех, кого я ценою неслыханных трудов обучил лицедейскому мастерству, ни в коем случае не продавать по отдельности, а только комплектно и по особо повышенным ценам».





Л. Лагин был вполне антиамериканский писатель, да и кто мог ожидать в 1951 г. нынешнего расцвета политкорректности, но спустя три с половиной века мечты Джошуа Пентикоста сбылись — в сериале Bridgerton афроамериканские актеры играли с подлинным блеском и восторгали публику.





Материал опубликован в № 1 печатного номера газеты «Культура» от 28 января 2021 года