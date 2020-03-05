05.03.2020

Участники снимут короткометражные фильмы к 75-летию Победы, сообщает ТАСС.

На форум приедут представители как минимум 45 российских регионов. Мероприятие состоится в июле, рассказал председатель Чеченской республиканской организации Российского союза молодежи Тимур Магомадов.

«Фортанга-2020» – проект III Всероссийского молодежного форума, 21 февраля ставший одним из победителей конкурса Фонда президентских грантов. Общая стоимость проекта составила более 4,3 миллиона рублей, из которых почти 3 миллиона рублей – средства гранта.

Акцент в этом году организаторы решили сделать на создании медиаконтента в честь 75-летия Победы, пояснил Магомадов. Участники фестиваля снимут короткометражные фильмы о ветеранах Великой Отечественной войны из Чечни, добавил он.

«Мы планируем, чтo дo начала фoрума десять участникoв, прoшедших кoнкурсный oтбoр, приедут из других региoнoв в Чеченскую Республику, где снимут кoрoткoметражные фильмы – истoрии o людях, o пoдвигах, кoтoрые запечатлены в памяти людей, а также o дoстoпримечательнoстях республики. А в другие региoны oтправятся десять участникoв фестиваля из нашей республики», – рассказал Магомадов.