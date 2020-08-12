Нам, взрослым, нужно научиться уважать дар детства

Дети являются не придатком и не предметом воспитания, а его эталоном, на который нужно смотреть с точки зрения всех постулатов образовательного процесса. И если педагог сумел найти в мировой культуре для него такой материал, который сродни этому ребенку, то он в своем ответном творческом действии — в рисунке, в изложении, в речевом высказывании — откроется как бесконечно самодостаточная личность.

Вопрос о христианском понимании детства сводится к вопросу об образовании в целом. Что такое образование в предельном смысле этого слова? И меняются ли его задачи в свете сегодняшней эпохи больших цивилизаций? Ответить на эти вопросы можно только в том случае, если мы увидим в образовании два полюса, которые создают его напряжение и задачу.



С одной стороны, образование — это необходимый капитал, который позволяет молодому человеку строить ту жизнь, о которой его предки еще не знали. Он должен точно знать свои приоритеты и безошибочно «вкладывать» в них приобретенный образовательный капитал.



С другой стороны, есть такое образование, которое и знать не знает об этом: это образование, которое говорит, что если ты что-то посчитал, примерился к чему-то глазами счетовода, то не приобрел, а потерял. Здесь — на этом втором полюсе образования — опора на знания преступна и неумела.



Оно требует от человека того, что в Китае называют «всеобщим сердцем», то есть безусловного знания, которое априорно предшествует любой способности сознавать и думать: такой позиции по отношению к миру, в которой сам мир не рассекается под скальпелем анализа, а принимается как дар. Не всем это под силу, поэтому сам процесс бывания на земле рассекает людей как бы на два сообщества: на тех, кто, как говорил Христос, попробовал, но не смог и стал жить внешне, и на тех, кто смог и стал жить жизнью Христа, то есть свободно и творчески.



При этом нельзя забывать и о том, что перед образованием стоит еще одна — третья — задача: обеспечить непрерывность традиции, которая фундирует единство нации. Причем эта непрерывность должна быть обеспечена в условиях времени, которое никогда не стоит на месте и постоянно выдвигает перед нами все новые и новые задачи. Традиция и потребность в обновлении, то есть в прогрессе — вот что создает динамику и напряжение всего образовательного процесса.



И оказывается, что проблема новизны, от которой никуда не убежишь, хотя многим этого хочется, открывает и силу традиции. Традиция — это то, что нельзя записать, нельзя даже передать на словах; это то, что является условием взаимопонимания и одновременно роста. Это то самое априорное знание, о котором я сказал выше. Как это раскрывается? У чистых родителей бывают очень талантливые и благодатные дети, а у тех, которые плохо жили, и дети поражены в своей волевой или нравственной сфере.



Священное писание прямо говорит об этом: «Я Бог ревнитель, за вину отцов наказывающий детей до третьего и четвертого рода, ненавидящих Меня» (Втор. 5:9). И в другом месте: «Господь долготерпелив и многомилостив, прощающий беззакония и преступления, и не оставляющий без наказания, но наказывающий беззаконие отцов в детях до третьего и четвертого рода» (Чис. 14:18).



Поэтому тот, кто эту новизну Божию принимает, кто Богу угождает, кто не смотрит на лица и чины, тот будет благословлен на тысячу родов. То есть новизна, которая проявляется в детях, тогда будет плодотворной, когда она освящена чистотой родителей, то есть традицией.



Буддисты называют это кармой. Христиане — судом над жизнью родителей в детях. И в этом огромная ответственность родителей перед самими детьми: от их жизни напрямую зависит жизнь и их детей. Особенно это касается матери во время беременности и мотивации людей, вступающих в брак, которые должны понимать, что они начинают заниматься высшим творчеством. Но это только первый этап в христианском понимании детства.



Мы знаем, что в каждом человеке заложен некоторый проект Бога: ни один человек не рождается на этот свет просто так. Прежде чем он родится, о нем Бог уже что-то подумал. Вот абсолютное начало образовательного процесса.



Человек рождается не голым и не нулем. И потому любой человек достоин абсолютного уважения уже потому, что он вошел в бытие, потому что о нем Бог подумал — в этом основа именно христианского понимания прав человека. Можно сказать, что в человеке есть некая содержательная матрица его жизни — то, что мы называем судьбой, которую он или примет на щит и будет жить как человек, или же будет все время бежать от нее, как царь Эдип.



И читая биографии замечательных людей — Льва Яшина, Юрия Визбора, Александра Пушкина, Феодора Достоевского, Льва Толстого, Антона Чехова, — мы видим, как они постоянно вели борьбу со своей судьбой: они боролись с ней верностью своему призванию, своему таланту.



Получив внешнее образование, они использовали его для того, чтобы воздействовать на обывателя, а через обывателя —- на большую жизненную ситуацию. Нужно помнить о том, что правят нами не обстоятельства, а именно такие люди — получившие власть жить на белом свете, которые восприняли свою судьбу и не отвернулись от подвига жизни.



В Древнем Китае была такая пословица, которая, на мой взгляд, точно описывает эту предельную задачу, стоящую перед человеком: «Есть три величины на свете: небо, земля и человек. Если человек живет хорошо, правильно, небо спускается на землю, а земля дает свой плод». Есть и другая: «Если человек поступает правильно, небо решает свои проблемы».



Остается только один вопрос: как достичь такой высоты? Ответ таков: уважать дар детства.



Я как священник, педагог и художник всегда работал исключительно с детьми верующих людей. И я могу сказать прямо: работа с такими детьми — это работа с уникальным периодом бытия человека. Это работа с даром детства.



Начиная с Жан-Жака Руссо и заканчивая классиками педагогики, мы видим, как много они боролись за ребенка, как хотели принести ему уважение и очень во многом здесь преуспели. Но никто из них так и не дерзнул вспомнить слова Христа: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное» (Мф. 18:3).



Значит, дети являются не придатком и не предметом воспитания, а его эталоном, на который нужно смотреть с точки зрения всех постулатов образовательного процесса. И если педагог сумел найти в мировой культуре для него такой материал, который сродни этому ребенку, то он в своем ответном творческом действии — в рисунке, в изложении, в речевом высказывании — откроется как бесконечно самодостаточная личность.



То, что они знают о бытии, не знают взрослые. То, что они делают, — самодоказательно. То, что делают взрослые, — часто лишь внешнее проявление того, что могут дети. Только единицы могут вырваться из этой внешней самоуспокоенности обывателя — из академической идеологемы творчества.



Послушайте, что пишет об этом американский богослов о. Александр Шмеман в своих дневниках: «Детство свободно, радостно, горестно, правдиво. Человек становится человеком, взрослым, в хорошем смысле этого слова, когда он тоскует о детстве и снова способен на детство. И он становится плохим взрослым, если он эту способность в себе заглушает (Карл Маркс и все верующие в гладкую «науку» и «методологию». «Методология изучения христологии». Бр-р!). В детстве никогда нет пошлости. Человек становится взрослым тогда, когда он любит детство и детей».



И дальше: «В Толстом — гениален ребенок и бесконечно глуп взрослый. Толстой кончает «взрослостью», и в этом его ограниченность и падение. Достоевский начинает с «взрослости» и нестерпим. Он делается великим и гениальным тогда, когда отдается «логике детства». Вся потрясающая глубина его оттого, что дает он в себе волю «ребенку». Но потому и все взрослое его по-настоящему не понимает. Апофеоз «взрослости»: Маркс и Фрейд».



Поэтому нам, взрослым, нужно научиться уважать дар детства. Без этого не будет ни подлинного образования, ни преемственности традиции, ни ответа на новизну, всегда идущую от времени.





Автор колонки - педагог, клирик храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Ясеневе, подворье Свято-Введенской Оптиной Пустыни.



Записал Тихон Сысоев





Материал опубликован в № 6 газеты «Культура» от 24 июня 2020 года в рамках темы номера «Наши дети: что такое «счастливое детство»